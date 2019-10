Flott V75-omgang fra grensebanen Årjäng

Magnus Jakobsson og Fossens Bonus. Søndag kommer de ut i Årjäng. FotoMorten Skifjeld/Hesteguiden.com

Grensebanen Årjäng byr på en knallfin V75-omgang denne søndagen, og det er en omgang som absolutt kan gi solide kroner. Vi prøver oss med to bankere, og det er snakk 3 Mack Dragan (V75-5) samt 13 Fossens Wally (V75-6). En sunn og en frekk! Vi tror dog HARDT på at begge disse bare innfrir. Ellers vrimler det med altfor lite spilte hester i denne omgangen, og vi anbefaler deg på det varmeste å ta rygg på følgende:



V75-1 : 9 Lady LS – Går aldeles i glemmeboken her, og det mener vi er 100% feil. Den spurtet solid sist uten å fungere optimalt, mens den tredje sist ble sittende bom fast. Er nybehandlet før denne oppgaven, skoene blir rykket, og YANKERVOGNEN er på. Står i et spennende smygspor i en startrask rygg, og den vil normalt sitte fint på det underveis. Blir helskummel med tempo, og vi stormvarsler! 4 Knightgi – Betalte altså ut 14x flesket sist, og det er sensasjonelt med tanke på hvor bra den så ut nest sist. I løpet nest sist ble den bortkjørt, men spurtet voldsomt når det løste seg. Sist var den gedigen etter en grov galopp, og dette er en traver under en rivende utvikling. Skal passes!

V75-2 : 4 Grude Svarten – Så strålende ut i debuten for NY trener på Bjerke sist, og gikk fakta bra tilslutt etter en svak innledning. Tok fire strake seire på samme tid i fjor, og det skal bli spennende å følge den videre for sin nye trener. Blir ikke spilt her, men man skal altså være litt på vakt. 5 Björkeviking – Har fått to løp i kroppen i sin nye regi, og var helt strålende fra dødens sist. Skulle den kanskje komme seg foran nå, ja, da er dette hesten å slå. PASSES! Med på bongen blir også 7 Bilbo BS og 1 Rappnor.

V75-3 :14 Chip Line – Er nybehandlet før denne oppgaven, og rapportene går i dur. Er slett ingen dårlig hest, og den spurtet strålende tredjesist. Kom da til mål med krefter igjen på en god tid. Blir ENORMT kuskeplusset med Björn Goop denne søndagen, den er kjapp ut, og vil ha god kontakt med storfavoritten tidlig. MÅ PASSES! 7 Global Unesco – Er bra, men har altså vært syk, og står dessuten i et elendig spor. Vinner trolig dette om den leverer på sitt beste, men vi tør ikke å gå til på den som en banker direkte etter oppholdet, og spesielt ikke med slike betingelser. Er kun en gardering for oss.

V75-4 : 8 Hellestvedt Trym – Gjør sitt første løp hvor den har med seg en PISK, og akkurat det tror vi vil være gull for en hest som dette. I Norge går den og sparer seg litt, og gjør kun jevne/fine løp. Nå er det opp med Goop, den møter helt riktig motstand, og vi gleder oss til å se hvordan den reagerer når den blir strammet opp med en pisk. MÅ MED PÅ ALT! 3 Spydomann Ö.K. – Er ingen hest man setter husleien på, er altfor usikker til slikt, og den galopperte også i debuten for Kvasnes. Vi vil dog ikke slippe den etter kun dette ene løpet for den dyktige hestejenten, og plukker den derfor tidlig på. Kapasitetsmessig er den nemlig god nok i massevis… 2 Egge Piril – Blir HARDT betrodd, og den er bra. Vær litt OBS på at den er meldt opp minst en klasse nå, og er dessuten ikke helt å stole på. Skal med, men kun på en liten gardering.

V75-5 : 3 Mack Dragan – Er halmstrået i dagens V75-omgang, og en hest vi ikke garderer. Spurtet strålende ute i banen mot eliten sist, og går ned noen klasser når det gjelder motstand nå. Står i et perfekt spor bak bilen, og det vil overraske oss om noen tør/greier å svare denne når Jepson trykker gassen i bånn. Er rett og slett en fryktelig god hest, og med drømmebetingelser er den altså dagens i særklasse beste banker. PS. 2 Fly With Us – Denne så vi i prøveløpet på Färjestad sist, og den virket litt «smågal» underveis. Er nok sikkert best med et ryggopplegg, og vi blir fakta litt overrasket om den vinner direkte.

V75-6 : 13 Fossens Wally – Blir vår andre banker i omgangen, og når vi la ut dette tipset var den utrolig nok kun et 3-valg i spillet. Slikt tar vi i mot med en stor takk. Dette er en SUPERBRA hoppe, og den helt overlegent beste hesten i feltet. Den er ikke glad i voltestart, og den feilet fra start sist. Kom aldeles helsvett tilbake ute i banen på oppløpet, så fulltanket ut i målgangen, og da viste vår klokke 13,2/2000m etter feiltrinnet. Har et latterlig lavt grunnlag på konto, og havner den bare ikke opp i trøbbel så tror vi ikke den taper et såpass billig hoppeløp som dette. ALL IN!

V75-7 : 4 Victory Road – Kommer nok en del til å banke i finalen i mangel på veldig mange gode bankeralternativer denne søndagen, og det trenger ikke å være feil. Hadde kjempet om seieren sist uten galoppen på siste bortre. Galoppen kom da hetten ble trukket, og det tålte den tydeligvis ikke. Har ellers vært helt strålende etter den kom inn på stallen til Stenströmer, og denne er motivert. Dog velger vi å gardere denne finalen litt da det finnes solide motbud med. 10 Rocky Bear – Dette er egentlig en knallgod hingst, og den solgte seg dyrt på en noe upassende bane sist. Er best når den får gå med i rygger, og er mer enn god nok til å skrelle med flyt. PASSES! 11 Love Håleryd – Er en annen som er god nok til å skrelle i finalen. Ble sjenert til galopp sist, men var uansett kun helt OK. Tilbake på sitt beste så er den altså god nok, og den MÅ passes!