Gnistrende V75-omgang på Biri

Madelen L.T.C. og kusk Eirik Høitomt. Lørdag kommer de ut på Biri. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har gjort det bra i V75-spillet på slutten, og sist onsdag serverte Kurt Leirvåg knallsterke tips til Bjerke. V75-bongen på Kr.945 satt nemlig som spikret, og betalte ut meget fine Kr.10 204,-. Kun noen dager før det, til Örebro 20. januar, så var det undertegnedes tur til å servere solide V75-tips. Den mellomste bongen på Kr.960 betalte da ut herlige Kr.14 736,-.

Sist lørdag ble utbetalingen i V75-spillet enorme 12 702 090, og de pengene gikk til et tippelag. Det å spille sammen er forresten noe vi i Nettavisen tilbyr hver dag på Eksperten, så sjekk gjerne ut våre andelslag der.

Når det gjelder lørdagens V75-omgang så er den spekket med godbiter, og vi håper/tror på flotte kroner til de med riktig rekke. Vi trengte ihvertfall to bankere for å komme i "mål" med våre tips, og dette skyldes at flere av løpene er svært jevne/åpne.

4 Madelen L.T.C. (V75-4) og 3 Phantasm Soa (V75-6) er våre beste bankere, og de står alene på de flate bongene.

Alt om lørdagens løp finner du litt lengre ned i artikkelen.

Her er lørdagens V75 + V5-tekst til Biri:

V75-1 : 9 Harley D.E. – Var brenngod til seier sist, og selv om den ikke er 100% optimal i aksjonen sin så leverer den varene. Kommer her ut mot en relativt overkommelig gjeng, og henger den bare sammen som den skal, ja, da skal mulighetene være store. Motivert favoritt. 5 Magic In Mind – Har sett helt strålende ut i begge løpene etter pause, og den er betydelig bedre enn raden. Feilet nest sist, men det gjorde den pga Høitomt kjørte oppi. Nå sist spurtet den sylvasst i 10-fart, og kom til mål med krefter igjen. Har en interessant oppgave foran seg lørdag, og fungerer den så fint som sist er den med å gjør opp om det. OBS! 7 Balaine – Har fått to nødvendige blåsere i kroppen etter et lengre opphold, og det har den rett og slett trengt. Fikk maks sist, men vi forventer den stadig bedre med disse løpene i kroppen. Har møtt vel så gode hester som dette tidligere, og dette er løpets klare outsider. Velger man å gardere videre så er det ikke mange som er 100% sjanseløs, og en bred gardering trenger ikke å være feil.

Vår rangering : A : 9 B : 5-7 C : 1-3-6-10-13-4-2-14-12-8-15-11

V75-2 : 4 Welcome – Virker klart forbedret i regi Kristine Kvasnes, og den leverte et herlig forminntrykk sist. Ble da sjenert fra en trolig seier, men avslutningen, ja, den luktet det svidd av! Er etter Cromwell, og det burde bety at den kan flytte på seg fra start. Kvasnes er opp på sin springer, og det skjønner vi svært godt. MÅ MED PÅ ALT! 5 Farao Barsk – Dobler vi dog opp a-gruppen med da denne er lovende, og dessuten under en rivende utvikling. Dummet seg ut fra start sist, tapte mye, men kom voldsomt tilbake. Er med garanti på foto i en feilfri utgave, og den MÅ med i a-gruppen. Disse to skiller seg ganske klart ut.

3 Gianluca B.R. – Har Tengsareid gjort en ordentlig fin jobb med, og det er en formsterk traver som kommer til Biri lørdag. Vant enkelt fra tet sist, og det virket til å være godt med krefter igjen. Flyr fort til tet, så får vi se hva Tengsareid velger mot en tøffere motstand. Outsideren. 2 Betty – Var i toppform før pausen, så får vi se hvordan den er på lørdag. Hammersborg har satt den opp for nettopp dette løpet, men det å ta en hest i toppform ut av løp, for så å ha dem på topp igjen etter pause, ja, det er ikke enkelt. Skal dog med om løpet garderes. 1 Estirado – Er SVÆRT grunnkapabel, men den har sålangt i karrieren vært dårlig fra start. Da var innersporet det verste den kunne få. Vant enkelt i billige omgivelser sist, og formen er på rett vei. Kan vinne, men da må det altså løse seg.

