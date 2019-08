Gundersen-show i kveldens V75 fra Bjerke

Hillary B.R. utklasset konkurrentene i hoppeavdelingen av Jarlsberg Grand Prix og tok sin 13. seier på like mange starter i karrieren. Foto: Eirik Stenhaug, Equus media / NTB scanpix (NTB scanpix)

Bjerke travbane går løs på sin tredje kveld med Klasseløpskvalifiseringer og mens det mandag og tirsdag var V65 som var hovedspill, er det naturligvis V75 som er hovedproduktet onsdag. Her på Nettavisen kan du kveldens V75-løp gratis. Sendingen fra Bjerke starter kl 17.45.

Det ble herlige gevinster for undertegnede sist Bjerke arrangert V75, det var under V75 Sommerbonanza torsdag kveld.

Over en halv million innspilt på Bjerke torsdag 22. august

Undertegnede brukte 10 Moe Tyr som banker på mine eksperttips på Nettavisen til torsdagens V75-omgang på Bjerke, men på Eksperten lager vi som kjent også alternative forslag. Torsdag het disse "Siste V75Bjerke" og på halvparten av disse bankerspilte jeg andrevalget 4 Troja Face i V75-7. Det var et veldig godt spill i går. Tre andelslag på Eksperten fikk sju rette. To av dem var komponert med fire andeler a kr 500, mens ett var med fire andeler a kr 899. De to førstnevnte andelslagene betalte tilbake formidable 165 710 kr, mens andelslaget med fire andeler betalte tilbake voldsomme 172 414 kr. Totalt omsatte Nettavisen V75 på Eksperten for ca 50 000 kr på Bjerke torsdag.

Det vil nok overraske om det blir like stor utbetaling i kveld, med tanke på at seks av de sju V75-løpene i kveld er kvalifiseringsløp til hhv Hoppederby og Norsk Travderby for vamblodshester. Jeg innleder omgangen med å lansere to bankere, begge fra stall Gundersen og begge med Magnus Teien Gundersen som kusk.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Superhoppa forblir ubeseiret

I V75-1 som er første kvalifiseringsløp til Hoppederby og superhoppa 4 Hillary B.R. er på jakt etter sin fjortende strake seier i en allerede fantastisk karriere. Imponerte helt enormt i finalen av Jarlsberg Grand Prix hoppeavdeling i sin siste start og nærmer seg to millioner kr innkjørt. Stall Gundersen hadde et par hester som underpresterte mandag og måtte også stryke betrodde Irwin B.R. i V65-5i går. Men både Ivan B.R. og Iggy B.R. vant sine kvalifiseringsløp på enkleste vis i går, og dermed skal det meste se bra ut på kvalitetsstallen. 4 Hillary B.R. blir enorm favoritt i V75-1, men denne går det ikke å spekulere mot. Min første V75-banker i kveld.

Rangering V75-1: A: 4 B: 11-6-3 C: 1-2-10-8-5-9-7

Tet og game over?

Jevnaldrende og stallvenninna 7 Blueridge Sun blir ikke like stor favoritt i V75-2, men likefullt stor. Imponerte i V75-seieren i Drammen sist og er brennkvikk fra start. Nå er også hoppa strøket inn ett spor og veien til tet ligger åpen. I et kvalifiseringsløp er det ingen som ofrer sin hest og dermed må det være kanonsjanse for 7 Blueridge Sun vinner V75-2. Min andre banker for kvelden.

Rangering V75-2: A: 7 B: 11-3-8 C: 1-6-5-2-9-10

Tjomsland også på de varme

ØysteinTjomsland gjorde nærmest rent bode i både Kriteriekvalifiseringene og Derbykvalifiseringene for kaldblods mandag og tirsdag. Sørlandstreneren er ikke like godt forspent på varmblodssiden, men fireårshoppa 6 Thankful er en klar plussvariant. Blir blant de mest betrodde i V75-3, der jeg spiller fire hester på samtlige V75-forslag. 1 Rebella Matters, 4 Wanda Classic og 5 Lastsundayinmay er de øvrige jeg tar med.

Rangering V75-3: A: 6 B: 1-4-5 C: 7-3-2-8-10-12-9-11

V75-4 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Kveldens eneste løp innenfor V75 som ikke er et kvalifiseringsløp og dette kaldblodsløpet er blitt et herlig spilleløp. Jeg markerer for åtte og ni hester på de to største V75-forslagene.

Spillefavoritten 3 Frøyu Birk blir også min favoritt, mest med tanke på at han starter fra strek. Kunne ikke rå på en knallgod Valle Grim i V75 i Drammen sist, men gikk en råsterk sisterunde via sporene. Også nestfavoritten 10 Ask Major ble toer i sin siste start. Det var et sterkt kaldblodsløp i Rättvik, der han måtte gi tapt for en meget god Stumne Fyr. Har hatt en herlig sesong og tåler å gjøre jobben selv underveis.

