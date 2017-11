Forrykende V75-jackpot med Ferrari B.R.

Ferrari B.R. og kusk Per Oleg Midtfjeld kommer ut på Sørlandet lørdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Solvalla: Strålende V65-lunsj på Solvalla

V65 Biri: Knallspennende V65-omgang på Biri

V64 Umåker: Stor V64-jackpot med 1,2 millioner ekstra

V75 Sørlandet: Stor V75-jackpot med Ferrari B.R. i hovedrollen

Oddstips 1: Italia trenger ikke å vinne

Oddstips 2: Svekket England får trøbbel

VikingLotto onsdag: Nordmann vant over 38 millioner

En HØYINTERESSANT WEEKEND venter, og her er det virkelig mye å glede seg til. Lørdag er det JACKPOT i V75-spillet på Sørlandet, og det er en fantastisk flott omgang vi har foran oss. Over TRE MILLIONER ligger ekstra i sjuerpotten! Søndag byr Eskilstuna på en ekstra V75-omgang, og her blir det både stor sport og stort spill!

Her skal det naturligvis dreie seg om den voldsomme V75-jackpotomgangen på Sørlandet, og dette er noe undertegnede har gledet seg til hele uken. Å få en V75-jackpot på hjemmebanen er aldri feil, og her skal vi virkelig krige om en herlig opptur! Ferrari B.R. (V75-1) + Robin G.T. (V75-6) står begge alene på våre bonger, og sistnevnte var ingen favoritt når vi la ut tipsene fredag kl.14.00.

I menyen ellers vrimler det av mulige luringer, skrell fra hjemmehester, og her er det bare å sjekke ut all vår info nøye.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Her er lørdagens tekst mot V75-millionene:

V75-1 : 2 Ferrari B.R. – Er helt overlegen her om den ikke finner på noe tull. Gjorde comeback etter halskollapsen sist, og den var tilbake på sitt beste. Etter galopp fra start kom den enormt tilbake, og i sølen viste klokken 06,3 s 300m… Det var intet annet enn helt enormt. Her får den gratis tet om Oleg ønsker det, og siden er dette løpet over. Ferrari B.R. har naturligvis en stor sjanse, og også vi tror hardt på denne stjernen. 3 Fabian B.R. – Er den eneste som har slått Ferrari B.R. regelrett i år, men stod da 20m foran. Har underprestert i lengre tid, men den har stadig blitt bedre i trening, og den viste fin skalle til seier etter pause sist. Følger bilen fra start, og fra rygg leder på for eksempel Ferrari B.R. er den fort toer om den leverer på sitt beste. 4 Chief Orlando – Var OK i nederlaget sist, mens den avgjorde lett på speed gangen før. Er alltid med der foran, og den er aktuell på trippelen. 5 Massive Attack - Feilet i Bergen sist, men har ellers levert meget gode løp på slutten. Er veldig giftig på speed, og den er en av flere som kan havne på trippelen. 1 Looking Superb – Var god i nederlaget sist, men det ble helt feil for den da. Står i et spennende spor, og den trenger ikke å være ueffen om Ferrari B.R. har en dårlig dag. 7 Fernandinho B.R. – Var egentlig et stort løfte som 3-åring, mens den har floppet i år. Kommer nå ut i regi Jan Dahlgaard, den er kastrert, og rapportene på den er fine. Kan være supersjokket for de som virkelig spekulerer.

