Internasjonal V75-omgang med superpott

Tom Erik Solberg og Odd Herakles. Lørdag kommer de ut i V75-4. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Undertegnede var på hugget under V64-omgangen på Färjestad, og det meste satt som det skulle. Odds Indicator innfridde som en banker av STÅL, og Global Skipper (2-valg) samt Neslands Trine (5-valg) stod først på ranken. V64-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 960 satt som den skulle, og betalte ut knallfine 16 879 kr.

Det ble altså servert KNALLSTERKE TIPS på Färjestad sist, og lørdag fortsetter jakten på en ny deilig opptur på Färjestad. Vi har en INTERNASJONAL V75-OMGANG foran oss, og det betyr en lett blanding av hester fra både Norge og Sverige. Det VRIMLER av spillbare objekter i denne omgangen, og ingen skal bli overrasket om utbetalingen skyter i været. Husk da på at du faktisk kan vinne SVIMLENDE 24 millioner kroner.

Når det gjelder lørdagens beste V75-banker så kommer den ut i V75-4, og vi kan ikke spekulere mot 5 Odd Herakles som har smellfine betingelser foran seg. Her får den gratis tet, ingen er "modig" nok å trykke opp noen fart, og vi kan ikke helt se hvordan denne skal tape sitt løp. ALL IN!

Her er lørdagens V75-tekst til løpene på Färjestad:

V75-1 : 3 Marcello Wibb – Det er liten tvil om at favoritten i innledningen er motivert. Den burde riktignok kanskje ha holdt unna sist, men den gjorde uansett ikke noe dårlig løp. Har smellfine betingelser foran seg nå, den er LYNRASK fra start, og husk også på at den gikk 10,8 fra spor tolv på Åby som en imponerende vinner 11. mai. Leverer den på sitt beste fra tet så er det trolig snakk om en sikker vinner.



4 Luxury Tile – Blir som vanlig rigget til med BIKE, og nå skal også skoene rykkes. Feilet i delvis stengt posisjon mot oppløpet sist, og den er bedre enn raden. Er lynrask fra start, men vi tror den skal få slite med å hente en lengde på favoritten. Blir dog veldig lite spilt her, og spekulerer man er den klart spennende. 11 Lord Flax – Var helt uvirkelig god før den fikk seg en pause, og leverte løp som var aldeles spinnville. Spesielt dette løpet den gjorde tredje sist var et slik man ser noen få ganger i løpet av et helt år. Nå står den imidlertid i et drittspor, og trenger et høyt oppdrevet tempo for å rekke frem. Man har ventet på denne oppgaven, men dette er likevel kun en liten outsider fra slike betingelser. 2 Ferry Boko – Henger med, og er slett ikke verst. Henter normalt enkelt en lengde på 1 Gideon H. Renka, og skulle det bli rygg leder på favoritten så er den skrellaktuell med luringen Jepson i «jolla». Holder nemlig TOPPFORM, og rader opp med fine prestasjoner. Skal med om man velger å bruke en del hester.



9 Digger Lord – Var meget god sist, og har nesten bare levert bra innsatser på slutten. Magnus Djuse sitter seg opp, og dette er nok et av de største kusketalentene som Sverige har hatt på en god stund. Det skal bli spennende å se om han kan få litt ekstra fart på Digger Lord, og skulle han greie det, ja, da er den skrellaktuell med tempo. 10 Lexington Hall – Gikk i kjelleren sist etter en 06-åpning. Gangen før spurtet den strålende etter en kort galopp, og tapte kun knepent. Kihlström burde passe perfekt på denne, og den skal med om man bruker noen utover de vi tror mest på.

