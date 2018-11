Gigantisk V75-jackpot med 76,3 millioner ekstra

Nadal Broline og kusk Ulf Ohlsson. Lørdag kjører Erik Adielsson. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Lørdag braker det altså løs med TIDENES V75-JACKPOT! Helt spinnville 76,3 millioner ligger ekstra i sjuerpotten, og fordeles til alle med riktig V75-rekke. Skal man spille V75 en gang i livet så skal man gjøre det på lørdag, for bedre betingelser enn dette vil du neppe oppleve mange ganger i livet, og det gjelder alle spill hvor du eventuelt ellers ønsker å delta.



Eskilstuna står for denne omgangen, samt V75-omgangen søndag. Den skal vi imidlertid komme tilbake til på søndag, for her skal ALT dreie seg om jakten etter millionene.

Undertegnede har ranket løp i over 30 år, og kan nok aldri huske å ha blitt satt på større utfordringer enn dette. I nesten samtlige løp er det 7-10 vinnerkandidater, og det vil overraske STORT om det ikke vanker voldsomme penger til de med riktig rekke.

Det er NULL opplagte folkebankere i omgangen, og det vil vrimle med forskjellige bankeralternativer i de fleste tipsmedia. Bankeren som vi tilslutt landet på var et 2-valg når tipset ble lagt ut fredag, men 9 Nadal Broline (ble nummer 3 i årets Elitloppet) har sett så ekstremt rå ut i hendene til Erik Adielsson at vi lar det stå til!



Ellers vrimler det med godbiter i denne omgangen, og her er det bare å studere/lese vår tekst nøye. Det finnes nemlig spennende objekter i stortsett alle løp...

Vår V75-tekst finner du litt lengre ned i artikkelen



Her er lørdagens V75-tekst:



V75-1 : 8 Jejje Palema – Innledningsløpet denne lørdagen er VIDÅPENT, og alt annet enn lettløst. Få hester er fakta helt sjanseløse, og vi blir alt annet enn overrasket om det kan være duket for en skrell direkte. Vår ide går under raderen, men her MÅ man være på vakt. Den har varslet form to ganger på rappen, den står riktig inne i dette løpet, og rapportene fra stallen etter en liten pause er oppløftende. OBS! 14 Hobby De L’iton – Er den klart beste hesten i innledningen, og på sitt beste hadde den bare steget rundt et felt som dette. Nå ligger dog Westholm lavt etter avbrekket, men da spør vi oss: Hvorfor melder han den direkte i V75, og risikerer å miste mye poeng om han ikke er fornøyd med den? Nei, akkurat det snakket fra Westholm kjøper vi ikke, og ranker den tidlig på. DOBBELT A-VALG!



10 Claude Debussy – Avgjorde enkelt mot flere veldig gode hester sist, og det var fortjent etter at den har varslet form ved flere anledninger på slutten. Er ingen hest man kan stole fullt ut på, men er den som sist duger den, og den får stå som en outsider. 1 Messiah – Daniel Reden sine hester har vi respekt for, og de skal alltid tidlig på bongen. Messiah har fått et løp i kroppen etter pause, og det gjorde nok veldig godt. Har en veldig fin grunnkapasitet, og fra tet trenger den ikke å bli enkel å fange… Reden er dessuten fornøyd med sin springer i jobbene. 11 Rajah Silvio – Hvordan skal vi egentlig håndtere denne? Det er helt greit at det er en hest med bra kapasitet, men sist var den et veldig trist skue, og den omtrent «ramlet» over mål i kulissene. Nå viser det seg at den var syk, men den opplevelsen kan umulig ha vært bra for hesten. Den trolige favoritten blir kun en bitteliten outsider for oss. 12 Alexander U.R. – Hadde vi en feeling at ville passe bra for Torbjörn Jansson, og det viste seg å stemme. Den avgjorde enkelt, og på klokken stod det 13,9 s 800m med krefter igjen. Har en ordentlig bra kapasitet, den står i et fint spor, og den kjemper om seieren om den bare henger sammen i aksjonen sin.