Vår rangering : A : 4-5 B : 3-2-1 C : 6-8-7-9-11-10

V75-3 : 4 Engas Odelsjente – Her er det veldig åpent, og ingen er helt sjanseløs. Vår ide blir nok ikke veldig mye spilt, men fakta er at nå har denne hoppen funnet storformen, og da skal den passes. Var strålende god på samme tid i fjor, og nå er den flotte formen tilbake. Gikk et meget sterkt løp etter galopp sist, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Er ikke helt stabil bak bilen, men feilfritt dukker den normalt opp der foran. OBS! 5 Skauga Rasken – Ble felt av sporet sist, og den fikk aldri sjansen før det var for sent. Passerte mål med krefter igjen, og det var nok en perfekt blåser i kroppen før denne oppgaven. Rapportene går i dur, og Skauga Rasken er tidlig på vår bong.



3 Ådne Kommandør – Var helt skalleløs tidligere, og det er liten tvil om at Øivind Mikkelsen har gjort en meget god jobb med den. Vi liker dog ikke at den har feilet ved et par anledninger nå, og er det kanskje slik at superformen er borte? Outsideren. 2 Smedtulla – Er håpløs å regne på, og den er som alltid en outsider. Duger om den bare går feilfritt. Formen virker å være veldig fin. 10 Stensvik Marikken – Var satt opp for løpet sist, og det ble en sikker seier da. Er en av de beste på ren kapasitet, og den er en opplagt gardering. 1 Mai Oda – Så VELDIG formsterk ut sist, og den vant utrolig enkelt. Er bedre enn hva mange tror fra start, og vi håper at den løser ut så bra som den kan. Er en naturlig gardering om man bruker noen hester.

Vår rangering : A : 4-5 B : 3-2-10-1 C : 12-9-11-8-7-6

V75-4 : 4 Madelen L.T.C. – Hadde vi vært 100% sikker på at denne hadde funnet superformen, ja, da hadde den vært helt klink i et løp som dette. Var dog veldig tung etter pause sist, men den gjorde uansett jobben sin. Er normalt sett MYE forbedret med den blåseren, og fra eventuelt tidlig tet så taper den normalt ikke et løp som dette på Biri. Går ned minst en klasse fra løpet sist, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt! 11 Goldstile – Er den nest beste hesten på ren kapasitet, og den skal bli spennende å se når den nå har fått behandlet knærne sine. Vi er dog usikker på om man vil bøtte med denne hver gang, for det vil ikke gå i lengden, og fra dette sporet velger man et noe mer defensivt opplegg? Er helt klart den vi frykter mest, og den må med om Madelen L.T.C. garderes.



1 Marchetti – Strålte det av sist, og den var bedre enn på svært lenge da. Innersporet på Biri er normalt sett ikke optimalt, og vi blir fakta noe overrasket om den greier å svare lynraske Madelen L.T.C. Fra rygg leder er den en HET trippelkandidat, og også den er veldig aktuell om løpet garderes.

Vår rangering : A : 4 B : 11-1 C : 2-9-8-12-7-3-5-6-10

V75-5 : 13 Il Sokken – Kom ut etter pause sist, og selv om det ble en DG så var den fakta ikke så verst. Var ikke helt tom når den feilet mellom hester på oppløpet, og uten den galoppen hadde den travet en 28-tid over mellomdistanse. Er kanskje feltes beste hest når den bare gjør som den skal, den har fått en blåser i kroppen etter pause, og som lite spilt må den være spennende i billige omgivelser som dette. OBS! 8 Mo Line – Er noe billigere ute, og sist måtte den altså kun se seg slått av gode Osen Expressa. Er veldig god når den får lifte med i rygger, og med bare litt flyt på veien så duger den normalt godt. Motbudet og et dobbelt a-valg.



9 Lille Olga – Tok tre strake, før den var under pari sist. Slet da med litt sykdom. Er frisk igjen nå, den er bedre enn grunnlaget sitt, og får stå som en klar outsider. 12 Ard – Er kun 4-år, men den er talentfull, og utvikler seg fint. Avgjorde sikkert sist, men vær litt OBS på at den fikk 75 000 på konto da, og den har derfor ingen enkel oppgave foran seg nå. Er dog selvskreven om man bruker noen hester. 7 Mila – Har det ikke klaffet for de siste gangene, og den er noe bedre enn raden. Blir KRAFTIG kuskeplusset med HC Holm, og er litt spennende om den godeste HC får den til å ta i hele veien. Skal med på gardering.

Vår rangering : A : 13-8 B : 9-12-7 C : 2-6-3-4-1-5-11-10

V75-6 : 3 Phantasm Soa – Har en drømmeoppgave foran seg på lørdag, og vi skjønner fullt ut de som velger et bankerspill. Rakettspurtet til seier sist, og den virker stadig bedre i nygammel regi. Er behandlet før dette løpet, den følger bilen fra start, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro HARDT på tet og slutt. Motivert favoritt som vinner løpet om den leverer som den skal.

