Herlig V75-omgang med tre bankere

Brenne Blesa har gode vinnersjanser i Drammen lørdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Drammen står for dagens største underholdning i trav-verden. Det kjøres dog en hel del travløp i dag. Til kvelds er det jo en herlig V65-omgang fra Orkdal. Her skal bongene inn før 19:10. Heller ikke glem at innimellom Drammen og Orkdal kjøres det gnistrende flott travsport fra Åby. Jubileumspokalen kjøres og her har vi er kort på hånda i Gretzky B.R. Dette løpet starter 18:42. Tyve minutter tidligere skal også Ferrari B.R ut. Det er både V5 og dagens dobbel til Åby. Lykke til med alt av spill lørdag!

Før V75-moroa tar til skal det kjøres to V5-løp i Drammen. Dette er to monteløp, som begge er med i NM for monteryttere. Mye vil avgjøres her, og vi gleder oss til å følge damene i kampen om tittelen.

Dagens V75-omgang er altså Drammen sin nest siste. En epoke er i ferd med å ta slutt. Drammen er en bane som er artig å spille til med sitt korte oppløp. Lørdagens stevne er strålende. Det er propp fult av meget gode hester og spillemessig er det herlig løp. Vi tror det er mulig å bruke hele TRE bankere i Drammen. På tre av fire forslag gjør vi nettop det. Analysen om disse tre bankeren kommer øverst i artikkelen. Lite spilte objekter blir dratt frem i de resterende løpene.

Sjekk ut følgende vurderinger:

V75-4: 7 Ulsrud Tea. For en hest hun er super-tea. Dette blir dagens klart beste banker for oss. Hun er lynrask bak bilen, det har hoppa vist oss ved en rekke anledninger. Her tror vi hun kjører seg til tet gjennom den første svingen. Dagens konkurrenter har stor respekt, og vil naturligvis ikke trykke opp altfor høyt tempo. Det er oftest kampen om andreplassen som gjelder da. Sprint, spor i fremste rekke og ingen av de største kanonene i mot - dette er en skreddersydd oppgave for øyestenen til Ove Kenneth Karlsen. Hun er i tillegg i svært god form. Nå sist lekte hun hjem NM på Sørlandet. 2 Åsrud Vilja hadde ikke en mulighet. Tredje sist var hun treer i mål under Eliteloppskampen. Dette er en god banker. All in i alle spilleformer!

Rangering V75-4: A: 7 B: 8-5-2 C: 9-1-4-10-6-3

V75-2: 9 Brenne Blesa. Dette blir dagens nest beste banker fra oss. Tjomsland har her med seg en meget fin traver, som vi liker veldig godt. De to siste løpene hun gikk var kval og finale i hooppederby i Sverige. I kvaliken ble det en enkel seier, og hoppe så ekstremt fin ut. I finalen ble det omløp og en spesiell dag for hestene. Når løpet omsider kom seg avgårde ble det dødens på Tjomsland-hoppa og hun leverte uten tvil karrierebeste til andreplassen. Tok ned Eldoda fra dødens, men kunne ikke stå i mot Glade Tider.

Dagens løp er billig. Vi er helt klart inne på at hun blåser denne gjengen alle dager i uka. Fra niendespor bør hun være tidlig å finne i tredje, dårligst fjerde utvendig. Derfra er sjansene solide. Hun har en voldsom fart i beina, som ingen i dagens felt matcher. Sprint ser vi heller ikke på noe minus. Innsatsene hun har gjort den siste tiden, mener vi er mer enn gode nok til å vinne et løp som dagens. All in på alle V75-forslag og i V5-spillet!

Rangering V75-2: A: 9 B: 1-11-12-2-3 C: 4-6-7-5-8-10

V75-1: 1 Another Creation tror vi har svært store vinnersjanser, og på neste alle forslagene våres blir også dette en banker. Hesten til Malmin/ Anderssen er et kjempetalent, som har innledet karrieren på en strålende måte. Tre seire og en andreplass er fasiten. Nå sist ble det sølv i Prinsesses Märthas pokkalløp, men innsatsen til hoppa var morsk. Vinneren, Deep Sea Candy, går altså en siste 500-meter på 09,5, og Another Creation henter lengder på denne. Imponerende innsats rett og slett. Another Creation har vist oss hvor rask hun er på startsiden ved to anledninger. 3-åringen er lynrask, og vi forstår ikke hvem som skal hente en lengde på henne her. Ja, førstesporet i Drammen er vrient å forsvare, men vi tror hun klarer det. Dette er også et meget godt bankeralternativ, og vi tester hoppa som banker!

