Gnistrende millionomgang i V75 fra Sverige

Örjan Kihlström er aktuell i dagens V75-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det ble STOLPE UT for undertegnedes flate bonger denne lørdagen da Master Crowe stod alene på de. Systemene til undertegnede gjorde dog rent bord, og de satt som spikret. Folkesystemet (25 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.19 508, mediumsystemet (5 andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.19 508, og det største systemet (fire andeler a Kr.2 995) betalte ut Kr.23 320,-. Godbiter som Ultra Bright (3-valg), og Ringostarr Treb (2-valg) stod begge alene i a-gruppen...

Petter med solide tips i Drammen - Kr.945 ble til Kr.20 505!

Det ble servert svært fine tips til lunsjomgangen i Drammen 28. april. Nettavisens største bong til Drammen til Kr.945 satt som et skudd og betalte tilbake flotte Kr.20 505



På Eksperten ble det også fullklaff. Før siste avdelingen sto faktisk Nettavisen igjen med 20 av de gjenværende 47 bongene. Til slutt kom fire ekspertenbonger gjennom med fem rette, og de hadde en innleveringspris fra Kr.945 (fire andeler a Kr.250/fem andeler a Kr.200) til Kr.1 800 (fire andeler a Kr.450).

Lerum med supertips i Harstad 21. april! Tok du rygg?

Det ble servert enormt sterke tips til Harstad denne kvelden, og lukene ble tømt! Nettavisens bong på Kr.1 920 satt som støpt, og den betalte ut hele Kr.17 518,-. I V5-spillet satt ALT, og vår minste V5-bong på Kr.192 betalte ut fantastisk fine Kr.5 741,-. Dagens storskrell Young Moon Hoss (5,6%) var med på kun tre hester i V65-6.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det ble en FLOTT søndag på flere arenaer, og vi håper at du tok rygg. På Jägersro suste V4-forslaget på Kr.192 inn, og betalte ut meget fine Kr.2 381,-. I DD-spillet stod 2-valget Trickbag alene, og 6-valget Red Robin var ranket som et 2-valg! DD-oddsen ble MEKTIGE 68,75! Vårt minste DD-forslag på Kr.200 betalte ut knallfine Kr.3 437,-. Du tar vel rygg på våre galopptips?

På Leangen tok Kurt Leirvåg for seg i V5-spillet, og den minste bongen på Kr.168 satt som spikret. Utbetalingen på den ble herlige Kr.2 707,-. Sea Samedi ble servert som en topp DD-banker mot dagens tyngste favoritt, Derby D'Estino. I V4-spillet på samme bane ble det også fullklaff, og her betalte bongen på Kr.896 ut Kr.4 296,-.

Bergsåker byr på en SVÆRT ÅPEN, og særdeles utfordrende V75-omgang tirsdag. Her vil det overraske oss mye om dette ikke gir utrolig godt betalt, og vi jakter storcashen med MYE snadder. Dagens beste banker kommer ut i V75-4, og her håper/tror vi på tidlig tet og slutt for 7 Esprit Sisu som trolig ikke blir noe mer enn et 2-valg... Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 8 Hobby De L’iton – Kan være noe for Derby senere i år, og den skal bli utrolig spennende å følge. Nå sist vant den enkelt fra tidlig tet, og vi hadde 11,4 s 800m på den. Sporet denne tirsdagen gjør at det ikke er snakk om noen banker, men får den bare litt flyt, ja, da er det snakk om en flott sjanse. 6 Kövras So Far – Er veldig fin, og en hest som er under utvikling. Holdt godkjent fra tet sist, den gikk 12,3 s 800m, men tapte for en bedre hest. Har gått med et åpent hodelag, vanlig vogn, og med sko sålangt i regi Robert Bergh, og vi blir alt annet enn overrasket om han makser den litt nå. PASSES!



10 Lightningsky – Var ikke like fin uten sko sist, men den gjorde uansett et solid løp. Den lekte med 11 Aventador S.F. nest sist, og den var dessuten kolossalt god når den ble toer tredje sist. Nå blir det på igjen med sko, og etter å ha sett den sist er det et pluss. Outsideren. 7 Dom Perignon – Er egentlig ordentlig bra, men sist var den under båten, og alt annet enn bra. Tilbake på sitt beste duger den, den er veldig kjapp i vei, og den får stå som en liten outsider.

