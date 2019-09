Herlig V75-kveld på Bjerke

Voje Jerv og Gunnar Austevoll blir stor favoritt i V75-5 på Bjerke i kveld. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Her ser du onsdagens V75-omgang fra Bjerke gratis. Sendingen starter kl 17.45:

En strålende onsdag står for tur. Det er som vanlig galopp til lunsj og V75 Bonus på Bjerke til kvelds. Denne onsdagen er det Øvrevoll som er vertskap for lunsjen og her er det både V4 og V5 på plakaten. Onsdag kveld er så Bjerke klar med en sedvanlig utfordrende V75-omgang. Jeg nøyer meg med en banker i omgangen og denne kommer ut i V75-4.

Tapte sist - revansje nå

Det handler om 7 Voje Jerv og Gunnar Austevoll. Den seksårige vallaken som trenes av Glenn Kramer Stenberg stod med tre strake seire, før han måtte gi seg mot en knallgod Kaptein Kuling sist på Bjerke. Satt da i tet og landet på kruttsterke 25.4/2140 meter og falt definitivt med flagget til topps. Motstandsmessig er det en klasse onsdag og dette må dreie seg om en flott vinnersjanse. Jeg tror 7 Voje Jerv er tilbake som en vinner onsdag og bankerspiller i V75-4, hesten blir også min V5-banker.

Rangering V75-5/V5-1: A: 7 B: 5-11 C: 6-12-1-10-3-9-8-4-2

Storfavoritt i innledningen

Mange spillere vil nok også sette sin lit til Vemund Madsen Drolsum og 1 Cry Wolf i V75-1 og det er snakk om en meget bra vinnersjanse. Det er dog sjanseartet med førstespor og den godeste Vemund er heller ikke en "tur-kusk", altså ern kusk som alltid får marginene med seg. Jeg dobler opp i V75-1 med treårige 4 Chinetti. Mon tro om ikke eier, oppdretter og trener Øistein Eriksen hadde hatt Kriterievinneren, derosm hesten ikke hadde sittet bom fast hele oppløpet ned og gikk fulltanket over mål som sjette. Rutinerte Eirik Høitomt får sjansen denne onsdagen. Jeg innleder altså V75-omgangen med en dobbeltbanker i V75-1.

Rangering V75-1: A 1-4 B: 9-10 C: 11-2-5-7-8-3-6-12

V75-2 - Varmblodshester. Hoppeløp. 2100 meter autostart.

Varmblods hoppeløp i lavt grunnlag og sportslig er det lav klasse på dette løpet. Således "innfrir" løpet forutsetningene for et mulig heldekk. Det har jeg ikke råd til og må sette strek ved fem kryss på de to største V75-forslagene.

Det er dog ingen tvil om at 2 Poetic Dream er motivert favoritt.Startsporet er bra, og hesten var også god i seiersløpet på Bjerke forrige onsdag. Satt da i tet stort sett hele veien og vant uanstrengt. Da var det voltestart, onsdag er det bilstart uten at det bør være noe stort problem. 3 I.D. Glamour var helt nede på 15.0/2140 meter i sitt kvalifiseringsheat til Hoppederby. Var dog ikke i nærheten av å kvale. Onsdag er det flere hakk ned motstandsmessig, første motbud til den store favoritten.

12 Quickstep D'Estino vant svært enkelt som storfavoritt i V65 på Biri i sin siste start. Møtte ingenting den kvelden, men gjorde løpet på en flott måte. Klart skjerpet motstand nå, men treårshoppa skal være blant de beste i dette ujevne feltet. 7 Milles Standpoint har vært nede på 15-tallet i begge sine to siste løp uten å få særlig betalt pengemessig. Står sjanseartet til i sjuendespor, men er tidlig aktuell. Med på gardering plukker jeg også 4 She. Debuterer i regi Geir Flåten og har vist fine tendenser i enkelte løp tidligere. Flåten er fornøyd med henne i trening og jeg tar denne med som femte og siste hest på forslagene.

Rangering V75-2: A: 2 B: 3-12-7 C: 4-9-1-8-5-11-10-6

V75-3 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

Kun åtte hester til start i dette sprintløpet for kaldblodshester i mellomklassen. Jeg synes to hester skiller seg litt ut på forhånd sett til form og distanse.

5 Frøyu Petter var meget god til seier i finalen sist og tok seg forbi meget gode Magnums Othello mot mål da. Sprint er neppe noe minus og hesten er i tillegg bra fra start. Ikke utenkelig at Geir Vegard Gundersen kan lede dette løpet hele veien. 6 Tyri Loke kan også flytte beina sine fra start og Flåten-traveren har garantert fordel av sprint. Unngår Tyri Loke dødens er han med i seierskampen her.