Vi tar med 2 Lifestile på de aller største forslagene. Skulle 1 Another Creation enten bli overflydd eller galoppere, så mener vi dette er en vinneren. Har sett veldig fin ut i sine to seire hittils, men har tapt sportrekningen i dag. Regnes bak favoritten.

Rangering V75-1: A: 1 B: 2-4 C: 7-5-6

V75-3/ V5-5 - Varmblodshester. Monteløp. NM for monteryttere. 2100 meter autostart.

8 Etna B.R. Hoho - for en helt sinnsyk form denne flotte hoppa har for tiden. Hvor god er egentlig Etna B.R? Hun rekker veldig langt. Var imponerende på Bjerke nest sist da det ble en enkel seier mot hyggelig motstand. Før den seieren, tredje sist, så hentet hun lengder på Lionel og Fossens Bonus på Momarken. Over mål hadde Etna B.R klart størst fart. Det var derfor spennende å følge henne i NM for varmblodshoppene på Biri for to uker siden. Her ble det et passivt opplegg, noe som er forståelig mot den type motstand, men Etna B.R satt fast over mållinjen. Inntrykket var igjen veldig fint. I monte har hesten god statistikk. På 12 monteløp har 7-åringen vært på trippelen 10 ganger. Hele fem seire har det blitt. Hun har formen som skal til for å vinne dette, og en meget god rytter i Kristine Kvasnes. Soleklar førstehest for oss.

9 Flashing Boko må ha dagen, men har han det så er den god nok. Kapasiteten til vallaken er det egentlig ingen som er helt klart over, tror vi. Den er nemlig skyhøy. Det er dog veldig sjeldent det stemmer eller at hesten får vist dette. Nå sist på Jarlsberg så hesten rå ut. Ble da kjørt ned på siste bortre, og hadde trolig vunnet på rundt 11,0 uten dette. Han har startet i monte tolv ganger og vunnet fem. Hele seks ganger har det blitt galopp, så i en feilfri utgave har hesten kon tapt i monte en eneste gang! Det var for Etna B.R på sprint. Flashing Boko må regnes tidlig.

Vi tror disse to hestene rekker langt, men tar med både 1 Global Talk og 4 L.A.'s Mr. Brown på de største forslagene. Førstnevnte har ikke startet i monte før dette løpet.

Rangering V75-3: A: 8-9 B: 1-4 C: 10-2-7-3-5

V75-5/ V4-2 - Kaldblodshester. Nils Brekkes pokalløp. 1609 meter autostart.

4 Catherine's Chic er vi veldig inne på her. Denne har jo alltid stått i skyggen av Catherine's Chevy, som kommer ut litt senere på dagen. Men nå synes vi det begynner å bli ordentlig stil også på Chic. I kvaliken til Jarlsberg Grand Prix for hoppene gjorde hun det sterkt. Åpnet da nærmest på lik linje med 5 Blueridge Sun bak startbilen da, men sto utvendig for sistnevnte da. I dag er sporene byttet om. I det løpet fulgte hun Blueridge Sun strålende inn til mål, og var kun litt over en lengde bak. I finalen spurtslår hun Blueridge Sun og viser igjen tegn på fremgang. Holdt veldig fin fart da. Vi ser for oss at hesten kan blåse til tet her og dermed lede dette løpet lenge. Svein Ove Wassberg kusker, og når det ikke var Eirik Høitomt lenger så er nevnte Wassberg en meget god erstatter. Vårt frekke førstevalg i løpet.



7 Rebella Matters er en herlig hoppe. Ikke rask nok til å være med i tetkampen her. Stor dødensfare her, men hoppa er så god at vi utelater henne ikke. 9 I.D Entity er også kraftig på gang. Var foran både Blueridge Sun og Catherine's Chic i finalen på Jarlsberg. Med klaff er hesten god nok. 1 Tiffany Yellow kan få et fint løp her, og nå sist på Bjerke gjorde hesten virkelig karrierebeste. Uten galopp i siste sving kunne hun utfordret Given. Formen er der, og som et langskudd skal denne med på våre forslag. Favoritten 5 Blueridge Sun skal naturligvis ikke utelates. Gundersen-familien er svært gode i disse løpene, men klarer vel ikke tet her? Da blir dette verre. Skulle hesten blåse til tet, så er sjansene plutselig gode. Regnes uansett.

