Gulljackpot i V75 på Leangen

F.X. Fragola har hatt en eventyrlig sesong og vunnet 11 løp. Alle på Leangen og alle med Ragnhild Bjørnbeth som kusk. Lørdag blir hoppa stor favoritt i V75-3 på Leangen. Foto: Ned Alley: Hesteguiden.com.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Biri: Dobbel V65-jackpot med over 700 000 ekstra på Biri

V64 Romme: Strålende V64-kveld fra Sverige

Spillsenteret: Vi har vurdert fredagens viktigste kamper

Tippetips: PSG soleklar banker på midtukekupongen

Oddssdobbel: Ny storseier for Dortmund på hjemmebane

Oddssingel La Liga: Mallorca er helt stingløse på bortebane

Eurojackpot fredag: Premierekorden til Norsk Tipping kan knuses

Håndball-VM kvinner: Oversikt over kamper, tider og lagene som skal møtes

Her ser du lørdagens V75-omgang fra Leangen gratis. Sendingen starter kl 12.00:

Lørdag er det klart for V75 med Gulljackpot på Leangen. Det innebærer at Rikstoto dobler førstepremiepotten ved spillestopp og således svært gode forutsetninger for spillerne. Det er dessverre ikke så mange tilreisende til omgangen, men spillemessig er det uansett hyperinteressant. Litt ujevn klasse er det på noen av løpene. Jeg lanserer to bankere i omgangen, begge er seiersmaskiner og de har vunnet totalt 18 løp bare i 2019. Jeg vurderer vinnersjansene noenlunde likt for begge.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

S

Strålende V75-tips på Bjerke onsdag 20. november

Undertegnede leverte serverte meget solide V75-tips og bankeren 11 Vestpol Loke innfridde som ventet i V75-2. Kveldens nest største V75-favoritt 1 Belle Ami Butcher falt tungt i V75-4, der jeg hadde gardert opp med fem hester. V75-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) satt som spikret og betalte tilbake knallfine 11 599 kr.



På Eksperten ble status som følger:

Totalt ble det fullklaff for 12 andelslag på Eksperten:

3 stk 10 andeler a kr 100 - 11 599 kr

2 stk 4 andeler a kr 250 - 11 599 kr

3 stk 5 andeler a kr 200 - 11 599 kr

2 stk 6 andeler a kr 332 - 12 694 kr

2 stk 4 andeler a kr 500 - 12 694 kr

Da får vi håpe den gode tipsformen sitter i til V75-løpene på Leangen lørdag, der jeg byr på følgende analyser.

Superhoppa lar seg ikke stoppe nå heller

Den første bankeren står med 11 seire på Leangen i år og kommer ut i V75-3. 6 F.X. Fragola har gått fra klarhet til klarhet utover året og høydepunktet sålangt i år, var nok seiersløpet på Leangen 27. mai. Da stod hun 40 meter foran storfavoritten Madelen L.T.C. men holdt enkelt unna fra tet. F.X. Fragola har gjort 12 starter på Leangen i år og vunnet elleve av dem. Det var 29. juli da hun ble toer bak My Name Is Prince. Står nå med fire strake Leangen-seire i høst og lørdagens motstand er mye det samme av det hun har støtt på i de løpene. Fra sjettespor bærer det normalt rett til tet og da skal det være en flott vinnersjanse. 6 F.X. Fragola blir den ene av mine to V75-bankere på Leangen lørdag og bankerspilles også i V5-spillet.

Rangering V75-3/V5-5: A: 6 B: 2-12-8 C: 7-11-9-5-1-4-3

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Seiersprosent på 70

Min andre V75-banker denne lørdagen, kommer ut i V75-7. Det handler om seiersmaskinen 8 Eik Odin som kan skilte med 19 seire på 27 starter. Kom tilbake i løpsbanen for snaue to uker siden, etter nesten seks måneders pause. Kom ut fra 20 meter tillegg i det løpet, og satt seg til i i fjerde utvendig underveis. Kusk Atle Solhus kastet loss på siste bortre og hadde full kontroll i sluttfasen. Med det løpet i kroppen er garantert hesten enda bedre lørdag. Støter på en annen vinnerhest lørdag i 5 Vill Jerven som jeg alltid har likt. Men jeg tror han må spille annenfiolin lørdag og at Eik Odin er den klart beste hesten. 8 Eik Odin blir min andre V75-banker på Leangen lørdag og blir også min DD-banker.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 8 B: 5 C: 1-3-10-6-2-9-12-4-7-11

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





V75-1/V5-3 - Varmblodshester. 3140 meter voltestart.

