Gulljackpot på Bjerke

Lome Brage gjør en spennende start i dag. Her fra da han vant Moe Odins æresløp

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Vår egen hovedstadsbane tilbyr gulljackpot og en flott V75-omgang lørdag. Førstepremiepotten blir doblet. Du kan altså vinne hele 18 millioner kroner. Husk å lever bongen før 15:00.

Det er en flott meny på Bjerke, og løpene er vriene. Dagens store høydepunkt er Jacob Meyers pokalløp. Dette løpet er unikt i så måte at det kun kan vinnes en gang. Hele 200 000 kroner venter vinneren, og årets felt er veldig fint. Dagens nest beste banker for min del kommer ut i nettop Jacob Meyer-løpet. Mens dagens beste banker kommer ut i femte avdeling. Merk at Bjerke starter i gang med et finfint V5-spill allerede 14:10.



I V5-spillet kommer jeg til å gå all in på 3 Uni Lest i V5-2, som debuterer for Malmin og Anderssen. Dette er en solid traver, og dagens motstand er på langt nær avskrekkende.



Frode nok en gang

4 American Cheque i V75-5 har en kjempesjanse til å ta seg av dette løpet. Ja, det er en mulighet for at hesten blir overflydd av 7 Stormbinger G.R, men Hamre-traveren er garantert rask nok til å holde ute hovedopponent 6 N.Y Coeur de Soleil fra start. Og selv om han da blir overflydd tror jeg American Cheque får overta teten tidlig. Fra tet er vinnersjansene solide for den meget kapable 4-åringen. Vallaken kom ut etter en pause på et halvt år nest sist. Da jeg snakket med Frode i forkant av det løpet, sa han at hesten hadde trent som en million og at han trolig vant enkelt. Det stemte og hesten var dønn overlegen sine konkurrenter. Ytterligere forbedret var hesten i Habibs minneløp på Klosterskogen sist. Satt da i andre par utvendig, men gikk like fort som både Waffle Cone og Gretzky B.R ned oppløpet. Inntryket på den talentfulle 4-åringe var femstjerners.

Jeg mener Conway Hall-sønnen er klart bedre enn sine konkurrenter i dag. Jeg føler meg også svært trygg på å bankerspille en hest som kommer fra Hamre-stallen. Her er hestene som oftest alltid klar for oppgaven de har fremfor seg, og svikter svært sjeldent. 4 American Cheque blir dagens beste banker for meg. Hesten blir og spilt alene i V4-spillet.

Rangering V75-5/ V4-2: A: 4 B: 7-6-10-2-1-3 C: 12-5-9-11-8



All in på Brage

I V75-6 har jeg kjempetro på 11 Lome Brage og mener et bankerspill er det eneste riktige. Jeg mener det er nå hesten må spilles. Hovedgrunnen for dette er innsatsen hingsten leverte på Klosterskogen sist. Ikke bare var det årsdebut, det var og første starten i Anders Lundstrøm Wolden regi. Jeg må si sistnevnte imponerer meg, som ser ut til å ha funnet et ekstra gir i 11-åringen. Jeg, som mange andre, hadde ikke veldig tro på Lome Brage sist i Skien. Det ble som ventet et passivt opplegg underveis, men åpningen kom ut mot oppløpet, og Lome Brage leverte en femstjerners spurt til andreplassen. Det jeg likte spesielt godt, det var måten hesten responderte på når Rennesvik begynte å jobbe med han 100 meter igjen. Han tok ordentlig tak i det, og virkelig med full fart inn i mål. Jeg synes H.G Balder-sønnen har over en lang periode skuffet på slutten av løpene, men det var ingen tegn på dette sist. Han hentet mange lengder på Kleppe Slauren ned oppløpet. Tekno Odin, 8 Hellin Faxen, og 1 Moe Svarten ble alle spurtet ned av Brage.



I dag er hesten sikret et veldig fint løp. Her kan kusken velge nøyaktig når han skal angripe, og jeg tror hingsten runder dagens motstand og vinner. 11 Lome Brage blir dagens nest beste banker for meg.

7 Galileo er motbudet. Flåten sin traver er i solid form for tiden og så meget fin ut før galoppen sist i samløp med Lome Brage. Dette er hesten jeg setter nærmest min banker.

Rangering V75-6/ V4-3/ DD-1: A: 11 B: 7-4-5-3-12-8 C: 1-2-10-6



V75-1. Kaldblodshester. 2100 meter voltestart.

Startside: 1 Drill Rosa forsvarer sporet, men slipper tidlig til den som kommer først og tester for teten. Hvem blir så dette? Jeg tror det fort er 5 Alessandra. Hoppa er meget rask. 9 Tao Elda står i et strålende spor, men er ikke noe særlig kjapp i volten og jeg tror ikke hun er noe tetkandidat, selv fra dette sporet.



