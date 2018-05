Internasjonal V75-omgang på Biri søndag

Merles Simone blir favoritt i V75-3 på Biri. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens travmeny har selvfølgelig sitt største høydepunkt på Biri. Det kjøres en meget fin V75-omgang fra Mjøsabanen. Innleveringsfrist er 14:30. Vi kan og spille til V4, V5 og dagens dobbel til Biri. Merk at V4-spillet starter allerede 12:45. Ikke nok med dette, Momarken kjører nemlig på med en herlig V65-omgang på kvelden. Her er frist for spill satt til 19:30.

Heretter skal denne artikkelen kun handle om V75-omgangen fra Biri. Her kan vi vente oss meget fine spilleløp. Vi har funnet to bankere, og et dryss av spillbare objekter. Merk også at Biri starter opp allerede 12:45 med en feiende flott V4-omgang.



Solberg innleder V75-omgangen

I V75-1 kommer femårs hoppa 1 Royal Baby ut. Dette blir dagens beste banker for meg denne omgangen.

Jeg tror Thai Tanic-datteren forsvarer sitt innerspor i volten, og tar enkelt hånd om teten. Royal Baby er en meget fin traver. Hun har nå fått to løp i kroppen etter en pause på litt over fire måneder. Hun leverte en meget fin prestasjon første gang ut etter pausen på Jarlsberg nest sist. Kusken valgte ryggløp underveis, og avslutningen over oppløpet var formidabel. Hun klarte ikke ta ned Spicy Boss for dagen, men dette var virkelig et tiltalende inntrykk etter pause av Royal Baby, med full fart over mållinjen. Sist på Jarlsberg blåste hun rett til tet, og fikk åpne første 500 meteren på trege 15,3. Etter svakt tempo underveis, lettet kusken på tømmene ned oppløpet og vant veldig enkelt. I mine øyne vant hun med massevis av krefter spart. Dette var et nytt lekkert inntrykk.

Jeg tror Royal Baby takler dagens 3100 meter. Hun var ute på 2600 meter nest sist, og hadde full fart i mål. Det å skulle hente tillegg på en så god hest som Royal Baby er meget vanskelig. Selv om det finnes hester med god kapasitet på både 20 og 40 meter tillegg, tror jeg ikke dem klarer det. Kusk Solberg har også masse respekt i feltet, og jeg tviler på at noen av de andre kuskene vil lage noe tempo ut av denne forestillingen. Tom Erik Solberg og 1 Royal Baby leder langløpet fra start til mål.

Rangering V75-1: A: 1 B: 8-10-11-6-5 C: 14-13-15-4-7-2-3 D: 12-9



Så rå ut sist

Jeg tror klart mest på 2 Merles Simone i V75-3. At hesten holder ute nestfavoritten 6 Rose Garden på startsiden tror jeg overhode ikke skjer, men at Merles Simone er en bedre hest enn Rose Garden er jeg sikker på.

Nå synes jeg Merles Simone virkelig begynner å se bra ut. Tredje sist på Sørlandet galopperer hun midt på oppløpet. Da ser hun faktisk ut som hun er på vei mot seieren. Det var et reelt forminntrykk. Nest sist var hun ute i et tøft V75-løp. Der var Frode Hamre sin American Cheque overlegen. Bak der spurtet Merles Simone meget sterkt til tredjeplassen. Sisterunden hennes gikk på rundt 14,0. Innsatsen sist på Bjerke var femstjerners. Ja, løpet ble optimalt da hoppa fikk åpning inn på oppløp, men inntrykket på Mikkelborg-traveren ned oppløpet var veldig fint. Tok ned No Limit L.A uten problemer.



I dag kan det bli dødens underveis, men hun er så god for tiden. Jeg mener at hun er den klart beste hesten i dette feltet. Derfor frykter jeg ikke dødens så mye. Merles Simone blir dagens nest beste banker for meg. I både V75- og V5 spillet.

Rangering V75-3/ V5-1: A: 2 B: 7-10-6 C: 1-3-5-4-8-9



V75-2: - Kaldblodshester. 2140 meter autostart.

Startside: Dette er en meget morsomt startside, for hvem sitter i tet etter 2-300 meter? Det første som kommer til å skje er at 6 Myhreng Brage blåser til tet. Hvem får overta? Jeg tror 3 Sprett Odin. Sistnevnte holdt veldig enkelt ute 8 Olu Lykkjar på startsiden på Bjerke i fjor. Om 4 Remix går i trav kommer nok denne først frem til Sprett Odin. Jeg tror ikke 8 Olu Lykkjar har gode muligheter til å ta seg forbi verken 3 eller 4. Det kan være Høitomt slipper teten til 4 Remix med 3 Sprett Odin.

