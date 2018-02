Gulljackpot med Magnus i hovedrollen

Code Bon og Magnus Teien Gundersen blir blytunge favoritter i V75-3 på Jarlsberg lørdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det er duket for en strålende V75-omgang på Jarlsberg lørdag. Det er Gulljackpot og det betyr dobbel førstepremiepott og både sportslig og spillemessig er det en herlig omgang som venter.

Nettavisen har hatt bra suksess med sine V75-tips den siste måneden og her er et lite utvalg.

Herlige V75-gevinster på Bjerke lørdag 20. januar

Min V75-banker på Nettavisen den lørdagen var 4 Philip Lyn i V75-6. Denne fikk dog ikke med utfallet å gjøre. Så tipsene på Nettavisen ble det kun fem rette på.

Men på Eksperten ble det likevel sju rette for totalt 12 andelslag. Disse var alle merket «SisteV75LeirvågGull» og alle brukte 1 Gringo Boko som banker i V75-5.

Slik fordelte disse andelslagene seg:

Sju andelslag fire andeler a kr 500 – utbetaling kr 30 580

To andelslag seks andeler a kr 336 – utbetaling kr 30 580

Ett andelslag fem andeler a kr 400 – utbetaling kr 30 580

To andelslag fire andeler a kr 899 – utbetaling kr 31 966

Totalt ble det dermed over 366 000 kr innspilt på de tolv andelslagene som gikk inn med sju rette.

Topptips ble servert i V75-omgangen på Leangen 27. januar!

Rolf Lerums minste V75-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 240)fikk seks rette denne lørdagen, og det var bankeren Emir La Brousse som "felte" oss. Utbetalingen på den minste V75-bongen ble kr 1 953. SUPERSJOKKET Tao Elda (8-valg/2%) var med på kun to hester på den minste V75-bongen! Storskrellen Crimson Pirate (8-valg) ranket vi som et 3-valg bak bankeren vår, Emir La Brousse.



Syv V75-andelslag med fullklaff på Forus 10. februar!

Det ble fullklaff for totalt SYV ANDELSLAG på Eksperten denne lørdagen, og disse betalte ut fra kr 15 652 til kr 16 549. Innleveringsprisene på disse andelslagene var på kr 1 500 (fem andeler a kr 300), og opp til kr 3 600 (fire andeler a kr 899)

Strålende V65-mandag på Leangen 12. februar

Det mellomstore V65-forslaget (innl.pris kr 960) satt igjen med fem hester i V65-6 på Leangen mandag, men dessverre ble 9 Gikling Lomeo tatt ned oppunder mål av storoutsideren og 9. valget 2 Søyset Kaiser. Utbetalingen for seks rette ble dermed gedigne 118 200 kr, mens det ble spreke 1 493 kr for fem rette. Således ble det pene 7 465 kr tilbake på forslaget. Systemspillet (fire andeler a kr 1000) hadde markert for Søyset Kaiser i V65-6, men der ble det ett poeng for mye og således "kun" 12 femmere og 17 916 kr i "trøstegevinst"

Da retter vi blikket mot lørdagens store Gulljackpot-omgang på Jarlsberg og håper på ny V75-suksess. Jeg lanserer to bankere i omgangen, og det er er omgangens to klart største favoritter. Men jeg byr også på noen svært underspilte hester i et par av de andre avdelingene.

Gundersen igjen

Magnus Teien Gundersen tok for seg under V76-løpene på Bjerke onsdag og tok tre seire. Deriblant med seiersmaskinen og storfavoritten 4 Bråtnesfaks i V76-1. Den godeste Magnus blir ikke mindre favoritt med kanonhesten 3 Code Bon i V75-3 på Jarlsberg lørdag. Det var mange som var spente på denne foran norgesdebuten på Bjerke 3. januar. Da med gjestekusk Erlend Rennesvik. Hesten gjorde et mektig inntrykk etter dødens store deler av løpet og så helt ukjørt ut over mål. Ble på bakgrunn av det gjort til storfavoritt i V76-6 på Bjerke for drøye to uker siden og var like overbevisende da. Slik denne har opptrådt i sine to første starter her til lands, må det være topp sjanse på påny. 3 Code Bon blir min hovedbanker i V75-spillet lørdag og bankerspilles også i V5-spillet.

