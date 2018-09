Gulljackpot på Bjerke

Brenne Blissi, her fra seiersløpet på Biri nest sist, er i kanonorden. Hun er høyaktuell i V75-spillet. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Oddstips Nations League: Italia slår tilbake

V65 Årjäng: Norsk V65-banker i lunsjen

V65 Bjerke: Bjerke starter klasseløpshelgen

V64 Umåker: Jackpotfest i V64-spillet



Slike helger som den vi har på Bjerke lever vi travelskere lenge på. Først skal vi altså få servert en helt fantastisk V75-omgang med gulljackpot denne lørdagen. Mens søndag skal det hele avgjøres, da skal klasseløpene kjøres, og som vi gleder oss. V75-omgangen lørdag er strålende, og har stort potensiale. Førstepremiepotten dobles, og det er mulighet for å vinne 18 millioner. Spill før 15:15!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Før V75-omgangen tar til begynner det et V5-spill. Innledningen på V5-spillet er ikke akkurat et lettløst kaldblodsløp, og jeg mener garderinger er helt nødvendig. I V5-2 så mener jeg to hester skiller seg ut og det er 1 St. Raphael Decoy og 11 Place Your Bet. Størst tro har jeg på sistnevnte, men bakspor er alltid vrient. Disse to står alene på alle V5-bonger.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



De fem siste årene så har denne lørdagen, i klasseløpshelgen, gitt følgende:

2017: Syv rette: 318 231 kroner. 11 933 676 i omsetning.



2016: Syv rette: 1 432 865 kroner. 14 925 680 i omsetning.



2015: Syv rette: 912 371 kroner. 11 404 636 i omsetning.



2014: Syv rette: 569 708 kroner. 11 957 163 i omsetning.



2013: Syv rette: 88 389 kroner. 14 554 922 i omsetning.

Denne omgangen blir sjeldent lettløst.

Vi bruker to bankere på alle bonger denne lørdagen. Det er ekstremt vanskelig å komme til mål uten minst to bankere. Nyt følgende analyser:

V75-5: 12 Brenne Blissi. Vi har flere ganger bankerspilt denne hoppa her i Nettavisen, og det har stort sett alltid endt godt. Hoppa er ekstremt god, og nå er hun virkelig i sitt livs form. Hoppa har startet jevnt hele året, og har holdt formen. Det var uansett femte sist på Forus, at det virket som hoppa fant tilbake til den virkelig toppformen. Etter dette har hun vunnet tre av fire. Det ene løpet hun står med en smultring i raden, satt Lome Elden-datteren bom fast i NM-løpet som Ulsrud Tea vant foran Åsrud Vilja. Undertegnede var tilstede på Bjerke sist, og slik hun vant det løpet var ekstremt imponerende. Det mest gledelig av alt, var at hoppa ikke så sliten ut verken over mållinjen eller etter løpet. Disse beste hoppene pleier å innfri i disse løpene. Slik har det vært lenge. Disse hestene slår hun om alt er som det skal. All in og dagens klart beste banker for oss i V75 og V4-spillet.

Rangering V75-5: A: 12 B: 11-4-2-1-10 C: 9-3-7-8-5-13-6

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-4: 2 Dreamy Queen. Her skal vi nok en gang gå all in. Og dette mener jeg skal være et kjempespill denne lørdagen. Hoppeløp er aldri enkle å vurdere, og derfor blir det sjeldent store favoritter i disse løpene. På rundt 30, kanskje 40 prosent er Dreamy Queen veldig spillbar i V75-spillet.

Hoppa er i sitt livs form. Hun har hele karrieren vist mye fart og god styrke. Det har blitt ti galopper på 32 starter, men hun virker mye mer stabil nå. Det har hele veien vært noe uforløst med denne hoppa, men nå begynner hun endelig å vise seg frem. Nest sist kontrer hun ut Luxury Tile ned oppløpet. Sistnevnte som vi så onsdag vant helenkelt fra dødens i et V76-løp. Dreamy Queen kom så ut på Jarlsberg sist, og leverte en forrykende langspurt. Var sist da det gjenstod 6-700 meter, men tapte løpet bare med en nese. Det var utrolig imponerende. Slike inntrykk betyr bare en ting, hun er i form! Jeg frykter ingen av konkurrentene i dagens løp, og med riktig opplegg underveis tror jeg Dream Queen tar ned dagens motstand greit. All in!

Rangering V76-4: A: 2 B: 9-8-11-3-1-10 C: 4-12-6-5

V75-1/ V5-3 - Varmblodshester. Bronsedivisjonen. 2100 meter autostart.

Startside: 4 Revenue Lavec har gode muligheter på å ta seg først til tet, men hva gjør så Kolle? Jeg tror det er på tide at de prøver hesten foran. Det er klart, om Solberg og Royal Baby kommer dundrende etter 100 meter og ikke gir seg, da slipper nok Kolle. Men jeg tror trener og kusk er inne på å gi Revenue Lavec sjansen i tet.

