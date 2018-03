Gigantisk V75-jackpot med over 43 millioner ekstra

Månprinsen A.M. og kusk Gunnar Melander. Søndag kommer de ut i V75-1. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Romme byr på en forrykende V75-jackpotomgang søndag, og dette er en helt spesiell omgang. Utrolige 43 millioner finnes ekstra i dagens sjuerpott, og det vil nesten gå mot store kroner uansett hvem som vinner denne søndagen. Vi liker dessuten omgangen ekstremt godt, og vi skal prøve å felle flere av dagens tyngste favoritter. Bankeren i omgangen var vi aldri i tvil om, og det er hjemmetrener Nicklas Westerholm som skal sende oss i lukene. Knifetown Winner (V75-7) står alene i finalen, og vi tror HARDT på tet og slutt for en hest som er satt opp for oppgaven. Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 6 Månprinsen A.M. – Gjorde sin plikt i årsdebuten, og den avgjorde med et lite hode. Har normalt gått MYE frem med det løpet i kroppen, og det er snakk om feltes i særklasse beste hest. Trakk dog innersporet, det betyr at den havner sist, og må gå rundt feltet tilslutt. Var ikke langt unna å tape et tilsvarende løp som dette i fjor på samme bane, og vi føler oss ikke 100% trygg på den. Motivert, men… 9 Smedheim Solan – Tapte ytterst knepen for favoritten sist, og den gjorde en flott debut for Persson. Kan ventes ytterligere forbedret til denne oppgaven, den vil sitte bedre på det enn storfavoritten, og den er det opplagte motbudet. 10 Art Kjarvald – Likte vi skarpt etter en liten pause sist, og den leverte altså en skikkelig morsk siste 800m (19,5 s 800m). Skal lettes i balansen til dette løpet, og med enda bedre flyt trenger den ikke å være «kald». 4 Eldvin – Blir nok et veldig skrik etter at den slo Lannem Silje fra likestart sist. Vær dog OBS på at dette er en hest som nesten kun har gått bra løp for Linda Forsberg de siste årene, og det virker ikke som den ønsker å yte maks for andre kusker. Er den som sist, ja, da kan den naturligvis vinne, mens vi skulle helst hatt Linda i vognen. 7 Tangen Haap – Var ikke mer enn den måtte være i årsdebuten, men var uansett godkjent. Var hakket bak de beste i fjor, og vi tviler på at den er noe mer enn trippelaktuell her. 8 Myr Faksen – Har skiftet trener, og den debuterer for Kristine Kvasnes. Kan muligens få en ytterligere oppsving, men vi tviler uansett på at den slår disse.

V75-2 : 9 Fux De Luxe – Ble trolig felt av en noe løs bane sist, og når det dessuten var et dårlig tempo på løpet ble det ikke enkelt å hente noe bakfra. Vi hadde 12,3 s 800m på klokken. Håper på en bane med bedre feste i lørdag, og med litt flyt på veien er den ikke borte. Kan overraske i et småskummelt løp. 1 Luksom – Var god etter galopp nest sist, mens den vant enkelt sist. Er litt sløv underveis, men den gjør uansett jobben sin. Er kjapp i vei, og fra tet leder den lenge. 6 Vikens Easy – Er brennkvikk ut den motsatte veien, og Robert Bergh satser nok mot tet. Er bedre enn raden, men vær OBS på at den pleier å feile når den ikke har sko på beina… 7 My Dream Art – Lovet veldig bra i fjor, men vi har vel ikke likt den like bra i år. Er dog svært grunnkapabel, den møter riktig motstand, og sporet burde passe. Er en av flere som kan vinne dette. 4 Djorkaeff Sisu – Spurtet fint på Momarken sist, og den holder sin gode form. Distansen har den ingen problemer med, og den er relativt tidlig med på vår bong.

V75-3 : 1 On Track Piraten – Avgjorde sikkert sist, men fikk det sydd opp da. Har normalt gått frem med det løpet i kroppen, og fra tet er dette hesten å slå. Hadde den blitt kjørt av Takter hadde vi banket, men nå nøyer vi oss med å sette den først. Vi dobler dog opp bongene med 5 Zenit Brick som var løpets moralske vinner sist. Ble tatt på speed, men den fullførte altså helt strålende. Vi er veldig inne på at Bjørn Goop «ønsker» å låse dette løpet, og da med Zenit Brick i dødens. Da vil det gå unna siste 700-800m, og vinneren skal normalt være en av de vi tror klart mest på. DOBBELTBANKER! 9 Cruzado Dela Noche – Holder vi høyt på ren kapasitet, men den trengte en blåser i kroppen i fjor før den fant superformen. Har ikke blitt kjørt tøft med i jobbene, og vi tror derfor at den ikke er noe mer enn trippelaktuell i årsdebuten.

