Internasjonal V75-omgang med Breeders' på Solvalla

Örjan Kihlström er aktuell i dagens V75-omgang på Solvalla. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Semifinalene av Breeder's Crown skal kjøres på Solvalla i dag, og det betyr at vi får se de beste unghestene Sverige har å by på. Dette er et stort høydepunkt hvert år, og noe vi naturligvis gleder oss MYE til. Det er viktig å huske på at sesongen har vært lang, og ingen skal derfor bli overrasket om vi får se slitne favoritter som underpresterer. Når det gjelder dagens beste banker så har vi spart den til V75-6, og her står 5 Aleppo Pine alene på våre bonger. Har neppe vært bedre noen gang, den burde bli sluppet gratis til tet, og siden skal løpet være over. ALL IN! Ellers finnes det en rekke spennende objekter, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V75-1 : 11 Forfantome AM – Gikk helt OK i UET-DERBY sist, men selv om den altså gikk 08,8 s 700m så var det umulig å hente noe. Gangen før spurtet den sylvasst innvendig, og kom fulltanket til mål. Står ikke tilbake for noen i dette feltet, og blir det bare ikke helt feil på veien så duger den normalt godt. 4 Inti Boko – Blir HARDT betrodd, og de fleste tror at dette dreier seg om tet og slutt. Vi stoler dog ikke på denne, og den har sine «hyss». Nå sist hadde den muligens litt krefter igjen i kulissene, men fungerte dessverre ikke helt optimalt. Ble garantert MAKSET i forbindelse med Derby, og formen er neppe like bra nå. Kan vinne, men… 10 Roofie – Spurtet meget sterkt sist, og er ikke veldig mye dårligere enn de beste i årgangen. Kan overraske med klaff, og går man utover favorittene så skal denne med på bongen.

V75-2 : 9 Alaska Kronos – Denne holder Reden høyest blant sine 3-års hopper, og den utvikler seg også fint. Var strålende i nederlaget sist, og den falt virkelig med flagget til topps da. Står i et nydelig smygspor nå, og dette kan fort bli veldig riktig. SPILLES! 4 Ganga Bae – Var helt enorm fra dødens, og bedre enn noen gang sist. Vinner normalt ikke dette løpet fra dødens, og vi ranker den derfor ikke først. 2 Zolly – Er kolossalt bra, og nå rykkes også skoene for første gang i karrieren. Fikk aldri skikkelig fritt frem sist, og kom nok til mål med litt krefter igjen. Regnes fra et nydelig spor.

V75-3 : 6 Bythebook – Var OK i Svenskt Trav-Kriterium uten at det klaffet helt sist. Hadde dessuten ingen fordel av distansen da. Nå passer distansen bedre, den er LYNRASK fra start, og skulle Adielsson lykkes med å komme seg foran, ja, da skal det en svært god hest til for å plukke den ned. Vår klare favoritt. 10 Ubiquarian Face – Imponerte noe kolossalt i forsøket til Svenskt Trav-Kriterium nest sist, mens det ble helt feil i finalen sist. Tilbake på sitt beste kan den overraske! 3 Brother Bill – Vant i en noe «dorsk» stil sist, mens den spurtet storstilet i Svenskt Trav-Kriterium nest sist. Er kjapp i vei, men greier den virkelig å svare vår klare tipsener? Vi er fakta veldig usikker på akkurat det, og ranker den derfor kun som en outsider.

V75-4 : 11 Betting Gangster – Hadde et helt fantastisk fjorår, men har slitt mer i år, og ikke fungert som best. Har dog blitt gradvis bedre, og sist var den på sitt fineste hittil i år. Er nok en av de mest kapable 4-åringene i årgangen, og den hadde fortjent å avrunde et mislykket år med en ordentlig storløpsseier. Burde kvale seg enkelt til finalen, og skulle den vinne her vil den også få et knallbra spor i finalen. Feelingen vår er at den runder, og kusk Rikard N. Skoglund tror MYE på sin springer. SPILLES! 12 Tae Kwon Deo – Ble makset i forbindelse med sprintermästaren, og er nok neppe i samme form nå. Dette er uansett en topphest, og fungerte dessuten gnistrende i sitt siste jobb før denne oppgaven. Motbudet.

V75-5 : 1 Global Anarchy – Har vært hakk i hel på de beste i årgangen, og egentlig fått dårlig betalt for et meget solid år. Gikk fullt godkjent sist, men kanskje uten å være helt på topp. På sitt beste er denne knallgod, den står i et spennende smygspor, og vi er veldig inne på at den kan overraske om den ikke blir fast. 8 Mascate Match – Er BEST, men floppet altså sist, og hvordan er egentlig formen? Sporet trekker dessuten ned, og det er vingelrisk. Skal med, men vi kjøper den ikke som storfavoritt. 10 Dontlooseallmoney – Er SYLVASS på speed, den holder flott form, og er naturligvis skummel om det bare klaffer litt på veien. 12 Milady Grace – Har trukket spor 12 for tredje gangen på rad, og det trekker ned. Er dog i en hysterisk form, og ingen skal bli overrasket om det kommer en seier her. PASSES! Helt ute på kanten tar vi med 2 Golden Girl DT som er veldig bra på sitt beste, og som endelig har trukket et optimalt spor. OBS!

V75-6 : 5 Aleppo Pine – Er dagens beste BANKER. Den feilet i kamp om seieren i Derbystoet tredje sist, men har siden ikke gjort noen feil. Den vant ukjørt fra tet nest sist, mens den avgjorde enkelt fra dødens sist. Er i en fryktinngytende form, og hvem ønsker egentlig å svare innvendig her? Burde kunne kjøre seg tidlig til tet, og siden er dette over om den leverer som på slutten. ALL IN!

V75-7 : 5 Evaluate – Var faktisk ute som et 5-valg når dette tipset ble lagt ut, og det tar vi i mot med takk. Det er nemlig snakk om den beste hesten i finalen, og i dag blir den endelig makset igjen. Alle skoene skal altså av, og leverer den bare noe opp mot sitt beste, ja, da må sjansene være STORE mot en ganske overkommelig gjeng. Begynner man først å gardere i finalen så er ikke mange 100% sjanseløse, og en bred gardering kan vise seg å være smart.