Svært variabel klasse på V75-1 der fem hester skiller seg klart ut. 1 Strong Case har et veldig fint løp foran seg og må være en motivert favoritt. Har fått dårlig betalt i forhold til sin kapasitet og fireårsvallaken har ikke mer enn drøye 200 000 kr på konto. Galopperte seg bort i Derby, og tok deretter turen til Leangen i slutten av september. Fra dødens ble det en sterk 3. plass i et løp Ms Triple J. vant. God vinnersjanse lørdag og kan lede dette hele veien.

7 C Nu Gilbak er et like klart andrevalg. Kolnes-traveren var god vinner etter pause på Färjestad sist i et løp over 2640 meter og har vist ved flere tilfeller at distansen passer bra. Bortsett fra Strong Case er motstanden klart overkommelig. 2 Hazil Boko vant V75-2 på overbevisende vis på Bjerke onsdag og imponerte da. Har ikke startet i løp over 3100 meter før, men det skal normalt ikke by på problemer. Står fint til på strek og kan vinne igjen sammen med dyktige Maren Øyo.

5 Gigolo N.L. vant sine to første løp her til lands tidlig på året, men har ikke vunnet siden. Har et fint løp på papiret lørdag og skal med på gardering. 9 Bestbyarsenal spurtet enormt til seier foran storfavoritten Etosha Boko fjerde sist, men har vært variabel i år og fra 40 meter tillegg, må det klaffe litt underveis. Jeg rangerer mye spilte Bestbyarsenal litt ned på min rangering, men tar ham med på samtlige V75-forslag. Disse fem skal normalt rekke langt.

Likevel tar jeg med meg 6 St. Raphael Decoy på det største V75-forslaget. Forkerud-traveren presterer ujevnt, men har et ganske bra toppnivå.

Rangering V75-1/V5-3: A: 1 B: 7-2-5-9-6 C: 10-8-3-4

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





V75-2/V5-4 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Ingen lett oppgave for 40-meters hestene i dette løpet, der eneste strekhest 1 S.K.'s Nordstjerne skal ha gode muligheter til å gjenta seieren fra V75-lørdagen på Leangen 28. september. Det var et løp utenfor V75, der hoppa ledet hele veien for HC Holm. Lørdag kusker landschampion Eirik Høitomt og spillefavoritten kan helt klart lede løpet fra start til mål.

2 Hafell Bris ble toer bak S.K.'s Nordstjerne i nevnte løp 28. september. Men 21. oktober var Hafell Bris overlegen vinner i samløp med S.K.'s Nordstjerne. Da fra tet og hestene stod likt. Hafell Bris fulgte opp med ny seier 4. november og er bedre nå enn da han møtte S.K.'s Nordstjerne i september. Klart motbud. 4 Skeie Jerva fikk endelig vinne sist etter å ha ledet et V65-løp fra start til mål. Er nok minst like bra som mine to forannevnte. Uten galopp kan hun vinne igjen.

Fra 40 meter tillegg har jeg mest tro på 11 Myr Tøtta. Har galoppert tett i det siste, men skulle hun mot formodning holde seg til trav hele veien, blir hun meget farlig. På de større forslagene betaler jeg også for 13 Horgen Gaupa som står veldig godt inne på pengene i dette løpet. Det gjør derimot ikke 8 Judison, som til gjengjeld har høy kapasitet. Åsbjørn Tengsaeid får sjansen bak kapable 5 Tverdals Megalopp. Var riktignok svak sist, men er behandlet etter det løpet og er bra på sitt beste. Sju hester på de større forslagene i V75-2 skal være nok.

V75-2/V5-4: A: 1 B: 2-4-11-13-8-4 C: 12-3-14-10-6-7-9

V75-4/V4-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Et uoversiktlig kaldblodsløp der favorittene holder usikker form og jeg tar derfor med ni hester på det største forslaget.