5 Regent D’Inverne – Her kan det være game over før moroa er begynt, men feilfritt er den med og kjemper om det. Gikk et enormt løp etter galopp nest sist, mens den var tapper sist. Har løftet seg på slutten, og den er en av mange som kan vinne. 3 Copitex – Varslet superform i et løp hvor ikke noe klaffet sist, og det er ingen tvil om at denne utvikler seg meget fint. På lørdag blir det skorykk på alle fire for første gang, og den MÅ med om man bruker noen hester. 9 Allowable – Fullførte klart bra sist, og vi hadde 11 s 800m på klokken. Er kapabel for klassen, og får kusken til styringen kan det gå veien. Vi åpner denne lørdagen med en BRED gardering i et svært spennende oppgjør.

Vår rangering : A : 8-14 B : 10-1-11-12-5-3-9 C : 7-4-6-2-15-13

V75-2 : 13 Blue Star Champion – Er KLART forbedret i regi Ville Karhulahti, og den er SVÆRT SPENNENDE som for lite spilt her. Skulle ha et løp i kroppen før denne oppgaven sist, og vi likte det vi fikk se. Ble riktignok hengt opp i sporene innledningsvis, og deretter bakket sist. Spurtet strålende tilslutt, og den kom til mål med krefter igjen (10,5 s 800m). Har normalt gått ytterligere frem med det løpet i kroppen, og den skal virkelig passes her. Settes knepent foran 8 Mellby Ess som altså blir vårt 2-valg. Dette er nemlig en hest som «ALLTID» er med på foto, og den har radet opp med sterke løp den siste tiden. Man har ventet på denne oppgaven, og den står altså nesten på kronen riktig inne i dette løpet. Vi dobler opp a-gruppen!



15 Great King Wine – Føler vi er enda bedre enn den får vist. Har gjort to godkjente løp på slutten, men likevel har ikke vi vært helt fornøyd med den. Nå er den motstandsmessig veldig riktig ute, og den er tidlig aktuell. Må uansett heve seg om den skal rekke frem. 14 Den Of Warlock – Er en som kan vise seg å være spennende denne lørdagen. Femte sist er den ikke veldig mye slått av en såpass god hest som Bandit Brick, og den møter ingen hest av et slikt kaliber her. Var dessuten skikkelig bra etter pause sist, og den avgjorde på et mektig sett. Skal normalt være ytterligere forbedret til denne starten, og får den bare aksjonen til å stemme blir den skummel for noen og enhver. 10 Maintainability – Blir hardt betrodd, men være OBS på at dette er en hoppe som fakta er litt tøft ute nå. Har fått to løp i kroppen etter pause, og formen virker å være veldig bra. Sporet er perfekt, og det er klart at den kan vinne om det skulle klaffe på veien.



7 Lady Zappa – Har vært knallgod på slutten, og sist holdt den unna i det lengste. Får den smyge med å spare speeden sin tilslutt, ja, da kan sjokket være et faktum. 6 Kabanoss – Har gjort to fine løp etter pause, og den er på riktig vei. Er en av mange som kan vinne om man velger å spekulere bredt. 11 Dicks Denja – Er en grunnkapabel hoppe som gikk et råsterkt løp etter en grov galopp sist (14,1/1900m). Kan fort være ytterligere forbedret med dette løpet i kroppen, og også denne er en aktuell skrell.

Vår rangering : A : 13-8 B : 15-14-10-7-6-11 C : 12-2-1-9-4-5-3

V75-3 : 9 Nadal Broline – Er det soleklare spillet i gulldivisjonen denne lørdagen. Den har sett helt fantastisk ut i hendene på Erik Adielsson de to siste gangene, og han har fått en voldsom fart på denne. Nest sist havner den i tredjespor første 500m, før den ble bakket sist. Leverer så en voldsom avslutning nedover oppløpet, og på klokken stod det 07,5 s 700m. Nå sist satt den i femte utvendig, før den ble med i tredjespor ca runden igjen. Avslutter igjen voldsomt, og tapte kun hårfint. Står her i et nydelig spor, den er sikret et bra opplegg, og med tempo kommer vel endelig seieren? SPILLES!