Vår rangering : A : 8 B : 6-10-7-5-2 C : 11-3-1-9-4-12

V75-2 : 4 Even’s Cool Boy – Liker vi bedre og bedre. Nå sist fullførte den strålende i tøffe omgivelser, den var ikke tom over mål, og på klokken hadde vi 11,4 s 800m. Henger med i alle tempo, og med klaff har den en STOR sjanse. 3 Frenchnorwegian ID – Var helt «dau» underveis sist, og den var heller ikke langt unna galopp. Kan bedre enn det, og på ren kapasitet er neppe noen veldig mye bedre enn den i dette feltet. Tilbake på sitt beste kan den faktisk vinne fra dødens, og den skal i a-gruppen.



1 Adi Gallia – Er en hoppe som utvikler seg ordentlig bra, og selv om den nå møter hingster så føler vi at den ikke er helt sjanseløs. Ble sjenert til galopp som pigg mot siste sving sist, og den gikk glipp av en plass langt der fremme. Tidsmessig hadde den notert seg for en lav 15-tid uten galoppen. Er veldig kjapp i vei, og det lukter rygg leder lang vei. Outsideren.



2 Tellus Face – Vant sist, men imponerte ikke noe veldig mye. Skulle den få gratis tet, dempe litt, ja, da kan den naturligvis renne unna. 5 Count Forte – Hentet en lengde på nevnte Tellus Face sist, men da valgte kusken å slippe teten igjen. Ble sittende bom fast, og det var godt med krefter igjen. Velger å svare nå om den kommer seg foran?

Vår rangering : A : 4-3 B : 1-2-5 C : 6

V75-3 : 3 Granetta – Et fantastisk fint kaldblodsløp venter, og her kommer strekene til å sitte tett. Draget vårt vant fem løp i fjor, og det er en ordentlig bra hoppe dette. Har gjort to løp i år, og nå sist spurtet den strålende tilslutt etter en liten galopp innledningsvis. Vi hadde faktisk 22,7 s 400m med krefter igjen. MÅ MED PÅ ALT! 12 Fender – Liker vi veldig godt, og med tre løp i kroppen virker det som om storformen er på plass. Leverte en TUNG sisterunde sist, og vi hadde 22,3 s 800m på klokken. Ulf Ohlsson opp er et stort pluss, og den skal naturligvis i a-gruppen.



4 B.W. Sture – Dro Persson luften utav sist, og det løpet kan man bare sette en tykk strek over. Gangen før så den helt RÅ ut etter en grov galopp, og vi tror bestemt at formen er ordentlig bra. Løpets store outsider. 2 Järvsöodin – Fullførte solid sist, og det er en hest i full form. Er dog alt annet enn stabil fra start, og vi stoler ikke på at den løser feilfritt ut fra dette sporet. Som storfavoritt er den kald for oss, og kun en liten gardering.

10 Guli Tor – Er den som fakta har det fine løpet, men den blir likevel ikke tatt på alvor. Er 20m billigere ute kontra 1 Guli Rubin, og den er faktisk 40m billigere ute kontra 13 Torpa Olea. Har fått to løp i kroppen etter pause, og sist satt den bom fast med masse krefter igjen. Vant seks løp i fjor, og den duger i omgivelser som dette. Skreller? 11 Søyset Kaiser – Kommer til Sverige med TOPPFORM i kroppen, og den får plass på bongen som helt uspilt. Var helt strålende nest sist, og den var også klart bra sist. Har møtt MYE bra hester gjennom årene, og med toppform tør ikke vi å sage den nå. Ove A opp er dessuten meget spennende. OBS!

Vår rangering : A : 3-12 B : 4-2-10-11 C : 1-15-8-6-5-13-7-9-14

V75-4 : 7 Esprit Sisu – Taper normalt ikke dette løpet om den kommer seg foran, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt. Har altså trukket et nydelig spor i volten, den er kjapp ut, og feelingen er at 1 Benedictus ønsker en rygg å gå i. Dermed kan det gå mot tidlig tet, og da er dette hesten å slå. Ble plukket ned oppunder mål sist, men den var god i nederlaget, og på klokken stod det 10,7 s 400m. Kan kanskje under 13 på distansen om det skulle bli en kjapp bane, og da sier det seg selv at den har en stor mulighet!



