Internasjonal V75 med Oslo Grand Prix

Ringostarr Treb og kusk Wilhelm Paal blir den klare favoritten i søndagens Oslo Grand Prix. Her vinner ekvipasjen fjorårets Elitlopp på Solvalla. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

OGP-søndagen er den største travdagen her hjemme og søndag er det klart for en ny festdag på Bjerke. Dessverre er Looking Superb blitt strøket fra Oslo Grand Prix, men uansett er det et meget sterkt felt som skal kjempe om den voksne førstepremien på 1,5 mill kr. Ellers er det Alm Svartens æresløp i V75-4 og Europamatchen i V75-6 som byr på de største førstepremiene. 300 000 kr venter vinneren i disse to løpene.

OGP-søndagen har bydd på svært favorittpregede V75-omganger tre av de fire foregående årene. Men i 2017 kom smellen i hovedløpet da Christoffer Eriksson og Twister Bi seiret som et tiendevalg. Men både i 2018, 2016 og 2015 har det vært favorittparader og ingen av de gangene har sju rette betalte femsifret eller mer. Det er dog ikke sikkert det blir like favorittpreget i 2019. Jeg spiller uansett to bankere på mine V75-forslag på Nettavisen. Begge er utenlandsstasjonerte til daglig.

Tidskjemaet på Bjerke søndag er som følger:

V4 (fire egne løp før V75-1: spillestopp kl 13.00

V75: spillestopp kl 15.00

V5 (starter i V75-5): spillestopp kl 16.50

DD: spillestopp kl 17.15

Ingen stopper Legati

Min første banker starter i V75-3 og det handler om fireårshoppa 3 Zalie Gar. Denne trenes av Alessandro Gocciadori, men i likhet med seiersløpet på Solvalla er det Rene Legati som kusker også på Bjerke. Zalia Gar imponerte voldsomt på Solvalla og selv om det løpet og de tre seiersløpene før det alle er tatt på sprint, betyr det neppe noe at søndagens distanse er 2100 meter. 2 Mellby Frodo varsles det ambisjoner med, men jeg tror rett og slett at 3 Zalie Gar vinner fra dødens om nødvendig, og jeg har ingen betenkeligheter med å lansere 3 Zalie Gar i V75-3 som den ene av mine to V75-bankere.

Rangering V75-3: A: 3 B: 2-4-9 C: 1-6-10-7-12-5-8

Monsterform fra Frankrike

Under V75-løpene på Solvalla under lørdagsløpene på Elitloppshelgen, lanserte Rolf Lerum Heart Of Steel og Peter Untersteiner som en praktfull V75-banker. Hesten ledet hele veien og vant som et 4. valg i spillet. Søndag tror jeg dog den godeste Untersteiner må spille annenfiolin med Heart Of Steel, når hans tidligere stallhest 2 Alcoy er en av konkurrenten i V75-6. Alcoy har vært gedigen i Frankrike i det siste og vant på knallsterke 10.5/2100 meter i sin siste start. Alcoy er ikke av de raskeste fra start, men desto tøffere tilslutt. Jeg tror velkjørende Christophe Martens rett og slett sitter bak en vinner i V75-6 og 2 Alcoy blir min andre V75-banker og bankerspilles også i DD-spillet.

Rangering V75-6/V5-2/DD-1: A: 2 B: 6-9-8 C: 4-11-10-1-7-3-5

V75-1 - Varmblodshester. 3140 meter voltestart.

Sju hester på de to minste V75-forslagene, og ti hester på de to største V75-forslagene er min anbefaling i det som på forhånd ser ut som det mest åpne løpet i søndagens V75.

2 Outstanding O. var meget uheldig i Harper Hannovers lopp på Solvalla og ble dratt bakover av en sliten konkurrent. Det er vanskelig å si hva som hadde skjedd om hesten hadde vært mer heldig, men Forus-hesten så uansett bra ut. Søndag blir hesten favorittspilt i V75-1, jeg synes det er en motivert favoritt.

1 Captain Morgan blir mitt andrevalg. Jeg synes ikke tilleggshestene holder avskrekkende nivå i dette løpet og da kan det være fordel strekhesten. Vallaken var meget fin i seiersløpet sist og her ligger det an til rygg leder. 10 Volocity De Vie er en tøffing fra stall Nurmos. Fungerer denne like bra uten pisk, skal han være med i seierskampen. 9 N.Y. Couer De Soleil ledet hele veien i et av rammeløpene under Elitloppssøndagen. Her er det helt andre forutsetninger, men hesten skal tidlig med.

5 Bear Hope er langtfra den beste hesten på Bjørn Goops stall, men Goop tar ikke denne med til Bjerke uten ambisjoner. 12 Blumberg Delo er vanskelig å sette inn i løpet fra lengste tillegg, men er uansett klart bedre enn raden. 13 Ochongo Face står også på lengste tillegg, men hesten har vist strålende takter i Sverige i det siste. På de største V75-forslagene finner jeg også plass til 11 Stud Muffin (Jensen er skeptisk, men denne kan en god del), 3 Red Bar (formen på topp, men distansen er et usikkerhetsmoment) og 7 Whatsoflying S.S. (har knallform og kan gå med maks klaff).

Rangering V75-1: A: 2 B: 1-10-9-5-12-13 C: 11-3-7-8-6-4

V75-2 - Varmblodshester. 4-årseliten. 1609 meter autostart.

