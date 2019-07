Forrykende V75-omgang på Bjerke

Lilje Bausa og kusk Magnus Teien Gundersen. Onsdag kommer de ut på Bjerke. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Onsdagen er en av de roligste dagene i uken for vi som liker å spille på trav, og det betyr at vi får litt ekstra tid å jobbe med menyene. Akkurat slikt liker vi. Karlshamn er først ut denne onsdagen, og her begynner V4-lunsjen som vanlig kl.12.20. Bjerke står naturligvis for dagens store høydepunkt med sin V75-omgang kl.19.00. Glem heller ikke at det er V5 på Bjerke denne kvelden, og da med start kl.20.05.



Det er nesten som vanlig spennende når Bjerke arrangerer disse V75-omgangene om onsdagene, og utbetalingene pleier å bli meget solide. Sist onsdag gikk igjen kassa, og en heldig/dyktig spiller kunne cashe ut over en million kroner. I kveldens omgang fant vi vår beste banker i V75-3. Her har nemlig 2 Lilje Bausa drømmebetingelser foran seg, og det meste tyder på at dette dreier seg om tet og slutt! Ellers finnes det flere ordentlige godbiter i de øvrige løpene, og vi anbefaler deg å ta rygg på følgende:



V75-1 : 3 Dayenne Lane – Ble et voldsomt skrik sist, men da var ikke Malmin interessert i å kjøre med den. Han gav den rett og slett et rent prepareløp, og endte opp med å bli sittende bom fast som fulltanket over mål. Inntrykket var veldig bra, og kreftene som den hadde igjen sist blir gode å ha nå. Kan ikke få noen spesielt bedre oppgave enn dette, og vi tror hardt! Er en banker for de småfrekke!



2 Make Me – Er veldig bra når den leverer på topp, men har ikke prestert som ønsket de siste gangene (syk sist). Nå er Heisholt mer opp på sin springer, og fra et nydelig spor bak bilen trenger den ikke å være borte. 5 Harley D.E. – Er bra på sitt beste, men den svinger for mye i prestasjonene til at vi skal kjøpe den som hardt betrodd i innledningen. Kan vinne, men den er ikke noe mer enn en outsider for oss. 6 Dream Builder – Var ikke mer enn den måtte være sist, og den leter litt etter formen. Har en veldig fin grunnkapasitet, og tilbake på sitt beste er den ikke borte.

Vår rangering : A : 3 B : 2-5-6-1-9-10 C : 4-8-7-11

V75-2 : 9 Myhreng Trym – Småskummelt løp med ferske kaldinger som ofte hopper når man minst aner det. Vår ide er under utvikling, og den gikk en bra sisterunde etter galopp sist. Vi hadde 30,0 s 1000m på klokken, og gav den et pluss i kanten. Norgesmester Rennesvik opp er spennende, og fra et perfekt spor i volten iler vi til med tipsnikken. 11 Storm Jaro – Er kun 3-år, men den har talent, og er aktuell om den går feilfritt. Viste STOR fart mellom galoppene sist, og vi likte det vi fikk se. Kan nok senke rekorden en del, og den er helaktuell feilfritt. DOBBELT A-VALG!



10 Kulingen – Blir neppe mye spilt med en svak rad, men dette er en kapabel 3-åring som plutselig kan senke rekorden sin MYE. Mistet en sko sist, og det var grunnen til galoppen. Løpets outsider! 1 Mjølner Stian – Fullførte godkjent i debuten, og var helt OK da. Disse 3-åringene går fort ned tiden sin MYE med et løp i kroppen, den står spennende til på strek, og skal ikke undervurderes. 2 Myrviks Pjokken – Er veldig stresset, og det at denne feiler bør ikke overraske. Sist reiste den i galopp, men kom tilbake, og vant altså løpet. Kan vinne, men da må den også oppføre seg.

