Gnistrende V75-omgang med Gulljackpot

Svein Ove Wassberg og Ulsrud Tea. Lørdag kommer de ut på Sørlandet. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lerum med knallsterke V75-tips til Årjäng 13. juli!

Det ble ikke helt lettløst til Årjäng denne lørdagen, og riktig V75-rekke betalte ut hele 291 000,-. Heller ikke undertegnede prikket alle riktige, men var slett ikke langt fra. Den mellomste bongen på Nettavisen til Kr.960 fikk nemlig seks riktige, og hadde du tatt rygg på den, ja, da kunne du ha hentet ut meget fine Kr.5 099,-. U.R. Faxe (6-valg), og Uza Josselyn (5-valg) var to godbiter som innfridde.

Lerum med systemfullklaff på Leangen 15. juli!

Undertegnede kom dessverre ikke helt i mål på de flate bongene hvor bankeren Vill Solen (V65-3) tapte. Systemet (fire andeler a Kr.1 000) satt imidlertid som et skudd, og betalte ut brukbare Kr.12 519,-. Etosha Boko (2-valg) innfridde som en ordentlig godbit, og den ble faktisk banket på den minste bongen.

Lerum med herlig fulltreffer på Jägersro 16. juli - Kr.1 728 ble til Kr.34 280!

Tipsene satt igjen meget bra i kveldens V64-omgang, og bongen på Kr.1 728 satt som spikret. Victory Island innfridde som en banker av stål, og Zefiro Dei Cedri senket storfavoritten som vår deilige ide! Utbetalingen på denne bongen ble storfine Kr.34 280, og vi håper at nettopp du tok rygg!

V75-tipsene våre var altså sterke sist lørdag, og vi var ytterst nære enormt store kroner da! Nå er dette glemt, og på lørdag er det undertegnedes hjemmebane som gjelder, nemlig Sørlandet! Vi er kommet frem til den virkelige storhelgen fra det blide Sørlandet, og hva er vel bedre enn at vi har en saftig GULLJACKPOT å glede oss til om lørdagen? Det betyr DOBBEL SJUERPOTT, og det skal ikke mye til før utbetalingen kan skyte i været!

Når det gjelder lørdagens beste banker så dukker den opp i V75-4, og her kan vi ikke helt se hvordan 8 Ulsrud Tea skal kunne tape sitt løp. Vant NM i fjor, og man har naturligvis hatt siktet på årets NM de siste mnd. Rapportene på den etter pause er fine, og normalt er dette et løp som hun bare skal kamme hjem! Vi tror også HARDT på 8 Grisle Odin GL i V75-innledningen. Vil dra stor fordel av et lite felt, og da betyr tilleggene mindre. Burde jogge rundt et felt som dette, og den står altså alene sammen med Ulsrud Tea.

Alt om lørdagens V75 + V5-omgang finner du litt lengre ned i denne saken.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Her er lørdagens V75 + V5 tekst til Sørlandet:



V75-1 : 8 Grisle Odin G.L. – Står på 60m tillegg, og mange vil nok regne på dette løpet. Vi er ikke like opptatt av slikt, og spesielt ikke i såpass små felt som vi har her. Grisle Odin G.L. får nemlig gratis kontakt, den har en overlegen fart i kroppen, og går den bare feilfritt, ja, da tror vi det er duket for en bejublet hjemmeseier. Gikk 24,0 s 900m etter galopp ca runden igjen sist, og var igjen helt strålende. VI MÅ BARE TRO MYE PÅ DETTE STORTALENTET!



1 Rappoda – Var meget god fra dødens sist, og da skal man huske på at det gikk veldig fort tilslutt (26,6 s 300m). Er kjapp i vei, og det er ikke utenkelig at Høitomt velger å kjøre den foran. 2 Tangen Lea – Var overlegen sist, og den har MYE inne. Er dog ikke å stole på, og oppførselen i Bergen nest sist var ikke like fin. Får stå som en klar outsider. 5 Ness Tjo Fryd – Har kammet med seg tre strake, og sist vant den enkelt etter 27,8 s 800m med krefter igjen. Kan nok senke rekorden sin litt, men det er den også nødt til. Ved gardering av favoritten er den selvskreven.