Vår rangering : A : 2 B : 3-4-5-1-7 C : 6

V75-2 : 2 Mietor – Er litt spennende i et løp som vil bli bredt gardert. Den er 20m billigere ute kontra Wellek fra et løp tidligere i år, den har travet flere ganger på 27-tallet på distansen, og den er på vei mot formen med tre løp i kroppen etter pause. Har vært tung, men nå sist så den klart bedre ut. Feilet da i et småskummelt angrep i den siste svingen, men kom fint tilbake nedover oppløpet. Lørdag er den kraftig kuskeplusset med Gunnar Austevoll, den står nydelig til på strek, og vi liker strekhester i løp som dette. SE OPP! 11 Wellek – Er i toppform, og den har vært smellfin to ganger på rappen. Å runde fra lengst tillegg i et stort felt er aldri enkelt, og den trenger fakta litt flyt på veien om den skal bli ropt opp. Plasseres i a-gruppen, men altså bak stallkompisen. 3 Neslands Faksen – Ble flyttet til Wolden da Tengsareid slet med å få den til å gå feilfritt, men resultatene ble ikke bedre hos Wolden, og den har altså feilet seg helt bort i tre av de siste fire løpene. Er nå tilbake hos Tengsareid, så får vi se om han får den feilfritt rundt. Duger på sitt beste, og dette er løpets klare outsider. Nærmer seg en kastrasjon? 6 Ra Tore – Står med en fantastisk fin rad, og den får tungt spill på seg. Vær dog klar over at den har tjent kjappe kroner, og at den nå har en motstandsmessig MYE tøffere oppgave foran seg. Er en gardering, men på vår rank er den flyttet litt ut. 13 Høvding Jaros – Gikk fullt godkjent sist, men trengte løpet etter en liten pause? Har slått Wellek fra likestart over denne distansen tidligere, og med flyt trenger den absolutt ikke å være helt borte. Er en av flere som banker på «bongdøren». 15 Havblikk – Hadde vært HET om den hadde stått hos Tjomsland, men den er flyttet tilbake til eier, og dermed er den ikke veldig HET for oss.

Vår rangering : A : 2-11 B : 3-6-13 C : 15-4-10-1-12-9-8-14-5-7

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-3 : 2 Reveleer – Burde ha avgjort sist for å få fullt godkjent. Gjorde uansett et OK løp etter pause, og det løpet gjorde nok også veldig godt. Her kan det fort bli gratis tet, dempe, og siden er dette hesten å slå. Plasserers først fra et ypperlig spor. 9 Gematria – Er helt overlegen disse om den hadde hatt full form. Var dog under pari i Bergen etter pause sist, og den har også slitt med litt sykdom. Vi tviler på om Frode vil frem i dødens, bombe på, og kjøre et knallhardt løp med denne hoppen etter sykdom. Kan vinne, men for oss er den kun et andrevalg. 10 Yankee Cat – Likte vi skarpt etter pause sist, og den spurtet storstilet når lukene kom mot oppløpet. Klokken viste 08,7 s 300m, og den var ubrukt over mål. Glem ikke at den ble treer i Hoppe-NM tidligere i år, og den er bedre enn det grunnlaget den har på konto. Kan overraske, og for oss er dette løpets klare outsider. 3 Thai Goodwill – Har slitt med litt småtteri siden det siste løpet, men vi tviler på om GV hadde dradd denne til Sørlandet om det ikke var litt form der. Står i et nydelig spor, har bra kapasitet, og med luringen Magnus Teien Gundersen i jolla, ja, da trenger den ikke å være helt borte. 8 Lightman O. – Har tent til igjen, og den har gjort et par meget fine løp på slutten. Nå sist var den dog ikke like bra. Tilbake på sitt beste, og med klaff = da er den ikke ueffen. 5 Thai Profit – Ble sittende bom fast sist, og den hadde godt med krefter igjen. Er sylvass på speed når den får smyge med, men mot en tøff gjeng er trippel maks? 12 Hickothepooh – Ble kjørt dønn ned i kjelleren sist (23,1 s 300m), og vi er usikker på hvordan det har slått ut på denne. Er trippelaktuell om den har taklet det på en OK måte.

Vår rangering : A : 2-9 B : 10-3-8-5-12 C : 4-7-11-6-1

V75-4 : 9 Tripsson Ø.K. – Er noe tøffere ute nå, og den står for eksempel 20m verre til kontra hester som Ask Eld/Moe Tjalve som den møtte nest sist. Gikk da et helt OK løp i debuten for Antonsen. Det vi likte sist var at den kom ut i en modi (for første gang?), og den virket MANGE meter forbedret i den vogntypen. Spurtet strålende nedover oppløpet, og på klokken stod det 23,7s 800m som ubrukt. Er fort enda bedre nå, og da gjør den seg opplagt ikke bort. SKAL PASSES! 5 Eigelands Jokeren – Har egentlig alltid hatt talent, men det har tatt sin tid for den å finne tilbake til form. Nå ser alt MYE lysere ut, den purtet enormt sist, kom akkurat for sent, og på klokken stod det 19,3 s 300m. Kan vinne dette om det bare klaffer på veien. 8 Søndre Jerkeld – Reiser til Sørlandet med toppform i kroppen, og den spurtet sterkt sist (21,5 s 300m). Kan åpne, andre omvendt passer perfekt, og den burde være tidlig med i fremste rekke. Er matchet for denne oppgaven, og den er selvskreven på bongen. 7 Ask Eld – Var utrolig tapper sist, og den tok en velfortjent seier. Går sjeldent dårlige løp, og med den minste klaff dukker den normalt opp på foto igjen. 6 Stram Vaier – Er alt annet enn stabil, men sist oppførte den seg, og da kom også seieren. Står ikke tilbake for disse, og den er en av flere aktuelle garderingshester. 13 B.B. Terje T. – Er en annen som ikke er helt enkel å regne på. Kan levere et pangløp, for deretter å være veldig under pari. Står sjansebetont til nå, det lukter en drøy reise, og den må være på sitt beste skal den vinne. 14 Moe Tjalve – Er en høykapabel «flotting» som er blitt handlet inn til Erik Killingmo. Skal bli utrolig spennende å følge for den dyktige treneren, og den er selvskreven på bongen om man bruker noen hester. Får Killingmo denne ordentlig til, ja, da kan den nesten bli så bra som helst.

