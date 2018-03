Internasjonal V75-omgang på Klosterskogen

B.B.S Sugarlight kan være årets vinner av Klosterskogen grand prix. Her sammen med sin faste sjåfør Vidar Hop. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi står foran en praktfull internasjonal V75-omgang på Klosterskogen lørdag. 21 millioner ligger i den samlete premiepotten, med et tillegg på 10 millioner for en eventuell alenebong.



Klosterskogen presenterer en strålende meny både sportslig og spillemessig. Som alltid er det Klosterskogen Grand Prix som er hovedløpet denne lørdagen, og årets utgave synes jeg ble et herlig løp. Vi har flere norske håp i løpet. Dagens omsetning vil bli skyhøy, da det er første gang Klosterskogen kjører internasjonal V75-omgang denne dagen. Og det gleder oss. Merk at Klosterskogen starter dagen allerede 13:15, med en herlig V4-omgang.

Før vi kaster oss over analysene til lørdagens omgang, tar vi en titt på statstikken for denne V75-omgangen de siste fem årene:

Lørdag 15. april 2017:

Utbetaling sju rette - kr 7868

Lørdag 26. mars 2016:

Utbetaling sju rette: 35196,-



Lørdag 4. april 2015

Utbetaling sju rette: 18581



Lørdag 19. april 2014:

Utbetaling sju rette: 55123,-



Lørdag 19. april 2013:

Utbetaling sju rette: 91987,-

Noen enorme utbetalinger har det ikke det vært de siste fem årene, men det har vært fine penger for de med syv rette. Årets omgang har noen store favoritter, men flere løp er også meget jevne. Jeg har funnet to bankere, noe jeg mener vi må ha for å komme til mål i dagens omgang.

Banker i Habibs minneløp

I V75-1 har jeg, som mange andre, meget god tro på at Frode Hamre vinner med sin 3 Waffle Cone. Hoppa er lynrask fra start, og vil være å finne i tet etter 200 meter. Hvem er det som da vil trave i dødens? Ingen, tror jeg. Det blir fort en lang rekke, helt til noen går ut med 1000 meter igjen. Da skal Waffle Cone ha få problemer med å ta hjem et billig Habibs minneløp.

Hoppa debuterte i regi Hamre under eliteloppshelgen på Solvalla i fjor. Der var hun enorm. Hun satt i tet etter 500 meter, men det kostet 08,9. Ikke nok med det, da satte Pietro Gubellini full fart på Vash Top, og førsterunden ble klokket til 1.10,3. At Waffle Cone likevel vant løpet, var meget imponerende. 4-åringen skuffet så litt på Färjestad gangen etter, men var tilbake på topp da hun gjorde sin norgesdebut på Jarlsberg i juli. Hun fortsatte i den samme stimen og tok to imponerende seiere både på Axevalla tredje sist og Solvalla nest sist. I det siste løpet før hun tok en velfortjent pause var hun annen på Åby bak Vanquish Kronos. Jeg har full tillit til Frode Hamre, når han sier at hoppa er klar for dagens oppgave. 3 Waffle Cone blir dagens beste banker for meg.

Rangering V76-1: A: 3 B: 4-6-1-5 C: 2



Ready Cash-sønn i Thai Tanics?

Jeg tror 15 Bryssel har en kjempesjanse i V75-6. Bjørn Goop, som kusker Bryssel, er i en helt egen klasse i disse langløpene og han vet nøyaktig hva han skal gjøre til enhver tid. 6-åringen har vist seg svært rask i volten, og dagens springspor tror jeg kusken vil dra utnytte av. Bryssel er nok å finne oppe i ryggen til hestene på tyve meter tillegg tidlig. Derfra skal sjansene for seier være gode. Goop sin traver har nå fått to løp i kroppen etter et opphold på over tre måneder. Første gang ut på Solvalla var Bryssel tidlig å finne i tet, men gikk på et målfoto tap for West Wing. Sistnevnte som blir en del betrodd i dagens hovedløp, Klosterskogen grand prix. Jeg synes Bryssel var klart forbedret i sin siste start. Viste herlig innstilling med å ta ned Ukebell Jet oppunder mål. Dette er en solid traver som har en fin teknikk i travet, og jeg tror svingene på Klosterskogen vil gå uten problemer. 15 Bryssel er den beste hesten i feltet, og har fine forutsetninger. Det blir dagens nest beste banker for meg. I både V5- og DD spillet går jeg og all in på Bryssel.