2 Makethemark – Har gjort to gode løp på slutten, men den har ikke vært like vass som i startene før det. Nå er den behandlet etter det siste løpet, og den kan ventes forbedret. Skal dog gå med sko på lørdag da man skal spare høvene til neste start. Favoritten kan vinne, men med sko, og litt usikker toppform ranker vi den som toer. 4 Zenit Brick – «Badet» hjem seieren fra dødens sist, gikk 11,3 s 800m, og vant utrolig enkelt. Virker å være på vei mot fjorårsformen, og da kan det bli mye moro fremover. Løpets klare outsider, og den skal naturligvis på bongen om Nadal Broline garderes. 5 Milligan’s School – Har overrasket kolossalt i år, og den har tatt store steg i forhold til i fjor. Har altså sprunget inn over 3,2 millioner, og den har imponert stort. Er kjapp fra start, og den vi tror tar tet. Pleier dog å være best når den får gå med i rygger, så får vi se hvordan kusken legger dette opp. Er en naturlig gardering om man bruker noen hester. Disse fire høyer seg klart over de andre.



7 Whitehouse Express – Er egentlig veldig grunnkapabel, og en mulig skrell om den går opp mot sitt beste. Har dog vært en skuffelse i år, og ikke vist en like stor hardhet som tidligere. Trakk seg etter et tøft opplegg sist, men møtte da på en betydelig billigere gjeng enn dette. 8 West Wing – Spurtet bra fra køen sist, og den varslet skrellform. Er uansett neppe noe mer enn premieaktuell fra dette sporet.

Vår rangering : A : 9 B : 2-4-5 C : 7-8-3-1-6

V75-4 : 11 Chapter Review – Her er det utrolig jevnt markert bak favoritten, og vår ide er foreløpig glemt. Var ute som et 9-valg med over syv millioner i omsetning på ATG, og den hadde kun 4% av innsatsene på seg. Akkurat det mener vi er helt galskap. Dette er nemlig en KNALLGOD hoppe som har fått et løp i kroppen etter pause. Gikk da godkjent, men var tung i kroppen sin. Glem ikke at denne var helt enorm i nederlaget mot en såpass god hest som Millie Millionaire tredje sist, en topphest med 970 000 i grunnlag… Vi føler at Chapter Review er betydelig bedre enn grunnlaget sitt, og klaffer det bare litt på veien er den mer enn god nok til å skrelle her. MÅ MED PÅ ALT! 6 Topspin – Kommer ut etter et par mnd pause, og det er ingen tvil om at Björn Goop har ventet på denne oppgaven. Står nemlig helt perfekt inne i løpet. Når man ser hvem som skal lede volten i innersporet her, ja, så ligger det faktisk til rette for at Björn Goop kommer seg foran med favoritten. Da har denne en bra sjanse. Vi ranker den dog kun som et 2-valg da det er litt opp til bevis nå. 13 Gun Palema – Blir nok et stort skrik blant de «gode» denne lørdagen, og den er naturligvis helaktuell. Spurtet nemlig voldsomt via fjerdesporet sist, og da mot hester av et helt annet kaliber enn hva den møter nå. Vær dog litt OBS på at den tidligere har vært variabel, og det er ingen hest som rader opp.



3 Arvika By Knight – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den imponerte etter at man rykket skoene på den sist. Møtte dog en svært billig gjeng, og man skal være forsiktig å overvurdere den prestasjonen. Er uansett spennende om man igjen velger å kjøre den uten sko, og den er en av mange som kan vinne dette. 12 Global Upfront – Har vært utrolig tøft matchet på slutten, og dette ser billigere ut. Satt BOM FAST etter et passivt opplegg sist, og den møtte bedre hester enn dette da. Til denne starten kommer det på en YANKERVOGN, den står i et bra spor på tillegget, og den er aktuell på relativt tidlig gardering. 14 Veroni – Peter Untersteiner sine hester går som toget for tiden, og Veroni er en hest man skal være forsiktig med å sage. Gikk PIGG i mål etter sene luker i Derbystoet nest sist, og den har i det hele tatt møtt de beste i årgangen. Trenger flyt fra denne utgangsposisjonen, men får den først det er den god nok.



2 Supreme Face – Er egentlig god nok om det skulle klaffe, formen er fin, og den står spennende til på strek. 7 Kiss Me Tooma – Er bedre enn raden, og spurtet riktig så bra sist (12,2 s 700m). Kontio opp er dessuten spennende, og den har kapasitet til å overraske. 10 Alliss Wadd – Ble det feil for sist, og vi setter en strek over det løpet etter pause. Har MYE inne, og også denne er aktuell med klaff.

