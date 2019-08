Internasjonal V75 på Charlottenlund

Hedershesten Slide So Easy har en flott vinnersjanse i V75-5 på Charlottenlund søndag sammen med sin trener Flemming Jensen Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Supersøndag

Den fantastiske V75-uken avsluttes med Derbysøndag på danske Charlottenlund, og med årets største dag på Øvrevoll. Både Norsk Derby og internasjonal V64 går av stabelen på bærumsbanen. TV-sendingen går fra Øvrevoll, og her vil også V75-løpene på Charlottenlund vises. Sendingen fra Øvrevoll starter kl 12. På Nettavisen kan du se denne sendingen gratis.

Dansk Derbydag på Charlottenlund Travbane

Så er det Derbytid i Danmark, og jeg kan ikke mindes hvornår det senest på forhånd har set så åbent ud som tilfældet er i år. Den klassiske Derbydistancen på 3000 meter er krævende og hvert eneste år ser man heste der får problemer den sidste halvbane, hvor feltet ofte knækker over.

Hvem der så vinder af de mange med mulighed er svært at vurdere og som altid kommer positionerne til at betyde meget. Man kan næsten ændre sig hele tiden som man nærmer sig Derbyet.

Jeg har talt med Marc Bæk Nielsen flere gange og han lyder meget tilfreds samt optimistisk med 2 Dortmund, der er stærk og vandt sin Derbyprøve helt overlegent uden at være kørt i bund. Gik uden sko og har gjort det et par gange, hvilket har været en fordel.

Generelt er det altid interessant med V75, hvor millionerne skal fordeles. Nu der er fokus på Derby passer det måske meget godt, at V75-Bankeren som jeg ser det er den 3-årige Extreme, der meget vel om et år kan være Derbyvinderen 2020. Det er en hel tophest som jeg tror meget på.

Bankeren:

3 Extreme i V75-5 er bare 3 år og har startet 10 gange, hvor den har vundet halvdelen af starterne. Det er Steen Juul som træner hesten, men han er sygdomsramt og derfor er det Thomas Uhrberg som sidder i sulkyen. Uhrberg har kørt Extreme de første to starter i karrieren, hvor det er blevet til en sejr og en fjerdeplads. Extreme åbnede hårdt udvendigt på den førende senest efter 1.09 de første 500 meter inden den kom til føring og legede sig siden bare til sejren.

I V75-3 kan det meget vel blive sådan at de to heste fra Peter Untersteiner fra gode startspor ender på de bedste forreste pladser i løbet, hvor jeg ellers tror meget på 5 Slide So Easy der i seneste start vandt Mesterskab for Danmark efter et løb udvendigt på den førende Tripolini V P. Slide So Easy kan åbne fra start, men næppe tage en længde på 3 og 4, men Slide går fra alle positioner og er speedig med rette rygløb. Jeg tror mest på Slide So Easy og bruger også denne som V75-banker i V75-3

Luringen:

5 Da Vinci Peak i V75-2 har været blandt årgangens bedste, men det har ikke fungeret i denne sæson. Er meget bedre end resultaterne og har kapacitet til at den at havde kunnet starte i Derbyet, men galopperede dobbelt i Derbyprøven. Nu virker den klar igen og kan sagtens vise sig bedst i dette løb!

V75-1:

Favorit i dette indledende V75-løb bliver 5 Andre Ward der kommer fra en V75-sejr i Rättvik. Der løste det sig perfekt med et godt rygløb og tempo på løbet, men så afgjorde Flemming Jensens hest også bare ganske let. Jeg ved den er matchet mod dette løb, da ejerne rigtigt gerne hvis muligt vil vinde på en Derbydag som der er meget prestige i. Andre Ward deltog i Derbyet for 3 år siden, men galopperede undervejs. Får ikke problemer med distancen. Jeg vil dog ikke anbefale nogen ikke at afkrydse 6 Panamera som leverede en forrygende ophentning efter en stor galop senest på Jägersro. Hesten trives på distancen og Sjunnesson kender den fra mange starter. God vinderchance, og måske V65-lås med hestene 5 og 6.

Vil man gardere yderligere er 10 Come On Hugo en mulighed, men den galopperede som Derbyfavorit sidste år og har næppe fordel af de mange mennesker og larm på Lunden. Topform er er hos 9 Dekadent K der holdt udvendigt fra senest på Tingsryd og 8 Something Fishy, der havde godt med kræfter sparet senest.

V75-2:

Mange med mulighed i dette løb, men prøver lidt frækt med 5 Da Vinci Peak, selvom resultaterne ikke er prangende. Kan dog meget bedre og har døjet med skader og op til seneste start sygdom. Meldes klar igen og har så stor kapacitet at den kan vinde løbet. 3 Deliociousstone har aldrig vundet, men vist fremgang de sidste starter og leverede en super fin præstation senest i en Derbyprøve. Vinder når som helst.

4 Double Up bliver måske favorit og den er i hvert fald klar spidsfavorit for den åbner rigtig hurtigt fra start. Var på for lang distance senest og rakte ikke trods perfekt rygløb. Fører længe nu. 1 Don Pedro blev det forkert for senest, hvor den blev svaret op da den angreb i tredje spor. Gik godt ved sejren i forrige start og bliver den ikke lukket inde fra spor 1 er det en vinderchance. 10 D J O’kay var ikke som bedst senest, selvom den gik frem udvendigt for den førende med 1200 meter tilbage. Kan bedre og er en god hest, der får et fint rygløb og runder mange til slut.