Rangering V76-6/ V5-4/ DD-1: A: 15 B: 4-12-14-11-10-2-3-6 C: 1-13-8-9-7-5



V75-2. Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 1 B.B Terje T har stått i dagens spor en gang tidligere i karrieren, og ble da klart overflydd. 2 Ask Eld er middels fra start. 3 Ådne Odin er raskere enn 1 og 2, og tar seg normalt til tet. 4 Nadine U.N er flink fra start, men neppe en tetkandidat. 5 Lille Jim er sjanseløs på teten. 6 Tomeld Ø.K må tas forsiktig bak bilen og rundt den første svingen. Kan kjøre seg til tet på et senere tidspunkt. 7 Myhreng Jerker har ikke startet i første rekke bak bilen på lang tid, og er ingen het tetkandidat. 8 Will Prinsen har mye fart i seg, og kommer garantert til å bli sastset fremover med tidlig. Min konklusjon er at 3 Ådne Odin blåser til tet. Jeg tror muligens Tom Erik Solberg overlater teten til 8 Will Prinsen etter 3-400 meter.

3 Ådne Odin har jeg tro på i den andre avdelingen. 5-åringen har på langt nær fått vist det han er god for. Jeg trodde Killingmo-hingsten skulle få et kanonår i fjor, men det ble kun tre seiere på 13 starter. Han kom seg dog til derby, men der var han elendig for dagen. Det var gledelig å se Ådne Odin årsdebutere i Bergen for drøye to uker siden. Hesten så rett og slett strålende ut for dagen. Med åpning i den siste svingen, kunne han faktisk ha hentet inn Moe Svarten. Da det ikke ble åpning måtte Vidar Hop bakke seg ut bak flere ekvipasjer, men da åpningen kom spurtet hingsten strålende til fjerdeplassen med full fart inn i mål. Det var et gedigent forminntrykk som må tas på største alvor. Dagens oppgave er perfekt for Ådne Odin, og her kan kusken velge mellom enten å sitte i tet eller ta lederryggen på en god hest. Killingmo-traveren blir garantert altfor lite spilt her, og 3 Ådne Odin blir mitt uttak.

8 Will Prinsen må nok en gang regnes. Hesten var strålende på Momarken sist til seier. Kan få overta teten fra Ådne Odin her, og nettop teten er en posisjon fjorårets derbyvinner ser ut til å like seg godt i. 6 Tomeld Ø.K fungerte overhodet ikke sist i Bergen, men dette er feltets beste hest og han må regnes tidlig her. Det er spennende at Eirik Høitomt kusker 7-åringen.

Rangering V76-2: A: 3 B: 8-6-7 B/C: 1-9-2-10 C: 5-11-4-12



V75-3. Varmblodshester. 2100 meter autostar t.

Startside: 1 Allaway G.T har startet i førstesporet bak bilen to ganger. Han har holdt teten lett en gang, mens raske Always On Time hentet en lengde på han for et halvt år siden. 2 Twigs Briard er en rask hest, men henter neppe en lengde på 1 direkte. Jeg tror 1 Allaway G.T må slippe fra seg teten, skal 2 Twigs Briard komme seg til tet. Min konklusjon er at 1 sitter i tet underveis.

4 Roberto D.K kan være et meget godt spill i den tredje avdelingen. Hesten som står oppstallet i Bergen har et høyt toppnivå, noe han har vist i de siste startene. Nest sist var han ute i V75-løpet som ble vunnet av Lucky Princess. Roberto måtte bakkes ut som sistehest i den siste svingen, men avslutningen var meget god til andreplassen. Hester som Always On Time, Riordan Kronos, Merles Simone og Netherlees`s Dream ble alle spurtet ned av Roberto over oppløpet. Han kom så ut som en 2-oddser i Bergen for en drøy uke siden. 10-åringen hadde bakspor på sprint, og da det gjenstod en runde hadde han 40 meter frem til teten. Roberto leverte en sisterunde på 1.12,7, og det holdt ikke til mer enn andreplassen. Jeg synes uansett at innsatsen var meget god og at hesten bekreftet at formen fortsatt er inntakt. Motstanden skremmer ikke veldig i dag, og fra andre eller tredje par utvendig tror jeg Herman Tvedt og 4 Roberto D.K kan vinne. Mitt objekt i løpet.

