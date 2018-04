Knallspennende V75-omgang fra Sverige

Peter Ingves er aktuell i dagens V75-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Lerum med V75-systemfullklaff på Åby 28. april

Det ble STOLPE UT for undertegnedes flate bonger denne lørdagen da Master Crowe stod alene på de. Systemene til undertegnede gjorde dog rent bord, og de satt som spikret. Folkesystemet (25 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.19 508, mediumsystemet (5 andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.19 508, og det største systemet (fire andeler a Kr.2 995) betalte ut Kr.23 320,-. Godbiter som Ultra Bright (3-valg), og Ringostarr Treb (2-valg) stod begge alene i a-gruppen...

Petter med solide tips i Drammen - Kr.945 ble til Kr.20 505!

Det ble servert svært fine tips til lunsjomgangen i Drammen 28. april. Nettavisens største bong til Drammen til Kr.945 satt som et skudd og betalte tilbake flotte Kr.20 505



På Eksperten ble det også fullklaff. Før siste avdelingen sto faktisk Nettavisen igjen med 20 av de gjenværende 47 bongene. Til slutt kom fire ekspertenbonger gjennom med fem rette, og de hadde en innleveringspris fra Kr.945 (fire andeler a Kr.250/fem andeler a Kr.200) til Kr.1 800 (fire andeler a Kr.450).

Lerum med supertips i Harstad 21. april! Tok du rygg?

Det ble servert enormt sterke tips til Harstad denne kvelden, og lukene ble tømt! Nettavisens bong på Kr.1 920 satt som støpt, og den betalte ut hele Kr.17 518,-. I V5-spillet satt ALT, og vår minste V5-bong på Kr.192 betalte ut fantastisk fine Kr.5 741,-. Dagens storskrell Young Moon Hoss (5,6%) var med på kun tre hester i V65-6. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 21 V65-bonger. Sjekk ut følgende:

* 8 bonger a Kr.500 (fire andeler a Kr.125) betalte ut Kr.16 278,-.

* 5 bonger a Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.17 022,-.

* 6 bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500/seks andeler a Kr.330) betalte ut Kr.17 518,-.

* 1 bong a Kr.3 000 (fire andeler a Kr.729) betalte ut Kr.18 014,-.

* 1 bong a Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.18 510,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vaggeryd står for dagens store høydepunkt, og her venter en særdeles åpen V75-omgang. Kvaliteten på løpene er ikke den beste, og vi blir alt annet enn overrasket om det skreller til både en og to ganger i denne menyen. Dagens beste banker kommer ut i V75-4, og her spekulerer vi ikke i mot 7 Coeur De Lion. Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 3 Royal Navy Neo – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og den har funnet toppformen. Spurtet inn til en sikker seier sist, og da slo den altså en såpass god hest som Racing Ribb. Tiden som den noterte var også meget sterk. Er veldig kjapp i vei, den står i et bra spor, og feelingen er at den kan vinne dette fra tet/eventuelt rygg leder. Hadde kun 8% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og det er for lite. OBS!

V75-2 : 9 She’s Caviar H.H. – Er en fersk 4-åring, og den årsdebuterte altså sist. Viste en flott speed nedover siste bortre, og den fullførte også bra via 13,2 s 600m. Gikk på 16-tallet over denne distansen i fjor, og vi blir ikke overrasket om den allerede nå kan senke seg ned på 15-tallet. Da trenger den ikke å være helt borte, og som nesten uspilt gir vi den tipsnikken i det som ellers er et ÅPENT løp.

V75-3 : 4 Kiara Sånna – Er MYE billigere ute nå enn sist, og den må bare prøves. Var sensasjonelt forbedret etter en ca 3mnd pause sist, og vi sperret øynene opp da. Ble brukt relativt mye underveis, men fullførte likevel ordentlig bra på en kruttsterk tid. Om den viser i nærheten av slike takter her, ja, da skal sjansene være STORE. SKAL MED PÅ ALT!

Dagens beste banker:

V75-4 : 7 Coeur De Lion – Debuterer for SVÆRT DYKTIGE Petri Puro (46% seire i 2018) denne søndagen, det er gode rapporter på hesten, og mot en billig gjeng er dette vår beste banker i omgangen. Imponerte oss veldig i flere løp for Björn Goop, og det er snakk om en hest som har kapasitet langt utover det grunnlaget som den har på konto. Det er nå denne skal spilles, neste gang blir den garantert MYE hardere betrodd. ALL IN!

V75-5 : 7 Quite A Soldier – Blir BLYTUNGT betrodd, og oppfører den seg, ja, da vinner den. Er dog ekstremt spesiell, og ikke helt god i hodet sitt. Som GIGAfavoritt kjøper vi den ikke, men at den skal stå først på ranken er motivert. 8 Bouncing Ball O.O. – Er klart bedre enn raden, og får den bare aksjonen til å stemme duger den normalt meget godt i omgivelser som dette. Tas med på alt.

Dagens nest beste banker:

V75-6 : 5 Poplar Broline – Kan være helt KLINK her. Vi snakker om en kapabel hest for klasse, det er meget gode rapporter på den etter pause, og Peter Untersteiner skal rigge den ordentlig til på søndag. Nå blir det YANKERVOGN (første gang i Peters regi), det blir skorykk på alle fire, og det blir på med et stengt hodelag. Suser til tet, og siden er dette løpet over? DETTE ER VÅR ANDRE BANKER I OMGANGEN!

V75-7 : 3 Count Response – Er Peter Untersteiner VELDIG opp på, og dette kan helt klart dreie seg om tidlig tet og slutt. Den har bra kapasitet for klassen, og fjerde sist vant den altså sikkert på 13,9/2140ma… Gikk med sko på alle fire før pausen, men nå tar man bort skoene foran. Fra eventuelt tidlig tet er dette hesten å slå, og det er en småfrekk banker for de som ønsker å gå tynt.