11 Caesar’S Dream – Har blitt bedre etter at man rykket skoene bak på den, og den var morsk når den bombet inn til seier sist. Gikk 11,2 s 700m, og var ikke tom på det. Er den vi frykter mest, og da spesielt om det skulle klaffe fra baksporet. 5 Ergo Am – Ble hardt spilt etter at den gikk 13,0/2640ma i fjor. Fungerte ikke etter det løpet, men fungerte klart bra etter pause sist. Sporet trekker mye ned nå, og vi er heller ikke sikker på om en oppjaget sprint er det beste for denne. Blir trolig favorittspilt, men fra et trangt spor er den ikke superhet for oss.



1 Benedictus – Er ingen stjerne, men det er en flink hest, og den var helt OK etter pause sist. Da lå Oscar Berglund utrolig lavt på forhånd, så den er nok kraftig forbedret med det løpet i kroppen. Har ikke vært veldig modig i tet tidligere, og vi tror derfor at Erik Adielsson ønsker en rygg. Burde havne på trippelen fra ryggen til vår solide ide. 10 Muscleman F.I. – Ble plukket ned av Perfect Spirit sist, og det er ikke noe å si på. Er en nyttig hest, og den er trippelaktuell på ny.



6 Francisfromheaven – Har vist en ordentlig bra innstilling, og den har kriget seg til to seire på rappen. Er kjapp fra start, og skulle den greie å komme seg foran vil den lede lenge. Her er det dog tøffere i mot. 9 Lima Star – Har sett litt TJUKK ut rundt magen, og feelingen er at den vil gå mye frem med ytterligere løp i kroppen. Kan litt, og den er aktuell om man garderer bredt. 3 Impressive Zon – Er ingen stjerne, men den er OK når den får smyge med. Kan være på trippelen med et slikt opplegg.

Vår rangering : A : 7 B : 11-5-1-10-6-9-3 C : 2-12-4-8

V75-5 : 6 Order By Keeper – Hadde altså 1% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det blir for dumt. I fjor matchet Håkon Skoglund hesten sin på samme måte innledningsvis av sesongen, og i fjor på nøyaktig denne dagen var det duket for V75 på Bergsåker. Vant da lett fra tet, og gikk 12,1/2140ma… Da også betalte den ut brakodds i lukene. Nå har Skoglund kjørt snilt i årets to første løp, den var klart bra bak to gode sist, og nå er vel det dags for å prøve den foran? Som i fjor… Varsellampene settes på full styrke for dagens store skrell-ide! VÅR ENESTE A-HEST!



5 Sorbet – Var på vei til å levere en helt enorm sisterunde sist, men mistet så litt travet på slutten, og feilet kort før mål. Henger den sammen hele veien kan det opplagt være duket for revansje! 8 Queer Fish – Er beinhard i skallen sin, og den rader opp med bra prestasjoner. Var utrolig tapper i nederlaget sist, og da tapte den kun for Zenit Brick. Møter ingen Zenit Brick her, og med den minste flyt er den på foto.



7 Evil Enok M.E. – Har funnet superformen nå, og det skal bli spennende å se den mot deler av eliten. Gikk helt svett i kulissene på Solvalla sist, og på klokken stod det 09,0 s 800m. Sporet trekker ned, men denne er såpass bra at den blir skummel med klaff. 1 Balfour – Er variabel fra start, men vi tror uansett ikke at den greier å svare 6 Order By Keeper. Hadde en flott vinter i Frankrike, og dette er en traver som Robert Bergh holder høyt. Kjemper om seieren om sporet ikke blir en felle.

Vår rangering : A : 6 B : 5-8-7-1-9 C : 12-11-4-3-2-10

V75-6 : 12 Ready Ribb – Vi liker «kalde kusker» over slike distanser som dette, og da er Kihlström en av våre favoritter. Her får han sjansen bak en ordentlig spesialist på langløp, den er nybehandlet før denne oppgaven, og det er fine rapporter på den. Leverer den på sitt beste etter pause skal mulighetene være STORE, og vi må bare tro hardt! 14 Digital Archive – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og den var bra til seier sist. Står helt riktig inne i dette løpet, og det er den vi frykter mest.