Vår rangering : A : 8 B : 1-2-5 C : 7-3-6-4

V75-2 : 10 Wellek – Spennende sprintløp! Her vil det bli kjørt, og flere har varslet at de skal ladde. Når det dessuten er meldt store nedbørsmengder over Sørlandet denne lørdagen, ja, da kan det bli langt til mål for noen og enhver. Wellek er en hest som vil dra stor nytte av et høyt oppdrevet tempo, og det at det vil bli litt ufyselige forhold er normalt også kun et pluss. Spurtet fint sist, og var ikke veldig langt bak Magnums Othello over mål. Formen er stigende for vårt solide objekt, og nå kan det være duket. SKAL PASSES! 2 Magnums Othello – Leverte karrierens beste løp sist, og den imponerte noe kolossalt etter å ha vært med på en voldsom førsterunde. Risikerer å måtte vinne dette løpet fra dødens, og det trenger ikke å bli enkelt på en kjapp sprint. Blir knallhardt betrodd, men vi er litt inne på at den altså er i fare.



5 Balder Mollyn – Er Romtveit veldig opp på, og melder at den kanskje kan et sekund under rekorden sin. Det betyr at den er HET på lørdag. Er dessuten lynrask fra start, og dette er i det hele tatt et fint løp for springeren til Romtveit. Løpets soleklare outsider. 3 Brenne Banker – Ble kjørt ned i kjelleren sist, og det løpet kan ha satt sine spor. Risikerer igjen å gjøre en god del jobb, og vi ranker den derfor litt ut. 1 Myhreng Brage – Er i toppform, og vant altså fra dødens sist. Er lynrask, og fra rygg leder er den aktuell for trippelen. 4 Alsaker Pumbaa – Er meldt litt opp i grunnlaget nå, men har flott form, og er også aktuell for trippel. 8 Art Miklagard – Rader opp med fine løp, og er egentlig god nok til å kjempe blant de tre. Dog trekker sporet såpass mye ned her at vi ranker den et ganske godt stykke ut.

Vår rangering : A : 10-2 B : 5-3-1-4-8 C : 9-12-11-6-7

V75-3 : 4 Rebella Matters – Gikk ordentlig bra mellom et par galopper i finalen på Jarlsberg sist, og det er ingen fare med formen. Har en veldig fin oppgave foran seg nå, den tåler å bli brukt underveis, og burde ha en bra sjanse i et løp som dette. 12 Global Talk – Er et 10-11 valg i fagbladene, og var ute som et sistevalg på markeringsoversikten når vi la ut våre tips. Det mener vi er 100% feil. Vær veldig OBS på at dette er en av de hestene i feltet med klart best grunnkapasitet, og med to løp i kroppen etter et lengre opphold er ikke storformen langt unna. Den har ikke vært tom over mål etter sene luker i begge de løpene den har gjort, og har dessuten sett veldig fin ut. Er altså VELDIG bra på sitt beste, og med det forminntrykket som den har vist i år så må vi bare varsle. DENNE KAN STORSKRELLE!



1 Reballa Mystic L. – Feilet som PIGG i angrep nest sist, mens den sist gikk HELPIGG i mål etter veldig sene luker. Har sett utrolig formsterk ut, og fra for eksempel tredje innvendig blir denne livsfarlig om det skulle åpne seg opp tilslutt. Selv om den ikke rader opp er den god nok, og MÅ passes! 9 Lady Lara – Har vært helt uvirkelig god, og etter at man endret utstyret litt har den vært som forvandlet. Var igjen knallgod sist. Regnes tidlig fra et helt riktig smygspor. 6 Joe Comet – Burde ha avgjort sist for å få fullt godkjent. Fullførte dog fint, og tiden ble bra. Er kanskje ytterligere forbedret tredje gang ut for Anderssen/Malin, den er lynrask ut, og selvskreven om man bruker noen hester.



7 Jailhouse Banker – Solgte seg dyrt sist, og var knallgod i nederlaget. Følger bilen fra start, og det er ikke helt utenkelig at Svein Ove Wassberg kan finne teten med sin springer. Da er den egentlig ikke helt ueffen… Bak der ranker hestene til Kløven – 11 Katie Mae og 8 Aida Mae.

Vår rangering : A : 4-12 B : 1-9-6-7-11-8 C : 5-10-3-2

V75-4 : 8 Ulsrud Tea – Vant NM i fjor, og er naturligvis den store favoritten til å gjenta i år. Var ikke på topp sist, og fikk seg en pause etter det løpet. Var ute i et rutineløp for en tid tilbake, og da var den tilbake på sitt beste. La inn en avslutning i 19-fart, og i følge Ove Kenneth Karlsen hadde hun fungert knallfint. Pleier å stå på tillegg på disse hoppene, og fra likestart kan vi ikke gjøre annet enn å tro hardt. Er en veldig motivert NM-favoritt i 2019 også!