Det er dog ingen tvil om at 13 Horgen Lynet er den beste hesten. Men etter at Heidi Moens kapable seksåring vant meget overraskende under V75 Sommerbonanzaen på Bjerke i slutten av august, har det vært et par ganger disk og et sterkt løp til andreplass bak Magnums Othello på nettopp Leangen 28. september. Motstandsmessig er det ned flere klasser lørdag og feilfritt en trolig vinner. 3 Stumne Fyr blir trolig spillefavoritt. Vallaken til Merete Viksås har dog ikke vært som best i sine to siste løp, men kan komme seg tidlig foran her og da kan han lede hele veien.

4 Rofstad Odin fikk et innvendig løp av sin trener Bjørn Garberg i comebacket etter skade på Leangen 14. oktober. Kunne ikke henge med Guldtopp og Juni Goggen mot mål da, men holdt fint til tredje. Har et fint løp på papiret og Garberg er fornøyd med det hesten viser i trening. 11 Jardar stod 20 meter bak Rofstad Odin i det løpet og har fått to løp til i kroppen etter det. Tok en sterk seier sist og skal med på gardering. 7 Helle Spik skuffet litt fra tet i seiersløpet til Jardar og står 20 meter dårligere til lørdag. Har ikke vært helt på topp i det siste, men en vinnerhest er farlig å ta bort.

9 Tao Elda var ganske klart slått av Jardar sist, men det var første løpet etter pause. Hoppa trives på denne årstiden og har helt sikkert gått fram med løpet sist. 12 Lille Jim har fått to løp i kroppen etter lang pause og er på gang. På det aller største forslaget finner jeg også plass til 1 Villmira og 8 Eidshaugdjerven.

V75-4/V4-1: A: 13 B: 3-4-11-7-9 C: 12-1-8-5-6-14-10-2

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





V75-5/V4-2 - Varmblodshester. 2140 meter autostart.

Et løp for 3- og 4-åringer der jeg føler at de tilreisende østlandshestene, blir i overkant hardt betrodd.

Jeg prøver meg på en frekkis og setter 10 Acers Fantasy først. Fireårshoppa holder knallform. Toer bak umulige F.X. Fragola nest sist og bom fast med vinnerkrefter bak ledende Jacko Line sist. Bakspor trekker naturligvis ned, men hoppa har vinnerform.

6 Indus Dragon blir ganske klar favoritt. Fireårsvallaken til Sigbjørn Kolnes trakk seg fra tet i et V75-løp på Bjerke sist og var heller ikke som best på Bjerke tredje sist. Nest sist vant hesten et billig løp i Årjäng. Med raske hester på innsiden, er det ingen tetgaranti. 8 Such A Night radet opp seire tidligere i år, men har ikke fungert som best i det siste. På kapasitet snakker vi trolig om feltets beste hest, men formen er usikker. 1 Dancer Halbak taktet strålende om fra lederyggen sist og tok lett ned den ledende 1,5 oddseren Kiss Me. Står innbydende til her og skal med.

3 Kiss Me ble testet i tet av Dalen sist og tapte for lederryggens Dancer Halbak. Er nok klart best med ryggløp og får plass på det største V75-forslaget som svært lite spilt.

Rangering V75-5/V4-2: A: 10 B: 6-8-1-3 C: 5-44-11-9-7

V75-6/V4-3/DD-2 - Varmblodshester. 1640 meter autostart.

Lørdagens sportslige høydepunkt der duellen mellom 1 Crackajack og 6 Little Red Corvette skal avgjøres. Jeg tror det er bra sjanse for at Dag-Sveinung Dalen klarer å svare ut innersporet med Crackajack og da skal det være bra vinnersjanse. Dog har Crackajack gjennom hele karrieren har korte formtopper, og selv om han har sett strålende ut i de to siste seiersløpene, er det ikke gitt at han vinner fra tet.

6 Little Red Corvette har vært fantastisk i regi Trine Hansen i Bodø og vunnet ni av tretten starter i år og sprunget inn hele 366 210 kr. Vallaken er en herlig allrounder som både har styrke og speed og kan vinne fra de fleste posisjoner og på alle distanser.

Klar dobbeltbanker i V75-6 med andre ord der det vil overraske stort som en annen blir ropt opp som vinner.

Rangering V75-6/V4-3/DD-2: A: 1-6 B: 9-10 C: 3-5-11-4-7-2-8