Vår rangering : A : 3 B : 4-11-2-9-10 C : 6-7-8-12-5-1

V75-2 : 10 Corleone DK – VIDÅPENT STAYERLØP, og her er faktisk ingen 100% sjanseløse. Vår ide har utviklet seg helt enormt, og vært brenngod på slutten. Sist var den altså med på en 07-åpning, men vant likevel på en imponerende måte. Gangen før fikk den en drøy reise frem i dødens, og gikk altså 11,5 etter et slikt opplegg. Wow, det var bra! Distansen nå burde passe, og med litt hjelp på veien kan den umulig bli enkel å stå i mot. SPILLES! 6 Djarpur Dry – Er milevis bedre enn det grunnlaget den har på konto, og den imponerer oss bare mer og mer. Feilet fra seg seieren nest sist, ellers hadde den stått med fem strake… Distansen er kun et pluss, og den må regnes!



4 My New Chapter – Debuterer for Nurmos, og blir meldt rett i V75. Det forteller oss kun en ting : DENNE TRENER MEGET BRA! Er en bra hest, men er fakta noe hardt ute i grunnlaget her. Vi nøyer oss derfor med å sette den på outsiderplassen, men vi blir alt annet enn overrasket om denne bare vinner direkte. 9 Giordano Soa – Var enormt bra sist når den jogget 12,5. Er under utvikling, og håndterer den distansen så duger den i omgivelser som dette.



5 Victory Road – Har imponert med tre strake seire etter den kom inn på stallen til Ulf Stenströmer. Virker veldig sterk, og distansen er derfor et pluss. Skal med om løpet garderes. 1 Love Håleryd – Er etter Love You, og når man begynner å rykke skoene på slike avkom, ja, da blir det fort dynamitt. Love Håleryd er intet unntak, og den har virkelig hevet seg på sin nye balanse. Her er det dog sporet i mot, men løser det seg så dukker den opp på foto.

Vår rangering : A : 10-6 B : 4-9-5-1 C : 7-2-12-11-3-8

V75-3 : 2 Martin De Bos – Ble ikke kjørt med etter pause sist, og fikk kun gå siste 300m. Spurtet dog storstilet, og kom fulltanket til mål. Dette er en herlig kriger med fantastisk innstilling. Tåler å bli brukt MYE underveis, og ingen skal bli overrasket om den vinner et løp som dette fra dødens. SPILLES!



10 Floris Baldwin – Tar ikke svenskene helt på alvor, og den får neppe mye mer enn rundt 10% av innsatsene på seg. Dette er dog en SVÆRT formsterk hest som ikke har hatt de nødvendige marginene med seg på slutten. Den tapte på foto for Lionel nest sist, mens den fikk altfor sene luker mot eliten i Norge sist. Er billigere ute nå, og den skal naturligvis regnes. 3 Partizan Face – Spurtet som en vind nest sist, men gikk likevel helt i glemmeboken sist hvor den sjokket. Kan være noe variabel, men den skal tidlig på bongen fra et perfekt spor. 5 Flash Håleryd – Var enorm etter et tøft opplegg sist, og gikk altså en 11-tid fra dødens. Gangen før ble den sittende bom fast som fulltanket. Møter riktig motstand, og er skrellaktuell. 11 Mr. Lindy – Er en annen som er MILEVIS bedre enn raden. Vant på en 10-tid fjerde sist, men har etter det hatt alt av marginer mot seg. Har blitt sittende fast tre ganger på rappen, og også i finalen tredje sist fikk den aldri sjansen. Blir fakta litt spennende å følge med Kihlström her. OBS!



8 Aron Palema – Ble kjørt dønn ned i kjelleren sist, og hvordan tar egentlig en 7-åring som ikke har startet for mye de siste årene et slikt løp? Vi er inne på at det kan ha vært en negativ opplevelse for psyken, og ranker den derfor litt ut. 4 Pablo Andover – Var ikke glemt av oss sist, og da storskrellet den sammen med Kontio. Kan fyke til tet her, og på en rask bane vil den lede lenge. 6 Araw Hoss – Trakk seg mye etter for tøff kjøring sist. Har ikke vist veldig mye de siste årene, men blir likevel mye spilt. Denne er dog ikke superhet for oss.

