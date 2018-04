Garberg må fikse V75-cashen på Leangen

Rofstad Odin og Bjørn Garberg får tillit som Nettavisens V75-banker på Leangen lørdag. Foto: HM.Auran/Hesteguiden.com

Det er duket for en meget fin V75-omgang på Leangen lørdag. Nå er det riktignok ikke ås mange tilreisende gjester, men likefullt holder løpene bra sportslig klasse og spillemessig er det mer enn utfordrende nok. Bankeralternativene står definitivt ikke i kø, men etter en del grubling landet jeg på min V75-banker i V75-5.

Vinnerhesten får revansje

Det handler om 10 Rofstad Odin og Bjørn Garberg som stod med tre strake seire før 2. påskedags V65-omgang på Leangen. Også i det løpet var Rofstad Odin stor favoritt, men Moe Odin-sønnen var litt ute av taktene på startsiden og kom seg ikke til tet. Ble sittende i andre par utvendig underveis, ble så overrumplet av speedige Røyns Stjernen som dro på via tredjespor og mistet en lengde eller to til denne mot oppløpet. Avsluttet strålende, men klarte ikke helt å nå igjen Røyns Stjernen. Lørdag er 2100 meter, det er fordel Rofstad Odin kontra 9 Røyns Stjernen og disse to skiller seg da også klart ut i V75-5. Jeg tror 10 Rofstad Odin får sin revansje og lanserer 10 Rofstad Odin i V75-5 som min V75-banker på Leangen lørdag.

V75-5/V4-2: A: 10 B: 9 C: 8-2-11-12-15-14-4-1-13-6-7-3-5

Bugge med frekk DD-banker

I V75-7/DD-2 blir formsterke 12 Emil Mollyn stor favoritt i spillet, men min klare favoritt heter 11 Eidshaugdjerven. Jeg bankerspilte hesten på en rekke andelslag på Eksperten i fjorårets siste start som var en V75-finale på Bjerke. Mot kvalifisert motstand vant Eidshaudjerven enkelt som et 4. valg i spillet. Tøffingen til Veronika Bugge avla så sin årsdebut på Bjerke onsdag for halvanne uke siden og gjorde et strålende løp. Kunne ikke svare medsmygende 12 Emil Mollyn mot mål da, men holdt koken strålende til mål. Med det løpet i kroppen og Leangens lange oppløp som klar fordel, klemmer jeg til med bankerspill på 11 Eidshaugdjerven i DD-2.



I V75-spillet spiller jeg dog to hester og tar selvfølgelig med 12 Emil Mollyn. Femåringen fortsetter å levere og har tatt store steg det siste halvåret. Faktisk står hesten med fire seire på de fem siste startene. Når det gjelder 9 Remix som også er en vinnehest, så tror jeg mine to utvalgte er et lite strå hvassere og Remix får kun plass på mine systemspill denne lørdagen.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 11 B: 12-9 C: 4-6-1-2-8-7-10-5-3

V75-1/V5-3 - Varmblodshester. Eliten. 2140 meter autostart.

Jeg står på tre hester på samtlige V75-forslag i V75-1 og setter hjemmehesten 4 Valley Ivan først på min rangering. John Einar Theodorsens evighetsmaskin kom aldri inn i løpet nest sist, men var tilbake som kongen på Leangen i den siste starten. Valley Ivan har hevdet seg mot de beste mange ganger tidligere og gjør aldri et dårlig løp.

5 Pebbe Simoni har holdt strålende form i lang tid, men har ikke vunnet mer enn to løp de to siste årene. Lørdagens motstand er klart overkommelig og er Pebbe Simoni på skuddholdt ut mot oppløpet her, har hesten en voldsom speed. 8 Thai Broadway gjorde et fint løp i Klosterskogen eliteløp for 14 dager siden, men burde vel strengt tatt blirr tredje for å fått fullt godkjent. Billigere imot her og en klar vinnerkandidat.

Når det gjelder 3 Photo Lavec og 7 Patricia Hastrup så har vel begge en viss vinnersjanse, men da tror jeg noen av mine tre utvalgte må rote seg bort eller være under pari for dagen.

Rangering V75-1/V5-3: A: 4 B: 6-8 C: 3-7-2-1-6

V75-2 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Tre, fire, fem og seks hester på de ulike V75-forslagene blir min løsning på dette hoppeløpet i V75-2.

14 Tao Elda blir trolig klar favoritt, og det er vanskelig å argumentere mot det. Står på lengste tillegg, men har vist ved mange anledninger at hun tåler å brukes underveis og uten for mye strul på veien, skal det være flott vinnersjanse.

Mitt andrevalg blir ikke blant de mest betrodde og står på strek. 3 Jærvsøelva sliter med å få spillernes tillit, til tross for at hoppa har utviklet seg voldsomt de siste månedene. Bjørn Steinseth tror hoppa kan gå 28 fra strek, og da skal tilleggshestene få litt å stri med. 9 Romanova vant V75-4 på Leangen på tilsvarende V75-stevne i fjor (8. april) og hadde enn strålende fjorårssesong. Var veldig bra i årsdebuten på Romme 24. mars og skal være med i toppen her uten galopp. 10 Nordlys Rosa er behandlet siden forrige start. Det er bra kapasitet i denne tiårshoppa og uten galopp, er hun blant de bedre her.