Jeg vil og gi 11 Joe Hoe Lee oppmerksomhet. Vallaken er blant de beste hestene i dagens felt. Vallaken årsdebuterte på Jarlsberg sist, og fikk et såkalt prepareløp. Kusken slapp teten til K.W Tigerlady, som var helt tom for krefter ned oppløpet. Dermed ble Joe Hoe Lee sittende bom fast med masse krefter spart. Jeg tror det løpet gjorde godt, og det blir et andrevalg! 2 Twigs Briard går mot å bli klar favoritt, og dette er en hyggelig traver. Jeg synes dog hesten blir litt overvurdert, og blir han tatt i mot på startsiden kan han helt klart tape dette. Han skal uansett med på alt av forslag.

Rangering V76-3/ V5-1: A: 4 B: 11-2-1-5-8 C: 7-3 D: 9-6-12-10

V75-4. Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Etna B.R er lynrask og forsvarer sporet enkelt. Sistnevnte vil garantert ha lederryggen underveis, og jeg tror at 3 Above From De Hess har gode sjanser til å overta teten. Det er på med helstengt hodelag i dag, og hoppa er lynrask fra start.

9 Nad Al Sheba er en av de aller beste hestene i dette feltet. Hun gjorde noen enorme innsatser før den siste starten på Jarlsberg. Da presterte 8-åringen dårlig og var sliten i mål. Treneren melder om at hesten hadde en halsinfeksjon da, men at det er ordnet opp i og at hoppa trener meget fint. Jeg tror Kai Johansen kan sende frem til dødens med Nad Al Sheba, og vinne løpet fra den posisjonen. Han vant fra dødens i V75-løpet på Jarlsberg tredje sist og var enorm. Tilbake på topp er Nad Al Sheba veldig spillbar i dette løpet, og det blir mitt klare førstevalg.



Jeg synes det er flere hester som blir altfor lite spilt her. Selv om både 8 Rebella Mystic L og 12 Puisseguin står vanskelig til, er det to klare skrellobjekter. Førstnevnte viste god form ved å spurte inn til en fin annenplass bak Allaway G.T sist. Formen er kraftig i annmarsj på fjorårets derbyfireer. Når det gjelder Puisseguin var den ute under unionstravet på Momarken. Der satt hoppa fast helt til oppløpet kom til syne, og fakta er at hesten gikk et solid oppløpet. Hun hentet flere lengder på Patricia Hastrup og så fin ut. 2 Uendy Z.S og 3 Above From De Hess skal begge regnes tidlig, og får plass på alle forslagene.

Rangering V75-4/ V5-2: A: 9 B: 3-2-8-12-11-1-5 C: 4-6-7-10

V75-5. Kladblodshester. Moe Odins æresløp. 2100 meter autostart.

Startside: Jeg vet Jomar Blekkan mener at 1 Jærvsørappen kan holde hvem som helst ute, men om Finnskog Sjefen blir satset med er Jærvsørappen, i mine øyne, uten mulighet til å forsvare sporet. Jeg tror dog at 2 Finnskog Sjefen vil finne en rygg fortest mulig i dag, og da kan Jærvsørappen forsvare sporet. 3 Tekno Odin er varierende bak startbilen, men uten tull er det fort hesten som får overta teten fra 1. 4 Kleppe Slauren er tidlig fremme, og skulle Tekno Odin åpne dårlig som han gjorde på samme dag i fjor, tror jeg Djøseland sitter tidlig i tet.

Jeg har en klar favoritt i Moe Odins æresløp, og hesten jeg snakker om er 4 Kleppe Slauren. Det er en viss fare for at hesten må trave i dødens og det er ikke enkelt å vinne dagens løp fra den posisjonen, men jeg tror Kleppe Slauren er den eneste hesten i feltet som kan klare det.

