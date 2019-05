Gedigen V75-omgang med Elitloppet

Aubrion du Gers og kusk Joseph Verbeeck. Søndag kommer de ut på Solvalla. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Elitloppsøndagen er endelig her, og vi har noen ordentlige PANGLØP å glede oss til. I forsøkene til Elitloppet (V75-2 + V75-3) får vi se hester som Readly Express, Aubrion Du Gers, og Propulsion. Det store norske håpet er forvandlingsnummeret Looking Superb. Det er ikke noen spesielt lettløst V75-rebus dette, og vi landet faktisk tilslutt på 1 Aubrion Du Gers (V75-3) som dagens beste banker. Kommer til Sverige med 15 strake seire, og vi tror hardt på tet og slutt! Ellers finnes det mange HØYINTERESSANTE OBJEKTER, og her er det bare å sjekke ut vår tekst nøye.

V75-1 : 4 Ulsrud Tea – Satt fast med vinnerkrefter bak 8 Lome Brage i fjorårets Elitkampen, men vi er litt inne på at det kan bli revansje i år. Her blir det tet/rygg leder på Lome Brage, og blir bare ikke Ulsrud Tea fast må sjansene være fine. Fullførte solid etter et upassende opplegg sist, og formen virker å være fin. 8 Lome Brage – Har vunnet to av historiens største bløffløp for eliten de to siste gangene, så får vi se hvor bra den er formmessig når det nå skal gasses voldsomt fra start. Har blitt strøket inn et spor, og koster bare ikke åpningen for mye så kan det igjen dreie seg om tet og slutt. Værprognosene for søndagen var noe usikker når vi jobbet med tipsene fredag, og skulle det bli regn så har det tidligere vist seg å være et VELDIG minus for denne.



10 Odd Herakles – Var uheldig like etter start sist, og den ble grovt hindret da. Spurtet likevel strålende tilslutt, og formen virker å være veldig bra. Fikk ikke sjansene før det var for sent i fjorårets løp, og vi håper det klaffer bedre nå. Står i ryggen til Ulsrud Tea fra start, og kan komme veldig fint gjennom på startsiden. Outsideren. 1 Polara – Er en av to fra Finland, og disse som kommer fra Finland har vist seg å være veldig bra, uansett hvordan de ser ut i banen. Polara så ikke veldig bra ut sist, men det kan en dårlig bane ha litt av skylden for. Leverte et strålende løp i Elitkampen i fjor, og blir den bare ikke fast så vil nok kusken kjøre offensivt. 5 Roli Eld – Er på vei til å vokse seg inn i eliten, og selv om Frode uttaler at det skal bli vanlig vogn så går ryktene på at det kan bli BIKE. Har gått 20,0/1600m med BIKE før denne oppgaven, og den trenger ikke å være helt «kald» for de som spekulerer. Dette er nemlig ikke det tøffeste løpet som er blitt kjørt på denne dagen de siste årene.

Vår rangering : A : 4-8 B : 10-1-5 C : 3-6-9-2

V75-2 : 5 Looking Superb – Har vært som forvandlet etter den kom inn på stallen til Bazire, og den har radet opp med det ene toppløpet etter det andre. Har vært helt overlegen i sine siste løp, og nest sist jogget den altså 10,6/2140ma med krefter igjen. En kjapp sprint er ikke noe minus for Looking Superb, og man må ikke glemme at denne sprintet 10,4 på Jarlsberg i 2017. Er betydelig bedre nå, og vi blir ikke overrasket om den går på 08-tallet om det skulle bli optimale forhold. Er veldig kjapp fra start, den blir rigget til, og med spor innenfor Readly Express så iler vi til med tipsnikken.



