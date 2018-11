Leangen byr på Gulljackpot i V75

Lesja Odin har startet ti ganger og vunnet samtlige. I regi Øystein Tjomsland er det blitt fem seire. Her ser vi ekvipasjen under seiersløpet i V5-1 på Sørlandets travpark 6. oktober i år. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lørdag for 14 dager siden var det felles V75-omgang med Sverige og Eskilstuna og enorme 76 mill i jackpot å spille om. Sist lørdag var det nordisk V75 på Bjerke og også da skyhøy V75-omsetning. Denne lørdagen er det Gulljackpot når Leangen byr opp til V75-fest. Det betyr at Rikstoto dobler førstepremiepotten og det er således strålende forutsetninger for spillerne.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Leangen har avviklet fire V75-omganger tidligere i år og det har endt slik:

Lørdag 27. januar - utbetaling sju rette 168 455 kr

Lørdag 7. april - favorittparade og 607 kr for sju rette

Lørdag 23. juni - utbetaling sju rette kr 18 685 kr

Lørdag 29. september - jackpot (The Last Ticket var den dagen en kjempeoverraskelse).

Undertegnede har hatt Leangen som sin favorittbane i årevis og levert en rekke sterke tips til akkurat den banen. Så også til V75-løpene lørdag 23. juni (da var det også Gulljackpot)

V75 Leangen lørdag 23. juni 2017

Da ble det fullklaff for hele elleve av andelslagene med navn "SisteLeirvågGull" Andelene på disse bongene kostet kr 200, kr 332, kr 500 og kr 899. Utbetalingen ble fra 24 796 kr til 25 711 kr. I tillegg ble det også fullklaff for to andelslag under lagnavn "LeirvågsGullLeangen" begge med fire andeler a kr 899. Disse betalte begge tilbake kr 25 085. Totalt ble det altså klaff for 13 andelslag og ca 325 000 kr tilbake. Ellers ble det en bråte med seksere og femmere på de øvrige V75-forslagene og totalt spilte jeg inn ca 440 000 kr av en V75-omsetning på 150 000 kr på Leangen den lørdagen.

Her er et lite knippe over øvrige suksesser på Leangen de siste årene:

Kanonåpning på 2018

Leangen hadde V65-omgang på 1. nyttårsdag i år. Da fanget jeg halve sekserpotten og her er detaljene: V65-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 864 betalte tilbake kr 26 661.

På Eksperten ble det treff for følgende andelslag:

2 andelslag ti andeler a kr 100 – kr 26 661 per stk

4 andelslag fire andeler a kr 250 – kr 26 661 per stk

2 andelslag fem andeler a kr 200 – kr 26 661 per stk

2 andelslag fem andeler a kr 300 – 27 759 kr per stk

3 andelslag fire andeler a kr 500 – kr 53 791 per stk (disse tre andelslagene fikk to ganger seks rette og dobbelt opp da jeg hadde markert for ni hester i V65-2, her startet det til slutt kun sju hester, og siden 2. valget vant ble det dobbel glede)

1 andelslag (systemspill) – fire andeler a kr 1000 – 30 792 kr

Totalt innspilt V65 kr 460 941 – total innsats Eksperten kr 23 975

Best ever 24. januar 2015

Den dagen ble det storeslem så det holder for mine V75-tips på Leangen. Hele 46 andelslag på Eksperten gikk inn med sju rette og hadde en snittutbetaling på 26 000 kroner. I tillegg ble det selvsagt også klaff for det største V75-forslaget her på Nettavisen (innl.pris kr 1440). Totalt ble det drøye 1,2 millioner kroner innspilt (total innsats i V75 da 175 637 kr).

Kjempetips i V65 mandag 25. mai 2015

Amanda Robertsen innfridde den mandagen med min V65-banker forrige på Nettavisen, når hun red 7 Seaborn Simona inn til seier i V65-3. Men også min alternative banker, 5 J.J. Funkies innfridde i V65-6. To systemspill og to andelslag (fire andeler a kr 500) brukte Seaborn Simona som banker, og inkludert ca 18-20 femmere ble det ca 90 000 kroner tilbake på hvert av de fire andelslagene. I tillegg ble det klaff for fire andelslag på Eksperten som brukte 5 J.J. Funkies som banker i V65-6. Disse andelslagene var tre lag med fem andeler a kr 200, og ett andelslag på fire andeler a kr 200. For 200 kr kunne altså disse andelshaverne hver seg kvittere ut hhv 17 800 kroner (de med fem andeler) og 22 250 kroner (de med fire). I tillegg ble det fire femmere på en drøss andre andelslag og totalt ble det ca 750 000 kroner innspilt forrige mandag.

Det har naturligvis vært en rekke andre gevinster, men nå retter jeg fokuset mot lørdagens omgang, der en ubeseiret hest blir folkebanker og også min hovedbanker.

Tjomsland innfrir med folkebankeren

Det handler om 11 Lesja Odin i V75-5. Den femårige vallaken har startet ti ganger i løpet av sin karriere og vunnet hver gang. Lesja Odin innledet sin karriere i regi Geir Vegard Gundersen og tok sine fem første seire i hans regi. Men ble på vårparten flyttet til Øystein Tjomsland ettersom det var utfordringer med hesten. I Tjomslands regi har utviklingen fortsatt og hesten har vært helt overlegen i samtlige fem seiersløp for Tjomsland. Lørdag møter hesten meget overkommelig motstand i V75-5 og selv om hesten står på lengste tillegg, er det normalt ikke snakk om saken. 11 Lesja Odin blir min klare V75-banker på Leangen lørdag og bankerspilles også i V4-spillet.

