Høitomt kusker lørdagens største V75-favoritt

Always So Easy og kusk Eirik Høitomt blir lørdagens aller største V75-favoritt på Klosterskogen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en strålende travhelg foran oss med V75-omganger både lørdag og søndag som hovedrett. Lørdag er det Klosterskogen som er vertskap for den norske V75-omgangen, der en eventuell alenebong kan ta med seg ca 13 mill kr. Søndag er det Derbyfest på Jägersro travbane og internasjonal V75-omgang.

Sportslig er det ingen superomgang Klosterskogen varter opp med lørdag. Det er ikke så rart all den tid Bjerke hadde V75 forrige torsdag og Bjerke i tillegg skal ha V75 både neste lørdag og søndag. Men spillemessig er det en veldig spennende omgang Klosterskogen byr på og jeg lanserer to bankere, den ene av dem er ikke favoritt fredag formiddag.

Høitomt til å stole på

Min hovedbanker den er dog favoritt, og den kommer til å bli omgangens i særklasse største favoritt. Det handler om 1 Always So Easy i V75-2. Den Morten M. Ottersen-trente hoppa tok ni strake seire i fjor etter at hun ble handlet fra Danmark. Tre av seirene kom i V75-løp. Først i den tiende starten kom nederlaget da hun ga seg fra tet som favoritt i et V75-løp på Sørlandet og endte sjette i mål. Gikk så et par mål i februar i år uten å være som best. Var tilbake i løpsbanen igjen på Jarlsberg 13. juni og satt da bom fast over mål. Tredje sist under Jarlsbergs store sommertrav ble det andreplass bak kanongode Gina Schermer. Nest sist gjorde hoppa et nytt strålende løp, selv om hun ble speede ned oppunder mål av en meget speedige Chellas Girl som satt i lederryggen underveis.

Sist torsdag under Bjerkes V75-kjøring var det endelig dags for den første årsseieren. Satt da i fjerde utvendig underveis, ble lagt i angrep runden fra mål, blåste til tet inn mot siste sving og kom alene til mål. Gjør sin første start på Klosterskogen lørdag, men Eirik Høitomt tror hoppa takler banen utmerket. Fra førstespor er det tilnærmet tetgaranti og derfra skal det væree kanonsjanse, med tanke på at hovedutfordrerne står i sjanseartede spor. Jeg går all-inn og bruker 1 Always So Easy som min hovedbanker i V75 lørdag og bankerspiller naturligvis også hoppa i V5-spillet.

Rangering V75-2/V5-4: A: 1 B: 6-7 C: 3-8-9-5-11-2-4-12-10

Revansjerer seg direkte?

Min andre V75-banker starter i V75-6/DD-1 og den kommer fra Frode Hamres suksessrike stall. Det handler om 5 Roli Eld som satt på leken i tet i V75-7 på Bergen travpark i den siste starten. Galopperte da helt umotivert i den siste svingen og det var garantert seieren som glapp. Fra femtespor skal det være kanonsjanse for tidlig tet igjen, og hesten så fantastisk fin ut både tredje sist og i seiersløpet nest sist. Jeg tror Adrian Solberg Akselsen (sju V75-seire i år) sitter bak en vinner i V75-6/DD-1 og 5 Roli Eld blir min andre V75-banker lørdag og bankerspilles også i DD.



For de som vil gardere er 10 Pave Faks min andrehest. Trønderen er veldig bra feilfritt. 8 Nyland er faktisk favorittspilt fredag formiddag, men åttendespor er krevende på Klosterskogen.

Rangering V75-6/DD-1/V4-3: A: 5 B: 10-3-12-8 C: 4-2-1-7-6-11-9

V75-1/V5-3 - Kaldblodshester. 2100 meter voltestart.

Strekhestene har svært gode forutsetninger i V75-1 og tre strekhester skiller seg litt ut, men jeg tar med en lite spilt hest fra 40 meter tillegg på de tre største V75-forslagene.

