Favoritter i trøbbel til lunsj

Peter Untersteiner er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Onsdagen er en av de roligste dagene i uken for vi som liker å spille på trav, og det betyr at vi får litt ekstra tid å jobbe med menyene. Akkurat slikt liker vi. Karlshamn er først ut denne onsdagen, og her begynner V4-lunsjen som vanlig kl.12.20. Bjerke står naturligvis for dagens store høydepunkt med sin V75-omgang kl.19.00. Glem heller ikke at det er V5 på Bjerke denne kvelden, og da med start kl.20.05.



Lerum med herlig fulltreffer på Jägersro 16. juli - Kr.1 728 ble til Kr.34 280!

Tipsene satt igjen meget bra i kveldens V64-omgang, og bongen på Kr.1 728 satt som spikret. Victory Island innfridde som en banker av stål, og Zefiro Dei Cedri senket storfavoritten som vår deilige ide! Utbetalingen på denne bongen ble storfine Kr.34 280, og vi håper at nettopp du tok rygg!



Lerum med systemfullklaff på Leangen 15. juli!

Undertegnede kom dessverre ikke helt i mål på de flate bongene hvor bankeren Vill Solen (V65-3) tapte. Systemet (fire andeler a Kr.1 000) satt imidlertid som et skudd, og betalte ut brukbare Kr.12 519,-. Etosha Boko (2-valg) innfridde som en ordentlig godbit, og den ble faktisk banket på den minste bongen.

Lerum med knallsterke V75-tips til Årjäng 13. juli!

Det ble ikke helt lettløst til Årjäng denne lørdagen, og riktig V75-rekke betalte ut hele 291 000,-. Heller ikke undertegnede prikket alle riktige, men var slett ikke langt fra. Den mellomste bongen på Nettavisen til Kr.960 fikk nemlig seks riktige, og hadde du tatt rygg på den, ja, da kunne du ha hentet ut meget fine Kr.5 099,-. U.R. Faxe (6-valg), og Uza Josselyn (5-valg) var to godbiter som innfridde.

Folkefest i Karlshamn! Det er alltid folksomt i disse to lunsjene som kjøres i Karlshamn om sommeren (en i dag og en i morgen), og i motsetning til mange andre baner står publikum på gresset innenfor banen. Det er meldt et supert vær, og her vil det gå unna i løpene! Vi spiller med flere frekke objekter, og anbefaler deg å ta rygg på følgende:



V4-1 : 4 Silver Lore – Har aldri vunnet på 41 forsøk, og å lansere en slik hest trenger ikke å gå. Dog er fakta denne veldig formsterk, og gjør den om løpet fra tredje sist hvor den kun tapte knepent for kapable Cesare Borgia, ja, da vinner den innledningsløpet enkelt. Var også fullt godkjent nest sist, mens den sist var uheldig. Dette ser 100% riktig ut på forhånd, og vi iler til med tipsnikken. Plasseres foran 3 Overlord.

V4-2 : 4 Othella Marke – Er merkelig nok ikke favorittspilt her, og det må vi bare prøve å utnytte. Vi snakker her om en lynrask hoppe, og feelingen er at den spinner til tet. Da burde fakta dette løpet være over på en bane som Karlshamn… Var veldig uheldig i sitt siste løp, men spurtet bra på oppløpet når det først løste seg. Kommer altså med solid form, den er lynrask ut, og spor fire bak bilen på denne banen er helt perfekt. VI TROR HARDT!

V4-3 : 3 Edgy Look – Kom bra tilbake etter galopp sist, og formen virker slett ikke verst. Blir denne onsdagen solid kuskeplusset med Christoffer Eriksson, den er veldig riktig ute når det gjelder motstand, og fra et perfekt spor må man være litt på vakt. Favoritten 10 Draft One var bunnsolid i comebacket sist, men bakspor på en bane som Karlshamn er et stort minus, og vi tar derfor ikke «bølgen» for denne storfavoritten. Kan vinne, men er kun en garderingshest for oss.

V4-4 : 5 Enclave – Spennende finale hvor favoritten altså har trukket innersporet, noe som fort kan bli en felle. Vår ide fyker normalt til tet, og får den bare dempe litt så blir den ikke enkel å fange. SE OPP! 9 That’s Art – Er feltes beste hest, men har liksom ikke kommet skikkelig i gang hittil i år. Nå er den egentlig billig ute når det gjelder motstand, og den skal helt klart passes.