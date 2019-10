Gnistrende V75-omgang på Klosterskogen

Flyvemaskinen Orlando Classic og kusk Kristian Malmin. Lørdag kommer de ut på Klosterskogen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

V75-tipsene har satt meget bra de siste ukene, og vi har altså ikke vært langt unna svært store kroner. Dette er naturligvis glemt på lørdag, for da begynner vi med blanke ark i jakten på storcashen på Klosterskogen. V75-omgangen som venter er enormt fin, det er et BRA potensial i den, og dette kan fort gi solid betalt. Den beste bankeren dukker allerede opp i V75-2, og der må vi bare tro HARDT på 11 Orlando Classic som har gjort få feil hittil i sin karriere. Bomber normalt rundt en billig gjeng, og den må bare spilles. Ellers har vi som vanlig jobbet godt i arkivene, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V75-1 : 9 Kicking Classic – Har fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og den er på vei mot superformen. Spurtet sylvasst fra en «kald» utgangsposisjon sist, og kom til mål med krefter igjen da. Radet opp med enormt sterke løp i fjor høst, og også innledningsvis dette året. Har møtt/matchet vel så gode hester som dette tidligere, den står i første omvendt i volten, og dette ser veldig riktig ut. SPILLES!



8 Quantanamera – Er i sitt livsform, og den var igjen helt strålende sist hvor den kun tapte ytterst knepent fra dødens. Distansen takler den bedre enn noen annen, og her har dessuten Berglöf fått et perfekt spor i volten da han blir med Malmin rundt. Er tidlig aktuell. 5 Royal Baby – Er en fantastisk bra hoppe som igjen var bunnsolid i nederlaget sist. Det vi ikke likte var at den ble veldig hissig underveis, og det kan den ikke være over denne distansen. Er god nok, og får stå som en outsider. 7 S.K.’S Mystic Titan – Er en ordentlig bra 4-åring som fullførte meget sterkt sist. En oppjaget sprint var nok uansett ikke hva denne ønsket. Har startet tre ganger på Klosterskogen, og det har blitt tre seire. Luringen Gunnar Austevoll får sjansen, og fra tredje omvendt kommer den nok seg OK avgårde. Er an aktuell gardering.

1 Mira Star M. – Denne er fakta ikke så verst, og var dessuten helt OK i kulissene sist. Har hatt godt av noen løp i kroppen etter pause, og for de som virkelig fisker på dypet kan den være aktuell.

Vår rangering : A : 9 B : 8-5-7 C : 1-3-6-2-4

V75-2 : 11 Orlando Classic – Er lørdagens i særklasse beste V75-banker. Har vunnet ti av elleve, og var også enormt bra i nederlaget sist. Skal ikke ha noen problemer med svingene på Klosterskogen, og den går heller med hodet litt innover kontra utover. Her er det med veldig få unntak billig i mot, og når Malmin kommer TUNGT i sluttrunden tror vi ingen greier å svare. ALL IN!



3 Le Rapide – Var ikke helt tom over mål sist, og holder i det hele tatt en strålende form. Leder dette lenge. 6 Cosmic Carpenter – Vant direkte etter et lengre opphold sist, og var positiv. Så imidlertid noe tung ut, og vil gå mye frem med det løpet i kroppen. På ren kapasitet er dette en bra hest for klassen, og den får stå som en outsider. 12 Denali – Rader opp med fine prestasjoner, men det blir likevel ikke så mange seire utav det. Kan gå med i ryggen på Malmin i sluttrunden her, og er ergo veldig trippelaktuell.



2 Expensive Hangover – Spurtet fint sist, og holder sin supre form. Her «stinker» det rygg leder på Le Rapide, og fra den posisjonen kan det rekke til en trippelplass. 8 King N’ Swing – Ble for pigg sist, og holdt ikke helt hjem. Er klart best når den får gå med i rygger, og på sitt beste er den en HET trippelkandidat.

Vår rangering : A : 11 B : 3-6-12-2-8 C : 1-9-5-10-4-7

V75-3 : 5 Birk Faks – Småskummelt løp hvor det kan være smart å plukke med noen hester. Vi plasserer en hjemmehest først, og Birk Faks utvikler seg fint for tiden. Vant veldig enkelt etter en avslutning i 26-fart sist, og her skal det enda være litt å gå på. Kan nok en lav 28-tid, og da trenger den ikke å bli enkel å fange. 9 Kaptein Kuling – Er den helt overlegent beste hesten i feltet, og går den opp mot sitt beste så skal de andre få det tøft. Var enorm til seier sist, og det uten å fungere som best. Motbudet.