10 Åsrud Vilja – Ble toer i NM i fjor, og var helt strålende i nederlaget da. Har ikke vært som best i årets to første løp, men har slitt med sykdom. Skal være kvitt denne sykdommen nå, den blir rigget til med BIKE, og tilbake på sitt beste er den ikke helt ueffen. 6 Brenne Blissi – Har fått seg en mnd pause, og er satt opp for årets NM. I fjor ble den sittende bom fast, og så ordentlig bra ut som fulltanket. På sitt beste er denne veldig god, og den får stå som en aldri så liten outsider. 1 Tante Ragnhild – Har fått en ny vår etter den kom inn på stallen til Kvasnes, og den har bortimot levert hver gang for henne. Ble fjerde i fjorårets NM, den står spennende til for å smyge med, og er aktuell for trippelen om det bare løser seg tilslutt. Kan også vinne om det skulle bli veldig feil for Ulsrud Tea.

Vår rangering : A : 8 B : 10-6-1 C : 9-11-3-2-5-4-7-12

V75-5 : 8 Lesja Odin – Plasserer vi først, men på lørdag er vi ikke sikker på om dette er noen klink vinner. Vi var inne på at det er meldt tvilsomt vær denne dagen, og det betyr fort en knallhard bane. Lesja Odin har i hele sin karriere hatt litt problemer med helsen, og en knallhard bane er garantert ikke noe pluss. Glem ikke at denne ble trukket fra start etter en varming på en dårlig bane på Sørlandet 27. januar. Har imidlertid tatt 21 strake seire, og man blir jo ikke overrasket om det kommer en ny seier nå. Motivert, men… 12 Frøyu Petter – Var meget god i nederlaget etter pause nest sist, mens den feilet som skummel i en trang situasjon sist. Med tempo kan fort GV komme lengst ute i banen, og det til bra odds i lukene. OBS!



2 Verdals Torden – Blir meldt veldig opp nå, men er knallbra, og har en voldsom toppfart i kroppen sin. Har vunnet 10 av de siste 11, og den får stå som en outsider med Tengsareid som kusk. 7 Godtepåsen – Var strålende i nederlaget mot Lesja Odin sist, og da skal man huske på at det var Godtepåsen som fikk det verste løpet. Var rett og slett veldig god når den ble testet med BIKE for første gang. Her er nok Høitomt interessert i å svare ut favoritten så lenge han greier, og det kan bety at dette blir svært severdig.

Vår rangering : A : 8 B : 12-2-7-6 C : 11-9-3-5-10-4-1

V75-6 : 1 Roli Eld – Ble sittende fast med vinnerkrefter sist, og her har man altså prikket superformen til årets NM. Det blir igjen BIKE, den er kjapp ut, og fra tet skal det en veldig god hest for å plukke denne ned. SKAL STÅ FØRST!



9 Odd Herakles – Blir kanskje favoritten i spillet, og den har imponert veldig på slutten. Vær dog litt OBS på at den er best når den er med der foran, og på lørdag må man kjøre bakfra. Er uansett motivert og tidlig. 12 Kleppe Slauren – Var en av Norges klart beste hester i fjor, og nå som den igjen er på vei mot formen skal den passes. Fullførte veldig fint sist, og gikk altså en 22-tid. Er en av de hestene som har fordel av distansen, og med tempo trenger det ikke å være feil å komme bakfra med sparte krefter. Var enorm i fjorårets NM, men akkurat det virker det som om spillerne har glemt… KAN OVERRASKE MED GV!



2 Kleppe Fanden – Er Djøseland sitt valg i løpet, og den var knallgod sist. Nå er det imidlertid ut mot eliten, og det skal klaffe litt på veien om den skal bli ropt opp. Var uansett såpass bra sist at den får stå som en outsider. 8 Pave Faks – Har vært enormt bra på slutten, og den har funnet superformen. Høitomt opp burde passe bra, og denne er aktuell for de som bruker noen hester. 11 Troll Solen – Er en annen hest med toppform, og som heller ikke trenger å være helt borte med fullklaff.