8 Spikfaks kommer til Bjerke med to strake seire og Steinseth-traveren har igjen funnet formtoppen. Er en tøffing dette som tåler grovjobb underveis. 5 Tana Faxen er kapabel så det holder, men galopperer hyppig for tiden. Skulle denne trave feilfritt og eventuelt ta seg til tet, øker vinnersjansene. 1 Spiklasse holder kanskje ikke nivået til favorittduoen, men fra innerspor med Magnus Teien Gundersen som spennende kusk, tar jeg denne med på samtlige V75-forslag.

11 Lykkje Birk kom gnistrende tilbake etter galopp sist og er aktuell. Det er også variable 9 Harald og tøffingen 13 Gomnes Hans T. 6 Ruskeli Scott bankerspilte jeg sist på Leangen og denne blir en del spilt i kveld. Klart skjerpet motstand i kveld, jeg nøyer meg med å ta denne med på det største V75-forslaget.

Rangering V75-4: A: 3 B: 10-8-5-1-11 C: 9-13-6-4-2-7-12

V75-5/V5-1 - Varmblodsderby. Kvalifisering 1. 2600 meter autostart.

Jeg går litt mot den store favoritten 6 Stoletheshow i det første kvalifiseringsløpet til den åpne klassen i varmblodsderby og må teste forvandlingsnummeret 5 Sam The Man som min favoritt. Hesten har sett helt rå ut i sine siste løp og selv om han ikke har mer enn 147 000 kr innkjørt, innbiller jeg meg at her er det mye å gå på.

6 Stoletheshow vant det norske Kriteriet i fjor og har vist strålende form i det siste. Ble toer i et løp på Jägersro under Åbergs-kvelden i sin siste start og landet på 10.4/1609 meter da. Kan bli sluppet til tet tidlig fordi konkurrentene har respekt for denne, men jeg prøver å "felle" favoritten. 4 Coktail Gun M.E. er også fersk i disse omgivelsene, men også denne har hevet seg mye i regi Anders Lundstrøm Wolden. Jeg tar denne med på samtlige V75-forslag. 2 Hendrix B.R. står nydelig til spormessig, men har litt usikker form etter at han slet med blodverdier i sin siste start.

På de to største V75-forslagene betaler jeg også for 10 Matchplay S.S. Denne vant et stort treårsløp på Forus i desember i fjor, men har vel ikke helt fulgt opp denne sesongen. Distansen er dog neppe noe minus og i kveld kusker Eirik Høitomt.

Rangering V75-5/V5-1: A: 5 B: 6-4-2-10 C: 7-3-9-12-1-8-11

V75-6/V5-2 - Varmblodsderby. Kvalifisering 2. 2600 meter autostart.

Stall Gundersen er godt forspent med vinnersjanser i kveld og i det andre kvalifiseringsløpet i den åpne klassen, er 9 Noble Superb en motivert favoritt. Gikk et godkjent løp i Drammen sist til fjerde, men gikk da med sko. I kveld blir det skoløs framme, men bakspor trekker litt ned. Jeg velger likevel å bankerspille 9 Noble Superb i DD-spillet.



I V75-spillet garderer jeg først og fremst med svensktrente 3 Dream Cash. Denne er litt vanskelig å sette inn i løpet, men den trenes av Jørgen Westholm som har hatt en formidabel form på sin stall hele året. 10 Don Cash trenes av Jeppe Juel og denne kommer med to strake seire fra Danmark. Liker åpenbart distansen og skal være med i seierskampen her. Det bør normalt også 4 Cry Wolf kunne være. Men det har vært mye strul med denne i år, jeg velger derfor kun ta denne med på de to største V75-forslagene.

Rangering V75-6/V5-2: A: 9 B: 3-10-4 C: 12-6-1-8-2-7

V75-7/V5-3 - Varmblodsderby. Kvalifisering 3. 2600 meter autostart.

Det skal kjøres fire kvalifiseringsløp til Derby og de tre beste går videre fra hvert av disse. V75-7 er det tredje av disse og også det beste løpet sportslig sett og her er det mange som kan aspirere til finaleplass.

5 Catherine's Chevy har ikke fått fullklaff i storløpene hittil, men uansett gjort sterke løp. Svein Ove Wassberg er ny kusk på denne dobbeltmillionæren og i kveld har hesten vunnet sportrekningen kontra hovedopponenten 11 S.K.s Mystic Titan. God treer i HKH Kronprins Haakons Pokalløp i Drammen for noen uker siden. I kveld kan endelig Catherine's Chevy slippe å gjøre grovjobben selv, så det må være en motivert favoritt.

11 S.K.s Mystic Titan vant ovennevnte V75-løp i Drammen etter å ha ledet hele veien. Har vist at han håndterer 2600 meter og er naturligvis hovedutfordrer til favoritten. Jeg velger likevel å garderer ytterligere i dette løpet. Høykapable 7 Eye Of The Tiger var tilbake i splendid isolation sist og feilfritt rekker denne en bra bit. Jeg tar også formsterke 1 Lucky Kentucky og 6 Gogo Hall på det største V75-forslagene, selv om begge disse kanskje har et lite knepp opp til favorittduoen hva gjelder kapasitet.

Rangering V75-7/V5-3/DD-2: A: 5 B: 11-7 C: 1-6-9-2-12-10-3-8