11 Vilmira var jeg i kontakt med Thomas Mjøen om torsdag ettermiddag. Hoppa ble strøket fra en tiltenkt start på Bjerke forrige onsdag og Mjøen skulle gjerne sett at hoppa hadde hatt et løp til i kroppen før denne starten. På fart og kapasitet er hun dog ikke sjanseløs. På det aller største V75-forslaget betaler jeg også for variable 15 Snonsøy Elda som kan alt på en god dag.

V75-2/V5-4: A: 14 B: 3-9-10-11-5 C: 13-5-8-7-12-2-1-4-6

V75-3/V5-5 - Varmblods. Grunndivisjonen. 2140 meter autostart.

Jeg står på fire hester på samtlige V75-forslag i dette grunndivisjonsløpet.

Min favoritt er den minst spilte av dem, 5 Nika. Fireårshoppa til Nadja Jensen gjorde et kanonløp i sin siste start og selv fra dødens måtte den medsmygende storfavoritten Synjo Danseuse virkelig strekke på seg for å ta seg forbi. Her kan det bli tidlig tet, så får vi om kusk Stensen velger å sitte foran. 11 Eros Barsk var Thomas Mjøen stor optimist med når jeg pratet med ham torsdag formiddag. Ikke glem at denne satt delvis fast over må som fjerde i en sterk V75-finale på Bjerke i romjulen. Bakspor betyr neppe allverden for fireåringen som Mjøen uansett mener er best med ryggløp.

3 Kasper T.T. var god vinner første gang ut regi Kim Pedersen, men i den andre starten ble det galopp i angrep 500 meter fra mål. Fireåringen tåler jobb underveis og kan vinne dette. 12 Master De Pan er overraskende nok (ihvertfall for meg) klar spillefavoritt fredag formiddag. Tolvtespor trekker ned og det er bra konkurrenter imot. Men er naturligvis selvskreven på forslagene og blir min fjerde og siste hest på V75-forslagene i V75-3.

Rangering V75-3/V5-5: A: 5 B: 11-3-12 C: 6-10-1-4-9-2-7

V75-4/V4-1 - Varmblods. Sølvdivisjonen. 1640 meter autostart.

Et riktig fint spilleløp ventet i dette sølvdivisjonsoppgjøret. Jeg står på tre hester på de to minste V75-forslagene, og fem hester på de to største.

6 Alwaysinblackpedia har ikke løsnet ei krone på sine tre første starter i 2018, men kommer til Leangen med sterke treningsrapporter i ryggen og på kapasitet, er dette garantert feltets beste hest. Min småfrekke favoritt. 5 Looking Superb er spillefavoritten og selv om hesten ble trøtt i et løp på Bergsåker i den siste starten, er det neppe noen fare med formen. Kom helt feil på det da og surnet til slutt. Imponerte i seiersløpet nest sist.

Jomar Blekkan velger selv Looking Superb, men også stallkompis 2 L.J.'s Andy Hall må være tidlig aktuell her. Fikk en fortjent seier i Østersund sist og Lars Anvar Kolle er spennende gjestekusk og startsporet er ypperlig.

På de to største V75-forslagene betaler jeg også for Jomar Blekkans tredje stallhest i dette løpet, 8 Longcat Hanover. Åttendespor og sprint er sjanseartet, men hesten er i form. Det er også 3 Sweet Hangover. Skulle noen av de antatte forhåndsfavoritten rote seg bort eller komme feil på det, er det ikke helt utenkelig at Sweet Hangover kan stikke av med seieren og jeg tar denne med som min femte og siste hest på de største V75-forslagene.

Rangering V75-4/V4-1: A: 6 B: 5-2-8-3 C: 10-11-1-9-7-4-12

V75-6/V4-3/DD-1 - Varmblods. Bronsedivisjonen. 2140 meter auto.

V75-omgangens kanskje aller beste spilleløp venter i V75-6 der jeg står på tre hester på de to mellomstore forslagene og fem hester på det største.

2 Seaborn Titanic har vist seg en riktig fin hest i dyktige Frode Husbyns regi. Står med fire strake seire, alle fra tet. Det har ikke sett ut som at Husbyn en eneste gang har måttet kjøre hesten i bånn. Er min tetfavoritt, og selv om hesten møter klart skjerpet motstand lørdag, blir han også min knepne favoritt.

4 Noir Noir har nesten ikke gjort annet enn å vinne de to siste årene. Ni seire på tretten starter i 2017 og begge startene i 2018 har endt med seire. Kanongod vinner av et løp i Østersund i den siste starten. Unngår hesten dødens her, er det bra vinnersjanse igjen. Vinnersjanse er det også for 3 Crackajack. Årsdebuterte fra et vanskelig bakspor på tillegg 26. mars, i det som ble et lureløp med strekhesten Eros Barsk i tet. Dårlige rygger og fjerdespor i siste sving, men spurtet bra til fjerde. Eirik Høitomt tester hesten for første gang og fireåringen skal tidlig på.

På det største V75-forslaget betaler jeg også for 12 Delicious Dream (vanskelig startspor,men gjør som regel løpene i sisterunden uansett) og 6 Synjo Danseuse (burde kanskje vunnet enklere sist, men er under utvikling og kan vinne med full klaff).

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 2 B: 4-3-12-6 C: 10-1-9-5-8-7-11