Gulljackpot i V75 med to bankere

Blueridge Sun og Magnus Teien Gundersen blir en av våre to V75-bankere på Momarken lørdag. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det er Gulljackpot i lørdagens V75-omgang på Momarken og det betyr at Rikstoto dobler førstepremiepotten. Sportslig er det masse snadder i vente med Norsk Oaks både for treårige varmblodshopper og treårige kaldblodshopper som de to største løpene. Begge disse løpene har 300 000 kr i førstepremie.

Undertegnede har hatt solide V75-gevinster de siste par månedene og jakter nye flotte gevinster lørdag:

Leirvåg med SOLIDE V75-tips på Bjerke 10. oktober

Det ble dessverre bare seks rette på mine V75-forslag på Nettavisen onsdag, til tross for at jeg hadde fem førstevalg på ranken (kun to av dem var førstevalg i spillet). Jeg hadde banker på Lovato America i V75-3 og Frøyu Pelle i V75-4 på forslagene på Nettavisen, men førstnevnte skuffet dessverre stort for dagen.

På Eksperten og det som heter Siste V75Bonus, splittet jeg dog som vanlig bankerne. En tråd med Lovato America og en tråd med Frøyu Pelle som banker, og på lagene med Frøyu Pelle ble det bra klaff:

* To stk andelslag (fem andeler a kr 101/ fire andeler a kr 125) - innl.pris kr 480 - utbetaling kr 12 394

* Fire andelslag med innl.pris kr 960 (tre andelslag fire andeler a kr 250 og ett andelslag fem andeler a kr 200) - utbetaling 13 513 kr på hvert av dem

*Tre andelslag fire andeler a kr 500 - innl. pris kr 1 920 - utbetaling 14 419 kr på hvert av dem

* Ett andelslag fire andeler a kr 899 - innl. pris kr 3 456 - utbetaling kr 15 798

* Folkesystem 20 andeler a kr 200 - innl. pris kr 3 800 - utbetaling kr 17 237 kr

Totalt ble det drøye 155 000 kr innspilt på disse elleve andelslagene og Nettavisen omsatte V75 for ca 58 000 kr til Bjerke den dagen.

Over en halv million innspilt på Bjerke torsdag 22. august

Undertegnede brukte 10 Moe Tyr som banker på mine eksperttips på Nettavisen til torsdagens V75-omgang på Bjerke, men på Eksperten lager vi som kjent også alternative forslag. Torsdag het disse "Siste V75Bjerke" og på halvparten av disse bankerspilte jeg andrevalget 4 Troja Face i V75-7. Det var et veldig godt spill i går. Tre andelslag på Eksperten fikk sju rette. To av dem var komponert med fire andeler a kr 500, mens ett var med fire andeler a kr 899. De to førstnevnte andelslagene betalte tilbake formidable 165 710 kr, mens andelslaget med fire andeler betalte tilbake voldsomme 172 414 kr. Totalt omsatte Nettavisen V75 på Eksperten for ca 50 000 kr på Bjerke den torsdagen.

Stall Gundersen er som vanlig godt forspent når det er snakk om storløp og Geir Vegard Gundersen trener begge mine V75-bankere på Momarken lørdag og begge utstyres med hans sønn Magnus Teien Gundersen som kusk.

Nytt supertalent

Min første V75-banker starter i Norsk Oaks for treårige varmblodshopper i V75-3. Det handler om forholdsvis ferske 2 Sabrina Frecel. Hun innledet karrieren med to vanntette seire i vanlige grunnlagsløp, og gikk ut mot årgangstoppen i kvalifiseringen for snaue to uker siden. Hadde da et vrient ellevtespor bak bilen og satt langt bak underveis, mens Eirik Høitomt styrte i front med langt meritterte Sweet Lins i tet. Magnus Teien Gundersen dro på via fjerdespor i den siste svingen og via en ellevill avslutning var hoppa først i god tid før mål. Det var en voldsom prestasjon. Klart bedre startspor denne lørdagen og jeg tror Magnus Teien Gundersen sitter på feltets klart beste hest. 2 Sabrina Frecel blir den ene av mine to V75-bankere lørdag og bankerspilles også i V5-spillet.

Rangering V75-3/V5-5: A: 2 B: 9-3-1 C: 5-7-4-12-10-6-11-8

Tet og slutt?

Magnus Teien Gundersen sitter også opp bak min andre V75-banker. Nå skal vi til V75-7 som er Oaks-revansje for fireårige varmblodshopper og det handler om 4 Blueridge Sun. Pappa og trener Geir Vegard Gundersen mener dette er stallens aller beste vinnersjanse lørdag og forutsetningene er ihvertfall perfekte. Fjerdespor bak bilen og sprint er optimalt og Revenue-hoppa må ha en kanongod vinnersjanse. Blueridge Sun har hatt en strålende sesong i skyggen av stallvennina Hillary B.R. og rasket med seg 732 000 kroner og vunnet tre av sju starter. Jeg tror på tet og slutt og bruker 4 Blueridge Sun som min andre V75-banker og bankerspiller også hoppa i DD-spillet.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 4 B: 1-9 C: 6-2-3-5-12-10-11-8-7

V75-1/V5-3 - Høst-maraton. Varmblodshester. 4140 meter voltestart.

Tradisjonen tro innledes Momarken V75-omgang i oktober med dette langløpet for varmblodshester. Det har endt med favorittseier de to foregående årene, mens andrevalget Glen Ord Superb vant i 2016.

Likevel tror jeg det kan komme en overraskelse i år og jeg tar med 11 og 13 hester på V75-forslagene. 13 Faust Boko blir ganske klar favoritt og det er nok riktig. Men Gundersen-hesten står på 60 meter tillegg og distansen er uvant. I tillegg kryr det av outsidere i løpet, så jeg nøyer meg med å sette hesten først.