Tøffingen 3 Best Ruggen er tilbake etter halvannen måneds pause. Vallaken er normalt best på lengre løp, men når han er i form sprinter han også fort. Trener Tore Martinsen er dog litt usikker på sin hest, da han har vært behandlet siden forrige start. Uansett tar jeg med Best Ruggen på de to største V75-forslagene. På kapasitet er muligens også 1 Kiro Bia Balderina god nok. Steinseth-hoppa vant et sprintløp så sent som 26. juni, men den dagen var det hoppeløp. Har dessuten hatt pause på nesten to måneder før onsdagens løp. Jeg tar likevel med denne på det aller største V75-forslaget.

Rangering V75-3: A: 5 B: 6-3-1 C: 2-9-4-7

V75-4 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

3 Magic Tile blir min favoritt i dette sprintløpet. Satt i tet i finaleløpet på Bjerke for drøye to uker siden, men måtte gi tapt for dødenstravende S.M.K. Silvousplait. Da var det 2100 meter, jeg innbiller meg at denne er aller best på sprint. Jeg også hesten sitter i tet ut av den første svingen.

1 Credicone blir nok spillefavoritt. Hamre-traveren var god V75-vinner på Forus sist, men blir trolig overfløyet her og på en kjapp sprint er det sjanseartet. Er nok beste hesten, men jeg setter hesten ned som andrevalg. 5 Euklid A.T. viser stabil og fin form. Men selv om hesten er kvikk i vei, kan det bli dødens nå. Unngår Midtfjeld-hesten den posisjonen, er han med i seierskampen her. Jeg synes vel disse tre skiller seg litt ut.

Men tar med formsterke 8 Mikkel H.R. på de fleste V75-forslagene. Åttendespor er normalt iskaldt, men skulle det likevel løse seg optimalt underveis, kan hesten vinne.

Rangering V75-4: A: 3 B: 1-5-8 C: 2-6-4-9-7

V75-6/V5-2/DD-1 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Jeg synes tre hester skiller seg ganske klart ut i dette løpet og står på disse på samtlige V75-forslag.

9 Spikfaks er garantert den beste hesten, men Steinseth-traveren svek med galopp i divisjonsfinalen sist og endte uten penger. Meget god i tre strake seiersløp før det. Holder vallaken seg på beina, blir han å lei å stå imot. Jeg bankerspiller 9 Spikfaks i DD-spillet.



2 Osen Expressa har rotet seg bort med galopp tre ganger på rad, men har allerede vunnet sju løp i år. Kan kanskje få tidlig tet her og er et klart motbud til Spikfaks. Så er det 8 Smedpål. Åttendespor betyr normalt lite for denne kapasitetstraveren. Holder han seg på beina, så tåler han fort et par runder i tredjespor. Løpets klare outsider og min tredje og siste hest på V75-forslagene.

Rangering V75-6/V5-2/DD-1: A: 9 B: 2-8 C: 1-12-7-3-11-6-10-5-4

V75-7/V5-3/DD-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Det aller beste spilleløpet det kommer tilslutt og her er det mange som kan vinne. Faktisk tar jeg med åtte hester på det største V75-forslaget.

3 Cool Canadian blir uanset min favoritt. Hesten holder knallform og var ikke langt unna å spurte inn til V75-seier på Forus sist. Da var distansen 2100 meter, det er den også onsdag. Kommer garantert til å satses med fra start, så får vi om hesten er like bøs over 2100 meter dersom han sitter i tet. 10 Gluhwein gjør en meget spennende debut i regi Geir Vegard Gundersen. Hoppekriterievinneren fra 2017 fikk ingen god fireårssesong, men i Nittedal trenes det som kjent godt og 10 Gluhwein kan være seiersklar på direkten.

2 Amazing Case vant 2100 meter på Bjerke både femte sist og tredje sist. Kom ingen vei sist og satt bom fast over mål. Andrespor bak bilen betyr nok at Lars Anvar Kolle også er på tetjakt. Outsideren. 11 S.M.K. Silvouplait var mektig finalevinner fra dødens sist. Det er tøffere motstand onsdag, men denne hoppa er bra. 1 Ursula Horse har vunnet sporlottoen. Her blir det maksløp underveis og kommer lukene mot mål, kan hun spurte inn til seier. Disse fem får plass på de tre minste V75-forslagene.

På det største finner jeg også plass til 5 Umaticaya til tross for at hun har vært svak i tre løp på rad. Hamre er overraskende nok ganske stor optimist. Motstandsmessig har hun et fint løp sett i forhold til grunnlaget sitt. 4 Quite Cool Classic (fint tilbake etter galopp sist) og 6 Thai Goodwill (har vist fremgang i det siste og står fint inne i løpet) tar jeg også med.

Rangering V75-7/V5-3/DD-2: A: 3 B: 10-2-11-1 C: 5-4-6-9-7-8