V75-3/V5-1:

Her kan det meget vel blive sådan at de to heste fra Peter Untersteiner fra gode startspor ender på de bedste forreste pladser i løbet, hvor jeg ellers tror meget på 5 Slide So Easy der i seneste start vandt Mesterskab for Danmark efter et løb udvendigt på den førende Tripolini V P. Slide So Easy kan åbne fra start, men næppe tage en længde på 3 og 4, men Slide går fra alle positioner og er speedig med rette rygløb. Jeg tror mest på Slide So Easy.

Det er klart at 4 Geneaal Bianco bliver en svær konkurrent for det er en god hest, der tidligere har været tredje i Copenhagen Cup. Vandt fra spids i forrige start, men tabte lidt fart til slut i sidste start. Kan vel her få lov at overtage føringen fra staldkammeraten 3 Justice Ås som ikke rigtigt viser det som vi tidligere har set fra hesten som har vundet på Lunden før. 1 Amour Du Coglais har vist flotte præstationer uden helt at altid have heldet i starter i Frankrig. Spor 1 er svært, men skulle det løse sig kan den godt overraske.

V75-4/V5-2:

Danmark har en stærk og lovende E-årgang og mange af de bedste 3-åringer skal vi se i dette løb. Det er svært at komme udenom 4 E Type Cash, der virker som en ”overhest” som trods bare 6 starter har vist at være en af årgangens bedste. Har enorm styrke og vandt senest Grand Prix’et i Aarhus. 5 Empire endte på andenpladsen bag E Type Cash i Aarhus og blev sendt frem udvendigt for den førende efter 950 meter. Glæd jer til at se denne Empire der har en udstråling som få travheste har. Kapacitet har den også og den kan sagtens vinde her.

Jeg har feeling for 2 Livi Oxford H M der er hurtig fra start og har perfekt startspor. Vandt let senest og er på vej frem. 11 Maya Turbo har skidt spor, men har vist gode takter i Frankrig. Er ubesejret og en lækker hest at se på. Luring i 3 Erling der ikke har fordel af Aarhus, hvor der løbet højre rundt og hvor den har startet de sidste starter. Erling er en rigtig god hest, men dem er der mange af og 6 Ecco C N er lynhurtig fra start og var ikke stort slået senest.

V75-5/V5-3:

Her tror jeg bare at 3 Extreme vinder (se V75-Bankeren) for det er en tophest, der selvfølgelig ikke har startet så meget og kun er 3 år mod ældre og mere rutinerede konkurrenter. Jeg tror dog den løser opgaven. 5 Billi Time kan man høre på Flemming Jensen at han har tro på og den var overlegen senest. Bliver bedre og bedre fra start til start.

7 Setauket har tidligere taget spids fra spor 7 som ved sejren i Kalmar og er en spændende hest. 9 Caviar har været ramt af skader flere gange, men har enorm kapacitet og vundet 8 af 10 starter. Vandt let i et billigt løb senest fra føring, men køres måske denne gang roligt rundt og ser hvad der er i afslutningen. Luring i 2 Coco Line som dog lidt underligt galopperede sejren væk midt i sidste sving senest.

V75-6/V5-4/DD-1:

Hvem vinder Dansk Trav Derby er svært at spå om. Jeg prøver med 2 Dortmund som vandt med mange kræfter sparet og slet ikke var mærket af Derbyprøven. Stærk og reel og meldes klar fra stalden. I DD-spillet bruger jeg 2 Dortmund som banker.

9 Donatello Garbo har haft uheld i mange starter, men vist at den er blandt årgangens bedste. Skal køres fra ryg og gemme speeden, hvilket den kan her og så kan den runde mange til slut. 5 Daytona trænes af Team Steen Juul som har vundet 9 danske Derbysejre, og hesten har vist enorm kapacitet. Undgår den galop er det også en vinderchance. Det samme er 4 Dekanen K som har vundet de sidste to starter og imponerede voldsomt senest efter hård åbning. Vandt let på en toptid og skal køres i føring her.

10 Dontpaytheferryman var i særklasse som 2-åring og vandt alt, men har siden ikke rigtigt kunne følge op. Blev for frisk udvendigt på den førende senest, men holdt godt og hesten er på kapacitet en vinderchance, hvis den holder sig rolig. 8 Dumbo var uheldig senest, men ser formtoppet ud og står distancen. Spor 8 er iskoldt, men løser det sig kan den overraske sammen med 3 Diamant Østervang der bare bliver bedre og bedre.

V75-7/V5-5/DD-2:

Meget åbent også i dette løb så de sidste to V75-afdelinger har brug for mange garderinger. Hvis løbet bliver kørt med tempo og 4 Twilight D får et godt rygløb kan den måske runde til sejr. Formen er der og hesten en god afslutter. 7 Barolo var vildt imponerende senest efter lang pause og udvendigt på den førende. Gik helt uden sko senest og gør det giv et igen. Skal være en god chance sammen med staldkammeraten 1 Sun Esterel fra et godt spor og med fin form.

5 Mr Shorty kan meget og har enorm fart, men også lidt temperamentsfuld. Prøves med dygtige Kasper K. Andersen der kan passe perfekt til hesten. 3 Key Largo gør sit bedste hver gang, er hurtig fra start og har godt spor og så kan 6 Machiavelli altid være en chance, da den afslutter godt hvis den får rygløbet.