Vår rangering : A : 2 B : 10-3-5-11-8-4-6 C : 12-9-7-1

V75-4 : 5 Odd Herakles – Er den klart beste, og fra dette sporet sitter den tidlig i tet. Spurtet meget sterkt i Finland sist, tapte knepent, og på klokken stod det 18,8 s 800m med krefter igjen. Skal ha taklet den lange reisen bra, og rapportene går i dur før denne oppgaven. Her ser vi ikke helt hvem som vil trykke opp noen fart i dødens, og den som eventuelt velger å gjøre det vil neppe få premie. Vi tror HARDT på tidlig tet og slutt, og banker.



1 Roli Eld – Var OK etter pause sist, men vi har sett den bedre før i år. Innersporet på Färjestad er «iskaldt», og feelingen er at den vil havne i tredje/fjerde innvendig. Kan komme seg ut etter hvert, men da er det trolig for sent. 7 Troll Solen – Har løftet seg sensasjonelt den siste tiden, og formen er aldeles spinnvill. Vi tror uansett ikke at den er god nok til å vinne mot eliten, men den er en HET trippelkandidat med superform i kroppen. 8 Kleppe Slauren – Er egentlig god nok til å storskrelle, og formen er også OK. Spurtet for eksempel sterkt sist. I fjor var Kleppe Slauren en av de beste kaldblodshestene i verden, og for dem som først spekulerer, ja, de skal IKKE GLEMME hesten til Djøseland.

Vår rangering : A : 5 B : 1-7-8 C : 3-9-6-4-2-10

V75-5 : 9 Dexter Brick – Dette er en KANON, og når den blir kuskeplusset med Jepson så kan ikke vi gjøre annet enn å tro hardt! Den 13. mai tidligere i år viste denne 12,0/1800m etter galopp, og da ble den også sittende bom fast bak 4 Moneykeeper tilslutt… Nå er dog Dexter Brick MYE bedre enn da, og vi er usikker på hvorfor den ikke ble meldt til Derby. Har sett helt fantastisk ut i seiersløpene, den har en voldsom fart i kroppen sin, og blir omtrent umulig å svare med litt tempo på løpet. Er helt klart en alternativ banker i lørdagens omgang.



3 Exit Angot – Så smågal ut i debuten for Nurmos sist, og den var aldeles for hissig underveis. Mistet travet da, og galoppen kom som brev i posten. Blir garantert hardt spilt på lørdag, men den må få aksjonen til å stemme ellers er den i trøbbel. 4 Moneykeeper – Fikk maks i Derby-kval sist, men var kanskje ikke helt på topp? Er behandlet etter det løpet, og skal være forbedret. Er blitt stadig bedre ut bak bilen, og her ladder Andre Eklundh mot spiss? Kan vinne om vår soleklare tipsener ikke skulle prestere på topp. 1 SG Charpentier – Innersporet er normalt ingen fordel for denne, og vi er usikker på hvor den havner. Er dog ganske bra fra start, og vil trolig dårligst havne i tredje innvendig. Feilet vekk en mulig seier sist, og formen er ikke så verst.



12 Sandsjöns Enzo – Satt fast i et forsøk til Derby sist, og den utvikler seg fint. Johan Untersteiner har antydet at det nå blir sko på, og skulle det bli det, ja, da trekker det ned. Er derfor kun en bitteliten outsider. 6 Damien Hanover – Leverte en bra sisterunde sist, og utvikler seg fint. Er litt seig i takene, og vil derfor dra stor fordel om det skulle bli litt tempo. Er uansett kun en gardering der ute. 11 Gianluca BR – Er fakta blitt ordentlig god, og er en trippelluring med flyt.

Vår rangering : A : 9 B : 3-4-1-12-6 C : 11-5-10-7-8

V75-6 : 14 Vincent AS – Dette er et MONSTER av en hest, og skulle formen fortsatt være stigende + at den går feilfritt, ja, da taper den ikke et løp som dette. Var brenngod sist (10,2 s 800m), og to løp i kroppen etter pause skal normalt ha gjort veldig godt. Var knallgod på omtrent samme tid i fjor, og dette er en «STAYERKANON» når den er som best. Plasseres klart først, men vi tør ikke å banke da det trolig blir en ekstremt kjapp bane på lørdag.