12 Grude Kalle – Har fått ganske tøffe løp to ganger på rappen nå, og sist virket den ikke like villig. Er dog en ordentlig bra hest, og den blir skummel for noen og enhver om det bare klaffer litt på veien. 7 Aner Ikke – Er pågang i regi Tengsareid, og den er skrellaktuell. Sist ble den sittende bom fast med krefter igjen, og den fikk et pluss i kanten av oss. Plukkes med om man bruker noen hester.



3 Torje – Knep seieren sist, men vi lot vel oss ikke imponere veldig da. Er uansett under utvikling, og den skal med om man først bruker noen hester. 15 Hof Blesen – Ble feildisponert sist, og det løpet setter vi en strek over. Gangen før spurtet den sylvasst, og var fakta ikke så langt bak Birk Faks over mål. Kan muligens supersjokke om Gunnar Austevoll får til styringen.

Vår rangering : A : 5-9 B : 12-7-3-15 C : 2-10-13-8-14-6-11-4-1

V75-4 : 1 Symphonie H. – Dette er et dårlig løp til å være V75. Favoritten er motivert, og skulle den bare komme seg OK av gårde med volte (kan være litt vrien) så skal sjansene være store. Har bitvis vært veldig bra i regi Kolnes, og den plasseres først direkte etter oppholdet. Med tanke på at den ikke er 100% stabil med volte samt at den skal ut på en bane som Klosterskogen for første gang så velger vi imidlertid å gardere litt.



8 Black Voice – Supersjokket på Sørlandet i V75’en tidligere i år, og denne har fakta løftet seg. Har fått to løp i kroppen etter pause, og var BUNNSOLID i nederlaget sist. Skal passes med DYKTIGE Dag-Sveinung Dalen! 6 Gentle Voice – Har vært helt OK, men ble ikke så god som vi trodde. Har egentlig vist litt dårlig skalle, men gjør uansett jevne/fine løp. Er en naturlig garderingshest i et billig løp som dette. 2 Alice Road – Er ingen stjerne, men kan komme fra rygg leder/siste indre… Holder en skikkelig fin form, og fullførte godkjent sist (15,3 s 300m). Plukkes med på gardering.



11 Rio Devision – Var helt enorm i 2000m sist, men fikk naturligvis syren tilslutt etter et umulig opplegg. Har ikke det knekket den helt så trenger den ikke å være helt borte selv om den nå er tøft ute. 3 Frick – Var klart slått av Gentle Voice sist, men er ikke så verst på sitt beste. Skal med om man går utover de vi tror mest på.

Vår rangering : A : 1 B : 8-6-2-11-3 C : 4-10-9-12-5-7

V75-5 : 6 Sirikit – Var fantastisk på denne tiden i fjor, og er på vei mot samme form igjen i år. Den ble sittende bom fast etter pause nest sist, mens den sist gikk ordentlig bra etter galopp fra start. Duger på sitt beste, og den skal virkelig passes i en feilfri utgave. 1 Tenk Nå Dina – Ble aldri kjørt med sist, men spurtet fint i kulissene når lukene kom. Til denne starten blir det skorykk, er veldig kjapp ut, og det ser riktig ut på forhånd. Vi stoler dog ikke helt på denne, og for oss er Tenk Nå Dina kun en gardering.



4 Alfa Betty – Har utviklet seg kolossalt som 4-åring, og har vært brenngod den siste tiden. Hadde et billig løp sist, og det ble enkelt da. Gjør den om løpet fra femtesist, ja, da er den med garanti med på foto. PASSES! 9 Sundby Søss – Satt BOM FAST bak Trø Yr nest sist, og vi hadde derfor litt skrelltro på den sist. Da var den under pari, men møtte altså betydelig bedre hester enn hva som venter her… Skal normalt bare bli bedre og bedre fremover, og fra et nydelig smygspor er den tidlig på vår bong som en spennende skrell.

10 Trø Yr – Kjempet bra sist, og var solid i nederlaget. Trenger litt flyt fra bakspor, men er en av flere som kan vinne med litt flyt. 5 Eikjærva – Er noe variabel, men var meget god sist. Med tilsvarende innsats er den igjen med helt der foran. Disse seks hestene skiller seg ganske klart ut.

Vår rangering : A : 6-1 B : 4-9-10-5 C : 11-2-7-8-3-12

V75-6 : 1 Lady Lara – Kan ikke få bedre betingelser enn dette, og mye taler for at dette dreier seg om tet og slutt. Den ble sittende bom fast i sitt siste løp, og kommer dessuten ut i en nybehandlet utgave nå. Er en SYLVASS sprinter, og vi kan ikke gjøre annet enn å plassere den klart først. Er også en banker for de som ønsker å gå tynt.



