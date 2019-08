Herlig V75-omgang med NM for stallansatte

Josefine Eilertsen vant NM for stallansatte i 2018. Her sammen med Per Vetle Kals til venstre, og Adrian Solberg Akselsen til høyre. _Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Når det gjelder lørdagens V75-omgang i Bergen så er den særdeles spennende med blant annet NM for stallansatte. Det er en jevn/vrien V75-omgang som venter, og ingen skal bli overrasket om dette kan betale ut store kroner.

Å finne den helt soleklare bankeren i lørdagens omgang var ikke spesielt enkelt, og vi trengte litt ekstra tid før vi landet på 12 Neslands Faksen (V75-2). Er den helt overlegent beste hesten i feltet, den er fikset på, og satt opp for oppgaven. Talentfulle Magnus Teien Gundersen kjører, og da må vi bare prøve oss.

Ellers vrimler det av luringer, og det mest spennende objektet ser ut til å gå helt under radaren. 8 Timona Ø.K. (V75-5) har sett ut som ren dynamitt de siste gangene, og en seier kan umulig være langt unna. Denne hadde faktisk kun 2,4% av innsatsene på seg når vi la ut vårt tips...

Alt om lørdagens V75 og V5-omgang finner du litt lengre ned i artikkelen.



Her er lørdagens tekst til løpene i Bergen:



V75-1 : 4 C Nu Gilbak – Var gnistrende opplagt til seier på en knallgod tid sist, og kommer til Bergen med toppform. Er kjapp i takene, og feelingen er at den kan renne til tet. Her er det ikke veldig mange «modige» med, og dermed kan kanskje Per Oleg Midtfjeld få dirigere litt som han ønsker. Distansen takler den normalt veldig bra, og vi iler til med tipsnikken.

9 Thai Navigator – Vil dra stor fordel av et lite felt, og her vil den ha god kontakt underveis. Fullførte bra fra dødens sist, og formen skal være bra. Er herdet mot vel så gode hester som dette, og det skal ikke bli mye feil for favoritten her før Thai Navigator melder seg på i leken. Motbudet. 7 Avery – Er en grunnkapabel hest som virker å være på vei mot formen. Ble sittende bom fast med krefter igjen sist, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Regnes som en STOR outsider. 1 King N’Swing – Dette er slett ingen dum traver, og den var forbedret i regi Tor Olaf Halle sist. Kan være ytterligere forbedret til denne starten, den står spennende til for å smyge med, og vi liker dessuten at Dalen får sjansen. Er en mulig skrell om den leverer på sitt beste.



6 Lins Tanic – Har gjort jevne/fine løp på slutten, men kanskje uten å vise superform. Er derfor kun en liten outsider som skal med om man bruker noen hester utover de vi tror mest på. 3 Easy To Win – Var solid sist, og holder toppform. Vi liker dog ikke Ove opp kontra Svein Ove, og det er en av grunnene til at vi ranker den en bra bit ut.

Vår rangering : A : 4 B : 9-7-1-6-3 C : 2-10-8-5

V75-2 : 12 Neslands Faksen – Avgjorde enkelt via 21,9 s 300m sist, mens den spurtet meget sterkt nest sist, og gikk da 20,8 s 300m. Er nybenahdlet før denne oppgaven, og den skal bli meget spennende å se med Magnus Teien Gundersen opp i «jolla». Vær også OBS på at den er 20m billigere ute kontra 3 Ask Viking fra deres møte på Bergen Travpark 11. april. Da feilet Neslands Faksen i strid mot nevnte hest på oppløpet, og i totoen var Neslands Faksen en 1,6 oddser fra 20m tillegg… Var likevel kun en knepen favoritt når vi la ut dette tipset, og det tar vi i mot med takk. MÅ BARE PRØVES!



3 Ask Viking – Var god til seier sist, men fikk også det litt gratis med at det ble et høyt oppdrevet tempo i førsterunden. Er en vinnerhest, den står i et fint spor, og er den som skal med først om Neslands Faksen garderes. 10 Førlands Odin – Holdt sikkert unna sist, mens den var svært tapper i nederlaget nest sist. Har funnet toppformen, og vi plasserer den på outsiderplassen. 11 Rano Hilda – Fullførte bra mot nettopp Førlands Odin sist, og gjør nesten ikke dårligere løp. Kan vinne om noen av de vi tror mest på skulle rote det til for seg.



9 Haukeli Lilla – Ble sittende bom fast etter pause sist, og den var klart bra. Er aldri helt ueffen når den får ryggløpene sine, og er en tenkbar skrell for de som spekulerer. 6 Misi Ø.K. – Er knallgod om den har en av sine «versting dager», og var dessuten meget god på samme tid i fjor. Er en luring med Elisabeth Storetvedt.

