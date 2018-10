Gulljackpot i en herlig millionomgang på Momarken

Frode Hamre og Normandie Royal. Lørdag kommer de ut på Momarken. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Solvalla: Smellfin V65-lunsj med talentfull banker

V65 Biri: Elitehesten vinner på direkten

V64 Umåker: V64-jackpot med 811 399 ekstra

Oddstips 1: Sheffield Wednesday blir ikke tatt på alvor

Oddstips 2: Celta Vigo må tilbake på vinnersporet

Tippetips: Midtukekupongen på en fredag



GULLJACKPOT! Ja, endelig er det duket for DOBBEL-SJUERPOTT igjen, og at løpene skjer på Momarken er noe vi virkelig liker. Dette er nemlig en bane som undertegnede har gjort det skarpt på tidligere, og det har blitt flere herlige oppturer. I 2017 så kammet undertegnede blant annet med seg HALVKASSEN på nettopp Momarken, og den store bongen (fire andeler a Kr.1 299) betalte da ut gedigne Kr.366 132,-.

Lørdag kan det igjen dreie seg om svært store kroner, og vi skal naturligvis gjøre alt for å sende deg inn i kampen om disse.

Dagens beste banker kommer ut i V75-6, og da tenker vi naturligvis på 4 Normandie Royal. Har utviklet seg kolossalt som 4-åring, og imponerte stort på Solvalla sist.

Ellers vrimler det av mulige godbiter i løpene, og vi anbefaler deg å sjekke ut vår V75-tekst som du finner litt lengre ned på siden.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Lerum disket opp med lunsjfest til Bollnäs 15. oktober!

Det ble servert knallsterke V4-tips til Sverige denne mandagen, og det meste av V4-bonger satt som det skulle. Nettavisens mellomste V4-forslag på Kr.480 satt som et skudd, og betalte ut meget fine Kr.5 634,-. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige bonger, og den dyreste av disse kostet Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500). Månremus innfridde som dagens banker, mens Victor Ruda (8,3%) skrellet som vårt førstevalg.

Leirvåg med solide vurderinger i V75 på Biri 13. oktober!

V75-tipsene satt bra denne lørdagen, og det ble fullklaff for flere av våre LAG PÅ EKSPERTEN. To flate bonger (fire andeler a Kr.899) betalte ut Kr.29 521 hver seg. Samtlige systemer satt (fire andeler a Kr.2 000 / fire andeler a Kr.1 000 / 20 andeler a Kr.200). Disse betalte ut fra Kr.29 379 til Kr.34 601,-. Grislefaksen G.L. (3-valg) ble lansert som en DD-banker, og endelig ble det en storløpsseier for ulykkesfuglen til Jan Roar Mjølnerød.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Her er lørdagens V75-tekst til Momarken:

V75-1 : 7 Annie’s Boy – Har vært et eventyr etter den ble handlet inn av Tor Olaf Halle, og den har bitvis imponert mye. Var kanskje ikke helt optimal travmessig i sitt siste løp, og den har derfor hatt en velfortjent pause inn mot denne oppgaven. Rapportene på den er meget fine, og mot en egentlig ganske overkommelig gjeng så tror vi en hel del på favoritten. Vårt klare førstevalg. 12 Jet Voice – Står på hele 80m tillegg, og det er naturligvis ikke helt optimalt. Har avsluttet meget bra de siste gangene, og formen virker å være ordentlig bra. Lange tillegg betyr mindre på distanser som dette, og har bare Jet Voice litt kontakt mot oppløpet, ja, da blir den ikke enkel å stå i mot.

Strekhester i løp som dette er noe vi liker, og 1 Unbeatable kan vise seg å være en storskrell på lørdag. Den har nå fått noen løp i kroppen etter pause, og den fullførte meget fint sist. Var ikke tom over mål, og vi gav den et pluss i kanten. Kai Johansen opp er interessant, og med et optimalt løp helt der foran og luker tilslutt, ja, da kan den skrelle! 6 Soros Kronos – Dalen gjør det stadig bedre, og det er ikke uten grunn. Han er nemlig knakende dyktig! Soros Kronos er dessuten en skikkelig formbombe, og sist viste klokken 11,9/1400m etter en grov galopp… Trenger ikke å være borte med litt klaff, og den har form til å overraske. Bak disse er dette løpet veldig jevnt, og en bred gardering kan være smart.