3 Sprett Odin. Dette blir mitt objekt i løpet. 8-åringen er i sitt livs form for tiden, og han har hevdet seg voldsomt mange hakk i sine fire siste løp. Hesten var ikke langt bak hester som Vollanfaks og Tusse Storm fjerde sist. Det var derfor ingen voldsom overraskelse for meg at hesten var dønn overlegen tredje sist på Klosterskogen. Da travet Moe Odin-sønnen en meget sterk 26-tid. Gangen etter på Bjerke var han nok en gang dønn overlegen. Sprett Odin så rett og slett lekker ut. Nå sist på Biri galopperte hesten grovt fra start og tapte mye. Ned siste bortre sendte Høitomt, og hesten så seriersfarlig ut i den siste svingen. Det kom en ny galopp da hesten var på tredjeplass midt på oppløpet.

Jeg tror ikke det er noe galt med formen til hesten for tiden. Jeg ser for meg at det enten blir tet eller lederrygg for Sprett Odin, og da skal han regnes mot dagens motstand. 3 Sprett Odin er en motivert tipsener!

4 Remix blir mitt klare andrevalg. Blekkan-traveren står til for å få et fint løp, og han er meget god på sitt beste denne traveren. Regnes må også 8 Olu Lykkjar og 11 Eidshaugsjerven. Begge disse to hestene skal med på alt av forslag, selv om jeg frykter førstnevnte må trave i dødens underveis.

Rangering V75-2: A: 3 B: 4-8-11-1 C: 6-2-5-11-9-7-12



V75-4: - Varmblodshester. 2140 meter autostart.

Startside: 6 Crackajack kan ta tet, men da må hesten åpne bedre i dag enn hva han har gjort tidligere. 4-åringen har ikke blitt satset med fra start tidligere, og derfor tror jeg at tetsjansene er gode i dag. 1 Tassen er ikke rask nok, og vil bli overflydd. 2 Spicy Boss vil nok prøve å svare ut Crackajack, og klarer førstnevnte det tror jeg Malmin velger å kjøre i tet.

Mitt objekt i V75-4 blir 10 Vincent. Det første jeg gjorde var å sjekke opp hesten nøye fra løpene han har gått i Tyskland. Jeg synes dette virker som en meget fin traver. 4-åringen imponerte meg i flere starter. Selv om hesten ikke står med en seier i raden, har hingsten gjort flere toppløp. Og det mot noen av de beste hestene i Europa i hans årgang i fjor. Hesten har kun stått to uker hos Sigbjørn Kolnes, og da kan vi vurdere hesten ut fra de seneste startene hans. Sist i Hamburg tok kusken opp fra start, og kjørte til etter 5-600 meter og overtok teten. Han ble tatt ned av en god hest over oppløpet. Nest sist tapte han kun for meget gode Versus As. Dette er en flott traver, som kommer til å hevde seg mot dagens motstand. 10 Vincent blir mitt klare objekt.

6 Crackajack blir andrevalget mitt, og skal selvfølgelig på alt av forslag. Det samme skal 1 Tassen H, 2 Spicy Boss, 8 Reallyokay, 9 Dream Builder og 11 Uni Lest. Spesielt spent er jeg på lite spilte 8 Reallyokay. Denne har fått et løp i kroppen etter lang pause, og var positiv.

Rangering V75-4/ V5-2: A: 10 B: 6-8-11-9-2-1 C: 7-4-5-3-12



V75-5: - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

Startside: For en startside vi har folkens! Og for noen hester vi skal få se i dette løpet. Spørsmålet er, klarer 7 Odd Herakles og ta en lengde på 5 Ingbest fra start? Jeg tror det. Sistnevnte er lynrask, og skal kunne ta seg til tet. Selv fra dette syvendesporet. Det vil nok dog koste en meget kjapp første 500 meter. Jeg tror 5 Ingbest sitter i rygg leder tidlig. Mens vår egen superhoppe 8 Lannem Silje må gjøre jobben utvendig i dette sprintløpet.



Jeg kommer til å spille tre hester på samtlige forslag her. Det er 5 Ingbest, 7 Odd Herakles og 8 Lannem Silje.



