Gedigen V75-omgang med Svenskt Trav-Kriterium

Norton Commander og kusk Marc Elias er aktuelle på Solvalla søndag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V4/V5 Gøteborg: Nettavisen jakter ny galoppsuksess

Tippetips: Søndagskupongen med toppkampen Molde-Rosenborg

Oddstips 1: Molde må hjelpe Brann

Oddstips 2: Søndagsdobbel til helspreke 5,48 i odds

Oddstips 3: Sensasjonell odds på Sassuolo

En svært spennende søndag venter, og her blir det både trav og galopp. Göteborg byr på både V4 + V5, og løpene på galoppen begynner kl.13.00. Solvalla står for dagens STORE høydepunkt med sin ekstra V75-omgang. Her skal man blant annet kjøre Svenskt Trav-Kriterium/Oaks. Samtlige hester er premiesjanset, og det betyr at vinnerne kan stikke av med svimlende 4 000 000 / 2 800 000. V75-1 på Solvalla er i gang kl.14.30. Biri er sist ut denne søndagen med sin INTERNASJONALE V65-omgang. Løpene på Biri starter kl.18.15.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Kurt Leirvåg serverte igjen meget gode tips på Leangen lørdag. V4-bongen med en innleveringspris på Kr.1 180 betalte ut storfine Kr.25 339,-. I V5-spillet kammet vi med oss "alt"! Den lille bongen på Kr.180 satt nemlig som støpt, og her kunne man hente ut knallfine Kr.5 876,-. Våre galoppeksperter fortsetter også å levere fra øverste hylle, og i V4-spillet på Klampenborg betalte bongen på Kr.1 716 ut meget solide Kr.14 640,-.

Nå tar vi sats mot Solvalla, og her skal vi til lukene med følgende:



V75-1 : 1 Shadow Gar – Har en smellfin oppgave foran seg på søndag, og det lukter tet og slutt. Hadde tilsvarende betingelser som dette fjerde sist, og da solgte den seg meget dyrt mot en såpass god hest som Double Exposure. Møter ikke en hest av et slikt kaliber her, og den har en TOPP MULIGHET om den leverer slik igjen. BANKER FOR DE FREKKE! Garderer man vår solide ide så er det 4 In Toto Sund samt 3 Indoor Voices vi frykter mest.

Dagens beste banker:

V75-2 : 6 Norton Commander – Er dagens beste V75-banker. Den har funnet superformen nå, og de to siste gangene har den «eid» banen. Har vært klin overlegen, og vunnet ukjørt. Nest sist jogget den 13,6/2140ma på en regnvåt bane, og kunne nok gått enda et sekund fortere om den hadde fått konkurranse. Her blir den normalt sluppet gratis til tet, og siden er dette over. Må ha en KANONSJANSE, og vi går all in!

V75-3 : 11 Makethemark – Her blir det kjøring, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. Makethemark har vært brenngod på slutten, og selv om den også var det sist så hang den litt tøm. Har dermed blitt behandlet før denne oppgaven, og den skal ikke bli lett å holde unna for om det bare klaffer litt på veien. Er nemlig SYLVASS på speed, og vi roper et varsko! 3 Heavy Sound – Har Daniel Reden gjort en enorm jobb med, og nå får den ut hele sitt potensial. Gikk altså 07,9 s 800m sist, men fikk ikke vinne… Har trukket et nydelig spor, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Motivert, og tidlig. 4 Milligan’s School – Har vært årets store overraskelse i gulldivisjonen. Har levert det ene toppløpet etter det andre, og sist slo den altså Readly Express… Er alltid skummel når det klaffer, og den er en naturlig garderingshest. Disse tre skiller seg klart ut i en flott gulldivisjon.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-4 : 11 Adorable Lady – To strykninger gjør det enklere å komme bakfra, og når vi dessuten tror på at det vil bli kjørt på flere hender her, ja, da må vi bare spekulere mot årgangseneren 6 A Sweet Dance. Adorable Lady var ikke spesielt trøtt når den feilet inn i mål i strid mot nettopp A Sweet Dance nest sist. Nå sist leverte Adorable Lady en bunnsolid sisterunde, og ble kun kjørt på sikkerhet tilslutt. Dette er en KANON, den er nok den tøffeste hoppen i årgangen, og blir det bare ikke feil for kusken, ja, da kan det bli Pasi sin andre storløpsseier i løpet av kort tid. SE OPP! 6 A Sweet Dance – Galopperte kort på startsiden sist, men gjorde siden et solid løp til seier (08,5 s 800m). Har vunnet 9 av 9 i år, og en slik fortjener selvfølgelig å få vinne det viktigste løpet. Dog kan den få svar her, og da vil den være sårbar. Vårt andrevalg. 10 Global Vintage – Var god i nederlaget mot A Sweet Dance sist, og det er en fersk hoppe under utvikling. Her rykker trolig Nurmos skoene, og da kan det gi en ytterligere effekt. Løpets klare outsider. 3 Conrads Rödluva – Gikk 11,3 s 800m i forsøket, og den vant veldig lett med krefter igjen. I dag blir det skorykk på alle fire, Reden er opp på sin springer, og fra et perfekt spor er naturligvis den på bongen.