2 Bossy Alley – Er en spennende strekhest som vi ønsker å ha med, og den blir garantert ikke mye spilt. Vi snakker her om en vallak med en herlig innstilling, og bra skalle. Så ekstremt bra ut sist, og jogget da 10,0 s 800m med masse krefter igjen. Har løftet seg etter at man begynte å rykke skoene, og feelingen vår er at den har et for lavt grunnlag. Kan fort finne lederryggen her, og med luker tilslutt kan bomben smelle. 1 Great Winner – Var bunnsolid i nederlaget sist, og holder toppform. Har vel kanskje ikke noen fordel av den lange distansen, men på en lynrask bane trenger den likevel ikke å bli enkel å fange i tet. 12 Bo C. – Er en kanon, og den var også solid sist. Treneren her har skiftet for siden sist, og slikt kan slå uheldig ut. Leverer dog Bo C på sitt beste så er den såpass god at den duger godt.



9 Minnestads Ecuador – Blir enormt kuskeplusset på lørdag, og det skal bli interessant å se Ulf Ohlsson bak denne. Feilet sist, men var fin i debuten for Stefan Pettersson nest sist. Er veldig grunnkapabel, og distansen skal ikke være noe problem. 5 Tengil Face – Kommer ut fra formstallen til Adrian Kolgjini. Den er ordentlig bra på sitt beste, og har dessuten gode rapporter i ryggen. Kommer den seg bare greit avgårde fra et sjansebetont spor så er den alt annet enn ueffen. Bak der ranker vi 15 Juan som kanskje ikke har vært helt på topp de siste gangene samt 6 Ready To Roll som er under en herlig utvikling.

Vår rangering : A : 14 B : 2-1-12-9-5-15-6 C : 11-3-10-13-8-7-4

V75-7 : 10 Racing Mange – Har fått sitt gjennombrudd i eliten i år, og den var altså HELT ENORM i Kymi tredje sist. Jogget da 11,7/2100m fra dødens, og leverte karrierens beste løp. På Jarlsberg nest sist ble den aldeles for hissig i tet (07,6 f 500m), men holdt bra, og gikk trossalt 10,9/2100ma. Nå sist var den ikke som aller best, men var også ute i steintøffe omgivelser. Kommer nå ut etter en liten pause, den er dønn riktig ute når det gjelder motstand, og er selvskreven på bongen. 1 Perfect Spirit – Hadde mange stor tro på før dette året, og selv om den har løpt inn en halv million har den ikke slått til/utviklet seg som ønsket. Var kun helt grei på Solvalla etter smyg sist, men heller ikke mer. Innersporet over mellomdistanse på Färjestad er ekstremt vrient å forsvare, og vi er veldig spent på denne startsiden. Fra tet/om den fungerer, ja, da har Perfect Spirt en bra sjanse. Vi kjøper den dog ikke som storfavoritt.



7 Heart Of Steel – Er i superform, og gikk et bedre løp enn Perfect Spirit på Solvalla nest sist. Var bunnsolid etter galopp sist, men var da billig ute. Er veldig kjapp ut når den tramper avgårde på riktig fot, og det skal bli spennende å se hva Johan gjør på startsiden her. Spor 3-5 er de klart beste, og det er mulig at Heart Of Steel står minst ett spor for langt ut til å bli laddet for tet. Er dog løpets klare outsider. 6 Usain Hanna – Har sett SMELLFIN ut etter den kom tilbake til Sverige. Var riktignok syk nest sist, men løpet den gjør sist, WOW, det var ekstremt bra. Ble da hengt opp i sporene, bakket seg etter hvert sist, men spurtet likevel ordentlig bra i kulissene tilslutt. Gjorde enkelt å greit et toppløp! Med litt bedre flyt nå kan dette være skrellen.

Vår rangering : A : 10-1 B : 7-6 C : 2-9-8-12-4-11-3-5