Rangering V75-3/V5-5: A: 3 B: 9-10-5 C: 4-7-6-2-11-12-2-8-1

Slipper Ulsrud Tea nå

Min andre V75-banker, den heter 6 Tomeld Ø.K. og denne kommer ut i V75-4. Øksnevad-traveren var uhyre tapper som toer bak fenomenet Ulsrud Tea i V75-6 på Forus forrige lørdag. Måtte da trave utvendig for ledende Nyland underveis, knakk denne, men klarte ikke å stå imot Ulsrud Tea mot mål. Tomeld Ø.K. har vist storform i vinter og motstandsmessig ser det svært overkommelig ut i dette løpet. Jeg tror på seier og bankerspiller også 4 Tomeld Ø.K. i V75-4.

Rangering V75-4/V4-1: A: 4 B: 11-1 C: 3-10-2-7-9-4-12-8-5

V75-1/V5-3 - Varmblodshester. 2600 meter voltestart.

Lørdagens Gulljackpotomgang innledes med et uoversiktlig langløp over tre distanser og jeg streker sju hester på samtlige V75-forslag.

Min klare favoritt står i springspor på 20 meter tillegg, og heter 10 Super Orlando. Treffer kusk Lars Anvar Kolle bra fra start her, kan den formsterke Brenne-traveren sitte tidlig i tet. 2 Glazier's Support står ypperlig til på strek. Måtte strekke våpen mot Mira Prawo i debuten for Anders Lundstrøm Wolden på Bjerke for en drøy uke siden, men er nok klart forbedret med det løpet i kroppen og står svært innbydende til på strek i V75-1.

Det gjør også formhesten 1 Nico Lane som kommer til å smyge med underveis. Tilleggshestene i dette løpet holder ikke veldig høy klasse, med et par unntak. Det borger for at en smygkjørt Nico Lane kan vinne dette. 4 Massive Speed blir hardt betrodd, men jeg er litt usikker på om Tengsareid-traveren har den absolutte toppformen for tiden, selv om raden kun består av første og andreplasser.

9 Goeie Gozer radet opp med sterke løp i fjor høst. Men er blitt behandlet og det er ikke kalasform på stallen til Sigbjørn Kolnes for tiden. Garderingshest. 5 Make Me er i toppform og får hoppa smyge med her, kan det gå. Fra lengste tillegg tar jeg også med formsterke 15 Tayno Dream, men da må vallaken ha klaff med posisjonene underveis.

V75-1/V5-3: A: 10 B: 2-1-4-9-5-15 C:6-8-11-7-3-14-12-13

V75-2 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

Fireårige 7 Moe Tyr ville ikke legge seg til fra start i V76-løpet på Bjerke nest sist og fungerte ikke som best for dagen da. Kom så ut igjen uken etterpå i et volteløp og kunne da kjøre seg tidlig tet. Da ble det enkel seier. Lørdag er det igjen bilstart og sjuendespor bak bilen på en rask sprint. Det er sjanseartet, men favoritt skal hesten være uansett.

11 Solstad Stjernen trener strålende i følge Erlend Rennesvik og har npk minst like bra toppfart som Moe Tyr. Fra bakspor er det dog sjanseartet,men hesten skal tidlig på. 5 Hauglid Storm tok en litt turbetont på Bjerke nyttårsaften, men har bekreftet form i begge løpene etterpå. Får HC Holm denne avgårde fra start, og eventuelt til tet, blir vallaken farlig. Disse tre skiller seg litt ut i V75-2, men på de to største V75-forslagene tar jeg med ytterligere tre hester.

12 Lykkje Birk er uten tvil en av beste på kapasitet, men tolvtespor og ikke minst at det er sprint, trekker kraftig ned. 4 Hellestvedt Trym og 9 Tako Ø.K. er kanskje ikke helt på nivå med de fire forannevnte, men flere av favorittene er ustabile og kan både Hellestvedt Trym og Tako Ø.K. melde seg på i seierskampen.

Rangering V75-2/V5-4: A: 7 B: 11-5-12-4-9 C: 10-3-2-8-1-6

V75-5/V4-2 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Erlend Rennesvik har hatt en strålende start på 2018 og han har flere flotte vinnersjanser i lørdagens V75, og den aller best på forhånd her i V75-5.

Det handler om den meget kapable fireårshoppa 6 Empress Act som jeg bankerspilte i V75 på Biri for 14 dager siden. Da ble det galopp fra start, men en strålende opphenting til femte og Muscle Mass-hoppa bekreftet inntrykket fra seiersløpet gangen før. Motstanden skremmer ikke og feilfritt er dette topp vinnersjanse.