Vår rangering : A : 1 B : 9-12-2-8-11 C : 4-7-3-6-5-10

V75-7 : 13 Handsome Hank – Står på 40m tillegg, men likevel så er ikke dette et veldig tøft løp. Det at det blir en våt/fuktig bane lørdag betyr at det blir mer vrient for strekhester å «stjele» løpene, og ergo trenger det ikke være feil å komme bakfra med spart krutt. Handsome Hank har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og avslutningen sist likte vi skarpt! Nå er storformen rett rundt hjørnet, og med luringen Dag-Sveinung Dalen opp i jolla så må vi bare varsle. SKAL MED PÅ ALT! 12 L’Amour Bonanza – Er en annen traver vi liker, og den kommer ut etter en pause og behandling nå. Er sylvass når den får gå med i rygger, og motstanden skremmer så visst ikke. DOBBELT A-VALG!



3 Thai Knight – Er redd skygger i banen, men det burde det ikke være noe problem med på lørdag. Gikk et sterkt løp i kulissene etter galopp sist, og det er ingen fare med formen. Kan muligens komme seg tidlig foran her, og da trenger den ikke å bli enkel å fange. 5 Easy To Win – Svein Ove Wassberg i stayerløp er alltid spennende. Han er enorm på å bedømme tempo, og Easy To Win har han dessuten et svært godt tak på. Var veldig fin når den lekte i Bergen sist, og er nok ytterligere forbedret til denne starten. Kan overraske om det klaffer litt underveis.



4 Don Juan DK – Er en skikkelig tøffing som har plukket med seg to strake. Sliter bitvis litt med aksjonen, men er bra når den fungerer. Vær også litt OBS på at dette er Høitomt sitt valg i løpet, og han stod også på 7 Highyield Draviet… 14 Red Shankly RS – Var svak sist, og kan umulig ha vært helt frisk da. Kommer nå ut etter pause, og med eiere fra Sørlandet så er den nesten garantert satt maks opp for dette løpet. Er god nok, men etter løpet sist er den kun en liten outsider.

Vår rangering : A : 13-12 B : 3-5-4-14-7-1-11 C : 8-9-10-2-6

Litt om V5-1 + V5-2:

V5-1 : 3 Royce Rolls – Er best, og nå kommer seieren? Smøg med i knalltøffe omgivelser sist, feilet i den siste svingen, men kom strålende tilbake nedover oppløpet. Gikk altså 13,3/2040ma, noe som neppe noen i dette feltet er i stand til. Minuset er at den trolig må gjøre grovjobben, og vi nøyer oss derfor med å sette den først. 5 Knight Rider – Hadde et knallsterkt fjorår, mens den har plundret mer i år. Varslet imidlertid toppform sist, og den spurtet da sylvasst etter å ha fått lukene mot oppløpet. Er kjapp i vei, og fra tet trenger den ikke å bli enkel å plukke ned… 11 Golden Dooleys – Er grunnkapabel, og feilet som skummel sist. Gjør seg ikke bort om den skulle levere på sitt beste. 10 Goodman B.R. – Har vært positiv etter pause, og kommet til mål med krefter igjen etter sene luker. Er en av flere som kan vinne dette med klaff.

Vår rangering : A : 3-5 B : 11-10-7-9-8 C : 2-4-12-1-6

V5-2 : 5 Kringelandtraven – Småskummelt løp! Vår ide har ikke gjort mange glad på veldig lenge, men vi likte den sist. Satt da fast som fulltanket, og fungerte også finere enn hva vi har sett fra den kanten på svært lenge. Har nå fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og mot en ikke «blodig» motstand kan dette går veien. OBS! 8 Will Teddy – Rudolf Roland er ikke en kusk man får inn på bestilling, men her har han trolig en av årets beste sjanser på å bli ropt opp. Will Teddy er en hest som har radet opp med jevne/sterke løp mot vel så gode hester som dette, den er normalt travsikker, og MÅ passes! 9 Tangen Elvira – Er vi egentlig rimelig lei, og er sikkert ikke alene om å være det. Er god nok i massevis, men altså helt håpløst ustabil. 4 Emblan – Er noe tøffere ute, men den er i en veldig fin form, og på lørdag er det altså opp med Høitomt. Det er et såpass solid pluss at vi ikke ønsker å ryke på denne. OBS!

Vår rangering : A : 5-8 B : 9-4-1-2-3 C : 6-7