Vår rangering : A : 9-11 B : 10-1-2 C : 6-7-3-4-5-8

V75-3 : 2 Lilje Bausa – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og den holder full form. Kunne ikke følge Våler Nikolai over mellomdistanse sist, men gikk uansett en 27-tid og var OK. Gangen før gikk den altså 25,6/1700m fra dødens på Klosterskogen, og det tilsvarer nok fra 24-24,5/1609ma på Bjerke. Er lynrask fra start, kusken er knallgod, og dette ser utrolig riktig ut på forhånd. VI TROR HARDT!



8 Hønn Spik – Har fått tre løp i kroppen etter at den ble fikset, og den har fremstått igjen som den skal. Har vært klart positiv to ganger på rappen, og det er ikke lenge før denne vinner løp igjen. En kjapp sprint er et pluss, den kan åpne bak bilen, og er trippelaktuell med flyt. 10 Wilkas – Solgte seg dyrt sist, og det mot en såpass kapabel hest som Ask Major over mellomdistanse. Er klart best på sprint, og selv om den er litt tøft ute grunnlagsmessig så må den være aktuell for de som ønsker å bruke noen hester. Outsideren! 1 Hommes Ferrari – Er håpløs, men den har stor fart i kroppen sin, og er derfor alltid litt skummel å kappe. Til denne starten blir det skorykk, og Helgestad vil også ha på den en BIKE. Dette slår normalt ekstremt bra ut på de fleste hester, så får vi se om det gjør noe med Hommes Ferrari. Er aktuell for de som spekulerer litt.

Vår rangering : A : 2 B : 8-10-1 C : 5-3-9-7-6-4

V75-4 : 9 Sam The Man – Var solid i comebacket sist, og vant på en knallgod tid. Plundret dog noe ned mot siste sving, og ble dessuten litt skjev i begynnelsen på oppløpet. Dette kan bare være noe bagatellmessig, men i tøffere omgivelser blir den uansett ikke noe annet enn en knepen favoritt for oss. 8 Diablo Titan – Er en traver vi holder HØYT på ren kapasitet, men det virker ikke som spillerne på Østlandet gjør det samme. Var nemlig kun et 8-valg når dette tipset ble lagt ut, og den hadde 3,5% av innsatsene på seg da… Debuterte for Pål Buer sist, og den vant sprettlett fra dødens etter en avslutning i 11-fart. Kan med garanti langt ned på 14-tallet, og denne er såpass spennende at vi plasserer den i A-GRUPPEN sammen med storfavoritten.



10 Hardy BR – Galopperte sist, men var brenngod til seier nest sist. Har en god del inne, og leverer den som nest sist er den med garanti på foto. 2 Gentle Voice – Er egentlig en traver vi holder høyt i grunnlaget. Den virker dessuten å være ordentlig pågang nå, og fullførte fint etter å ha vært med på en del kjøring underveis sist. Får denne spare speeden sin i det lengste er den giftig, og fra et fint spor er den helt klart skrellaktuell. Mye spill blir det på 1 Callum etter pause. Er dog meldt veldig opp i grunnlaget nå, sporet kan dessuten bli en felle, og for oss er Callum ikke spesielt het i kveld.

Vår rangering : A : 9-8 B : 10-2 C : 1-5-7-3-11-4-6

V75-5 : 7 Vertigo Dominant – Kom ut med BIKE for første gang sist, og tok da en overlegen seier. At vi ikke får slik informasjon i Norge er bare trist. Sitter trolig tidlig i tet igjen, og med samme vogn så er dette snakk om en flott mulighet. Motivert favoritt. 9 Dag Julius – Er omtrent umulig å regne på, og humøret avgjør alt om den presterer på topp. Den var fin i debuten for Kvasnes tredje sist, så var den urussel i monteløpet nest sist, mens det ble galopp sist. Kan vinne om den er tilbake som tredjesist, og den får stå som en outsider. 3 Finnskog Nox – Er egentlig veldig bra, og den spurtet fint etter et passivt opplegg sist. Er trolig den beste hesten, men da må den først finne superformen igjen. Inntil videre er den derfor kun en stor outsider for oss.



