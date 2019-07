Gedigen V75-galopp med stor jackpot

Niels Petersen-trente Privilegadio er blant favorittene i Svenskt Derby på Jägersro søndag, Hesten imponerte med seier i siste løp på Øvrevoll sammeen med Rafael Schistl. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi har fantastisk fin søndag foran oss. Det er kvalifiseringer til Svenskt Kaldblodsderby både åpen klasse og for hoppene og en rekke norske hester er på plass i Østersund som både byr på V4 og V5. Søndag ettermiddag er det så klart for Derbysøndag på Jägersro galoppbane. Her er det også V75 med stor jackpot og hele 3 508 928 SEK ekstra i sjuerpotten. Søndag kveld er det så klart for internasjonal V65 på Biri.

Men i denne artikkelen skal det handle om galopp og søndagens gedigne V75-omgang på Jägersro. Her er det altså hele 3 508 928 SEK ekstra i sjuerpotten. V75 har spillestopp kl 15.00 og kl 16.15 er det innleveringsfrist i V4 som omfatter de fire siste V75-løpene.

Torsdag var det både V65 og V4 på Øvrevoll. Våre galoppeksperter hadde da herlig systemklaff i V65 og traff også flott med sine V4-tips.

29 032 kr tilbake på systemspill i V65 11. juli

Det ble herlig klaff for det største systemspillet på Eksperten denne julikvelden. Systemet hadde en innl. pris på kr 5 976 (fire andeler a kr 1500) og utbetalingen på dette systemet landet på flotte 29 032 kr.

Flott suksess også i V4 på Øvrevoll 11. juli

I V4 ble det ikke like stor utbetaling. Men Nettavisens V4-forslag med innl.pris på kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake pene 2 278 kr.

Klart for Derbydag på Jägersro

Løpsdagens største favoritt blir 7 I Kirk i V75-1. Dette er Skandinavias beste sprinter på sand, og i fjor vant han dette løpet med 5.5 lengde. Han er minst like god nå. Dette er vår hovedbanker. Nedenunder følger en kort omtale av de sju V75-løpene.

V75-1: Her blir 7 I Kirk dagens største favoritt. Har slått disse gang på gang og gjør det trolig igjen. Ranken bak er for oss 5-2-1-4, men I Kirk må ha en dårlig dag for å tape.

V75-2: Tre veldig gode sprintere er 11 Es Raco, 2 Sir Churchill og 10 Cash. Førstnevnte blir trolig favoritt, men vi mener at disse er jevne og står på disse tre på samtlige V75-forslag. 7 Mystic Town vant lett sist, men skal normalt møte konkurrenter som er for gode.

V75-3: 1 Nippozzano velger dette løpet fremfor Derby. Slo alle Derby-favorittene sist, så dette feltet er klart svakere. Får han en grei start fra innerspor, skal dette være en banker, og vi velger å bankerspille 1 Nippozano på samtlige V75-forslag i tillegg til vår hovedbanker i V75-1. 8 Plantstepsdream, 9 Prince Charming, 6 Candyflower og 10 Primacor er aktuelle garderinger for de som velger å gardere.

V75-4/V4-1: Derbyets trøsteløp. Den norske duoen 4 Tinolo og 9 Deadline Day hører hjemme blant de mest betrodde, men dette er et åpent hvor mange har skuffet en del. Vi garderer bredt både i V75 og V4.

V75-5/V4-2: Et flott løp for gode eldre hester. 8 Suspicious Mind, 6 Bokan og 3 Gold Tyranny er herdet i knallhardt selskap. Luringen i våre øyne er 4 Arctic Waltz, som med ridevekt 51 kilo kan snyte de andre på konfekten.

V75-6/V4-3/DD-1: Svensk Derby der voldsomme 1,5 mill SEK venter vinneren. 8 Queen Rouge, 9 Red Cactus og 3 Privilegiado har alle et høyt toppnivå. Det har også 7 Irish Trilogy, men vi er usikre på om han står 2400 meter. Bak de nevnte er dette et løp det er vrient å regne på. Hvem står distansen, og hvem får den beste reisen? Det kan smelle, men vi føler at vår trio kan bli krevende å slå.

V75-7/V4-4/DD-2: 9 Red Hot Chili er vår favoritt. Ble toer i Pramms Memorial, og trener Patrick Wahl er optimistisk foran turen fra Stockholm. Møter gode hester som 2 Couples og 3 Be My Academy, men gjentar Red Hot Chili den seneste innsatsen, blir han vrien å slå. I DD-spillet bankerspiller vi 9 Red Hot Chili i DD-2.

