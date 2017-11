Knallfin V75-omgang med finaler av Breeders

Björn Goop er aktuell i dagens V75-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V4/V5 Øvrevoll: NM-søndag på Øvrevoll

Oddstips 1: «BP» blir Fredrikstads store frelser

Oddstips 2: Kroatia vil få mye rom

Tippetips: Sveitserne har full kontroll

Eurojackpot fredag: Potten gikk - en person vant 221 millioner

VikingLotto onsdag: Nordmann vant over 38 millioner

Vi har en fantastisk V75-omgang foran oss på søndag, og her skal det blant annet kjøres finaler i Breeders' for både 3 + 4-åringer. Løpene inneholder mange meget gode hester, og det skal ikke veldig mye til før dette gir enormt bra betalt. På Sørlandet lørdag var vi ikke gode nok i V75-spillet, men nå er vi ekstremt sugen på revansje, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V75-1 : 1 Swish Lane – Er veldig bra, og uten noe tull på veien så må mulighetene være gode. Feilet riktignok fra samme spor sist, men normalt skjer ikke det igjen. Untersteiner er opp på sin springer, og det skal han også være. SKAL STÅ FØRST! 11 Qatrine Gel – Er grunnkapabel, den har fått en blåser i kroppen etter et lengre avbrekk, og blir dessuten kuskeplusset med Adielsson. Står ikke tilbake for noen av disse, og leverer den på sitt beste, ja, da kan supersjokket være et faktum. OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-2 : 8 Dream Lane – Blir ikke spilt i finalen av Breeders’, men det må da være feil? Var riktignok tung etter pause sist, men rapportene går ut på at den skal være MYE forbedret til finalen, og da skal de andre virkelig få kjørt seg. Glem ikke superløpet den gjorde nest sist da den moste alt på et imponerende sett. Kan opplagt vinne dette med klaff, og vi setter varsellampene på full styrke. 2 Caddie Lisieux – Var enorm sist, og henger den bare sammen i aksjonen sin har den naturligvis en bra sjanse. Er dog ikke helt enkel, og det er ikke alltid det stemmer for den. Står nydelig til, og den tas selvfølgelig med på alt.

V75-3 : 8 Ready Ribb – Står litt tøft inne på pengene, men på ren kapasitet er den god nok, og vi elsker dessuten å spille på Bjørn Goop i disse stayerløpene. Han er enkelt og greit best å bedømme tempoet, han gjør omtrent ingen feil, og han sender stortsett i riktig øyeblikk hver gang. Vår ide! 7 Trot Kronos – Er en kanon, og den kan egentlig bli så bra som helst. Jogget en 13-tid sist etter en kjapp 10-avslutning. Distansen takler den veldig bra, og den er på foto om den leverer som best. SKAL MED PÅ ALT!

Dagens beste V75-banker:

V75-4 : 4 Vamp Kronos – Er dagens beste banker. Det er snakk om en beinhard hoppe som stadig utvikler seg, og den rader opp med seire. Var helt spinnvill når den holdt oppvisning tredje sist, og da viste den 08,7 s 800m… Parkerte da en såpass god hest som Hazard Boko! Nå sist ble det en enkel seier etter en kjapp avslutning. Vinner trolig dette løpet uansett om den skulle havne utvendig leder, og her må vi bare gå til. ALL IN!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-5 : 4 Disco Volante – Blir TUNGT betrodd, og betrodd skal den også være. Spurtet strålende sist, og formen er meget bra. Grunnen til at vi ikke banker er at den aldri er har vært helt å stole på. Nå sist feilet den for eksempel kort etter mål, mens den tidligere har vist at den ikke trenger å være helt enkel bak bilen. Motivert, men… 10 Jaques Noir – Er ordentlig god, og den utvikler seg dessuten fint. Har vunnet de to siste fra tet, og nå sist gikk den fakta kun på treningsbalanse. Blir nok rigget til på en bedre måte her, og skulle favoritten røre det til for seg, ja, da er motbudet vårt HETT!

V75-6 : 3 Selmer I.H. – Tre hester får plass på bongen i denne Breeders’ finalen. Selmer I.H. kom ut uten sko på beina for første gang sist, og du verden hvor bra den ble på den balansen. Gikk et helt ellevilt løp etter en tøff reise, og det var nesten slik at man ikke trodde det man fikk se. På klokken stod det 11,3 s 800m, og vi gav den tre pluss i kanten. Leverer den et slikt løp i finalen så skal den andre få kjørt seg! 1 Hazard Boko – Var også helt enorm i forsøket, og bare dundret unna i tet. Pullet nesten over mål, og den var ikke tom på 13,1. Skulle den greie å holde opp sitt innerspor er den naturligvis med å gjør opp om det igjen. Den siste hesten på bongen er 5 Husse Boko som stadig blir bedre.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Frekk DD-banker:

V75-7 : 10 Makethemark – Er dagens beste objekt. Hadde fort vunnet forsøket med litt mer tur underveis, for den avsluttet helt enormt, og kom voldsomt nedover oppløpet. I denne finalen så OSER det stor fart på forestillingen, og da er det aldri feil å komme bakfra med tørt spurtkrutt. Makethemark fortjener en seier i et større løp etter at treneren tidligere i år glemte å melden den til Derby… Her kommer «revansjen»? BANKES I DD-SPILLET! 3 Diamanten – Er den i årgangen med best skalle, og du verden hvor den kjemper i løpene. Har vært med på mye i år, og den var kanskje ikke like sprek i forsøket sist som tidligere. Her risikerer den dessuten å måtte gjøre litt jobb selv, og dette trenger ikke å bli veldig enkelt. Er dog en opplagt gardering på V75-lappen.