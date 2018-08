Internasjonal V75-søndag på Charlottenlund

Tycoon Conway Hall og Steen Juul blir nok spillefavoritt i V75-3 på Charlottenlund søndag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Søndag er det klart for Norsk Derby på Øvrevoll og landets eneste galoppbane byr opp til fest. Det er internasjonal V64, det er også både V5 og V4. Søndagen byr også på internasjonal V75 fra Charlottenlund i Danmark, det er danske travderbyet skal kjøres. Søndag kveld er det klart for Leangen på en feiende flott internasjonal V65-omgang.

Her er starttidspunktene på Charlottenlund søndag:

V4 (fire egne løp før V75: spillestopp kl 12.45

V75 (løp 5 til løp 11): spillestopp kl 14.30

V5 (løp 7 til løp 11): spillestopp kl 15.13

DD (løp 10 og løp 11): spillestopp kl 16.20



Tid til Derby på Lunden

En gang om året afvikles Dansk Trav Derby på Charlottenlund Travbane, som vel ret beset og selvom Danmark er ”lillebror” til Sverige og Norge indenfor hestesporten, er den danske Derbydag nok den som mange mener er den bedste?

Uanset hvad man mener hver især glæder vi os i Danmark til at igen at skulle opleve den hårde kamp og den ene chance man som travhest har for at vinde et Derby.

I år er der mange der kan vinde og reelt tror jeg 6-7 heste er potentielle som Derbyvinder, og netop det at der ikke som i andre er en storfavorit, virker meget spændende.

Positionerne, held og kusken rigtige beslutninger kan meget vel afgøre, hvem som vinder Derbyet, og jeg tror på Confidence.

Den skuffede fra spids i Derbyprøven, men var slet ikke træt og rendte bare og ”legede” uden at afgøre. Den er nok bedst med et rygløb som den får her og så tales der fra stalden om at prøve den med et norsk hovedlag denne gang.

Bankeren:

V75- 9 Bandit Brick

Selvom det kan virke ”kedeligt og nemt” at vælge en som alle også vælger, så kan jeg ikke se hvordan Bandit Brick skal tabe dette stayerløb. Det er en tophest som Steen Juul har rost mange gange, og et internationalt gennembrud næste år er bestemt en mulighed. Bandit Brick har aldrig startet på så langt et løb, men den er ligeglad med distancerne og klarer alt. Jeg ved man fra kredsen omkring Bandit Brick har satset på dette løb og netop at vinde på Derbydagen, hvilket jeg tror Bandit Brick gør!

Luringen:

V75-7 - 4 Cool Shadow

Er en stærk hest, der dermed er helt sikker på Derbydistancens 3000 meter. Imponerede i sin Derbyprøve, og Jeppe Juel var enormt tilfreds med måden hesten var på i sit afsluttende reelle arbejde først på ugen. Positionerne behøver ikke betyde det store undervejs for Cool Shadow, så selvom den først for alvor er kommet op blandt de bedste i årgangen og den trods alt ikke har startet så mange gange, kan den være en topchance.

V75-1:

29 sejre i 34 starter er resultatet fra 9 Bandit Brick, der er en tophest som den 68-årige Steen Juul mange gange har fortalt han har enorme forventninger til. Den vandt 20 sejre på stribe efter nederlaget i debuten og i år har man så søgt større opgaver i udlandet. Nu kommer den for første gang til start over så lang distance, men det klarer den også og burde bare vinde. 3 Peakster er handlet til danske ejere og var tapper senest efter et løb udvendigt for den førende. Virker stærk og Björn Goop satser sikkert fremad fra start. 4 Babymoney er en luring i løbet, da den er i topform og bedre end resultaterne, så hvis der endelig kommer lidt held kan den overraske.

V75-2:

Bedste hest i feltet er 11 Chablis, som på sin kapacitet faktisk kunne have vundet hovedløbet i dag, Dansk Trav Derby, men den dummede sig med galop i Derbyprøven og kom ikke videre. Gik ellers fantastisk efter galoppen og var fremragende i starten på Jägersro. Kan faktisk godt være en alternativ ”V75-Banker”. 1 Cadillac Shadow har været væk med en skade, men er kommet tilbage uden rigtigt at kunne nå i rette form til en Derbystart. Det er tophest der bliver rigtig god og den kan åbne fra start. Har haft gavn af de tre uger siden Derbyprøven og rækker langt.

6 Cmynewlollipop var meget uheldig i Derbyprøven og endte med en del kræfter sparet. Virker bedre end nogensinde og er meget stabil, så jeg tror den har topchance. Se op! 7 Captain Morgan viste lidt fremgang sidst og man skal bemærke, at den nu starter for første gang i Flemming Jensens træning, hvilket altid er interessant. 3 Cerveza var dårlig sidst, men er en fin hest, der vinder ofte og den må man ikke undervurdere.

V75-3/V5-1:

Løbet for den hurtigste klasse ser ud til at skulle afgøres mellem fire heste. Disse er til gengæld svære at skille ad og positionerne vil blive afgørende. 3 Probo O P er en spændende hest, der senest afsluttede godt til en sikker sejr i et løb, hvor der var topfart på hele vejen og hesten fik et roligt afventende løb. 5 Slide So Easy havde man håb om at kunne være med i Åby Stora Pris, men fik i stedet en flot V75-sejr. Det er en fin hest, der før den kom til Flemming Jensen, var hos Kenneth Nielsen, der kører hesten denne gang da Flemming Jensen er udelukket. Spor 4 & 5 på sprint på Lunden er de bedste og jeg tror Slide So Easy fyres af fra start.