Vår rangering : A : 11-6 B : 13-3-12-14-2-7-10 C : 8-9-5-15-4-1

V75-5 : 7 Bo C. – Hadde vært helt klink her om den hadde vært i samme form som i forsøket til Derby fjerde sist. Da var den helt enorm i nederlaget mot Son Of God. Så rykket man skoene på den i Derby tredje sist, og da fikk den ikke aksjonen til å stemme. Så var den under pari nest sist, og også under pari sist. Nå har den fått et løp i kroppen etter pause, den står i et spor hvor Kontio er interessert i teten, og taper den et løp som dette fra tet, ja, da er den fortsatt formløs. Vi liker nemlig denne hesten skarpt, og vi tror den vil vise seg fra en bedre side nå. Rapportene er dessuten oppløftene før dette løpet. 8 Logo Light – Var morsk til en sikker seier sist, og i utgangspunktet er dette en skikkelig tøffing som ikke skal ha problemer med distansen. Var riktignok ikke helt på topp i tøffe omgivelser nest sist, men ellers har denne vært knallgod. Femte sist avviser den for eksempel 1-oddseren O’man Flax, og gikk 13,9/2640mv… Duger i massevis her om det bare løser seg fra et sjansebetont spor.



1 Jula Extreme – Har ikke tidligere vist at den er veldig kjapp i vei, og den har behøvd litt tid på å legge seg til. Formen er imidlertid fin, og nest sist avgjorde den på en meget bra måte over en tilsvarende distanse. Skulle likevel «tryllekunstneren» Björn Goop få den til å åpne, og kanskje få tet, ja, da er fort dette løpet over… 6 Ferry Boko – Går helt i glemmeboken, men kan være løpets storskrell. Den avsluttet knallbra innvendig etter sene luker sist, hadde full spenst over mål, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Stod da 20m bak 10 Xanthis Coktail, som den her står likt med. Har kommet inn på stallen til flinke Håkon K. Persson etter det siste løpet, og rapportene går i dur. Kan åpne, og fra tet/rygg leder er den interessant som en mulig skrell.



11 Can Lane – Blir en god del spilt, men vær OBS på at Johan Untersteiner ligger lavt. Ble kjørt ned i kjelleren i Tyskland nest sist, mens den galopperte seg bort sist. Har dessuten 0 av 4 over stayerdistanse. 12 Viking’s Topline – Er en tøffing som liker denne distansen. Vant sist, og formen er veldig bra. Sporet gjør dog at den må ha litt flyt om den skal rekke frem.

Vår rangering : A : 7 B : 8-1-6-11-12-3 C : 10-2-5-4-9

V75-6 : 6 Uppohoppa – Er et av dagens beste spill, og den går helt i glemmeboken. Når vi la ut tipset hadde den 3% av innsatsene på seg, og den blir altså ikke spilt. Kom ut etter vel to mnd pause sist, og den hadde vært borte pga sykdom. Skulle bare ha et løp i kroppen før denne oppgaven (hadde den for eksempel vunnet løpet sist hadde den ikke fått være med her), og den ble aldri kjørt for å vinne. Satt bom fast i kulissene med absolutt alt igjen. Wow, den så bra ut etter oppholdet! Er LYNRASK fra start, og spor litt ute på Eskilstuna er et STORT pluss over denne distansen. Vi ser ikke bort fra at den fyker til tet inn på den første svingen, og da skal det en god hest til for å plukke den ned. Glem ikke at den for eksempel femte sist jogget 13,4/2640ma fra tet… MÅ MED PÅ ALT! 11 Indy Lane – Har sett LYSENDE bra ut etter pause, men den blir likevel kraftig undervurdert. Spurtet VOLDSOMT etter pause nest sist, og da var den altså hakk i hel på Vainqueur R.P./Spickleback Face. Sist leverte den også en mektig sisterunde, spurtet strålende, og da gikk den knallsterke 10,4 s 1000m. Til denne starten kan det være at man rykker samtlige sko, og det kan gi den et ytterligere kick. DOBBELT A-VALG!