V75-4 : 7 Princess Time – Vi prøver oss med et ordentlig langskudd i dette hoppeløpet. Princess Time er ingen hest som rader opp, men vi likte den sist, og den ble sittende bom fast da. Til denne starten har Kaj Widell gitt beskjed om at han vil ha skoene av, og da blir det så. Er lynrask fra start, og her kan det bli tet/rygg leder. Står riktig inne i løpet, og den er verdt et forsøk. 6 Calissa Rich – Feilet som godtgående på oppløpet sist, men den ble rullete pga at man kjørte uten sko. Gangen før passerte den mål med alt igjen. Er mye bedre enn raden, og den må passes. 11 Well Done La Marc – Er utrolig vrien på volte, og vi kjøper ikke denne som en storfavoritt. Sist Björn Goop testet den på volte (17.08.2016) var den ikke i nærheten å løse fra spor 3 i volten, og den oppførte seg veldig dumt. Det er altså ikke uten grunn at man prøver å unngå å melde den på volte… På ren kapasitet er den best, formen er veldig bra, men vi kan ikke stole på en hest som har vært såpass dum i volten tidligere. 13 Quebec C.D. – Har blitt matchet i tøffe omgivelser, og den er mer riktig ute nå. Duger på sitt beste, og den skal med om løpet garderes. Dette er nemlig ikke noe hardt hoppeløp…

V75-5 : 9 King City – Kom litt bort i et rent bløffløp sist, men den spurtet likevel fint den siste biten, og vi gav den et pluss i kanten. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen etter pause, den står i en perfekt rygg fra start, og den vil normalt havne fint på det. Blir det bare litt kjøring så må King City være utrolig spennende, og det kan dreie seg om en helfrekk banker for de som jakter de virkelig store kronene på søndag. 6 Michelangelo Ås – Har stått en stund hos Reden, og er tilbake igjen i Sverige etter et opphold i Frankrike. Raden er råtten, men vær litt OBS på at den er bedre enn raden, og nest sist feilet den for eksempel i stengt posisjon mot oppløpet med ALT IGJEN! Er veldig kjapp i vei, og det skal bli spennende å se den igjen. Motbudet. 5 Globalsatisfacation – Har gjort to løp etter skade, og den var meget god etter et tøft opplegg sist. Blir mye spilt, men det er vingelrisk, og en oppjaget sprint trekker også ned. Må trolig vinne dette etter tredjespor/dødens, og det pleier ikke å være enkelt i svensk V75. 3 Furious Francis – Fikk maks etter pause sist, men da var ikke hesten rigget til, og den fikk altså kun en nødvendig gjennomkjøring. Til denne starten blir det skorykk, og da er den som best. Er ikke borte om det bare skulle klaffe litt. 2 Victor A.U. – Fikk bløffe hjem løpet sist, og vant vel uten å imponere noe sånn veldig. Her blir det et helt annet tempo, og Victor A.U. må være på topp om den skal holde unna fra eventuelt tet. I våre øyne er den ikke veldig het nå, og vi ranker den derfor litt ut…

V75-6 : 3 Lukaz Zaz – Debuterte for Nicklas Westerholm sist, og den var godkjent minus fra tet. Skal normalt være MYE forbedret med det løpet i kroppen, og nå blir også hesten rigget bedre til. Her blir det trolig tidlig tet, og på en kjapp bane vil den lede svært lenge. Hjemmeseier? 10 Sir Q.C. – Bombet rundt feltet nest sist, mens den vant enkelt sist. Utvikler seg fantastisk fint for tiden, og det er en hest vi holder høyt. Kan vinne igjen, men sporet gjør at vi ranker den ut som et 2-valg. 6 Aramis Amok – Leverte en fantastisk årsdebut, og vi likte den ordentlig godt. Dog kan vi styre vår begeistring for Robert Bergh som kusk, og det er ikke å stikke under en stol at han kjører mye galopp. Feilfritt er Aramis Amok kapabel nok til å vinne, og den får stå som en klar outsider. Disse tre skiller seg klart ut i et ellers meget fint løp.

V75-7 : 2 Knifetown Winner – Hjemmetrener Nicklas Westerholm har dagens beste banker, og vi spekulerer ikke mot vinnermaskinen Knifetown Winner i finalen. Den imponerte kanskje ikke noe veldig sist, men da ble det et rent speedoppgjør tilslutt, og den svarte sikkert opp via 11,2 s 800m. Har gjort fire løp på hjemmebanen Romme etter at Nicklas overtok hesten, og den har enda ikke tapt på den banen for sin nye trener. Til denne starten blir det skorykk, og den får også på et halvstengt hodelag. Er LYNRASK fra start, og vi tror hardt på at denne bare leder rundt om. ALL IN! Begynner man først å gardere dette løpet så finnes det en rekke aktuelle kandidater, og det blir fort et dyrt løp om man velger å spekulere. Den vi frykter mest mot bankeren er 9 Handsome Brad som kommer ut i yankervogn + skoløs nå.