Vår rangering : A : 7 B : 12-1-6-5-11-9-4 C : 10-8-13-3-2

V75-2 : 10 Brenne Blesa – Var klink overlegen i årets Hoppe Kriterium, men ikke like god i forsøket til Oaks. Ble riktignok sjenert ved et par anledninger, men den var likevel ikke i nærheten av hva den viste på Bjerke nest sist. Nå rapporterer Tjomsland at han har skjerpet sin springer i jobbene, og at den kan ventes forbedret. Har en solid mulighet om den leverer på topp, men vi nøyer oss med å sette den klart først. 3 Eldoda – Er hesten bak favoritten vi føler skikkelig for. Dette er en fersk hoppe som har tatt store skritt de siste gangene. Var klart bra i forsøket etter at den fikk mye press på seg, og vi likte det vi fikk se. Er fort ytterligere forbedret nå, og fra tidlig tet på en kjapp bane trenger den ikke å bli veldig enkel å fange. OBS!



2 Skumsjøstjerna – Har alltid vist kapasitet, og at det er en hest som kan duge mot de beste når den bare går feilfritt. Var solid i forsøket, og en tilsvarende innsats her rekker en bra bit. Løpets outsider. 1 Glade Tider – Fikk det sydd opp i forsøket, og knep seieren. Har gått jevne/ok løp, og på lørdag blir den utstyrt med en YANKERVOGN. Det kan fort bety at den er 20m forbedret, og fra et fint spor er den en selvskreven garderingshest for de som spekulerer litt.



5 Voje Maren – Var enormt bra når den stod hos Tjomsland, men den har ikke vært like bra når den er blitt flyttet tilbake til Øverdal. Trakk seg MYE i forsøket, og var også veldig under pari nest sist. Er muligens sliten etter en lang sesong, og den forsvinner derfor ut av B-gruppen hos oss. 4 Kleppe Spødå – Var sensasjonelt forbedret i forsøket, og leverer den slik igjen er den absolutt trippelaktuell. 6 Brenne Vikki – Trakk seg MYE tilslutt sist, og må være kraftig forbedret for å rekke til noe annet enn en 4-5 plass.

Vår rangering : A : 10 B : 3-2-1 C : 5-4-6-9-8-12-7-11

V75-3 : 11 Xita Lavec – Er best, men blir likevel ingen favoritt? Kom ut etter pause sist, og funksjonelt var den bra. Var dog tung i kroppen sin, og den blåseren gjorde nok veldig godt. Har kapasitet til å stege rundt et felt som dette, og feilfritt har den ikke mange foran seg i mål. Vårt klare førstevalg. 1 Donatell Viking R.R. – Blir MYE spilt pga en imponerende rad. Har dog ofte fått det sydd opp, og det gjorde den også sist. Vi er fakta usikker på hvor bra denne er om den skal gå i tet og ta i mot. Er en naturlig gardering, men vi kjøper ikke at dette skal være noen storfavoritt.



12 Nu Love S.S. – Har sett bra ut i ganske billige omgivelser de siste gangene, men la deg ikke lure over at den har møtt billig motstand. Tredje sist var den for eksempel ute i Derby-kval… Har stoff i seg til å nå en bit, og den gjør seg ikke bort selv om den her er tøffere ute enn de to siste gangene. 2 Mister Adisak – Feilet grunnet problemer med utstyret sist, og det løpet kan man bare se bort fra. Gangen før var den solid i nederlaget. Har en dønn riktig oppgave foran seg nå, og fra et ypperlig spor er den selvskreven om man bruker noen hester. 4 Royal Winner – Møtte som ventet for gode hester sist, og den fikk ikke med utfallet å gjøre. Gangen før fullførte den meget bra bak gode L’Amour Bonanza, og på klokken stod det 12,6 s 300m. Møter mer riktig motstand igjen nå, og den er en av mange som kan vinne dette. Bak disse er dette et VIDÅPENT LØP, og ingen er faktisk 100% sjanseløs.