15 Sir QC – Har vært et eventyr i vinter/vår, og den har sprunget inn 620 000 på de fem siste startene. Nå er den BETYDELIG tøffere ute, den er ikke glad i volte (har vært dum med den startmetoden før), og vi tror på en svett dag på jobben for favoritten. Skal med om løpet garderes, men den er ikke HET for oss. 10 Wizard Simoni – Kom frem i dødens på tøffingen Tesio runden fra mål sist, og den fullførte ordentlig bra. Vi hadde 13,8 s 1000m på klokken. Skal normalt være ytterligere forbedret nå, og glem ikke at den STORSKRELLET på omtrent samme tid i fjor (15.04.2017). Gikk da 15,5/3160mv, og betalte ut 52x flesket. Står ganske fint inne i dette løpet, og den trenger ikke å være ueffen om man spekulerer litt…



8 Jaques Noir – Rører det veldig til for seg, og den blir omtrent et skrik hver gang den kommer til start. Vi er dog skeptisk til hvordan den fungerer, og selv om den var god mellom galoppene sist fungerte den ikke perfekt. Kan vinne, om den fungerer… 6 Tiger Williams – Var knallgod ved flere anledninger i fjor, men den formen har den ikke funnet hittil i år… På sitt beste har den kapasitet til å skrelle, men den må vise litt form skal det skje. 13 Ola Montana – Har fått to løp i kroppen etter pause, og det skal bare ha gjort godt. Er ikke borte om noen av de antatt beste skulle prestere under pari. 8 Amalie Cash – Er ekstremt grunnkapabel, og har galoppert bort store beløp. Nå kommer den ut i en spennende årsdebut, og for de som virkelig fisker på dypt vann er den aktuell.

Vår rangering : A : 12 B : 14-15-10-7-6-13-8 C : 2-5-11-4-3-1-9

V75-7 : 11 Under The Counter – Hadde kun 2% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det tar vi i mot med takk. Den leverte en solid langspurt i 13-fart nest sist, mens den nå sist gikk PIGG i mål bak storkanonen Double Exposure. Stod 20m foran den, men inntrykket var altså helt magisk. Er normalt ytterligere forbedret til denne oppgaven, og som helt uspilt må den bare prøves!



14 Hope And Dreams – Oscar Berglund (53% seire i 2018) er en av de unge fremadstormende trenerne i Sverige. Kommer her ut med en hoppe som er ordentlig pågang etter pause, og den leverte en kolossalt sterk sluttrunde sist. Her er det TOPPFORM i anmarsj, og med bare litt flyt på veien burde den duge godt. 1 Qiao QL – Vant enkelt fra tet nest sist, mens den nå sist fullførte solid. Er lynrask fra start, og den kan lede dette løpet svært lenge… 8 Bear Abiba – Slo enkelt en såpass god hest som Beautiful Bacardi i årsdebuten, mens den nå sist vant fra dødens etter å ha gått 11,5 s 800m. Er lynrask fra start, og skulle den komme seg foran har den en stor mulighet. Risikerer dog svar fra 1 Qiao QL. 13 Millie Millionaire – Har fått fire løp i kroppen etter pause, og den så ut som ren dynamitt når man valgte å rykke skoene for første gang i karrieren sist. Klatret nesten over hestene i den siste svingen, men ble da også sjenert til galopp. Oi, Oi, Oi, hvilket inntrykk. Blir livsfarlig her om det blir skorykk igjen.



4 Flight Danseur – Var bunnsolid i nederlaget sist, og den var veldig bra etter pause. Får den et fint smygløp, og luker tilslutt, ja, da er den alt annet enn sjanseløs… 15 Linda’s Girl – Var mektig til seier nest sist, mens den nå sist galopperte i angrep. Er i toppform, og med litt flyt gjør den seg ikke bort. 10 Tina Gel – Er i toppform, og den har hardheten i kroppen til å skrelle om den bare går feilfritt. 9 Gatelink – Fikk aldri helt sjansen sist, og den varslet vinnerform uten sko på beina. Adielsson opp nå, og fra et fint smygspor trenger den ikke å være borte. 12 Nikki Celeber – Har vært matchet mot tøff motstand i årgangsløpene, så får vi se om den greier å ta spranget som 5-åring. Står kaldt til nå, men på ren kapasitet er denne såpass god at det er en aktuell gardering for de som bruker mange.

Vår rangering : A : 11 B : 14-1-8-13-4-15-10-9-12 C : 6-2-5-3-7