1 T.B.'s Trøllgutt ble overraskende tatt ned av Høvding Jaros fra tet i et V64-løp på Färjestad i den siste starten. Men tidsmessig var det veldig bra og det meste tyder på at Wolden-traveren forsvarer sitt innerspor lørdag. Min knepne favoritt på sporfordelen.

5 Bossum Faksen er nok minst like bra på kapasitet. Mjølnerød-traveren har kommet fantastisk bra tilbake etter langt skadefravær og stod med tre strake seire før han galopperte seg bort som favoritt i den siste starten for 2 måneder siden. Har fått en treningsperiode nå og skal være godt forberedt. 2 Valle Storm har kanskje ikke helt den samme kapasiteten som favorittduoen, men Eirik Høitomt vet jo dette og kommer garantert til å gi hesten er optimalt smygløp underveis.

Helt ute på kanten markerer jeg også for svært lite spilte 12 Odins Eld på det aller største V75-forslaget. Kom tilbake etter pause sist på Momarken, var innom galoppen 600 meter fra mål, men kom fint tilbake i kulissene. 40 meter tillegg på gode strekhester er tøft, men med maks klaff synes jeg ikke denne er helt sjanseløs.

V75-1/V5-3: 1 B: 5-2-12 C: 7-4-3-10-6-8-11-13-15-9

V75-3/V5-5 - Kaldblodshester. 2100 meter voltestart.

Fireårshoppa 6 Moi Edel blir stor favoritt i V75-3 sammen med fin faste kusk Vidar Tjomsland. Moi Edel kommer til Klosterskogen med tre strake seire i bagasjen og har vunnet lett hver gang. Har sett stødig og fin ut og hun har kun vært innom galoppen i to av sine elleve løp i karrieren hittil. Kusk Vidar Tjomsland tok sin forrige V75-seier på Jarlsberg 8. juli i fjor med Whatsoflying S.S. Men så skal det jo tillegges at Vidar Tjomsland kjører svært få V75-løp. 6 Moi Edel har en fin oppgave foran seg og er helt klart en motivert favoritt og en bankerkandidat og på det aller minste V75-forslaget bruker jeg henne banker.

Det klare motbudet heter 10 Osen Expressa. Mjølnerød-hoppa er nok på nivå med Moi Edel, men bakspor og litt usikker form trekker ned. Burde vunnet sist, og må opp ett hakk lørdag for å rå på favoritten. På de to største V75-forslagene betaler jeg også for 11 Bjønnum Baus. Fireåringen har nesten rasket med seg 100 000 kr hittil i år, og merker nok det stigende grunnlaget nå. Men satt fast sist og selv om det kan synes tøft å hente 20 meter på de to gode favorittene, er det ikke helt utelukket. Jeg synes disse tre hestene skiller seg klart ut i V75-3.

Rangering V75-3/V5-5: A: 6 B: 10-11 C: 14-5-8-13-1-2-4-9-12-7

V75-4/V4-1 - Varmblodshester. 2100 meter varmblodshester.

Til tross for 50 000 kr i førstepremier, er det meget svak klasse på det varmblodsløpet. Jeg står på fire hester på samtlige V75-forslag.

1 Elite B.R. blir min favoritt. Ble strøket fra en tiltenkt montestart på Klosterskogen 16. august, men i følge trener Johan Kringeland Eriksen er det ikke funnet feil på hesten og han satser på å lede hele veien. Gjorde et solid seiersløp på Sørlandet i den siste starten og møter ikke veldig mye tøffere motstand her.

9 Ultimate Photo har hevet seg de siste månedene og blitt tøffere. Bakspor på Klosterskogen trekker dog alltid ned, men motstandsmessig er det klart overkommelig. 3 Hawking satt fast på Bergen travpark sist, det varførste løpet etter noen måneders pause. Har ikke levert særlig bra før i år, men står fint til lørdag og kan være med i seierskampen her. Det kan naturligvis også 6 Jet Voice. Var ikke som best i sine to siste løp før pausen, men tok tre seire tidligere i år og er trolig best i feltet på kapasitet. Disse fire skal være bedre enn resten i V75-4.