Vår rangering : A : 11 B : 1-12-2-4 C : 10-6-5-8-7-3-9

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-4 : 6 Tenk Nå Dina – Dette er en SVÆRT grunnkapabel hoppe som Simen Bjørbæk Jessen og hans kone har slitt med. Nå har den imidlertid sett smellfin ut etter et lengre avbrekk, og den har nok ikke vært bedre enn nå. Vant utrolig enkelt sist, og la da inn en avslutning i 25-fart. Simen pleier å ligge lavt med sine hester, og når han her lyder langt mer optimistisk enn hva som er vanlig fra den kanten, ja, da er i hvertfall vi på vakt. Har kapasitet til å overraske! 4 Faks Blæsen – Havnet utvendig Briskebytrikken sist, og den falt med flagget til topps. Er nå billigere ute kontra Briskebytrikken, den har fått to løp i kroppen etter pause, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Motbudet.



11 Smedpål – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den går ned mange klasser når det gjelder motstand kontra løpet sist. Finner denne bare litt form igjen så er den HET i et løp som dette. 8 Ramstad Balder – Gikk helt OK fra tet i Sverige sist, men ikke uventet så trakk den seg noe tilslutt. Sliter med en noe dårlig innstilling, og den er nok bedre om den får gå med i noen gode rygger. Er en garderingshest, men heller ikke noe mer. 15 Briljant – Er ikke helt flekkfri i aksjonen sin, men den har bra kapasitet for klassen. Avgjorde enkelt på en god tid sist, og den var dessuten ikke tom over mål. Det må naturligvis løse seg litt fra dette sporet, men gjør det først det så er den normalt med helt der foran.

Vår rangering : A : 6-4 B : 11-8-15 C : 10-14-1-7-12-13-5-9



V75-5 : 8 Mjølner Torine – Kommer trolig ut på det som er hoppen sin beste distanse denne lørdagen, og da må vi bare gå til. Den gikk fullt godkjent fra tillegg i Sverige sist, mens den holdt godkjent fra tet i Norsk Hoppe-Derby nest sist. Har tidligere i år plukket ned årgangseneren Karmland Anna fra dødens, og det er liten tvil om at Mjølner Torine er en av de beste i årgangen. Er brennkvikk fra start, og blir den laddet med kan det faktisk bli tet. Vår ide. 1 Ness Tjo Edel – Var dårlig i Sverige sist, mens den ikke fungerte optimalt på Bjerke nest sist. Er nok den beste hesten i feltet på ren kapasitet, men formen har ikke virket å være på topp de siste gangene, og dette er en hoppe som kan være på hell etter en lang sesongen…



6 Lykke May – Var god i V75’en sist, og Djøseland har siktet på denne oppgaven etter det løpet. Viste tredje sist at den er veldig kjapp i vei om den blir laddet med, og det er en hest med stor fart i kroppen sin. Djøseland kommer med ambisjoner, og vi heiser den opp på outsiderplassen. 2 Haugestad Alma – Er jevnheten selv, og den rader opp med bra innsatser mot de beste. Distansen nå kan vise seg å være et pluss, det er OK rapporter på den, og fra et fint spor er den garderingsaktuell.

Vår rangering : A : 8-1 B : 6-2 C : 4-5-3-7

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-6 : 4 Normandie Royal – Har Stall Hamre gjort en fantastisk jobb med, og dette er en hoppe som virkelig har utviklet seg enormt gjennom 4-årssesongen. Var brenngod i Hoppe-Derby nest sist, mens den var sensasjonelt bra mot tøff motstand på Solvalla sist. Bare blåste en skarp gjeng tilslutt, og den fikk tre klare pluss i kanten av oss. Kan vinne dette fra dødens, men hvem tør vel å svare feltes klart beste hest? Burde kunne kjøre seg til tet på første bortre, og siden er dette over. Dagens beste banker.



11 Let’s Take A Selfie – Er fryktelig bra, men den har uansett hatt et skuffende år. Var dog enorm i forsøk til Hoppe-Derby nest sist, mens den var under pari i selve Derby. Nå varsler Kolnes om en traver som er forbedret i jobbene, den er spurtsterk, og med tempo er den trippelaktuell. 10 Grace B.R. – Spurtet bra i Hoppe-Derby sist, og GV har igjen funnet formen på denne lynraske hoppen. Har kommet sent i gang, og formen kan fort være enda bedre på lørdag. Er en av flere mulige skrell om det skulle bli feil for vår banker.