Kleppe Slauren møtte på både 3 Tekno Odin og 9 Ingbest sist på Bjerke. Ja, Ingbest var en god vinner av løpet, men jeg er klart inne på at Kleppe Slauren var den som gjorde det beste løpet. Var under en lengde unna seieren, etter å ha gått i dødens store deler av løpet. Jeg synes Djøseland, som til vanlig er en god kusk, kjørte dårlig. Sistnevnte ga full gass runden igjen, og kjørte i oppløpsfart på siste bortre. Ikke veldig overraskende var det da at Ingbest kom bakfra og vant. Kleppe Slauren har etter min mening vært best av elitehestene en lengre tid nå, og han har en fordel få i dagens felt har, han leverer toppløp hver gang. I fjor ble han spurtet ned av 11 Lome Brage i dette løpet. Den dagen hadde han rett og slett ikke farten til å svare opp Brage ned oppløpet. Jeg tror hardt på 4 Kleppe Slauren og på de minste forslagene er dette en frekk banker.

3 Tekno Odin og 9 Ingbest er den neste hestene på ranken. Førstnevnte gikk siste 500 meteren på 20,3 sist. Det var et fint inntrykk på hesten, men i dag er det helt annen motstand og hesten må rett og slett være bedre enn tidligere for å vinne dagens løp.

Rangering V76-5/ V5-3: A: 4 B: 9-3 C: 6-11-7-1 D: 5-2-8-10



V75-7. Klosterskogen Grand Prix. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Quick Fix er det nærmest umulig å hente en lengde på. Per Oleg Midtfjeld, som kusker Kolgjini-traveren, har da et valg å ta. 2 I Love Paris kan og åpne, men jeg tror Goop velger å ikke være med i noe tetkjøring. Utenifra er det da 4 Thai Broadway som fort tester for tet, men jeg tviler sterkt på at det er ryggen Quick Fix vil ha. Om 6 B.B.S Sugarlight kommer etter 3-400 meter, tror jeg Quick Fix slipper til denne. Min konklusjon blir da at 1 Quick Fix slipper om det er Sugarlighten som kommer tidlig. Skulle Goop satse fra start med I Love Paris, slipper nok Quick Fix til denne også. Men dette blir kun et sidescanrio.



1 Quick Fix blir mitt førstevalg i årets utgave av Klosterskogen grand prix. From Above-sønnen vant dette løpet for to år siden, og liker seg godt på dagens bane. Han har nå fått to løp i kroppen etter en lengre pause. Første gang ut tapte han kun for Rocky Winner, men da var Quick Fix tydelig tung i kroppen. Sist på Momarken kom han seg tidlig til tet i Steinlagers æresløp, men ble sliten over oppløpet og ble kun tredje. Jeg synes innsatsen var godkjent, og hesten kan garantert ventes forbedret til dagens løp. Sitter 9-åringen i rygg på B.B.S Sugarlight rundt den siste svingen, skal ingen i dagens felt føle seg trygge, og jeg synes dagens forutsetninger ser meget fine ut for hesten til Lufti Kolgjini. Sistnevnte overlater tømmene til Per Oleg Midtfjeld. Dette kuskebyttet er positivt. 1 Quick Fix er mitt førstevalg i hovedløpet.



6 B.B.S Sugarlight er hesten jeg tror sitter i tet underveis, og fra den posisjon er han vanskelig å rå på. Formen virker fin for tiden, og han tapte trolig Steinlagers æresløp på at han slet i siste sving sist. Han gikk et meget sterkt oppløp. Jeg håper og tror mitt startsidescenario stemmer, og at vi får se Sugarlight i tet. Et andrevalg for meg. 2 I love Paris må med på alt av forslag. Hoppa er ekstrem god på sitt beste, og det blir spennende å se hvor god hun er allerede i årsdebuten. En hest vi ikke skal glemme er 5 West Wing. Denne er i kalasform for tiden, og kan spurte ned alle, om alt klaffer underveis. Blir lite spilt, men er med på alt av V75-forslagene mine.

Rangering V76-7/ V5-5/ DD-2: A: 1-6 B: 2-5-8-4 C: 3-7-10-9