5 Valle Max – Gikk et løp på det jevne sist, og var kanskje ikke helt på topp. Er egentlig god nok, men hvor blir det av vinnerformen? 1 Gomnes Hans T. – Feil årstid? Virker nemlig å være veldig entaktet, og det er ikke gull når det nå går som fortest. Er god nok, men fra et normalt upassende innerspor/feil årstid så ranker vi den litt ut. 11 Furderud Svarten – Fullførte fint i Sverige sist, og holder sin flotte form. Sporet trekker ned, men den er uansett trippelaktuell.

Vår rangering : A : 7 B : 3-9-5-1 C : 11-8-6-12-10-2-4

V75-6 : 1 Vivienne – Har vi ordentlig feeling for denne onsdagen, og nå kommer det en seier igjen? Har fått tre løp i kroppen etter pause, og den har gjort meget fine løp hver gang. Nå er det Vivienne som har trukket vinnerloddet i sporlottoen, mens de verste konkurrentene står langt verre til. Her kan det bli tidlig tet, og på en lynrask bane er vel det dags for å satse litt skikkelig? MÅ BARE PRØVES! 8 Princess Corner – Er feltes beste hest, men man skal være litt OBS på at den fikk seg en skikkelig «tømming» på Åby sist. Slikt kan gå bra, men man kan også få hesten i retur, og vi er derfor litt ekstra spent på denne i kveld. Må naturligvis med på alt, men det er ikke snakk om en banker etter det som skjedde sist.



9 Towanda’s Classic – Spurtet klart bra på en oppjaget sprint sist, og var nok ikke helt tom over mål. Dalen opp, smygsporet passer perfekt, og den får stå som en soleklar outsider. 11 Norma B. – Var sensasjonelt god sist, og leverte karrierebeste da. Iskald utgangsposisjon nå, men med tanke på hvor formsterk den er så trenger den ikke å være helt borte. 5 Gaia BR – Fikk aldri helt skikkelig frem sist, og var positiv. Er i veldig bra form, og skal med om man bruker noen hester. 3 Zandra Invalley – Kan spinne til tet, men mot denne motstanden, og over mellomdistanse så ønsker vel Kvasnes rygg? Er nok mer trippel enn veldig seiersaktuell.

Vår rangering : A : 1-8 B : 9-11-6 C : 3-10-4-5-2

V75-7 : 2 Best Ruggen – Er motivert i finalen, og fungerer den, ja, da er det snakk om en ordentlig bra sjanse. Gikk et «umulig løp» sist, men viste igjen en enorm skalle ved å likevel kunne få vinne. Det løpet kan naturligvis ha satt sine spor, men inntil vi får sett den i banen så skal den stå først på ranken. 3 Stumne Fyr – Er veldig forbedret i regi Merete Viksås, og den har virkelig kommet seg. Har rett og slett vært helt strålende på slutten, og det er denne vi frykter mest. DOBBELT A-VALG! 1 Sprett Odin – Er utrolig god å forsvare seg, og skulle det bli tidlig tet velger nok Magnus Teien Gundersen å kjøre der. Feilet i kamp om seieren fra tet nest sist, og det gjorde den altså mot Best Ruggen… OBS!



7 Komnes Bork – Er kjapp i uttaket, og den blir trolig sluppet til tet om tethesten er 5 Hvatt Ronja/6 Valle Storm. Har gått bra etter galopp de siste gangene, og formen skal ikke være så verst. Kan være en artig hest å plukke med for de som velger å spekulere litt mot favorittene. 11 Bokli Rapp – Er veldig sta, og aldri tatt i når den har gått bakfra. Nå kommer den ut i regi Odd Dvergsdal, den har trent veldig fint, så får vi se om den er mer villig bakfra nå. Er kun en bitteliten outsider for oss.

Vår rangering : A : 2-3 B : 1-7-11 C : 6-12-9-10-8-4-5