3 Villmira blir mitt objekt i innledningen. Moe Odin-sønnen står tyve meter dårligere inne i dette løpet kontra 9 Tao Elda sist de møttes på Leangen. Men det bryr jeg meg ikke så mye om da hesten har et toppnivå som matcher de fleste i dagens løp. Villmira har kun startet to ganger i år, men løpet sist gjorde nok meget godt. Kusk Thomas Mjøen har tidligere sagt at dette er en hest som blir kraftig forbedret med løp i kroppen. Hoppa har styrken som sin fremste egenskap, og om dyktige Mjøen klarer å ta seg ut et spor på startsiden føler jeg meg sikker på at dette skal være et godt objekt.

Jeg synes innledningsløpet krever garderinger, og tar med meg hele syv hester på samtlige forslag. Selv om 13 Valle Fryd står på det lengste tillegget, skal hoppa regnes veldig tidlig. Det virker som hesten endelig har begynt å vise litt av sin store kapasitet. Hun var knallgod toer bak Ulsrud Tea sist. De syv første på ranken får plass på alle forslag.

Ramgering V75-1/ V5-3: A: 3 B: 13-5-11-9-6-10 C: 4-7-8 D: 2-1

V75-2. Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Believe La Marc har meget gode tetsjanser. Det finnes få hester på dagens startside som skal kunne utfordre den raske dansken til Tjomsland om teten. 2 Girl Power er den jeg tror sitter i rygg leder.

10 E.Street blir mitt objekt i den andre avdelingen. Jeg synes hoppa gikk et veldig fint løp etter en tre måneders pause sist på Momarken. Magnus Teien, som kusket, sendte i vei hesten på siste bortre. Hun kom i mål som fjerdehest. Jeg tror hun har blitt mye bedre med det løpet i kroppen. Hun har en voldsom spurt i seg denne Conway Hall-datteren, og med det rette løpet skal ingen føle seg trygge ned oppløpet. Hvis hoppa har en toppdag, står hun ikke tilbake for noen her. Toppobjekt!



11 Millminx må sevfølgelig regnes tidlig. Jeg likte dog ikke veldig godt at hesten stoppet så mye oppunder mål nest sist. Hun burde vunnet enklere. Satt fast for lenge sist, og kom helpigg i mål. Trond Anderssen og Malmin-duoen 13 Lakeside Cassie og 14 Akissasweeaswine skal og regnes tidlig. Særlig førstnevnte har vist solid form den siste tiden, og kan få et helt riktig opplegg i ryggen på Millminx den siste runden. 3 Balaine, 4 Eerin Am og 1 Believe La Marc får og plass på alt av forslag.

Rangering V75-2/ V5-4: A: 10 B: 11-13-3-1-4-14 C: 9-2-8-5-6-12



V75-3. Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Balder Mollyn er meget rask ut, og vil uten tvil forsvare sitt førstespor. 5 Zitor viste og solid fart under Biri oppdretingsløp i fjor, men får neppe overta teten av 1. Jeg tror Zitor tar seg tidlig ned i lederryggen. Om 3 Valle Ask åpner slik han gjorde i kvaliken til kriterie i fjor, tror jeg dette er hesten som er først fremme hos 1, og får overta teten. 2 Lome Diamant har ikke vist mye fart bak bilen, og det ligger ann til at Djøseland-traveren må trave i dødens her.

9 Tekno Eld. Snakk om skjønnhetstraver. Dette er en kanon som jeg setter høyt. Tekno Odin-sønnen årsdebuterer for trener Jan-Olov Persson i dag, og det er Ulf Ohlsson som kusker. Hingsten er den med størst kapasitet i dette løpet. I kvaliken til fjorårets kaldblodskriterie på Bjerke imponerte han stort. Ulh Ohlsson fant andre utvendig tidlig. I dødens satt Djøseland med 2 Lome Diamant. På oppløpet var det aldri snakk om hvem seieren skulle gå til, Tekno Eld vant helenkelt og Ulf Ohlsson satt helt stille ned oppløpet. Lome Diamant derimot, var sliten. Hesten ble så stryket i forkant av finalen.

4-åringen kom så ut i et løp på Romme en drøy måned etter strykningen i derby. Her fungerte han meget fint og vant nok en gang ukjørt. Det var så dags for kvalik til Biri oppdretningsløp. 50 meter før mål galopperte Persson-traveren over mål som vinner. Han kunne startet i finalen selv om han feilet over mål i og med at alle som startet måtte gå videre, men det bli altså ikke slik. Hesten slet med et lite brudd i hovbeinet og har ikke startet siden. Persson melder om at dette er ordet opp i og at hesten ser meget fin ut i trening. Fungerer han, tror jeg dette er en vinner. Tekno Eld soleklar utgang i løpet og en banker på de aller minste bongene for min del.