10 Track Angel – Er superbra, og ENDELIG har den funnet knallformen. Avgjorde lekende lett fra dødens sist (12,4 s 800m), og den viste igjen frem sin herlige skalle. Her oser det tempo, og da er denne som best. Løpets klare outsider. 2 Athos Race – Vant uten å fungere helt optimalt sist, og den har nok blitt fikset litt på etter det løpet. Tredje sist gikk den et helt spinnvilt løp etter en grov galopp, og den kan ALT på en god dag. Er dessuten god i fra start, og fra et fint spor er den tidlig aktuell. 3 Esprit Sisu – Her har Svante Båth gjort en strålende jobb, for denne har virkelig hevet seg. Gikk 10,2 s 800m til seier nest sist, mens den delte seieren sist. Vær OBS på at den har tjent «raske kroner», og at det stadig blir tøffere. Er derfor kun en i mengden for oss. 1 Doctor Doxey Zenz – Var helt grei etter pause sist, men likevel ikke på topp. Har tjent 500K i løpet av de fem siste løpene, og fakta er at den møter tøff motstand nå. Er OK fra start, men ikke lynrask. Sporet kan derfor bli en felle… Vi ranker den litt ut da vi er usikker på form samt hvor den havner.



5 Stonewashd Diamant – Kommer ut fra formstallen til Untersteiner, og denne var imponerende god sist. Sporet trekker dog ned her da den kun er middels fra start. Dermed er det vingelrisk, og her møter den dessuten hester som man ikke blåser rundt. Skal med om løpet garderes, men den havner litt ut på vår rank. 12 Vischio Holz – Var helt uvirkelig god nest sist, mens den feilet seg bort sist. Kan «ALT» på en god dag, og den er aktuell på bred gardering. 8 Hawk Cliff – Er MYE tøffere ute nå, og selv med toppform må vi ranke den ut fra et elendig spor. 7 Milliondollarrhyme – Fredrik B. Larsson er ingen kusk som rader opp i V75, og selv om vi liker hesten så rankes den ut fra et dårlig spor. Vi likte heller ikke at den ble kjørt dønn ned i kjelleren sist.

Vår rangering : A : 6-11 B : 10-2-3-1-5-12-8-7 C : 9-4

V75-7 : 1 Don’t Mind Me – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den er helt nydelig matchet inn mot denne oppgaven. Fullførte klart bra sist, og på klokken stod det 09,6 s 700m. Innersporet på denne banen er ikke optimalt, men fakta er at den har forsvart det tidligere, og sjansene er absolutt tilstede for at den kan gjøre det igjen. Koster ikke åpningen for mye da så bør den holde unna. En motivert favoritt som også vi tror på. 9 Isor Håleryd – Er en kanon som dessverre har slitt MYE med skader, og derfor har vært sparsomt startet. Den gikk HELPIGG i mål uten å riktig få sjansen etter pause nest sist, mens den taktet sterkt om etter sene luker sist. Her er det storform i anmarsj, den står perfekt til for å smyge med, og det er den vi frykter mest mot vår tipsener. 11 Zoko Lane – Kom ut etter pause sist, og vi likte den ordentlig godt. Ble passivt kjørt, men avslutningen etter sene luker var rent ut strålende! Har blytunge avslutninger, og den er alltid skummel med tempo. Er en artig skrellhest å ha med på bongen om man jakter de virkelig store kronene denne lørdagen.



7 Whisky Akema – Er BRENNKVIKK fra start, og hadde den stått i spor 4-5, ja, da tror vi den hadde flydd til tet. Det er nemlig de beste sporene over denne distansen, på denne banen. Nå kommer nok Claes Sjöström til prøve seg uansett, og med klaff på startsiden er den alt annet enn ueffen. 10 Dear Friend – Har imponert kolossalt på slutten, men nå tar vel dette en slutt? Har nemlig tjent 820 000 på de fem siste løpene, og her er det ut mot knallgode hingster/vallaker. Vi er inne på at Johan Untersteiner ikke vil kjøre den i bånn på lørdag, og ranker den derfor litt ut. Dette er nemlig en alt annet enn enkel oppgave. 8 Disco Volante – Var ikke 100% etter pause sist, og den slet med aksjonen. Har også gjort det tidligere i år, og det er klart at det gjør oss usikker. Sporet trekker dessuten ned, og selv om vi snakker om en god hest i grunnlaget så ranker vi den litt ut. 2 Dartagnan Sisu – Hadde vi hatt en ordentlig toppkusk på denne så hadde vi fort ranket den som et 2-3 valg. Dette er nemlig en hest vi holder høyt, og den har sett smellfin ut med krefter igjen to ganger på rappen. Blir den kjørt mer offensivt med nå så kan den overraske. Formen virker nemlig å være strålende.

Vår rangering : A : 1 B : 9-11-7-10-8-2 C : 6-5-3-4-12

