Knallspennende V75-omgang fra Sverige

Jorma Kontio er aktuell i dagens V75-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Eskilstuna byr på en utfordrende V75-omgang søndag, og dette er en omgang som vi tror kan betale ut veldig store kroner. De helt klare bankerne finnes ikke, men etter å ha jobbet betydelig med denne omgangen så landet vi tilslutt på 7 Sign Me Up Too (V75-4) som dagens beste banker. Har vært matchet i tøffe omgivelser, men er billigere ute nå, og selv fra dødens må sjansene være store! ALL IN! Ellers finnes det en rekke godbiter, og her er det bare å ta rygg på følgende snadder:

V75-1 : 4 S.G.’S Atalanta – Må bare prøves i innledningsløpet. Dukket opp i banen tidligere i uken på Solvalla, og den så rett og slett smellfin ut for dagen. Dundret til tet, fikk rygg leder, og ble sittende bom fast som fulltanket. Draskylappene ble ikke nappet ned, og vi gav den et stort pluss i kanten. Er normalt ytterligere forbedret til denne oppgaven, og vi kan ikke gjøre annet enn å rope et stort varsko! 7 Cactus – Fikk vinne sist, og var bra. Vær dog OBS på at den varmet helt elendig, og vi stoler ikke på denne.

V75-2 : 7 Friendwithbenefits – Kan være en FREKK banker om man ønsker å spille tynt. Den gikk fullt godkjent i kulissene sist, men da klaffet det ikke helt for kusken. Nå er det Kim Eriksson opp, og han vant med denne tredje sist. Vi er dessuten inne på at den fyker til tet fra et perfekt springspor, og det meste ser perfekt ut på forhånd. SPILLES! 11 Cuarto Käbb – Gikk meget bra i debuten for Åke Lindblom sist, og skulle den være ytterligere forbedret nå så er den aktuell bak vår soleklare ide.

V75-3 : 2 Paris By Cash – Småskummelt løp hvor det kan være smart å plukke med seg noen hester. Favoritten debuterte for sin nye trener sist, og da ble det galopp og game over. Er god nok, men skal prestere for sin nye trener før vi går hardt til på den. Motivert, men… 6 Blownaway – Gikk PIGG i mål på en dårlig bane sist, og den varslet full form. Kan fort være skrellen om den fortsetter sin fine fremgang. OBS!

V75-4 : 7 Sign Me Up Too – Har vært ute i knalltøffe omgivelser på slutten, og gjort fullt godkjente løp mot bedre hester enn dette. Har blitt strøket inn et spor, den er tøff i psyken sin, og sjansene for at den vinner dette selv om den skulle havne utvendig leder må være store. Lar seg rett og slett ikke stoppe? 8 Bugatti Brick – Feilet bort en mulig seier sist, og vi hadde 08,5/400m på den i sluttrunden før galoppen kom. Var veldig tjukk rundt magen sin, og det løpet gjorde nok godt. Er LYNRASK fra start når den blir sluppet avgårde fra start, og kan kanskje komme seg foran. Dog holder vi Sign Me Up Too som en bedre hest.

V75-5 : 7 Imakethecashquick – Har fått to løp i kroppen etter pause, og her er det VINNERFORM pågang. Den gikk fullt godkjent nest sist, mens den sist ble sittende bom fast som ubrukt. Er veldig kjapp i vei, kusken er bra i sammenhenger som dette, og blir det bare ikke helt feil på startsiden så skal de andre få kjørt seg. Slår til som en ordentlig godbit? Vi er fakta inne på akkurat det… Bak vårt soleklare objekt så er dette løpet veldig jevnt/åpent, og en bred gardering kan vise seg å være riktig.

V75-6 : 4 Eddy West – Her er det naturligvis kusken i mot, men løser bare dette seg sånn noenlunde så må sjansene være store. Spurtet voldsomt sist, og vi likte den skarpt. Gikk 15,1/2140ma, og det på en krevende bane. Ingen i dette feltet er bedre, og nå kommer vel seieren? SPILLES! 3 Joe Frazier Boko – Blir veldig hardt betrodd, og det er snakk om en bra 3-åring. Har dog vært forkjølt siden det siste løpet, og formen kan derfor være noe usikker.

V75-7 : 9 Carmine AM – Er feltes i særklasse beste hest. Har dog sine problemer med kroppen, og sist var den et trist skue i banen. Er garantert behandlet før denne oppgaven, og henger den bare sånn noenlunde sammen så skal sjansene være gode. Er en motivert favoritt. Vi stoler dog ikke fullt ut på den. 11 Athos Race – Hadde et strålende fjorår, men har slitt mer i år. Møter her riktig motstand, den har fått et løp i kroppen etter pause, og burde være forbedret. PASSES!