Rangering V75-4/V4-1: A: 1 B: 9-3-6 C: 2-4-10-8-6-7

V75-5/V4-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Et av de mer åpne V75-løpene denne lørdagen. Jeg spiller fem hester på de tre minste V75-forslagene, og ti hester på det største V75-forslaget.

8 Il Sokken blir min frekke favoritt. Hesten er meget kvikk i vei og selv fra ytterste spor bak startbilen, kan det bli tet. Trener Per Johansen er positiv på sin hest og kusk Magnus Teien Gundersen gjør det meste rett i sulkyen om dagen. 2100 meter er ikke et kjempepluss, men Il Sokken har vunnet V75-løp på distansen tidligere i år.

12 Bol Brage får spillernes tillit og er klar favoritt fredag formiddag. Vant i årsdebuten på Bjerke 28. mars, men har gjort sine fire øvrige starter i år i Sverige med litt vekslende resultater. Gikk helt greit i Bollnäs sist til andre. Tolvtespor trekker ned, men lørdagens motstand er svært overkommelig. 11 Skauga Rasken ble gjort til storfavoritt i et V76-løp på Bjerke i den siste starten. Anne Christensens vallak så egentlig aldri ut som en vinner i det løpet, før 50 meter fra mål. Skauga Rasken går til mål og er selvsagt tidlig aktuell her.

Går til mål gjør også 6 Smedpål normalt. Men det har vært mye rart med vallaken i det siste. Går denne opp mot sitt beste, er han uten tvil en seierskandidat. 4 Rapptor har ikke vunnet på 10 starter i år, men har Østre-traveren en av sine bedre dager og holder seg unna galoppen, bør han kunne duge i et slikt felt. De fem hestene blir mine utvalgte på de tre minste V75-forslagene.

Rangering V75-5/V4-2: A: 8 B: 12-11-6-4 C: 10-7-2-1-5-3-9

V75-7/V4-4/DD-2 - Varmblodshester. 2900 meter voltestart.

Et stayerløp med varierende klasse avslutter lørdagens V75-omgang og her her har jeg et spennende objekt.

Taktisk dyktige Dag-Sveinung Dalen får igjen muligheten bak formsterke 2 Soros Kronos. Vallaken har vist form i det siste og kom strålende tilbake til fjerde etter startgalopp i V76-løpet som ble vunnet av Make Me på Klosterskogen forrige onsdag. Med kun tre strekhester vil garantert Dalen gi Soros Kronos er fint løpsopplegg underveis og spille ut polettene tilslutt.

3 Whisky Voice og Morten A. Pedersen blir spillefavoritt, og ganske stor sådan. Vant et meget billig V5-løp på Bjerke sist og er den veldig sannsynlige tethesten i V75-7. Skjerpet motstand nå og kun en av mange for meg. 13 Darco prøvde å mørne favorittspilte Make Me i V76-1 på Klosterskogen forrige onsdag, men måtte se at ledende Make Me stakk unna til lett seier nedover oppløpet. Darco holdt uansett koken flott til andre. Nå er det 400 meter lengre distanse, Darco er en klar vinnerkandidat i V75-7.

15 Yankee Frecel gjorde et kanonlø på Biri i den siste starten og spurtet strålende til andreplass på flotte 12.4. Nå er det langdistanse, det er normalt ingen ulempe for Mysen-hesten. Klaffer det fra lengste tillegg, kan han vinne. Det kan også 20-meters hestene 7 Bleeding Heart og 6 Anthony Downs som begge holder utmerket form for tiden. Disse seks får plass på samtlige V75-forslag.

På de to største V75-forslagene betaler jeg også for mye spilte 5 Frankel D.E. og 12 Waikiki Man (denne er mye bedre enn raden og kan skrelle til med optimal klaff fra lengste tillegg).

V75-7/V4-4/DD-2: A: 2 B: 3-13-15-7-6 C: 5-12-8-1-14-4-9-10-11