Videre får stallkamerat 8 Delsbofaks plass på alt av forslag. Denne kan spurte ordentlig fort med et riktig løpsopplegg. 1 Balder Mollyn, 2 Lome Diamant og 3 Valle Ask er og tidlig aktuelle.

Rangering V75-3/ V5-5: A: 9 B: 8-3-1-2 B/C: 10-11-6 D: 12-4-5-7



V75-4. Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: Det er ikke mange raske hester bak bilen i den fjerde avdelingen. 2 Ådne Odin er den raskeste, men innsatsen sist var ekstremt svak, og han vil nok ha ryggløp. Jeg tror 7 Tand Tuff blir sendt i vei av Ulf Ohlsson og kan etterhvert få overta av 2. Sistnevnte var ikke mye tregere enn Spik Mollyn, før Persson tok opp hesten nest sist på Vincennes. Her ligger det ann til at kusken må kjøre fremover.



12 Myhreng Jerker skal være løpets favoritt. Innsatsen på Klosterskogen sist var enorm. Olav Mikkelborg bare sendte hingsten fremover fra start, og ekvipasjen var å finne i tet etter 500 meter. Mikkelborg kjørte jevnt 25-tempo hele veien, og ingen av konkurrentene hadde en mulighet på Krageboen-sønnen. Myhreng Jerker er en kommende elitehest, og utvikler han seg riktig kan hesten nå meget langt. I dagens felt er han klart best på kapasitet. Svært gledelig er det å se at hesten nå har begynt å stabilisere seg, og travet feilfritt i fire av de fem siste løpene. Jeg tror Mikkelborg sender hesten frem til dødens tidlig. Hvis ikke dette scenario inntreffer, sender nok kusken i vei hingsten en runde igjen.

Jeg var en stund inne på å bankerspille Myhreng Jerker, men 7 Tand Tuff fortjener en plass på alt av forslag. Denne hingsten er meget god på sitt beste. Formen virker også til å være finfin for tiden. Han gikk to solide løp på Vincennes nest sist og tredje sist, men finske Josveis ble for sterk. Tand Tuff startet på Bergsåker sist. Inn mot den siste svingen slo hesten på en kort galopp, og tapte all fart. Järvsøfaks-sønnen gikk godkjent til tredjeplassen etterpå. Jeg kommer til å låse dette løpet på Myhreng Jerker og Tand Tuff.

Rangering V75-4/ V4-1: A: 12-7 B: 9-11-4-6-5-3-2 C: 1-8-10



V75-7. Kaldblodshester. 2600 meter voltestart.

Startside: Det står kun to hester på strek, og av disse to tror jeg 2 Solbakken Jerv er raskest. Fra tyve meter tillegg kommer 4 Troll Svenn og 5 Jærvsöodin til å kjempe om å være først fremme. Jeg tror førstnevnte er raskest og derfor blir Troll Svenn min tetfavoritt.



4 Troll Svenn blir mitt klare førstevalg i avslutningen. Femte sist var hesten ute mot samme type motstand som dagens. Da satt Gunnar Austevoll full fart på Løvdal-vallaken ned siste bortre, og Troll Svenn tok ordentlig tak i det, men dessverre kom galoppen. Ut i fra hvordan han gikk etter galoppen å dømme, var det seieren som røk. Sist på Sørlandet var det Høitomt som kusket 6-åringen, og det endte med en finfin seier. Ja, det tok en god stund før han tok ned Bjørkeviking, men det virket som Høitomt kjørte på veldig høy sikkerhet. Til slutt ble seieren enkel. Toppnivå til denne traveren er meget bra, og han duger langt mot dagens motstand. Om hesten går feilfritt tror jeg vinnersjansen er god. Et av dagens beste objekter!



Plass på alt av forslag får også 5 Jærvsöodin og 13 Valle Mattis. Førstnevnte er en meget god hest. Formen virker til å være god for tiden. Han vant på en fin måte sist. Valle Mattis har virkelig fått et oppsving i Heidi Moen regi. Det blir ingen enkel oppgave å hente tillegg på 4 og 5, men hesten er såpass god for tiden og må bli tatt på største alvor. Han gjorde et spinnvilt løp i Sverige sist.

Rangering V75-7/ V4-4/ DD-2: A: 4 B: 5-13-7 B/C: 12-14-10-9-2 C: 11-6-3-1-8-15