1 Rio Division står svært spennende til på strek og takler garantert distansen. Feilfritt må Heisholt-traveren være tidlig aktuell her. Strekollega 3 Pique likeså. 10 Lady Lane holder knallform og med litt flyt på veien, kan hun vinne. 6 Paulino står spennende til på kun 20 meters tillegg, og Tjomsland-hesten gode rygger underveis kan han vinne. 15 Annie's Boy vant dette løpet i fjor, da som favoritt. Nå er formen mer uviss, jeg ranker derfor denne litt ned. Lite spilte 8 Gigi Follo er slett ikke sjanseløs.

V75-1/V5-3: A: 13 B: 1-3-10-6-15-8-4 C: 11-9-5-2-12-14-7

V75-2/V5-4 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Flott spilleløp venter i andre V75-avdelingen, der jeg står på fem hester på de fleste V75-forslagene.

8 Waxen blir min favoritt. Øystein Tjomsland har hatt en helt formidabel sesong med sine stallhester, men seiersmaskinen Waxen årsdebuterte først sent i august. Ble toer bak Holen Storm da, men har deretter tatt tre strake seire på hjemmebanen Sørlandets travpark. Det er klart tøffere motstand lørdag, men han har nok mer å gå på. Kun to hester starter fra 40 meter tillegg i dette løpet, men både 15 Kaptein Kuling og 14 Ask Major er klare vinnerkandidater. De er tøffe begge to og møter billigere motstand enn i sine siste løp.

12 Løv Teddy blir hardt betrodd og har hatt en strålende utvikling de siste månedene. Dog er det bakspor på 20 meter tillegg lørdag og da må det klaffe underveis. 5 Komnes Anna er i flott form og får Åsbjørn Tengsareid som kusk lørdag. Det er såpass interessant, at jeg tar med Gaustad-hoppa på de fleste V75-forslagene.

Hester som 1 Birk Faks og 6 Mjølner Marius er også aktuelle, men jeg står på de fem ovennevnte på mine V75-forslag.

V75-2/V5-4: A: 8 B: 15-14-12-5 C: 1-6-13-2-10-4-7-9-11-3

V75-4/V4-1 - Oaks-revansje. 4-årige kaldblodshopper.

Det snur fort blant de fireårige kaldblodshoppene. I Hoppederby for en drøy måned siden, var 8 Eldoda klart mer betrodd enn 2 Voje Maren. Lørdag blir sistnevnte stor favoritt i kampen om seierssjekken på 100 000 kroner. Jeg setter uansett 8 Eldoda først og innbiller meg at sprint er et soleklart pluss for henne. De to skiller seg uansett noe ut.

Jeg tar med 10 Brenne Blesa på det største V75-forslaget. Var stor favoritt i Hoppederby, men skuffet ved å ikke holder helt inn da. Sprint er trolig et pluss for henne også. Hoppederbyvinneren 5 Dale Anne har derimot ingen fordel av sprint, og jeg dropper henne derfor på mine V75-forslag på Nettavisen.

Rangering V75-4/V4-1: A: 8 B: 2-10 C: 5-9-1-7-6-12-3-4-11

V75-5/V4-2 - Varmblods. Norskfødte. 2140 meter autostart.

Nytt fint spilleløp venter i den femte avdelingen, der jeg tar med fem hester på de to største V75-forslagene.

Formsterke 3 Strong Case har kun fått vinne en gang på 13 starter i år, men lørdag kan det være dags igjen. Fireårsvallaken som trenes av Anders Lundstrøm Wolden var meget god på Leangen sist og står flott til spormessig lørdag. 1 Riva Renn gikk i veggen som stor favoritt i Drammen sist, men fikk også et tung løp. Imponerte i tre strake seiersløp før det og kan utmerket godt lede V75-5 fra start til mål.

12 Cry Wolf skjenet ut i den siste svingen på Leangen sist og hadde nok vært toer bak Ms Triple J. uten den incidenten. Tolvtespor lørdag gjør oppgaven vanskelig, men langfra umulig. På de to største V75-forslagene finner jeg også plass til kapasitetshestene 11 Noble Tile og 9 Le Rapide som begge har vist fin form på slutten.

Rangering V75-5/V4-2: A: 3 B: 1-12-11-9 C: 6-2-8-4-10-5-7

V75-6/V4-3/DD-1 - Norsk Oaks. Treårige kaldblodshopper. 2140 meter auto.

Oaks-finalen for kaldblodshoppene er blitt et herlig løp og mon tro om ikke Per M. Hvattum også stikker av med dette storløpet med 2 Stas Eldi som tok hjem Hoppekriteriet i september. Stas Eldi avsluttet gnistrende til andre bak Nordli Alma i sitt kvalifiseringsløp, men satt da langt bak underveis. Hvattum sikter nok inn ryggen på spillefavoritten 1 Alfa Lina.

Nevnte Alfa Lina ble knepent slått av Stas Eldi i Hoppekriteriet og tok en vanntett seier i sin Oaks-kvalifisering. Alt tyder på at Lars-Erik Karlsson forsvarer innersporet med sin Alfa Lina og seierssjekken kan meget vel havne i Sverige i år. Jeg tror klart mest på disse to.

3 Brenne Berna ga seg fra tet i Hoppekriteriet som stor favoritt og var sjanseløs til å utfordre Alfa Lina i kvalen. Men hun er så bra at jeg tar henne med på de to største V75-forslagene. 9 Nordli Alma ledet hele veien i sitt kvalifiseringsløp, men nå er det bakspor og økt galopprisiko. Jeg tar Blekkan-hoppa kun med på det største V75-forslaget.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 2 B: 1-3-9 C: 5-11-4-8-7-12