Mitt førstevalg av disse blir 8 Lannem Silje. Jeg støtter ikke de som mener hoppa ikke er i orden og klar for dagens oppgave. Jeg kan aldri i min villeste fantasi tro at hoppa bryter sammen i dette løpet. Hun var syk i den siste starten. Før dagens start har hun trent som normalt. Hoppa fra dovre kommer til å gjøre et toppløp denne søndagen. Selv fra dødens tror jeg hun kan vinne dette.

7 Odd Herakles. For en traver dette er. Måten han vant Jacob Meyer på Bjerke sist var meget imponerende. Romtveit-traveren bare reiste unna flere av de beste kaldblodshestene i landet. Fra tet kan han naturligvis vinne dette. Jeg tror dog han er dårligere enn Silje på ren kapasitet.

5 Ingbest blir tredjevalget mitt. Denne blir klart mindre spilt enn de to hestene ovenfor. Jeg vet Frode Hamre har ambisjoner med hesten. Formen til 6-åringen virker til å være god for tiden. Det er ikke lenge siden hesten tok hjem Lars Laumb-løpet på Bjerke, og slo våre beste hester her til lands.

Rangering V75-5/ V5-3: A: 8 B: 7-5 C: 1-9-3-4-6 D: 10-2



V75-6: - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Startside: Selv om 1 Synja Diva er lynrask, så er ikke førstesporet på Biri det enkleste. Jeg tror dog hun klarer å forsvare det. Både 2 Sweet Hangover og 3 Among Hastrup er raske fra start og vil garanterte gjøre et hederlig forsøk. Jeg ser for meg at det blir en rask første 500 meter her.



5 Creek's Survivor blir mitt objekt i dette løpet. Dette er i bunn og grunn en meget flott traver. Husk at denne hesten vant V75 på Bjerke i fjor. I det nevnte V75-løpet bare spant han unna konkurrenter som Skyfall og Income. Nå har Leangen-hesten fått et løp i kroppen etter en pause siden desember. I det løpet etter pausen ble 8-åringen annen bak kanongode Valley Ivan. Jeg tror hesten kan sprinte ned mot 12-tallet denne søndagen. Det er en meget god traver som ga et tiltalende inntrykk i sin årsdebut. En soleklar tipsener for meg.

Jeg kommer dog ikke til å spille uten verken 4 Ricochet Face, 7 On Track Banditen og 10 Promo Kemp. Jeg er veldig spent på førstnevnte. Denne er bedre enn hva raden viser, og kan overraske.

Rangering V75-6/ V5-4/ DD-2: A: 5 B: 4-7-10 C: 6-1-3-8-2

V75-7: - Varmblodshester. 2140 meter autostart.

Startside: 1 Gluwhein har ikke blitt satset med for fullt bak startbilen enda. Jeg tror fjorårets Kriterie-vinner kan overraske med å forsvare sporet. 2 Normandie Royal vil doge gjøre et reelt forsøk til å overfly han. Hestene lenger ut tror jeg ikke er raske nok til å overfly 2. Min tetfavoritt er 1 Gluwhein, som kommer til å bli satset med i morgen

1 Gluwhein. Hoppa som blir trent av legenden Gunnar Eggen. Dette er en ordentlig god traver. I fjor spurtet han inn til seier i selveste hoppe-kriteriet. Hoppa fikk seg en lang pause etter Oaks-bonusen som gikk i oktober. Det så dog ut som Gluwhein har trent godt i vinter. Årsdebuten på Momarken sist var nemlig svært fin. Hun måtte trave sisterunden i dødens, og at Eggen-hoppa allikevel klarte å ta ned 10 Let's Take a Selfie over oppløpet var meget sterkt. Inntrykket var mektig over mållinjen. Jeg tror hesten har gått veldig mye frem med dette løpet, og gleder meg til å se Gluwhein i morgen. Det soleklare førstevalget mitt.



10 Let's Take a Selfie har vært god i år, og måtte gjøre en hel del underveis sist. Jeg tror ikke Kolnes-hoppa slår Gluwein om sistnevnte får styre tempo i tet, men det er overhode ikke sikkert at det blir det riktige scenarioet. Hun er såpass god denne Let's Take a Selfie at hun må på alt av forslag. 2 Normandie Royal og 4 Gaia B.R får og plass. S

Rangering V75-7/ V5-5/ DD-2: A: 1 B: 10-2-4 C: 8-12-5-6-11-9-3-7