Vi spiller en hel del hester i dette løpet, men ser ikke for oss at 6 Twintoulose, 10 Hekla B.R og 11 Carmen Division vinne.

Rangering V75-5: A: 4 B: 7-9-5-1-8-2-3 C: 10-6-11

V75-6/ V4-3/ DD-1 - Varmlodshester. Kronprins Haakons minneløp. 1609 meter autostart.

1 S.K.'s Mystic Titan eller 2 Noble Superb i tet? Vi tror mest på førstnevnte. Hesten har vel enda ikke blitt satset for fullt med fra start? I finalen på Jarlsberg nest sist så jo hele feltet at Max Brady tok tet, og sluttet derfor å kjøre tidlig. Vi så dog her at han var jevngod med Noble Superb bak bilen da. S.K.'s Mystic Titan har vist tegn på finfin fart bak bilen tidligere. Vi husker på Sørlandet i november i fjor. Var ikke snakk om saken i V75-løpet da. Førstespor er aldri gunstig på dagens bane, men vi tror han klarer å holde sporet. Vi frykter og det kan bli et tøft tempo, da Tom Erik Solberg er svært offensiv.

1 S.K.'s Mystic Titan. Skulle vi ha rett angående tetkampen så bør denne ha fine vinnersjanser. Innsatsen på Bjerke nå sist, etter finalen på Jarlsberg nest sist, var jo fin den. Da hesten fikk kjøre seg til tet på første bortre, var seieren aldri i fare. Han nærmest pliktvant slik løpet ble. Kjetil Roe har en ordentlig fin hest her, og vi kan ikke annet enn å sette hesten hans først på ranken. 2 Noble Superb. Den siste svingen han går på Jarlsberg nå sist var strålende. Vi trodde 4-åringen skulle vinne enklere på Forus tredje sist. Både i kval og finale på Jarlsberg leverte hesten toppinnsatser. Normalt sett kommer det en formtoppet hest fra Gundersen-stallen til start her. Må regnes på alt.

4 Royce Rolls, 7 Catherine's Chevy og 9 Max Brady er tre meget gode hester i løpet. Skulle det blir hard kjøring om tet, eller at en av de to over ha en dårlig dag så er en av disse der. Vi så på Forus tredje sist og i løpene på Jarlsberg at det er jevnt mellom disse hestene for tiden. Dagens felt er jevnt, der 1 og 2 har vunnet trekningen. Det behøver dog ikke bli helt feil å ikke være med i startrushet her.

Vi spiller dermed fem hester på alle forslag!

Rangering V75-6: A: 1-2 B: 7-9-4 C: 5-3-8

V75-7/ V4-4/ DD-2 - Kaldblodshester. Grunncupen. 2100 meter autostart.

15 Tana Faxen blir vårt hete objekt i avslutningen. Denne hesten har utviklet seg kolossalt i løpet av dette året. Vi snakker svært mange metre. Tana Faxen var solid på Bjerke tredje sist, da han bare vant på styrken. Var den dagen klart bedre enn 14 Valle Grim. Nest sist på Jarlsberg går 9-åringen en sisterunde på 1.25,5 og har full fart over mållinjen. Nå sist kjørte kusken seg fremover da det gjenstod litt over en runde, og seieren ble svært enkel. Skulle kusk Ruttenborg, som vi synes kjører denne hesten strålende, få et fint løp så tror vi han har gode vinnermuligheter med Tana Faxen. Obs!

6 Tom Odin gjorde det veldig sterkt nå sist. Klarte ikke holde unna for Asvind, men det er ingen skam sånn den ser ut for tiden. Det fire årige talentet har et fint løp foran seg i dag. Springsporet tror vi han klarer fint, og det kan fort være at Tom Erik Solberg er tidlig å finne i tet med Tom Odin. Regnes. 14 Valle Grim gikk en voldsom sluttspurt senest. Var strålende ved seieren nest sist. Formen er strålende og hesten skal med. 4 Bjørnemyr Tore var kun slått med en lengde av Tom Odin sist. Tore er ordentlig på gang, og får plass på våres forslag. 12 Frøyu Birk, 9 Skeie Trym og 3 Odin Ø.K er to garderinger som og skal med.

Vi garderer bredt i avslutningen, men 6 Tom Odin og 15 Tana Faxen kan være den billig løsningen på løpet.

Rangering V75-7: A: 15-6 B: 14-4-12-9-3 B/C: 2-8-5-7-11 C: 10-1-3