5 Skylander Hill. Jeg finner den første avdelingen meget spennende spillemessig. Noen av de mest spilte hesten står enten i svake spor, og har heller ikke vist fullstendig toppform den siste tiden. Derfor tror jeg Skylander Hill, nå med Vidar Hop som kusk, kan være et meget godt objekt i dette løpet. I øyeblikket er dette en 3-prosenter. Det er mulig han blir opp mot fem. Hesten duger nemlig mot dagens motstand. Nest sist var han ute i et V76-løp, og ble kjørt passivt. Spurten 5-åringen leverte var ekstremt bra. Han gikk et solid oppløp. Nå sist møtte han på flere av dagens konkurrenter, og da ble det galopp fra start. Skylander Hill var rågod til seier femte sist. Bedre enn hva folk tror denne. Godt objekt!

4 Revenue Lavec, 6 Make Me og 7 Royal Baby gjør opp om teten. Jeg synes både 4 og 7 var litt under pari sist. Så det blir spennende å se hva kuskene velger her. 6 Make Me er i kjempeform, men sliter med å vinne slike løp som dagens. Det blir ofte en tredje eller fjerdeplass. Alle tre får uansett plass på bongene. I tillegg tar jeg naturligvis 8 Annie's Boy og 9 Red Bar. Annie's Boy blir andrevalget mitt. Blir spennende å se hvordan det løser seg herfra, hesten er i enorm form!

Rangering V75-1: A: 5 B: 8-4-7-6-9-12 C: 1-3-2-10-11

V75-2/ V5-4 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 5 Vik Jet er rask og i form. Var tidlig å finne i tet fra åttendesporet nest sist. 7 Tekno Teddy vil å komme veldig fort utenfra, og jeg tror faktisk sistnevnte er noe raskere enn 5 i uttaket. Derfor holder jeg 7 som tetfavoritt. Sistnevnte tar av alle skoene, og jeg tenker at Sagholen sitter foran i dag.

11 Magnums Othello. Dette er en god favoritt. Serismaskinen til Tjomsland skuffet kanskje litt på Biri nest sist, men det er veldig tungt å gå i dødens i disse løpene. Det er sjeldent hester i disse løpene vinner fra dødens. Det ser vi nesten aldri. Magnums Othello viste uansett i Bergen sist at det ikke var noe feil med formen. Da ble det nemlig en helenkel seier. Fra dagens spor blir det et ryggløp, men det tror undertegnede passer hesten best av alt. Hvis vi ser på løpet hesten vant tredje sist, var det ryggløp til det gjenstod 5-600. Og så gikk han for full styrke den siste delen av løpet. Han tok en ursterk seier. Det er få som kan stå i mot en slik spurt.

Stallkamerat 12 Langlands Odin kan dog få et meget fint løp, i nettop ryggen på Magnums Othello. Om sistnevnte går fort fremover og Langlands Odin sitter med i ryggen rundt den siste svingen, så skal ingen føle seg trygge. Denne hesten er i kjempeform og må regnes som et klart andrevalg.

Ja, disse står i de verste sporene, men skal være de to A-hestene i løpet. På de større forslagene får 10 Bossum Faksen plass tidlig. Hesten er god, men til tross for seier sist ble jeg ikke voldsomt imponert. Gardering. 4 Brenne Balder, 6 T.B`s Trøllgutt og 7 Tekno Teddy er og klare garderinger. Særlig sistnevnte som kan blåse til tet og går skoløs kan være spennende.

Rangering V75-2: A: 11-12 B: 10-7-6-4 B/C: 3-5 C: 9-2-1-8

V75-3/ V5-5 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 3 Next Game har fine tetmuligheter, men det er ikke sikkert det blir så enkelt å hente en lengde på 2 Shootthesun. Trolig blir hesten sluppet til tet. Startegenskapene til Next Game er ikke voldsomme, men han har vist fart. Tetfavoritt.

10 L'amour Bonanza skal være førstevalg i løpet, og for dere som vil ha en tredje banker for dagen, så er dette hesten. Selv om Sven Olav Weberg har kjørt denne hesten på en svært fin måte, vinner ikke sistnevnte V75 hver helg. Det kan fort bli veldig feil. Om det ikke hender noe nevneverdig i løpet, og Weberg får sende frem til dødens tidlig tror jeg han har fine muligheter på å knekke Next Game fra den posisjonen. Aksjonen til L'amour Bonanza var finfin på Klosterskogen. Vi har dog sett flere ganger at når hesten blir sliten så begynner aksjonen og bli dårlig. Derfor kan det bli galopp i den siste svingen her. Uansett et klart førstevalg.