Frode Hamre var meget optimistisk foran debutløpet til 1 Patent Leather på Solvalla under Elitloppssøndagen. Men fra sjuendespor havnet hesten helt feil på det fra start og alt ble egentlig feil i det løpet. Nå er det førstespor bak bilen og mye bedre forutsetninger. Jeg setter hesten frekt først.

6 Mister F Daag imponerte voldsomt da han vant på Charlottenlund under Copenhagen Cup-søndagen. Sprint er kanskje ikke hestens beste distanse, men det er få hester med i feltet og denne tåler garantert å gå utvendig. 7 Missle Hill fikk et smørløp i seiersløpet sist på Solvalla og takket for det med enkelt å ta seg forbi Evaluate. Nå er det spor sju og litt andre forutsetninger. Outsideren.

Så er det 2 Samo Different Day. Denne har vært hardt betrodd i begge sine Sverige-starter for stall Hamre, men galoppert seg bort ved begge tilfellene. Kapasitetet på denne er udiskutabel. Jeg tar den med som min fjerde og siste hest på V75-forslagene.

Rangering V75-2: A: 1 B: 6-7-2 C: 5-8-3

V75-4 - Alm Svartens æresløp. 1609 meter autostart.

Det er sjeldent åpent i Alm Svartens æresløp i år og jeg tar med seks hester på de to største V75-forslagene.

Alt ble feil for 7 Odd Herakles på Solvalla og hesten var aldri i nærheten av få med utfallet. Men søndag er det tetsjanse for Romtveit-traveren selv fra spor sju. Holder litt usikker form for dagen, men jeg setter hesten først søndag. Knepent foran finske 3 Polara. Også denne var uheldig på Solvalla, men søndag kan man ikke klage på startsporet.

Frode Hamre har veldig god tro på 6 Roli Eld og det kan man forstå. Galopperte 500 igjen på Solvalla, men kom fint tilbake. I et løp med mange spørsmålstegn, blir Roli Eld mitt tredjevalg. 5 Valle Mattis så faktisk seiersaktuell ut på Solvalla midt i den siste svingen, men det ebbet litt ut mot mål. Heidi Moens niåring har hevet seg i det siste og er slett ikke sjanseløs i seierskampen. På de to største V75-forslagene betaler jeg også for 9 Ulsrud Tea (har kanskje ikke helt superformen i øyeblikket, men står til for et fint smygløp her) og finnen 8 Josveis (måtte fire fra tet på Solvalla og klart dårligere spor nå).

Rangering V75-4: A: 7 B: 3-6-5-9-8 C: 1-2-4-10

V75-5/V5-1 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Et strålende felt venter i Hoppeliten der vinneren kan kvittere ut 200 000 kr. 3 Paece Of Mind måtte strekke våpen for Mellby Free på Solvalla, men tiårshoppa gjorde likevel et toppløp. Landet på 10.8 fra tet da og er den klare tetkandidaten også her. Blir ganske stor spillefavoritt.

Jeg vil dog ha med meg 2 Calina på samtlige V75-forslag. Hamre-hoppa fortsetter å utvikle seg og avsluttet som en vind sist på Jarlsberg. Calina er en allrounder og tåler de fleste løpsopplegg. Jeg nøyer meg med disse tre på de to minste V75-forslagene, men tar med meg ytterligere to hester på det største.

Kapasitetshoppene 6 Gina Schermer og 11 Hillary Queen har tapt sportrekningen kontra favorittduoen, men begge besitter så høy kapasitet, at de kan vinne dersom det likevel skulle løse seg bra fra utfordrende startspor.

Rangering V75-5/V5-1: A: 3 B: 2-6-11 C: 7-10-5-9-12-1-8

V75-7/V5-3/DD-2 - Oslo Grand Prix. 2100 meter autostart.

Dessverre så har det klart største norske håpet Looking Superb blitt strøket fra OGP. Likefullt er det et meget sterkt felt igjen og jeg står på fire hester på samtlige V75-forslag.

Jerry Riordan skrellvant som trener med Twister Bi i 2017, men om 3 Ringostarr Treb vinner årets utgave av Oslo Grand Prix så smeller det ikke i totoen. Fjoårets vinner av Elitloppet og Olympiatravet, er den klare favoritten på forhånd. Hesten har kun gjort to løp i 2019. Vant helenkelt fra tet i årsdebuten på hjemmebanen Halmstad, mens han ble sittende bom fast bak vinneren Sorbet i Gävle i sin andre start. Fra tredjespor bak bilen skal det være tetgaranti her. Ringostarr Treb er nok aller best på sprint, så det er grunn til å gardere.

9 Nadal Broline leverte en flott debut i regi Bjørn Goop når han han tok ned Milliondollarhyme mot mål og landet på 09.1/1609 meter på Solvalla for en måned siden. Er en hest som alltid går til mål og er den fremste utfordreren til favoritten. 2 Perfect Spirit var en av de første hestene som ble klar for Oslo Grand Prix. Den Daniel Reden-trente femåringen har stort sett gjort alt rett for Reden siden ankomsten fra USA, men hesten fungerte ikke i seiersløpet til Nadal Broline i generalprøven på Solvalla for en måned siden. Uansett er dette løpets klare outsider.

Så er det 4 Vitruvio. Denne femåringen har vunnet 15 av 35 løp sin karriere og trener Gocciadoro tror på sin hest. Det er litt vanskelig å sette denne inn mot mine tre andre utvalgte, men jeg tar med den med som min fjerde og siste hest.