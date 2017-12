Internasjonal V75-omgang med stor omsetning

Ove A. Lindqvist er aktuell i dagens V75-omgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Selv om vi er midt i julen så ligger ikke vi i Nettavisen på latsiden. Vi jobber nemlig hardt med samtlige menyer mellom jul, og nyttår. Når det gjelder dagens V75-omgang, skal vi til Umåker, og da er det isbane som gjelder. Dette er en omgang vi virkelig liker skarpt, og vi elsker disse jevne feltene som det ofte er i Nord-Sverige. Dagens beste banker sparte vi til finalen, og her må vi bare tro MYE på 10 Eva I.H.! Ellers virmler det av godsaker i menyen, og her må du gå gjennom vår tekst nøye. Løpene starter kl.16.20, men glem heller ikke den svært spennende V4-omgangen som starter 14.45. Her er det bare å ta rygg på følgende:

V75-1 : 7 Dusktodawn Sisu – Likte vi skarpt på isen sist, og vi var faktisk litt inne på å gå for henne som dagens banker. I løpet sist var hun med på hard kjøring innledningsvis før det ble rygg leder. Taktet veldig om etter sene luker, men rakk akkurat ikke frem til seier. Skulle det bli tet nå, ja, da tror vi bare den vinner. SPILLES! 9 U. Bergs Oppzi – Står best inne av tilleggshestene, og den er klart aktuell i omgivelser som dette. Spurtet bra sist, og formen virker å være ordentlig pågang. Ove A er aldri feil å spille på disse banene nord i Sverige, og han får plass på bongen. PS. 6 Upbeat Music var langt under pari sist, og den debuterer dessuten på isbane. Blir hardt betrodd, men etter innsatsen sist ble vi usikker på det som fort kan bli favoritten.

V75-2 : 11 Stjärnvinn Linn – Kan vise seg å være rundens supersjokk! Når dette tipset ble lagt ut hadde den 0,8% av innsatsene på seg… Dette er en hest som elsker å gå på vinterbane, og den storskrellet i Boden i fjor vinter. Da betalte den ut knappe 40x flesket (25.01.2017). Har nå fått to løp i kroppen etter et opphold, og den så smellfin ut med alle krefter sparte over mål sist. Vi likte den svært godt! Blir det tempo her, ja, da kan denne komme lengst ut i banen, og detonere en ordentlig bombe! 3 Spik Vilja – Blir veldig hardt betrodd, men man skal være OBS på at det ikke er snakk om en veldig tøff hoppe dette, og vi er skeptisk til den i tet på en isbane som krever sine krefter. Vi tviler nemlig på om isbane er et pluss for denne. Skal med på gardering, men som superfavoritt er det ikke noe vi går hardt til på. PS. 9 Norrskens Kongen holdt bra etter 22,2 f 500m sist. Kan få det sydd opp fra et nydelig smygspor, og den er tidlig på vår bong.

V75-3 : 9 Lemmy – Er veldig bra for klassen, og fjerde sist lagde den feks hakkemat av 5 Talangen WF. Var så under pari nest sist, men i Finland sist var den tilbake på sitt beste. Gikk på via tredjespor ca 800m fra mål, og kom alene til mål med krefter igjen. Er rett og slett fryktelig bra, og leverer den igjen på sitt beste er dette hesten å slå. 2 Jaguar Håleryd – Er en annen svært kapabel hest for klassen. Feilet direkte sist, tapte endel, men avgjorde likevel enkelt tilslutt. Plukket da ned 7 Bear Briar. Til denne starten blir det kanskje på med en YANKERVOGN, og feilfritt er 2 Jaguar Håleryd på foto. VI LÅSER DETTE LØPET PÅ DISSE TO.

V75-4 : 11 Blås Undan – Er det opplagt spillet her, og for oss er det en gåte at denne kun hadde 6% av innsatsene på seg når tipset ble lagt ut. Sist stod den 20m bak 12 Storsjarmören, men bare blåste forbi den, og til tet etter ca 800m. Feilet så i tet ned mot siste sving. Nest sist gikk den fullt godkjent som treer, og da slo den feks 15 Myr Faksen fra likestart… Tredje sist viser den 21,7 s 800m etter galopp. Har SUPERFORM i kroppen sin, den står helt riktig inne i dette løpet, og vi setter varsellampene på full styrke!

V75-5 : 10 From The Mine – Er på vei mot storformen, og den gikk PIGG i mål etter veldig sene luker sist. Elsker å gå løp på isen, og fasit er tre seire på tre forsøk. Får den bare litt tempo så er den HELAKTUELL, og for oss er det snakk om en ganske klar tipsener. 9 Jordan Lee G.L. – Likte vi sist, og den små smellfin ut i målgangen med alle kreftene sine igjen da. Har trukket et spennende spor nå, den kan fort få det sydd opp, og den kan slå til som en mulig frekkis. Ellers er dette et ganske jevnt løp, og en relativt bred gardering trenger ikke å være dumt.

V75-6 : 8 Patricia Bishop – Ble kjørt veldig defensivt sist, og det var helt tydelig at de ville gi hesten et løp i kroppen før denne oppgaven. Kom uansett til mål med litt krefter igjen, og husk da på at den stod likt med blant andre 14 Elit Håleryd/15 Raz Mackenzie som den her står 20m foran. Har normalt gått MYE frem med dette løpet i kroppen, og den må være spennende. Vår klare ide. 3 Highway Patrolman – Er Daniel Selin superoptimist med, og han tror rett og slett at det kan dreie seg om tet og slutt. Gikk bra etter at den ble sjenert fra start sist, og formen virker knallbra. Har løftet seg for den nye treneren, den står meget interessant til på strek, og den er opplagt en av de som skal på bongen. 15 Raz Mackenzie – Har hatt sine problemer, og Roger Nilsson har derfor lagt litt lavt med den etter pause. Nå sist var den imidlertid knallfin, og den avgjorde lekende lett nedover oppløpet. Den lange distansen er kun et pluss, og vi blir alt annet enn overrasket om den runder til seier.

V75-7 : 10 Eva I.H. – Er dagens klart beste banker. Vi snakker om en hoppe som har vært helt strålende i tøffere omgivelser enn dette før i år, og den er herdet mot knallhard motstand. Nest sist var den feks monstergod når den vant på råsterke 12,9/2140ma. Har en veldig fart i kroppen sin, og blir det bare litt tempo er vi klart inne på at den bare blåser dette feltet på oppløpet. Har vært ute på isbane to ganger, og det har blitt to seire. Samu Sundqvist som kjører har vunnet 6 av 12 løp i år, og selv om vi selvfølgelig skulle hatt Mika Forss, så tror vi at dette også går fint med Samu. I en superspennende omgang skal Eva I.H. være en BRA banker, og vi går ALL IN!