11 Ark Born As Twin er en god traver. Sjette sist var 4-åringen solid toer bak meget gode Ourastile i Bergen. Fulgte og meget sterkt til andre bak Spiderman G.T på Bjerke tredje sist. Nest sist ble det en enkel seier på Leangen. Med klaff underveis er denne overhodet ikke borte. Det samme gjelder 12 Roi Du Monde. 3 Next Game. Dette er en hest mange tror på denne lørdagen. Det er forståelig med tanke på sporet hesten står i - og trolig tet underveis. Men han har tatt fire seier, to av de på sprint og to av de på dagens distanse. Seirene på dagens distanse er tatt mot meget enkel motstand. Det er en hyggelig hest, men selv om det er tetfavoritt er jeg usikker på han mot dagens motstand. En av fler for meg bare. 7 Draco Braz Minto får og plass på alle bonger.

På de aller største bongene får og 2 Shootthesun og 4 Royal Winner plass.

Rangering V75-3: A: 10 B: 11-3-12-7 B/C: 2-4 C: 8-6-9-5-1

V75-6/ V4-3/ DD-1 - Varmlodshester. 2100 meter autostart.

Startside: En meget artig startside venter oss. Både 1 Thai Profit, 3 Joe Hoe Lee og 4 Allaway G.T er veldig raske. Det har virket veldig vanskelig å hente en lengde på 1 tidligere. 3 Allaway G.T vil nok satse alt det går for å få overta tidlig. Og det er mulig han får det. 8 Code Bon vil trolig da kunne gå ned bak disse og ta det pent fra start. Det er det jeg tror Teien Gundersen må gjøre. Han har en så god hest, så det finnes ingen grunn til å blande seg inn i en voldsom tetkrig.

8 Code Bon. Om kusk Gundersen gir denne hesten en fin innledning på løpet, er det en veldig god vinnersjanse. Det er en meget god traver. Nå sist i Sverige kjørte Magnus Teien Gundersen ekstremt fort med hesten de første 600 metrene. Det ble langt i fra riktig, og hesten måtte gjøre all jobb i løpet. Fra dødens ble det en andreplass. Hesten var veldig sliten, men det er også lov etter det opplegget. Så er spørsmålet om hesten vinner dette løpet fra dødens? Det kan han, men fra dødens er ikke dette en god 70-prosenter. Førstevalg!

10 Floris Baldwin. For om favoritten får dødens, så kan denne traveren her ligge og kose seg i andre eller kanskje tredje par utvendig. Og da skal man overhode ikke se bort i fra at Floris Baldwin kan gjøre det samme som Great King Wine gjorde sist, nemlig ta ned Code Bon. Floris Baldwin er en hest som fortjener respekt, selv i et løp som dette. Han er knallgod! Husk på at hesten utkjemer en heftig oppløpskamp med Who's Who sjette sist på Solvalla. Sistnevnte som vant svensk derby med bøttevis av krefter spart søndagen som var. Jeg spiller to hester på alle bonger.

Skulle man ville ha en tredjehest er det uten tvil 12 Ulisse Kronos. Hesten vant med alt av krefter spart sist.

Rangering V75-6: A: 8-10 B: 12-7-4-1-3 C: 9-6-2-5-11

Startside:

V75-7/ V4-4/ DD-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: En del raske hester i først rekke her, men den raskeste er uten tvil 6 Myhreng Brage. Denne er veldig rask, og på en god dag blåser hesten til tet her. Utenfra kommer både 7 Vetle Petter og 8 Garli Moe Garlin. Raskest av disse to tror jeg er sistnevnte. Derfor tror jeg 8 sitter tidlig i tet.

8 Garli Moe Garlin. Om denne fungerer er det trolig vinneren fra tet. Det som er vanskelig å regne på for en som gir tips, er hvordan slike hester som dette kommer til å fungere. Nå har det sett svært lovende ut de to siste gangene, men begge de to gangene på sprint. Normalt skal ikke hesten ha problemer med dagens distanse. Og er hesten like god som nest sist og tredje sist, så mener jeg dette er en vinner. Men han er ikke til å stole på. Uansett en klar favoritt i mine øyne. Og jeg mener i tillegg at han skal prøves som en DD-banker.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



7 Vetle Petter skal regnes. Hesten var kanongod sist, men Røren kjørte for fort altfor tidlig. Dette er sånn han kjører og det må vi regne med. Hesten er dog knallgod, og blir et andrevalg for meg. 12 Valle Mattis var enorm sist. Det var en sinnsyk prestasjon å vinne etter startgalopp. 9 Eidshaugsjerven blir ikke mer enn en 10-prosenter, og den er spillbar. Hesten duger mot dagens motstand, det vet vi. Passes her. 10 Bråtnesfaks regnes og.

Jeg spiller disse fem hestene på alle bongene.

Rangering V75-7: A: 8 B: 7-12-9-10 C: 5-11-2-6-3-4-1