Men jeg har andre bankere, så derfor garderer jeg i V75-5. Først med 4 Golden's Pride som er den meget sannsynlige tethesten. Vallaken ledet i det lengste i et amatørløp på Bjerke for halvannen uke siden, men som jeg antydet i forhåndstipsene den dagen, så er ikke 2100 meter ønskedistansen for denne vallaken. Lørdag er det sprint og Erik Skaug som kusker til vanlig byttes ut med Lars Anvar Kolle. 2 Bongo var hesten som tok seg forbi nevnte Golden's Pride på Bjerke sist og fireårsvallaken til Marius Høitomt har vært solid i to strake seiersløp. Er overraskende nok stor favoritt fredag formiddag, men her vil nok markeringene endre seg mot spillestopp. Uansett skal Bongo med på gardering.

Jeg synes de tre overnevnte skiller seg en del ut i V75-5, men på det største V75-forslaget, betaler jeg likevel for 1 Balotelli og 5 Red Bar. Begge er i fin form, begge har gode startspor og kan overraske dersom et par av favorittene roter seg bort eller underpresterer.

Rangering V75-5/V4-2: A: 6 B: 4-2-1-5 C: 10-12-8-7-11-9-3

V75-6/V4-3/DD-1 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Et av lørdagens aller beste spilleløp venter i dette sprintløpet i bronsedivisjonen, der jeg har et helfrekt førstevalg og står på tre hester.

3 McVet er nesten ikke rørt i spillet fredag formiddag og det syns jeg er helt uforståelig. Vallaken blåste til tet på Biri sist og vant helenkelt. Det er klart tøffere imot nå, men dette er en kapasitetshest. Fungerer Mc Vet som best, kan han lede dette løpet fra start til mål. 4 Fabian B.R. skuffet kanskje litt i årsdebuten på Sørlandet, ved at han ikke kunne utfordre Ultimo Tango mot mål. Men trener og eier Per Otto Aagre forteller at det er lørdagens oppgave de har siktet mot og med et løp i kroppen, er nok vinnerhesten forbedret lørdag.

1 Nad Al Sheba har gått fra å ikke vinne hverdagsløp, til å ta to strake V75-seire og har vært imponerende god begge gangene. Lykkes Kai Johansen med å forsvare innersporet, er det meget god sjanse for at den tredje strake V75-seieren kommer lørdag.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 3 B: 4-1 C: 9-7-11-10-2-8-6-5-12

V75-7/V4-4/DD-2 - Kaldblodshester. 2600 meter voltestart.

Er V75-6 et flott spilleløp, er nok V75-7 et enda bedre spilleløp og også sportslig holder løpet høy klasse. Jeg krysser for hhv fire, fem og seks hester på de ulike V75-forslagene.

6 Wellek blir min frekke favoritt. Løvdal-traveren ble bortkjørt av Gunnar Austevoll som stor favoritt i V65-1 på Klosterskogen i sin siste start, men formen er det nok ingen fare med. Sist på Kloster var det sprint, nå er det mye passende 2600 meter. I en vanvittig spennende DD-omgang, klemmer jeg til med bankerspill på 6 Wellek i DD-2.



15 Troll Solen blit mitt andrevalg. Hamre-traveren kom feil på det fra spor sju bak startbilen på Forus forrige lørdag, men avsluttet strålende til fjerde. Nå er det riktignok 20 meter tillegg, men over denne distansen betyr det normalt lite. 7 Emil Mollyn var fantastisk god V75-vinner sist, men det var på sprint. Nå er det 1000 meter lenger og jeg er ikke sikker på at det er en kjempefordel for hesten. 2600 meter er definitivt en fordel for Bjerkespesialisten 6 Troll Svenn. Løvdal-traveren har ikke startet i sulkyløp på en stund, men prestert veldig bra i monte.

13 B.B. Terje T. så ut som en vinner midt på oppløpet i V75-5 på Forus sist lørdag, men ble kontret ut av G. Jerken. Seirene kommer ikke tett lenger for Gudmestad-traveren, men på kapasitet er han trolig god nok selv fra 20 meter tillegg. Helt ute på kanten betaler jeg også for 14 Tripsson Ø.K. til tross for at Antonsen-traveren har en tøff oppgave foran seg. 2600 meter er et pluss og får hesten bra rygger i sisterunden, er det ikke helt utenkelig.

V75-7/V4-4/DD-2: A: 6 B: 15-7-5-13-14 C: 9-3-8-1-2-11-12-10-4