7 Readly Express – Avrunder sin enorme karriere i årets Elitlopp, og hva hadde vel smakt bedre enn å avrunde med seier? Har dog fått et kronglete spor i forsøket, og det «stinker» en tøff reise. I Finland sist gjorde den jobben sin, og fungerte fint for dagen. Blir enormt hardt betrodd i dette forsøket, men vi er altså langt fra sikker på at den innfrir fra et elendig spor… 3 Double Exposure – Var vi inne på å ranke først. Har vært helt overlegen blant hoppene, den er kjapp i vei, og skulle den komme seg foran så blir den alt annet enn enkel å ha med å gjøre. Reden er skikkelig opp på sin superhoppe, og den tas med som siste hest på bongen.

Vår rangering : A : 5-7 B : 3 C : 2-1-6-8-4

V75-3 : 1 Aubrion Du Gers – Mange kommer å spille med hjertet her, og dermed blir superhesten 5 Propulsion en av dagens tyngste favoritter. Dog er vi veldig inne på at vår klare ide leder dette løpet fra start til mål. Aubrion Du Gers vet omtrent ikke hvordan det er å tape, og kommer til start med femten strake seire. Bazire har satt den maks opp for dette løpet, og rapportene er superbra! Vant sprettlett foran Bold Eagle i sitt siste løp, og den kommer til Sverige i sin beste form. Finner bare ikke Jos Verbeeck på noe tull her så blir vi fakta overrasket om Aubrion Du Gers taper en kjapp sprint fra tet. VI ANBEFALER ET BANKERSPILL!



5 Propulsion – Har Kihlström ikke vært spesielt heldig med i Elitloppet, og mange i Sverige holder nok litt ekstra tommelen opp for denne. Er naturligvis en av verdens beste hester, men den har aldri vært spesielt kjapp fra start, og da er det ikke enkelt å vinne et løp som Elitloppet. Vi tror aldri at den greier å plukke ned vår banker fra dødens, og hvor mye ønsker egentlig Kihlström å tømme sin springer i forsøket da den likevel ikke er helt avhengig av et godt spor i finalen? Andrevalget. 2 Milligan’s School – Skal være i toppform, og den kan være 2/3 fra rygg leder. Hadde et strålende fjorår, den får normalt rygg leder, og tvillingen mot Aubrion Du Gers kan vise seg å være et spennende spill… 7 Heavy Sound – Så magisk bra ut på 09,6 i årsdebuten sist, men fra et helt iskaldt spor og plastrede høver (best skoløs) så er den neppe mer enn aktuell for tredje til fjerde plassen. NEI, HER SKAL VI SPILLE AUBRION DU GERS!

Vår rangering : A : 1 B : 5-2-7 C : 3-4-6-8

V75-4 : 3 Acciaio – 3-årsløp med svimlende en million i førstepremie! Her har nesten alle rettet fokuset mot 1 Upset Face/6 Axl Rose. Spesielt sistnevnte har vært imponerende bra, men vi velger likevel oss en annen tipsener. Örjan Kihlström er nemlig en kusk som er milevis bedre enn de som kjører favorittene, og inntrykket på Acciaio har vært ekstremt bra. Nå sist jogget den 13,0 med krefter igjen, og den fikk tre pluss i kanten av oss. Virker til å være noe langt utover det vanlige, og vi setter den småfrekt først. 6 Axl Rose – Så vi i Milano sist, og etter at den tullet litt fra start, så trykket den seg etter hvert til tet. Kom alene til mål, og gikk altså 12,3/2250ma, noe som er ekstremt kjapt i Milano. Gocciadoro har uttalt at sin hest kan en 11-tid, og at den er en klart bedre hest enn vår tipsener. Dog er kusken mye dårligere, og det finnes heller ingen garanti på hvordan den tar reisen. DOBBELT A-VALG.