7 Deep Sea Dream – Er en skikkelig hedershest som har utviklet seg for hvert år som har gått. Var noe tung i «ræven» etter pause sist, men den gjorde uansett jobben sin. Er den som skal først med om Phantasm Soa garderes. 5 Pebbe Simoni – Avsluttet SOLID sist, og den har funnet storformen nå. Er aldri sjanseløs når den får gå med i rygger, og den trives dessuten på denne årstiden. Løpets klare outsider. 4 Cokstile – Er vi usikker på. Storfloppet på Klosterskogen sist, men i følge Waaler var det en forklaring på den innsatsen. Er i bunn og grunn god nok på sitt beste, og den får stå som en outsider etter pausen.



1 Ghazi B.R. – Floppet som 4-åring, og vi er veldig usikker på hvor denne er for dagen. Innersporet er neppe optimalt, og den har ikke løst veldig bak bilen tidligere. Er kun en bitteliten outsider, men heller ikke noe mer.

Vår rangering : A : 3 B : 7-5-4 C : 1-6-2-8

V75-7 : 9 Stensvik Martin – Var BRENNGOD på samme tid i fjor, og den var også solid i comebacket sist. Vant da enkelt på en OK tid. Er trolig ytterligere forbedret til denne oppgaven, og med superinteressante Dalen opp i «jolla» så er i hvertfall vi på vakt. MÅ MED PÅ ALT! 11 Balder Mollyn – Er trolig best, og det skal bli spennende å se hva dyktige Lars O. Romtveit får ut av den. Nå skuffet den riktignok i debuten sist, men den slet da med en hovsprekk. Skal være 100% nå, og den får stå som en stor outsider!

6 Best Ruggen – Har sett bedre ut travmessig på slutten, og den var solid til seier sist. Tiden ble også meget god. Er aldri helt å stole på, men med nydelige betingelser er den naturligvis veldig tidlig på vår bong. 4 Frøyu Pelle – Vant enkelt sist, og holder sin flotte form. Fra tredje omvendt burde den få en fin start, og den er en av flere som kan vinne dette. Ellers er dette løpet veldig åpent, og en bred gardering kan vise seg å være smart. På den største bongen tar vi med åtte hester, og skal ikke ryke på en strekhest her!

Vår rangering : A : 9 B : 11-6-4-5-3-1-2 C : 13-15-10-8-12-7-14

V5-1 : 2 Hearthammer – Spurtet fint etter et passivt opplegg sist (15,7 s 300m), og var positiv etter pause da. Har nå fått den blåseren i kroppen etter oppholdet, den står i et langt bedre spor, og den skal helt klart passes med luringen Dalen i «jolla». 6 Laylock Classic – Var klart godkjent i tøffere omgivelser enn dette sist, og formen virker å være veldig bra. Er kjapp fra start, og her ladder Malmin til direkte? Er en naturlig gardering. 8 Comic Carpenter – Er en 5-åring som stadig blir bedre, og den var bunnsolid til seier sist. Sporet trekker naturligvis noe med, men den er HELAKTUELL om det løser seg. 9 Rocky Rich – Er det ikke enkel å bli helt klok på, og den svinger i prestasjonene. På sitt beste duger den, og fra et interessant smygspor er den tidlig på vår rank. 1 Hands Up – Er en nyttig hoppe som er tøffere ute nå. Står dog i et bra spor, den er sikret et bra opplegg, og skal med på gardering. 5 Rodney H. – Er bedre enn raden, og den kom til mål med krefter igjen sist. Er en av flere som skal med om løpet garderes.

Vår rangering : A : 2 B : 6-8-9-1-5-4-11 C : 7-10-3

V5-2 : 5 Helmen Terna – Har en spennende oppgave foran seg nå, og dette kan dreie seg om tidlig tet og slutt. Har nemlig stor fart i kroppen sin, og den er normalt lynrask ut bak bilen. Var ikke på topp sist, og en pause har nok derfor gjort veldig godt. Vår klare ide. 10 Sæther Lomen – Er nok en bedre hest, men den er ikke å stole på, og galoppen er aldri lang unna. Nå sitter sjefen seg selv opp i vognen, og det gikk riktig så fint sist han kjørte. Motbudet, og vi dobler opp a-gruppen! Disse to skiller seg ganske klart ut, og skal man først gardere videre her, ja, da må man plukke med MANGE.

Vår rangering : A : 5-10 B : 3-8-9-4-6 C : 2-11-1-7