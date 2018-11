Flott V75-omgang på Färjestad

Mira Hørsta og kusk Kim Pedersen. Søndag kjører Erlend Rennesvik. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det ble servert meget sterke V64-tips på Åby torsdag 15. november, men dessverre røk vår DOBBELTBANKER i V64-3. Hakon Von Haithabu, J.J. (3-valg), C. Nu Gilbak (banker), og Stepping Spaceboy (2-valg) var alle ranket først av oss. Den mellomste bongen (Kr.490) fikk to femmere, og en drøss med firere. Utbetalingen ble her Kr.1 476,-.



På Romme fredag 16. november ble det fullklaff for V64-bongen på Kr.960, og den betalte ut meget fine Kr.4 936,-. Knifetown Lover innfridde som dagens beste banker i finalen, mens godbiten vår, Wind Knight, senket dagens nest tyngste favoritt.



Det blir både trav og galopp denne søndagen, og først skal vi til Bro Park. Det betyr galopp til lunsj, og V4-1 starter kl.12.45. Deretter blir det V75 på Färjestad med start kl.15.50. Uken avrundes på Sørlandet med en INTERNASJONAL V65-omgang kl.18.15.



Her skal det dreie seg om Färjestad, og vi skal til lukene med følgende:



V75-1 : 4 Floyd Fortuna – Innledningsløpet denne lørdagen er VIDÅPENT, og en bred gardering kan være smart. Hesten som vi prøver oss med er MILEVIS bedre enn raden, og den er fakta god nok til å overraske om kusken får til styringen. Gikk bra i kulissene på Bjerke etter galopp tredje sist, mens den nå sist gikk HELPIGG i mål etter veldig sene luker. Er riktig ute når det gjelder motstand, og vi kan ikke gjøre annet enn å varsle. MÅ MED PÅ ALT!

V75-2 : 4 Mira Hörsta – Må være et KANONSPILL her. Har fått to løp i kroppen etter pause, og den var fakta svært god i nederlaget mot tøff motstand sist. Gikk da en lav 15-tid etter å ha vært med på kjøring innledningsvis. Kommer nå ut på en kjapp sprint, den blir solid kuskeplusset med Rennesvik, og vi blir ikke sjokket om den går under 13 fra eventuelt tidlig tet. Da tror vi IKKE den taper, og den må bare SPILLES!

V75-3 : 6 Timotejs Godis – Har møtt bedre hester enn dette tidligere, og feilfritt duger den normalt svært godt i et løp som dette. Har dessuten skiftet trener siden det siste løpet, og den står altså hos Björn Goop nå. Kan fort være noen meter forbedret, og mot en svært billig gjeng iler vi til med tipsnikken.

Dagens beste banker:

V75-4 : 2 Dancingqueendiablo – Banker vi i en utfordrende V75-omgang søndag. Vi har nemlig likt den skarpt etter pause, og nå sist avgjorde den på en meget fin måte. Peter Untersteiner varsler skorykk på alle fire for første gang i karrieren, og det pleier å gi en enorm KICK på hestene til Untersteiner. Kan trolig kjøre seg tidlig til tet, og da tror vi rett og slett at den ikke taper et løp som dette. ALL IN!

V75-5 : 1 Te Quiero Grif – Her blir 6 Highspirit BLYTUNGT betrodd, og vi hadde nok banket den på en kjapp sprint. Er dog langt mer sårbar over denne distansen, og hvordan er egentlig formen? Nei, her velger vi å spekulere, og draget gikk helt strålende etter galopp sist (feilet i en trang situasjon). Det var dessuten det første løpet etter en pause på knappe tre mnd, og den er fort ytterligere forbedret nå. Står perfekt til for å smyge med, og den er alt annet enn ueffen med luker. SE OPP!

V75-6 : 3 Vinci Power – Var fakta ikke helt bra i sine blodverdier sist, men likevel gikk den ganske bra. Gangen før viste den en herlig skalle når den kontret til seier. Er en ordentlig bra hest på sitt beste, og rapportene fra Untersteiner går i dur før denne oppgaven. Skulle den komme seg tidlig foran så kan dette være over, og på vår rank står denne KLART FØRST.

V75-7 : 9 Global Signature – Kom ut etter en pause på knappe to mnd sist, og den jogget altså en 13-tid direkte. Det var fakta svært imponerende. Er trolig ytterligere forbedret til denne oppgaven, den står i et interessant smygspor, og med litt klaff på veien så dukker denne opp på foto. Vår klare ide i en ellers spennende finale.