1 Upset Face – Gikk 13,2/2140ma sist, og vant enkelt fra tet. Er sløv underveis, og den gjør kun det den får beskjed om. Pappaen til vårt doble a-valg er Love You, mens pappaen til Upset Face er Joke Face. Selv om Upset Face er talentfull så er vi usikker på hvor hard den er i skallen med en slik pappa. Har dog trukket vinnerloddet i sporlottoen, og den får stå som en stor outsider. 2 Amelie Grif – Er en lettbeint hoppe som avgjorde enkelt når den fikk fritt frem sist. Er nå meldt kraftig opp når det gjelder motstand, og den er trolig mer trippel enn veldig seiersaktuell. 12 Aetos Kronos – Var bunnsolid i årsdebuten fra dødens, og den trenger ikke å være helt ueffen for de som spekulerer. Mulig kan Jerry Riordan gjøre litt endringer også da den har gått med sko rundt om hver gang.

Vår rangering : A : 3-6 B : 1 C : 2-12-7-9-5-11-10

V75-5 : 9 Zahra Mil – Seks hester kan vinne, og vi skal prøve å felle favoritten. Draget vårt er en veldig fin hoppe som utvikler seg helt strålende for tiden, og vi er veldig inne på at den kan få dette aldeles sydd opp. Bare lekte seg i Danmark sist, mens den spurtet sylvasst via siste indre på Åby nest sist. Da ble imidlertid det meste feil. Blir trolig lettet ytterligere i balansen til denne starten, og den kommer til å fly styggfort på denne sprinten. VÅR FREKKE TIPSENER! 4 Daze – Vi liker kusken bak denne skarpt, og kanskje kommer det en ny superskrell fra Santtu Raitala? Blir garantert ikke mye spilt med en rad som er full av dårlige tider, og den store sal glemmer fort… Har sett utrolig bra ut i sine to siste løp, og den har ikke vært tom over mål. Avsluttet knallbra nest sist, og den fikk et stort pluss i kanten av oss da. I fjor var den helt strålende i E3-finalen 30. juni, og etter en TUNG sisterunde fullførte den fantastisk sterkt til tredje på 12,8/2140ma. Møtte da på flere av de beste i årgangen, men dette har naturligvis de fleste glemt. KAN STORSKRELLE FRA ET BRA SPOR!



2 Zourane Kronos – Er et løfte, og en hest som vil ta store skritt utover i 2019. Alt ble feil i finalen sist, og den var ikke tom i kulissene da. Sporet er perfekt, og den er selvskreven på bongen. 5 Zalie Gar – Har vunnet flere billige løp, og den er betydelig tøffere ute nå. Blir dog knallhardt spilt pga en flott rad, men hvor bra er egentlig denne? Kommer til å bli overspilt, og vi ranker den litt ut. 8 Fanny Chenal – Trakk seg i årsdebuten sist, men det var gode rapporter på den, og den ble hamret ned til 3,1x i vinnerspillet. Var strålende i fjor, og ble hele åtte ganger blant de to beste på ti forsøk. Da møtte den flere ganger de beste i årgangen. En kjapp sprint er intet minus, den skal lettes i balansen, og den skal ikke undervurderes. 6 Vivacious Allie – Fikk bløffe hjem et billig løp sist (10,5 s 800m), og vi vil se mer av denne før vi ranker den opp. Daniel Reden er dog veldig opp på sin springer, og den gjør seg nok ikke bort. Skal med om løpet garderes.

Vår rangering : A : 9 B : 4-2-5-8-6 C : 1-10-7-3

V75-6 : 9 Fric Du Chene – Er en ordentlig BLÅSER, og den skal bli mildt sagt spennende å følge i hendene til Björn Goop. Den har spurtet VOLDSOMT etter passive styringer de to siste gangene, og kommet til mål med masse krefter igjen. Denne hesten holder vi SKYHØYT, og vi plasserer den alene i a-gruppen. Går nesten helt sikkert en 09-tid om banen blir kjapp. 5 Evaluate – Er motbudet. Har gått med treningsbalanse i alle sine løp i Sverige, men på søndag blir den rigget til med et helstengt hodelag, og trolig også skoløs på alle fire. Har kun vært middels fra start hittil, og det er hva som trekker ned. Vi vil dog anta at den løser betydelig bedre når den får på seg sitt helstengte hodelag. Vi har blitt imponert av denne, og selv om den fikk maks sist så travet den trossalt 11,4/2140ma. Motbudet. Disse to høyer seg over de øvrige.