V75-5 : 11 Roddick Broline – Er egentlig en ordentlig bra hest i grunnlaget, og den blir aldeles for lite spilt her. Gikk fullt godkjent etter et passivt opplegg sist, og den er stadig bedre enn raden. Står i springsporet på tillegget, den møter en overkommelig motstand, og den kjemper med garanti om seieren om den leverer på sitt beste. Settes frekt først! 13 Wreckless M.M. – Serverte vi som en godbit sist, og det ble enkelt fra tet da. Er enormt grunnkapabel, og en blåser i kroppen har nok dessuten gjort veldig godt. Har et altfor lavt grunnlag målt opp mot kapasitet, og dette kan fort bli en ordentlig hit utover høsten/vinteren. Skal med på alt. Disse to kan være et småfrekt lås i et ikke veldig hardt løp.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-6 : 8 Danilo Brick – Var STOR i nederlaget mot 4 Campo Bahia i forsøket sist, og selv om den ble rullete tilslutt fikk den et klart pluss i kanten av oss. Nurmos forteller om en hest som normalt skal være MYE forbedret med det løpet i kroppen, og vi liker dessuten Björn Goop i store/viktige løp. Trenger naturligvis litt flyt fra et kaldt spor, men feelingen er at Danilo Brick ikke står tilbake for noen… 3 Attraversiamo – Var superbra i forsøket, og tilbake på sitt beste. Har vært best, den tåler å bli brukt underveis, og den er en naturlig gardering. 1 Forfantone AM – Har utviklet seg enormt, og vi likte den i forsøket. Står spennende til nå, og dette kan Kihlström vinne på vanlig «Kihlström-vis» - dvs fra rygg leder… OBS! 2 Betting Gangster, 4 Campo Bahia, og 5 Cab Lane er andre aktuelle i et jevnt og svært åpent Svenskt Trav-Kriterium.

V75-7 : 8 Ditty Bopper – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den er perfekt matchet inn mot denne finalen. Var ikke helt tom over mål sist, og den ser stadig bedre ut i banen. Hadde 0,8% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og det er naturligvis aldeles for lite. Er god nok i massevis til å storskrelle! 10 Under The Counter – Har fått to løp i ny regi, og nå sist bare bombet den inn til en lekende lett seier. Første gang ut kom den til mål med krefter igjen. Er en ordentlig bra hoppe, og den er igjen veldig aktuell. Hadde kun 5,5% av innsatsene på seg når vi la ut tipset. 9 Wild Love – Går nok mange til på i dag, men vær OBS på at den tidligere har slitt veldig med voltestart. Her er det stor sjanse for startgalopp, og for oss er Wild Love kun en liten outsider. 15 Millie Millionaire – Kom alene til mål sist, og den jogget altså 12,5/1640mv… Er fryktelig bra, og den må med på alt.