Vår rangering : A : 12 B : 3-10-11-9-6 C : 7-2-5-4-8-1

V75-3 : 5 Given – Har tatt to strake etter den kom inn på stallen til Hamre, og den har vært bra. Vi er dog ikke helt solgt på den aksjonsmessig, og vil gjerne se den i flere løp før vi går tungt til på den i V75. Skulle den bli sluppet gratis til tet så er naturligvis sjansene fine, og det er snakk om en helt grei tipsener. 11 Livi Laday – Er det ikke så verst kapasitet i, og Westergaard er dessuten opp på sin springer. Det er ikke steinhardt i mot her, og den er selvskreven ved gardering. 1 Harmke Schermer – Har slitt med sykdom de siste gangene, og raden er derfor misvisende. Kom med godt rykte til Norge, og på ren kapasitet er neppe noen i feltet veldig mye bedre enn den. Står perfekt til nå, og fra tet/rygg leder er den ikke ueffen om den er tilbake på sitt beste.



9 Winning Mistress – Har fått to løp i kroppen etter pause, og nå sist ble den sittende bom fast med krefter igjen. Har skrellform, og skulle favoritten være noe under pari så kan fakta dette gå veien. 3 Cici Moseby – Fikk gå motsatt vei sist, og med tanke på at denne er litt skjev utover så er det et pluss. Var god i nederlaget, og den fikk et pluss i kanten. Skal med om man bruker noen utover de vi tror mest på. 12 Happy Dragon – Har gjort veldig mange gode løp på slutten, men har nå hatt pause, og er nybehandlet før denne oppgaven. Er riktig ute når det gjelder motstand, og med flyt gjør den seg ikke bort.

Vår rangering : A : 5 B : 11-1-9-3-12 C : 4-10-8-2-6-7

V75-4 : 9 Roberto Brazz – Her er det vingelrisk for storfavoritten, og dette kan bli veldig riktig for en formtoppet Roberto Brazz som står i et spennende smygspor. Var bunnsolid i Sverige sist, mens den spurtet meget sterkt etter sene luker nest sist. Er rett og slett i sin livsform, og den skal virkelig passes! 7 Brage Hindø – Ble felt av banen sist, og det løpet bare glemmer vi. Har ellers vært strålende god, og bitvis imponert oss mye. Nå trekker sporet ned, og det er fare for svar innvendig. Vi velger derfor å spekulere litt mot denne favoritten.



12 Harbour Eightysix (denne ble strøket fredag ettermiddag) – Var god til seier etter å ha fått en god del trykk på seg sist, og var ordentlig godt forberedt etter oppholdet. Sporet trekker ned, men det pleier å bli kjøring i disse NM-løpene, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter… 4 Zeen Av Ekbacka – Var under pari sist, men fikk seg en pause etter det løpet, og rapporteres å trene flott igjen. Har motstandsmessig en riktig oppgave foran seg her, den kan åpne, og skulle noen av favorittene være under pari, ja, da er denne såpass god på sitt beste at den kan overraske litt. 5 Maxundalex – Er grunnkapabel, men var uansett ikke mer enn den måtte være sist. På sitt beste er den dog såpass kapabel at den kan overraske med dyktige Magnus Teien Gundersen.

Vår rangering : A : 9-7 B : 4-5 C : 6-3-2-1-11-10

V75-5 : 8 Timona Ø.K. – Ser helt RÅ ut for tiden, og snart må vel den få vinne? Den var helt enorm på en blytung bane tredje sist, og falt virkelig med flagget til topps da. Nest sist ble den grovt hindret, men spurtet ordentlig bra i kulissene tilslutt. Nå sist fikk den sene luker, men igjen spurtet den veldig bra (21,5 s 300m). Er noe hardt ute, men husk på at den nest sist møtte knallgode hopper med Brenne Blissi i spissen. En kjapp sprint er et pluss, og her må bare varsellampene settes på full styrke!



6 Alve Frøkna – Fikk løpet sist, og da ble det veldig sikkert tilslutt. Er satt opp for denne oppgaven, den har stor fart i kroppen sin, og er selvskreven på bongen. 9 Prinsesse Sølv – Er egentlig god nok i massevis, men raden er råtten, og den kommer ut etter pause. Tor Ivar Hagen uttaler til Tgn at den er bedekket i oppholdet, og dette gir ofte en enormt positiv effekt på hopper. Får stå som en stor outsider.



5 Olu Minni – Har kun levert gode løp på slutten, og den var solid fra dødens sist. Står spennende til på strek, og dukker opp helt der fremme med klaff. 13 Osen Prinsessa – Er god nok, men den må levere på sitt beste om den skal plukke inn 40m tillegg på en kjapp sprint. Er kun en liten outsider for oss. Løpet ellers er veldig åpent, og en bred gardering kan vise seg å være veldig riktig.

Vår rangering : A : 8 B : 6-9-5-13-10-4-1-7 C : 12-3-2-11-14

V75-6 : 12 Luxury Tile – Her blir det ladding fra de tre ytterste sporene i første rekke, og det vil nok gå en kule varmt innledningsvis. Da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter, og en hest som Luxury Tile med sin sterke spurt vil komme inn i leken. Nå sist ble den sårbeint, og det var grunnen til galoppen. Trener bra, og tilbake på sitt beste duger den godt. PASSES! 10 Dayenne Lane – Fikk endelig vinne sist, og det var fortjent. Har radet opp med flotte prestasjoner, er veldig spurtsterk, og den må regnes tidlig.



