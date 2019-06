Gulljackpot med årets sikreste V75-banker

Gretzky B.R. og kusk Magnus Teien Gundersen blir megafavoritt i lørdagens V75-omgang på Leangen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Leangen: Superhelgen innledes i kveld

V65 Hagmyren: Millionjackpot i V64

V65 Årjäng: Nordmennene gjør rent bord

Oddsdobbel: 3. divisjonsdobbel til over fire i odds

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Copa America: Alt du trenger å vite om Copa America

Fotball-VM kvinner: Her er sendeplanen for fotball-VM på TV

Midtsommerhelgen er identisk med Leangens største travhelg og lørdag er det klart for både Erik Garbergs minneløp (V75-1), Trøndelagspokalen (V75-3), Leangens 5-åringselite (V75-4) og Tamin Sandys æresløp (V75-6) når Leangen byr opp til V75-fest. Det er samtidig Gulljackpot i V75 og således strålende forutsetninger for spillerne. Dessverre er det jevnt over litt tynne felter, men sportslig ligger det an til en panglørdag. Og årets sikreste V75-banker, den dukker opp i V75-4.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Gaveløp for Gundersen

Det handler om Leangens 5-åringselite i V75-4/V4-1 og 1 Gretzky B.R. må bli den største V75-favoritten hittil i år. Stall Gundersens Derby-vinner har innledet femårssesongen på strålende vis og var altså fjerde i Oslo Grand Prix sist etter en herlig avslutning. Lørdag har han "skremt" vekk det som var gode motstandere på forhånd og fra førstespor bak bilen, er det tetgaranti. Alle løp skal som kjent kjøres først, men dette kan da ikke hesten tape. 1 Gretzky B.R. blir min soleklare V75-banker på Leangen lørdag og bankerspilles naturligvis også i V4-spillet.

Rangering V75-4/V4-1: A: 1 C: 6-7-3-5-4-2

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





V75-1/V5-3 - Fireårige kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Tradisjonsrike Erik Garbergs minneløp for 4-årige kaldblodshester kan friste med 60 000 kr til vinneren og er blitt et flott løp.

Seiersmaskinen 7 Vill Jerven blir min knepne favoritt. Klarte litt overraskende ikke å ta ned Wilkas nest sist, men det var på sprint. Var tilbake som en vinner igjen sist etter en solid avslutning og landet på 25.8/1640 meter. 2140 meter er normalt en klar fordel og Vill Jerven er tøff til mål. 9 Storm Teddy blir dog en tøff utfordrer. Arve Sjoners herlige fireåring hadde et gaveløp sist og innfridde da også lett. Men står på lengste tillegg her og kommer ikke til noe dekket bord.

4 Gikling Leodin står med tre strake seire før lørdagens løp. Kapasiteten på denne er uomtvistelig og feilfritt er han garantert med i seierskampen. 10 Alma Prins er kanskje hesten med størst kapasitet i feltet, men etter en veldig god periode tidligere i år, har det blitt tilbake til gamle galoppsynder i det siste. Har ikke tid til noe galopper i dette løpet, men feilfritt er han mer enn god nok.

Jeg tar også med fireårshoppa 5 Glade Tider, selv om hun har vært litt under pari i det siste. På fart er hun trolig god nok og skulle noen av forhåndsfavorittene rote seg bort, er det ikke helt umulig. Jeg stenger løpet på disse fem. 3 Frøken Helmine vant et V75-løp sist, men det var mot mye enklere motstand enn det hun møter nå.

Rangering V75-1/V5-3: A: 7 B: 9-4-10-5 C: 3-2-1-6-8

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





V75-2/V5-4 - Varmblodshester. Monteløp. 2140 meter autostart.

Et flott monteløp venter i V75-2/V5-3 og her synes jeg fire hester skiller seg klart ut. 3 Ready Eddie blir min klare favoritt. Halle-traveren var med i monteløpet under OGP-søndagen og gjorde et kanonløp til andre da. Helene Kolle er trolig landets beste monterytter nå og gjør veldig få feil underveis.

8 Rapido Va Bene imponerte med seier i comebacket på norsk jord og selv om åttendesporet trekker litt ned, setter jeg Forkerud-traveren inn som andrevalg. 2 Radiuex starter overalt og har vært på Solvalla, Bergen travpark og Bjerke i sine tre siste starter. Var ikke så mye slått av Ready Eddie på Bjerke sist, og toppnivået på denne er høyt. 1 L.A.'s Mr. Brown møter kvalifisert motstand lørdag og har klart mindre penger på konto enn de tre forannevnte, men er en vinnermaskin. Fra et perfekt førstespor, hører også denne hjemme på V75-forslagene.

Rangering V75-2/V5-4: A: 3 B: 8-2-1 C: 6-10-7-4-5-9

V75-3/V5-5 - Trøndelagspokalen. 2140 meter autostart.

