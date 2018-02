Herlig V75-omgang med Lannem Silje i comeback

Lannem Silje og Tor Wollebæk. _foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Syv V75-andelslag med fullklaff på Forus 10. februar!

Det ble fullklaff for totalt SYV ANDELSLAG på Eksperten denne lørdagen, og disse betalte ut fra Kr.15 652 til Kr.16 549. Prisene på disse andelslagene var på Kr.1 500 (fem andeler a Kr.300), og opp til Kr.3 600 (fire andeler a Kr.899). I V4-spillet på samme bane ble også fullklaff på V4-bongen til Kr.420, og den betalte ut Kr.2 597,-.

Dagens beste banker innfridde, og den ble faktisk servert mot dagens tyngste V75-favoritt, Orlando Knick. Bankeren vi gikk for var nemlig Kick Off Classic, og følgende info ble servert på den:

V75-7 : 1 Kick Off Classic – Har en skreddersydd oppgave foran seg i finalen, og normalt dreier dette seg om tet og slutt. Ble matchet mot langt bedre hester enn dette i fjor, og den travet for eksempel 13,5/2100ma i Drammen etter et løp i dødens den siste runden… Noe slikt er ingen i dette feltet i nærheten av. Har nå fått tre løp i kroppen etter at vintertreningen er gjort unna, og den er MILEVIS bedre enn raden! Nest sist viser den 10,3 s 300m, og den går pigg i mål. Nå sist fikk den aldri sjansen, og ble sittende fast. Følger bilen fra start når den blir laddet med, og ingen henter en lengde på den. VI TROR KNALLHARDT PÅ TET OG SLUTT!

Det ble altså fullklaff for flere av våre V75-andelslag lørdag, og vi håper å følge opp fra Bollnäs søndag. Her er det 1kr rekken som gjelder. Det er snakk om en ordentlig fin omgang, og her skal vi være med å kjempe om tusenlappene igjen. Lannem Silje gjør altså comeback, den så strålende ut i prøveløpet, og vi kan ikke spekulere. Dette er dagens beste banker.

Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 7 Narold Vox/1 Mellby Don Juan – Vi låser innledningsløpet på kun to hester. Narold Vox er best, den går ned en klasse, og den har normalt en solid sjanse. Dog må den vinne dette fra dødens, og så lenge distansen kun er 2160mv så trenger ikke det å bli enkelt. Mellby Don Juan er ordentlig bra når den er som best, den kommer ut etter en liten pause, og den har aldri tapt når den har gått i tet ( 6 av 6 ). Trenger ikke å bli veldig enkel å fange om den er på topp direkte…

V75-2 : 7 Önnes Grimner – Småskummelt kaldblodsløp i lavt grunnlag. Vår ide virker til å gå helt under raderen, men her må man være på vakt. Dette er en ordentlig fin 4-åring, og nest sist feiler den fra seg en tredjeplass bak meget gode UR Faxe. Hadde travet 29,7/29,8-2160mv uten galoppen på oppløpet… Er kjapp i beina sine, den står i et perfekt spor, og leverer den direkte etter pause, ja, da kan fort dette være en vinner. SKAL MED PÅ ALT!

V75-3 : 10 Tzarina – Har gjort to løp for Daniel Wäjersten, og den ligger ordentlig i skorpen. Feilet som mulig vinner for Ulf Ohlsson nest sist, mens den nå sist holdt meget bra etter en tøff innledning. Vi tror dessuten ikke at Daniel kjørte den helt maks tilslutt da han var redd for en ny galopp. Så nemlig ganske så pigg ut i målgangen. Her støter den på en overkommelig gjeng, og på ren kapasitet er den med garanti en av de beste. VI TROR PÅ EN FLOTT MULIGHET FOR DENNE FREKKISEN!

V75-4 : 5 Hanna Q.L. – Er en ganske fersk hoppe som kun har gjort 7-løp. Debuterte for Håkan Wallberg sist, og den var meget god direkte. Var klink overlegen (billig imot), og den vant med krefter igjen på en ikke veldig bra bane. Virker til å ha en god del inne, og her kommer den dessuten ut mot en ikke veldig hard motstand. Kan fort ligge på til to strake… OBS!

V75-5 : 2 Jet Lini – Er på vei mot superformen, og vi likte den skarpt sist. Feilet da fra start, fikk etter hvert tredje innvendig, ble så dradd sjakk på siste bortre, før den spurtet sterkt mellom hester på oppløpet. Var ikke tom over mål, og den fikk et STORT PLUSS i kanten av oss. Klaffer det bare litt bedre nå, ja, da blir vi fakta overrasket om den ikke dukker opp på foto. SPILLES!

V75-6 : 1 Lannem Silje – Hun var den beste, og nå er det duket for et herlig comeback etter en alvorlig skade pluss at hun også har blitt mamma. Vi så prøveløpet på Biri sist, og vi har aldri sett Lannem Silje finere aksjonsmessig noen gang. Hun strålte i banen, og la inn en sisterunde i 24-fart uten at det kostet noe som helst. Har her et rent gaveløp foran seg, og selv om vi ikke liker å banke hester etter så lange avbrekk så må vi bare gjøre et unntak når det dreier seg om Lannem Silje. VI TROR HARDT PÅ TET OG SLUTT!

V75-7 : 3 Lyckans Erik – Er omtrent uspilt i finalen (2,7% av innsatsene når dette tipset ble lagt ut), men hvorfor er den egentlig det? Gikk sterkt etter å ha blitt grovt hindret nest sist, den viser 13,8 s 600m, og gikk likt i mål med knallgode Reggae Hall. Nå sist kom den til mål med litt krefter igjen, og da viste den 12,1 s 400m. Kanonen Who’s Who vant det løpet. Her møter den helt riktig motstand, den står spennende til på strek, og klaffer det bare litt på veien så kan fort storskrellen innfri. DETTE ER DAGENS BESTE SKRELLOBJEKT!