6 Norma B. – Her må Tom Erik Solberg gi alt fra start for å komme seg foran. Innvendig svarer neppe noen, og dermed er nok Tom Erik på hugget direkte. Norma B. er noe variabel fra start, men bra når den løser. Formen er uforandret fin, og den var god til seier sist. 7 Amazing Case – Er også på tetjakt, og blir livsfarlig om den lykkes med å komme seg foran. Var meget god til seier sist, og også svært oppløftende i NM nest sist. Motivert og tidlig. 11 Lady Lane – Er forbedret i regi Tor Olaf Halle, og den har plukket med seg to strake og imponert stort. Kan opplagt vinne igjen, og er en naturlig gardering.



8 Kamerhaugs Dina – Er variabel, og avhengig å bli kjørt i rygg på denne distansen. Satt bom fast nest sist, mens den møtte for gode hester sist. Blir trolig laddet med i jakten på en god posisjon? Er en bitteliten outsider om det løser seg. 2 Bianca Sisa – Satt bom fast tredje sist, mens den ble for hissig i tet nest sist. Nå sist vant den enkelt i billige omgivelser. Kan muligens overraske fra rygg leder, og garderer man bredt er den verdt å plukke med.

Vår rangering : A : 12-10 B : 6-7-11-8-2 C : 1-3-9-4-5

V75-7 : 1 Vertigo Dominant – Var ikke noe fin sist, men slet da med hals + at den ikke fungerte som best. Vant likevel, og slikt imponerer. Gangen før var den helt uvirkelig god, og før løpet på lørdag er den nybehandlet. Distansen er neppe et pluss, men på en kjapp bane kan den også gå en solid tid over stayerdistanse. Er 20m billigere ute kontra 2 Ard/8 Bacchus ØK som den har møtt tidligere, og dette ser veldig spennende ut på forhånd. OBS!



2 Ard – Tiden i finalen sist kan man bare se bort fra da det var en medhengertid. Gikk uansett et bra løp til maks i tøffe omgivelser. Har blitt tett matchet nå, og vi er fakta litt spent på hvor bra/opplagt den er på lørdag. 7 Moe Tjalve – Er i toppform, og var fin til seier sist. 40m tillegg er aldri enkelt, men et lite felt er et pluss. Skulle det bli en veldig hard bane i Bergen lørdag så vil nok det trekke noe ned. Er uansett en tidlig gardering som naturligvis skal på bongen. 6 Lille Jerkeld – Var ute på en oppjaget sprint sist, og det går bare ikke. Formen ellers har virket bra, og over denne distansen kommer den ekstra godt til sin rett. Det kan bli hjemmejubel i finalen, og Lille Jerkeld er aktuell på gardering. Bak disse er dette veldig jevnt, og ingen er faktisk 100% sjanseløs.

Vår rangering : A : 1 B : 2-7-6-9-8-5 C : 3-4

Litt om V5-1 + V5-2:

V5-1 : 3 Tåga Prinsen – Innledningsløpet er også innledningen av NM for stallansatte, og et løp som ikke trenger å være helt lettløst. Tåga Prinsen har imidlertid en fin oppgave foran seg, og dette kan være løsningen for de som ønsker å spille tynt. Kommer til Bergen med bra form, den kan muligens komme seg tidlig foran her, og da er sjansene gode. Motivert. 10 Spang Kosila – Er noe for de som jakter på dypet. Feilet med litt krefter igjen på oppløpet sist, mens den nest sist avslutter i 23-fart. Josefine Eilertsen vant NM i fjor, og er nok sugen på å gjenta den bedriften. SKAL PASSES! 11 Jentefuten – Er en annen som er bedre enn raden, den møter riktig motstand, og får opp en god kusk i Per Vetle Kals. Plukkes med på tidlig gardering.

Vår rangering : A : 3 B : 10-11-6-4-5 C : 12-8-1-9-2-7

V5-2 : 9 Cliff Hydrup – Er en skikkelig formbombe som fortjener en seier. Den gikk strålende etter galopp nest sist, mens den på onsdag ble sittende bom fast i kulissene med krefter igjen. Står i en bra rygg fra start, den får opp en meget solid kusk i Adrian Solberg Akselsen, og den skal helt klart passes. 6 Well Made – Holdt godkjent fra tet sist, men ble for hissig, og fikk dermed litt syre tilslutt. Har egentlig spart seg opp til en seier, og den er tidlig aktuell på gardering. 12 Backup – Har gjort det bra etter den kom til Bergen, og den var igjen positiv sist (11,1 s 300m). Er en av de klart beste på ren kapasitet her, og den er selvskreven på bongen. 3 Coktail’s Hangover – Venter vi enda på at skal slå til for Kjetil Helgestad. Den feilet i stengt posisjon mot oppløpet nest sist, mens den ikke taklet å gå skoløs sist. Er god nok, og med luringen Magnus Teien Gundersen opp i jolla så kan det endelig være duket.

Vår rangering : A : 9 B : 6-12-3-5-2 C : 4-10-7-11-1-8