Vår rangering : A : 9 B : 5-8-7-6-13-14 C : 4-1-2-11-10-12-3

V75-5 : 7 Always So Easy – Jakter sin tiende strake seier etter den kom inn på stallen til Morten M. Ottersen, og det kan naturligvis dreie seg om tidlig tet og slutt. Har løst kjapt ut med volte i Sverige, så den er nok kjapp ut i Norge også, selv om vårt voltesystem er litt annerledes. Har altså radet opp, men man må være klar over at den nå møter MYE tøffere hester, og den går opp minst en klasse på lørdag. Likevel har den en bra sjanse. 10 Tooltime – Har vært strålende, og selv om det ikke ble seier sist så viser den fakta 07,4 s 300m med krefter igjen. Tåler å bli brukt underveis, og her lukter det et offensivt opplegg. Motbudet! 1 Moviestile – Kjørte Kvikstad med klare ambisjoner med sist, og den var egentlig ganske tapper i nederlaget. Er veldig kjapp ut, og det skal bli spennende å se hva Olav Mikkelborg velger å gjøre her. Er nemlig såpass god at den ikke gjør seg bort om det skulle bli tet… Rapportene på den er fine. 9 Patricia Hastrup – Ble skadet i forbindelse med et løp i Sverige sist. Har fått god tid på seg, og nå er det dags for å starte på igjen. Er superbra på sitt beste, og den har jo møtt betydelig bedre hester enn dette tidligere. Kan felle alt på speed, og det skal virkelig bli spennende å se den igjen. 12 Denise F. Boko – Ble angrepet av borrelia, og etter det har den vært variabel. Vær møkk elendig nest sist, mens den nå sist virket mye forbedret igjen. Duger på sitt beste, og den gjør seg ikke bort om den leverer som den skal.

Vår rangering : A : 7 B : 10-1-9-12 C : 4-8-3-6-11-2-5

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-6 : 1 Robin G.T. – Likte vi skarpt etter pause sist. Etter en passiv styring avslutter den strålende, og kom til mål med krefter igjen. Klokken viste 11,6 s 300m. Er kanskje den 3-åringen som har fått dårligst betalt i forhold til kapasitet, men her tror vi bestemt det kommer en ordentlig opptur på tampen av året. Er lynrask fra start, normalt får den tet, og da taper den ikke dette løpet om den leverer som best. Glem ikke at den i semifinalen til Norsk Travkriterium trolig mistet seieren pga den var ute av det mot oppløpet. Da var den hakk i hel på knallgode Vainqueur R.P. over mål. Har møtt de beste i årgangen i flere løp, den har ofte vært på trippelen, og nå som den står nydelig til mot «b-laget», ja, da må vi tror HARDT! 10 Goldstile – Er den vi plasserer nærmest. Er ordentlig bra på sitt beste, og det er en traver vi tror blir veldig god som 4-åring. Feilfritt er den fort på trippelen, og den kan vinne om det blir et høyt oppdrevet tempo. 4 Gilbert B.R. – Er en annen traver vi tror blir veldig god som 4-åring, og den har fremtiden foran seg. Har vunnet to av sine tre siste, den står ikke tilbake for noen på ren kapasitet, og den kan være artig å ha med på bongen om man velger å spekulere. 8 Zelov – Var tapper i nedelaget sist, men likevel noe under pari? Skulle det bare klaffe fra et dårlig spor er den på foto. 5 A Brave Heart – Har kommet voldsomt bakfra, og det var svakt av undertegnede å ryke på den i Bergen sist. Nå tror vi det dog blir tøffere, og vi kan ikke helt se at denne skal knekke ned vår soleklare ide… Skal dog med om løpet garderes. 6 Outstanding O. – Vant et skrotløp sist, men det er snakk om en veldig bra 3-åring, og den er aktuell om man bruker en del hester.