6 Cathrine’s Chevy – Så betydelig forbedret ut sist, og formen er på riktig vei. Nå blir det på med et helstengt hodelag, og kommer denne seg ut fra start er den fort med i tetkampen direkte. Outsideren. 7 Patent Leather – Er en lekkerbisken av en hest som Stall Hamre tror MYE på. Har trent 12/1600m, og den får stå som en stor outsider, selv om sporet trekker ned. 3 Fun Quick – Er noen lengder dårligere enn vår soleklare ide, men den er kjapp ut, og fra et nydelig spor er den aktuell om man velger å gardere med noen utover de vi tror mest på. Skal dessuten bli rigget til med første YANKERVOGN + skoløs på alle fire. 1 Missle Hill – Ble handlet inn for over en million, og det er tydelig at Daniel Reden tror litt på denne. Satt fast i debuten for den dyktige treneren, og den skal bli interessant å følge når nå skoene rykkes. Er dessuten god fra start, og også denne er aktuell for de som ønsker å spekulere litt.

Vår rangering : A : 9 B : 5 C : 6-7-3-1-10-4-8-2

V75-7 : 9 Final Dream – Hadde 2% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det er naturligvis galskap. Glem ikke at vi her snakker om en hest som kanskje kunne ha gått 10 fra dødens tredje sist om den hadde hatt litt konkurranse. Jogget nemlig 11,6 veldig enkelt med krefter igjen fra den posisjonen. Var riktignok ikke på topp sist, men bare glem det løpet da den ikke var rigget til i det hele tatt. Nå blir skoene rykket igjen, og det er da denne er som best. Står i en OK rygg fra start, og fra tredje/fjerde utvendig blir denne livsfarlig med tempo på løpet! Bomber inn som en 20 oddser? 7 Zeus Bi – Blir det garantert litt skriking på denne søndagen da den er i en helt hysterisk form. Satt bom fast bak knallgode Evaluate sist, og gikk altså en topptid! Sporet nå trekker imidlertid ned, og det er stor sjanse for vingelrisk. Er uansett i en såpass form at den skal regnes tidlig.



3 Gento – Sjanglet over mål sist, og var aldeles nede i kjelleren. Dette er en ordentlig bra hest som vi liker skarpt, men vi liker ikke at hester er helt nede i kjelleren. Får stå som en stor outsider etter det som skjedde sist. 4 Vienvia Font – Likte vi sist, og den skal passes. Spurtet storstilet mellom hester på oppløpet, og kom til mål med krefter igjen. Er trolig ytterligere forbedret til denne starten, og med offensive Rebecca Dahlen skal den ikke undervurderes. 10 Hierro Boko – Rader opp med flotte innsatser, og har altså vært nede på 11-tallet tre ganger på rappen. Det trenger ikke være feil å komme bakfra i dette løpet hvor det oser stor fart, og den skal med om man bruker noen hester. 2 Global Unlimited – Gjorde et sterkt løp sist, og har funnet formen nå. Til denne starten rykker man skoene foran, og den får også på seg en BIKE. Dette kan heve den ganske mye, og fra et flott spor er den ikke ueffen.



8 Visa AS – Er en superbra hoppe som vant etter et umulig løp sist. Slet dog veldig med aksjonen, og hvor havner den egentlig fra dette sporet? Her lukter det et løp i sporene, og normalt skal den få det tøft i omgivelser som dette. Vi ranker den derfor litt ut. 5 N.Y. Coeurdesoleil – Er vi ikke veldig imponert av, men den gjøre greie innsatser. Magnus Teien Gundersen er en av de beste kuskene i feltet, og det gjør at den likevel ikke trenger å være helt borte for de som spekulerer.

Vår rangering : A : 9-7 B : 3-4-10-2-8-5-11-6 C : 1-12