De aller beste kaldblodshestene er i Finland denne helgen og det har rammet kvaliteten på tradisjonsrike Trøndelagspokalen.

3 Roli Eld er dog på plass og blir ganske stor favoritt i løpet. Har vært bra i eliteløpene i det siste, uten å ha fått fullklaff. Her kan det bli tidlig tetkjenning, men jeg synes ikke han er noen banker. 9 Pave Faks vant det store kaldblodsløpet i Boden forrige lørdag og er den fremste utfordreren. Tåler som kjent å gjøre jobben selv og dette er et ganske billig løp til eliteløp å være.

På de to største V75-forslagene betaler jeg også for 7 Ådne Odin (sjanseartet startspor nå, men er i knallform) og 5 Myr Faksen (viste gamle takter i seiersløpet i Harstad sist, og farten er det fortsatt lite å utsette på). Fire hester skal være heldekk i V75-3.

Rangering V75-3/V5-5: A: 3 B: 9-7-5 C: 4-1-6-2-8

V75-5/V4-2 - Kaldblodscupen. 2640 meter voltestart.

Kun åtte hester til start i dette stayerløpet og det er skuffende. Eirik Høitomt får sjansen bak kapasitetshesten 8 Eidshaugdjerven og over denne distansen må det være en gedigen vinnersjanse.

6 Remix er det klare motbudet. Fikk det litt for tøft i stayerløpet på Bjerke under OGP-lørdagen, men møtte samtidig steintøff motstand i det løpet. Her er det mye enklere imot og at det er 500 meter kortere, passer nok også bedre for seiersmaskinen. Jeg står på disse to på de to minste V75-forslagene.

På de to største betaler jeg også for kapasitetshesten 7 Brenne Brakar (har ikke fått det til å stemme i det siste, men duger på sitt beste) og 1 Kodran (står fint til på strek og får et fint løp underveis).

Rangering V75-5/V4-2: A: 8 B: 6-7-1 C: 2-4-5-3

V75-6/V4-3/DD-1 - Tamin Sandys æresløp. 2140 meter autostart.

125 000 kr venter vinneren av dette flotte løpet for norskfødte treåringer. Jeg ser fire vinnerkandidater og et par minioutsidere.

Det har vært en kanonsesong for stall Trond Anderssen/Kristian Malmin og de har også presentert flere flotte treåringer. Her sender de ut 1 Dream Creation som leverte et strålende inntrykk i seiersløpet på Bjerke for drøye to uker siden. Fra førstespor bak bilen forsvarte hesten sporet med letthet og det så ikke ut som Kristian Malmin kjørte en meter nedover oppløpet. La inn 13.8 siste 500 og kom tilsynelatende helt ukjørt til mål. Således skal det være meget gode sjanser for at Dream Creation forsvarer innersporet sitt også lørdag. Støter blant annet på gode 10 Custom Colt her. Men jeg ble så imponert av hesten, at jeg tester bankerspill i DD på 1 Dream Creation.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





10 Custom Colt er naturligvis ingen kasteball. Men seiersløpene er tatt fra tet, og her må hesten gjøre jobben selv. Trener og eier Henry Rorgemoen er lyrisk på forhånd. Jeg tar likevel med to hester til på de fleste V75-forslagene. 9 Partyman har fått tøffe løpsopplegg i sine to siste løp. Lørdag blir nok hesten gitt ryggløp og kapasiteten er solid på Flåten-traveren. det er den også på hjemmehåpet 8 Golden Dream M.E. og klaffer det noenlunde for Brækken fra spor åtte, er ikke denne sjanseløs.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 1 B: 10-9-8 C: 4-3-2-7-5-6

V75-7/V4-4/DD-2 - Midtsommerstayeren. 2640 meter voltestart.

På OGP-søndagen lanserte jeg Captain Morgan som andrevalg i V75-1 og Wolden-traveren leveret varene som 9. valg i spillet og speedet inn til enkel seier. Lørdag blir hesten vesentlig mindre spilt 9 The Last Ticket. 6 Captain Morgan har garantert siktet innstilt på tet her og da kan han ikke bli lett å hente.

9 The Last Ticket gjorde to kanonløp i Energima Cup på OGP-søndagen og falt med flagget til topps i finalen. Blir favorittspilt i V75-7, men står altså på 40 meter tillegg, og byr seg ikke alltid like godt til bakfra. Med Captain Morgan i tet, blir det ingen enkel oppgave for The Last Ticket å vinne her, men han skal selvsagt på bongen. Med på samtlige forslag som min tredje og siste hest, blir også 1 Derby D'Estino. Treffer kusk magne Olsen noenlunde i volten, kan det bli lederrygg underveis her og Derby D'Estino går alltid til mål. Blir veldig lite spilt kontra favoritduoen og kan sørge for kupongras i V75-7.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 6 B: 9-1 C: 2-7-8-4-5-3