3 I.D. Entity – Ser ut til å gå helt under radaren her, men fakta er at denne er veldig bra, og har blitt matchet mot bedre hester enn dette. I Hoppe Derby nest sist spurtet den meget sterkt i kulissene, og hadde full fart over mål ute i banen (10,5 s 300m). Det løpet ble vunnet av Hillary BR. Med flyt nå så må I.D. Entity være helaktuell. OBS! 11 S.M.K. Silvousplait – Har vært enormt god på slutten, og også oppført seg bedre enn tidligere. Vi er noe usikker på hvordan den takler Klosterskogen, men skulle den takle baneprofilen, ja, da dukker den opp på foto.



12 Eddie Arctous – Er KNALLGOD, og rader opp med seire. Er meget grunnkapabel, men trenger naturligvis tempo på forestillingen for å rekke frem. Skal uansett tas på alvor, og den må med om man bruker noen hester. 2 Jailhouse Banker – Blir kraftig undervurdert pga kusken, men vi tror at denne får rygg leder, og dermed skal man være litt forsiktig med å sage den. Er en superbra sprinter, og før i år (14.05.2019) så sprintet den 12,5 og kom alene til mål. Har fordel av distansen nå, og fra et nydelig spor plukker vi den med på gardering.

Vår rangering : A : 1 B : 3-11-12-2-5-6-4 C : 10-9-7-8

V75-7 : 6 Garli Moe Garlin – Strålende finale hvor tre hester skiller seg litt ut. Vårt klare objekt er overlegen på fart, og klaffer det bare litt med opplegget så må denne formbomben bli vrien å stå i mot. Gikk et gnistrende løp etter galopp sist (22,2/1000m), og hadde vunnet det løpet med bare litt bedre klaff. Blir skodd om til sin gamle balanse til denne starten, og da skal galopprisikoen være betydelig mindre. Vi liker dessuten Dalen opp som kusk her, og må bare varsle skarpt! 3 Frøyu Petter – Har funnet en helt hysterisk form, og kan naturligvis lede dette løpet hele veien. Jogget 21,7 sist, og var bedre enn noen gang. Er 20m billigere ute enn flere hester den har møtt tidligere, og den er en selvskreven strek på bongen. DOBBELT A-VALG!



11 G. Jerken – Er på vei mot superformen, og den spurtet strålende tilslutt sist. 40m tillegg er intet pluss, og husk også på at den nå er 20m tøffere ute kontra Garli Moe Garlin enn tidligere. Må levere helt på topp om den skal rekke frem, og den blir ikke noe annet enn et 3-valg hos oss. 9 Valle Mattis – Har ikke vært helt på topp over en periode nå, men virket forbedret sist, og så fin ut i kulissene med litt krefter igjen. Spekulerer man videre så er den klart aktuell med dyktige Magnus Teien Gundersen.

Vår rangering : A : 6-3 B : 11 C : 9-4-2-12-1-8-7-10-5

Litt om V5-1 + V5-2:

V5-1 : 1 Uberg Lisa – Er en fin 3-åring som utvikler seg bra. Var hakk i hel på 4 Rappoda sist, og virket ikke spesielt trøtt i målgangen. Blir nå kuskeplusset med Dalen, den står nydelig til på strek, og vil lede dette lenge. 4 Rappoda – Fikk etter hvert overta teten sist, og holdt sikkert unna. Er nok bedre med rygger underveis, og det burde det bli her. Motbudet. 7 Haugestad Gabrielle – Gikk 27,8 s 1000m etter pause sist, og var god i comebacket. Kan fort være ytterligere forbedret her, og den er selvskreven på bongen. Disse tre skiller seg klart ut i et ikke så altfor bra løp.

Vår rangering : A : 1 B : 4-7 C : 9-5-8-3-2-6-10

V5-2 : 6 Twintoulouse (denne ble strøket fredag) – Helskummelt sprintløp, og her kan det skrelle til. Det er ekstremt jevnt blant disse hestene, og svært så lite som skiller. Hesten vi plasserer først feilet i et skummelt angrep på oppløpet sist, og holder sin sterke form. Her møter den riktig motstand, og er selvskreven på bongen. 4 Royalty Street – Har ikke gledet mange i år, men nå er formen endelig på riktig vei? Fikk aldri sjansen sist, og ble sittende bom fast da. Er ikke ueffen i et løp som dette, og skal passes. 8 World Peace – Blir hardt betrodd med fin rad, men hvor havner den egentlig fra dette sporet? Her er det vingelrisk, og vi velger å spekulere litt mot favoritten.

Vår rangering : A : 6 B : 4-8-1-3-10-7-2 C : 11-12-5-9