1 Tycoon Conway Hall er kommet tilbage efter dobbelte problemer med en hovbens-fraktur. Har kapacitet, men er i svær klasse. Nu tales der for første gang i år om at rykke skoene, og uanset hvad det ender med er hesten altid en chance og kan åbne hurtigt fra start. 2 Justice Ås render altid med frem og må snart også vinde en fortjent sejr, og Peter Untersteiner har jo i den grad form på stalden.

V75-4/V5-2:

Så skal vi kigge nærmere på en række spændende 3-årige heste. 2 Dontpaytheferryman vandt alle sin starter som 2-åring og var bare bedst. Har slet ikke fået det ud af denne sæson som man regnede med og senest gav den sig lige let nok efter den kom til føring, selvom forcering til spids var hård. Er hesten på toppen kan den vinde dette løb. Snakhesten er 3 Staro Mcmillan som allerede i Prøveløbet gav prøver på sit talent. Var overlegen trods et hårdt udvendigt løb senest og er en ”frygtelig lækker” hest, men trods alt ikke har startet så mange gange endnu. Det var positivt fra 1 Peak Fear senest, hvor den mod gode heste endte bag den førende med kræfter sparet til slut. Fortsætter fremgangen er den også med fremme her, men kan næppe udnytte spor 1? 9 M S Triple J har igen været uheldig med startsporet og fik igen spor 9. Har haft gode afslutninger, men skal håbe på tempo og at den kan gemmes så længe som muligt.

V75-5/V5-3:

Måske omgangens mest åbne løb og en så bred gardering i V75 som man har råd til må anbefales. 7 Cody S kan det hele og vandt trods et hårdt løb senest en sikker sejr. Skidt spor og kan igen have brug for at gå frem for at skabe løbet. Dårligt spor har 11 Bella Donna, men hun har ellers imponeret flere gange og har ret så stor fart i benene. Med tempo på løbet runder hun mange til slut. 1 Kadway Tanks virker bedre end resultaterne og har ikke lige haft heldet. Spor 1 må være fint og løser det sig undervejs er den med fremme.

3 Allineedislove blev kørt offensivt fra spor 8 senest og kom til føring, inden den siden slap denne position. Hang godt med til slut og har nu løbet i kroppen, hvilket skal have ført den frem. 8 Classico har dårligt spor og været slettet da den var halt i en tiltænkt start for nylig, så den kan mangle løbet i kroppen. Er dog en fin hest. Fremgang har der været hos 9 Ce Hindø der var helt overlegen fra føring senest, men denne gang møder bedre heste. Virker dog kraftigt på vej frem.

V75-6/V5-4/DD-1:

Så skal vi have gang i endnu et topløb som der er mange af denne dag på Lunden. 6 Dolan Spring ved vi er en herlig hest, der når den er som bedst ofte vinder. Det gjorde den senest i comeback’et, hvor den efter en god afslutning sejrede sikkert. Er givet bedre nu og skal være førstevalget og blir også min DD-banker.

1 Star Keeper gør sit bedste hver gang og er spændende fra spor 1 med Adielsson, men sporet kan både være godt og skidt. Løser det sig er hesten en vinderchance. 2 Supreme Star fik et afventende løb senest, men sluttede godt af til rimelig sikker sejr og skoene ryger denne gang. Kan åbne fra start. 11 Machiavelli er meget bedre end resultaterne og normalt ikke ustabil, så kommer der fart på løbet, vil den runde mange til slut. Endelig skal blandt mange andre også nævnes 3 Wingait Erik, der forekommer til at være bedre end resultaterne og har et godt spor.

V75-7/V5-5/DD-2:

Hvem skal så være Derbyvinder i Danmark? 1 Confidence gav sig overraskende fra spids i Derbyprøven, men var slet ikke træt og det var skuffende. Meldes klar til opgaven og er måske endda bedst med et rygløb som den får her. Har vist at være blandt årgangens bedste og prøves måske denne gang med et norsk hovedlag. Min Derbyvinder! 5 Come On Hugo var som forvandlet senest i første start for Flemming Jensen og vandt let fra spids. Så helt rolig ud og har ellers optrådt hidsig til tider. Har nu været tre uger mere hos Team Jensen og er givet gået endnu mere frem. Hvis ikke de mange tilskuere og larm giver problemer, kan det være ”Hugo” der vinder Derby efter føring hele vejen.

6 Cuba Libre Ice var bedst blandt årgangen i fjor, men har ikke vist det samme i år, hvor halsproblemer bl.a. har drillet. Gik ok sidst og er givet endnu bedre nu, og vil absolut have fordel af distancen. 4 Cool Shadow har også stor fordel af distancen og imponerede trods et hårdt løb senest. Har trænet forrygende op til dette løb og bliver spændende at følge. Man skal ikke glemme 8 Cocky med Erik Adielsson, for hesten er på vej efter sygdomsproblemer tidligere på året. Galopperede to gange i sidste start, men sluttede forrygende efter sent angrebsplads i forrige start. Kan sagtens overraske.

9 Champions Peak hang med senest, men plejer at have en bedre afslutning. Husk på at det er 68-årige Steen Juul som træner og kører, og han har altid hestene klar! 2 Chio Gilbak og 3 Chief One leverede begge stærke præstationer senest og bliver spændende at følge, hvilket Björn Goop også gør som kusk bag kapable, men lidt vanskelige 12 Chock Nock.