Vår rangering : A : 1 B : 10-4-8-5-6 C : 7-2-3-12-9-11

V75-7 : 8 Myhreng Jerker – Var utrolig tapper i Vintillatravet sist, men den feilet altså fra seg en plass på pallen på oppløpet. Leverer den noe tilsvarende her, og går feilfritt = da kjemper den med garanti om seieren. Sporet er dessuten helt perfekt, og den burde komme seg greit av gårde. 11 Roli Eld – Var ute i samme løp som Myhreng Jerker sist, og den gjorde et fint løp etter pause. Kan fort være en god del forbedret til oppgaven som venter her, og den skal med på ALT. 7 Phillip Lyn – Er på riktig vei for Anders Andersen, og den var klart godkjent treer bak Nyland/Ulsrud Tea sist. Har nå fått to nødvendige blåsere i kroppen etter pause, den står i et nydelig spor, og også denne havner i vår a-gruppe. 9 Gandolf – Har levert veldig bra over en periode, men sist var den bare svak. Tilbake på sitt beste duger den, men etter løpet sist er den et stort spørsmålstegn. 10 Kolnes Kjell – Feilet sist, men den er kapabel, og den duger om den leverer som best. Høitomt opp er aldri feil, og den må med om løpet garderes. 1 Nadine U.N. – Var bedre enn noen gang sist, og den har løftet seg en hel del på slutten. Kan lede veldig lenge, men er den virkelig modig nok til å stå i mot disse?

Vår rangering : A : 8-11-7 B : 9-10-1-6-5-2-3 C : 4

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Litt om V5-1 + V5-2:

V5-1 : 3 Magnums Othello – Er MYE bedre enn det grunnlaget den har på konto, og den har kammet med seg tre strake seire etter den kom inn på stallen til Tjomsland. Nå sist la den inn en avslutning i 24-fart, og kom alene til mål. Skal vi sette fingen på noe så er det at den sist var ørlite skjevere enn i løpet nest sist. Mest sannsynlig er det kun en bagatell, og noe Tjomsland har full kontroll på. Må ha en STOR mulighet! 6 Salte Faksa – Får klart godkjent i comebacket sist, men den hadde uansett godt av den blåseren i kroppen. Er fort forbedret til denne oppgaven, og skulle favoritten røre det til for seg, ja, da er dette en mulig godbit. 9 Bokli Stjernen – Debuterte for Tjomsland sist, men var dum bak bilen, og det var tidlig game over. Rapportene på den er imidlertid veldig fine, og feilfritt er den HET på trippelen. 11 Mjølner Zorro – Tar seg ikke helt ut, og feelingen er at den har en kapasitet som er bedre enn hva den får ut i løpene. Er en naturlig hest å ha med på bongen om man bruker noen streker.

Vår rangering : A : 3 B : 6-9-11 C : 1-10-4-5-7-8-2

V5-2 : 1 Paddington Face – Hadde vi vært helt sikker på formen til denne, ja, da hadde den stått alene i a-gruppen. Er nemlig meget lovende under sal, og vi har bitvis latt oss imponere av den i monte. Har dog vært veldig under pari med vogn de to siste gangene, og den har ikke akkurat sprudlet. Plasseres uansett først, men den må tilbake på sitt beste om den skal vinne dette. 5 Gary Volcano – Christina Hande har hatt et strålende år på ryggen, og hun har utviklet seg mye som rytter. Her får hun igjen sjansen bak Gary Volcano, og det er ikke rart da hun red et fantastisk fint løp på den sist. Her kan det komme en ny seier. 6 Whatsoflying SS – Duger i massevis på ren kapasitet, og den skal bli spennende å følge for Malin Berås. Står ikke tilbake for noen av disse, og i en feilfri utgave dukker den opp på foto. 2 Candy King – Er en nyttig montehest, og den var igjen positiv sist. Står helt riktig til på strek, og den kan fort få dette sydd opp. PASSES!

Vår rangering : A : 1-5-6-2 B : 4-8-7 C : 3