3 Kamperhaugs Dina – Satt fast under maning i Hoppe-Derby sist, og den var klart bra. Er best med et ryggløp, og den blir nok kjørt i rygg også på denne distansen. Er ikke helt borte med klaff, og den skal med om man først begynner å gardere. 9 Miracle Tile – Satt fast med det som lignet vinnerkrefter i Hoppe-Derby, mens den vant veldig enkelt sist. Har løftet seg MYE, den står i et bra spor, og kan komme ordentlig fint gjennom på startsiden. Er en artig outsider, og en aktuell gardering for de som spekulerer. 2 Cry Wolf – Er en ordentlig bra 3-åring, og den har virkelig vært god de siste gangene. Tåler å bli brukt underveis, og det er litt utypisk for avkom etter Pastor Stephen. Havner fort i dødens nå, og da må den være helt på topp for å vinne. Outsideren.

Vår rangering : A : 4 B : 11-10-3-9 C : 2-7-8-5-6

V75-7 : 4 Towanda’s Classic – Er en bunnsolid hoppe som er perfekt matchet inn mot denne oppgaven. På Bjerke sist fikk den ikke fritt frem før det var for sent, og den kom til mål med krefter igjen. Vi er veldig inne på at det kan bli kjøring mellom 1 Goodman B.R./2 Cry Wolf her, og da kommer fort Towanda’s Classic med sine ubrukte krefter tilslutt. Vår ide. 8 Positano – Kan være skrellen i løpet. Den feilet i en trang situasjon på siste bortre sist, og den tapte alt. Kom forrykende tilbake nedover oppløpet, og den varslet virkelig toppform! Trenger naturligvis mye flyt fra dette sporet, men den kan sjokke om den leverer som sist.



2 Cry Wolf – Er en 3-åring som utvikler seg strålende, og den har vært bunnsolid de siste gangene. Er et noe utypisk avkom etter Pasthor Stephen, og den tåler i motsetning til mange av disse å bli brukt underveis. Nå lukter det dødens, og den må være helt på topp skal den vinne igjen. Outsideren. 1 Goodman B.R. – Har vært ordentlig bra på slutten, og den har virkelig levert varene. Slo enkelt en såpass bra hest som Paulino sist, og feelingen er at den er bedre enn grunnlaget sitt. Leder normalt veldig lenge, og den kan lede fra start til mål om den er på sitt beste. Disse fire skiller seg klart ut i det som ellers er et SVÆRT ÅPENT oppgjør.

Vår rangering : A : 4 B : 8-2-1 C : 10-5-9-3-6-11-12-7

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Litt om V5-1 + V5-2:

V5-1 : 7 Mjølner Marius – Er best i innledningsløpet, og feilfritt er det normalt snakk om en vinner. Vant sikkert etter pause sist, og den gjorde jobben sin da. Motivert favoritt. 1 Skjetnefaxa – Er det soleklare motbudet, og den trenger ikke å bli veldig enkel å fange om Høitomt får dirigere litt som han ønsker i tet. Var nemlig MYE forbedret sist, og den holdt klart bra fra tet mot et par ganske bra hester. Motbudet, og dobbelt a-valg.

Vår rangering : A : 7-1 B : 4-3-2 C : 6-5

V5-2 : 2 Hillary B.R. – Har vært i en helt egen klasse, og den blir såpass hardt betrodd her at løpet er plassert utenfor V75. Har kammet med seg alt i år, og var også fin i forsøket (08,4 s 300m). Her blir den sluppet gratis til tet av Blueridge Sun, og siden er dette over. En solid V5-banker. 1 Blueridge Sun – Ser bare finere og finere ut, og i forsøket likte vi den skarpt. Lekte seg til seier da, og på klokken stod det 10,4 s 300m med krefter igjen. Blir toer fra ryggen til stallvenninnen.

Vår rangering : A : 2 B : 1 C : 10-9-11-3-4-6-8-5-12-7