V75-5/V4-2: A: 11 B: 15-8-3-13 C: 12-14-5-1-9-6-7-10-4-2

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Topp sjanse for seiersmaskinen i V75-7

8 Remix har en nydelig oppgave foran seg i V75-7/DD-2. Seiersmaskinen til Bjørn Eggan har vunnet 21 av sine 47 løp i karrieren. Seks seire på elleve starter er det blitt i år. I V75-7 står hesten 20 meter bedre til enn 9 Eidshaugdjerven som han har hatt flere nappetak med i år. Har i tillegg ytterste spor på 20 meter tillegg, og kommer til å få en ypperlig start. Det er ingen tvil om at 8 Remix også er en bankerkandidat lørdag og på de to minste V75-forslagene, bankerspiller jeg også Remix. Og hesten blir naturligvis også min DD-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

På de to største V75-forslagene dobler jeg opp med 1 Lukas Rauen. Frode Isdahls 11-åring hadde vært borte fra løpsbanen i over 3 år, før han var tilbake i løp på Leangen 4. juni i år og han vant på direkten. Seks seire på elleve starter er det blitt. Kunne ikke rå på en opplagt Eik Odin sist, men fullførte sterkt til andreplass. Lukas Rauen står ypperlig til på strek lørdag og er det opplagte motbudet til 8 Remix. De som eventuelt vil ha med en tredjehest, tar med 3 Røyns Stjernen som var god sist og som også står spennende til på strek.

V75-7/V4-4/DD-2: A: 8 B: 1-3 C: 9-13-5-7-2-11-4-10-14-6-12-15

V75-1/V5-3 - Varmblodshester - 3140 meter voltestart

14 The Last Ticket har vunnet tre V75-løp i sin karriere. 3. oktober 2015 vant han V75-3 på Leangen og var markert på 0,6 prosent. Den dagen vant en spiller over 20 mill i V75. 29. september i år var han på ferde på hjemmebanen Leangen igjen. Da vant han V75-6 og var markert på kun 1 prosent av innsatsene. Ingen fikk sju rette den dagen og det endte med jackpot. Og sist lørdag på Bjerke var han på ferde igjen og vant V75-1, markert på 1,6 prosent av innsatsene. V75-utbetalingen på Bjerke forrige lørdag endte på 1 679 890 kr. Med andre ord har The Last Ticket sørget for enorme skreller hver gang han har vunnet V75-løp.

Men denne lørdagen blir The Last Ticket stor favoritt i V75-1 og denne gangen står han på 60 meter tillegg. I alle V75-løpene han har vunnet har han enten gått innvendig eller i tet. Lørdag må han gjøre jobben selv, og over velvoksne 3200 meter har han god tid å gjøre det på. Men tredje sist var hesten sjanseløs på å hente 20 meter på Crakajack og Sea Samedi i et V65-løp på Leangen. Han er nok bedre nå, men jeg tyr uansett til garderinger i V75-1.

Første motbud heter 5 Kasper T.T. Fireåringen er vanskelig, men har uten tvil kapasitet til å klatre i grunnlagene. Håndterer den Kim Pedersen-trente hesten svingene på Leangen, har har en veldig fin oppgave foran seg lørdag. Det har også 9 Darco. Burde kanskje vunnet og slått ledende Bleeding Heart på Klosterskogen sist, men kanskje var kusk Per Oleg Midtfjeld litt for seierssikker underveis. Darco har kun startet en gang førr på Leangen.

Den fjerde hesten jeg tar med er 4 Absolutelynoexcuse. Tom Forkeruds vallak er i strålende form og har fått tøffe løp på slutten, men likevel levert meget bra. Lørdag står hesten på strek og distansen er ikke noe minus. Er ganske lite spilt, men får plass på alle mine V75-forslag. Jeg stopper på disse fire, men nevner at 7 Fernando var aktuell i likhet med 13 Ippon Futura. Begge har kapasitet.

V75-1/V5-3: A: 14 B: 5-9-4 C: 7-13-8-11-15-12-2-10-3-1-6

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

V75-2/V5-4 - Varmblodshester. 2140 meter autostart.

Detter løpet er utskrevet som såkalt sportrapp, det betyr at hestene med høyest grunnlag har de dårligste sporene. Likefullt mener jeg at de hesten også har den klart beste vinnersjansen og jeg markerer for fire hester på samtlige V75-forslag.

11 Riva Renn blir min favoritt. Var strålende i seiersløpet sist og selv om hun ikke klarte å utfordre 8 Paulinho nest sist, innbiller jeg meg at Eilefsen-hoppa er enda bedre nå. 12 Roberto Brazz holder fortsatt strålende form. Fireåringen er flink til å holde farten og med litt klaff underveis fra det kinkige tolvtesporet, kan det bli årets tredje seier.



10 Creek's Superline har vunnet ni av ti løp i år og imponert. Lørdag er det dog klart skjerpet motstand og jeg ranker hesten ned som tredjevalg. Men hester med slikt vinnersting kan ikke regnes bort. I og med at 8 Paulinho er blitt strøket, finner jeg også plass til 9 Champlain på mine V75-forslag. Har en fin oppgave foran seg og det blir spennende å se Tom Erik Solberg som kusk på denne.

Rangering V75-2/V5-4: 11 B: 12-10-9 C: 1-5-4-7-3-6-2

V75-3/V5-5 - Kaldblodshester. 2140 meter autostart.

Fire hester skiller seg noe ut i dette kaldblodsløpet, der en treåring blir mitt klare førstevalg.

4 Storm Teddy har vunnet åtte av sine elleve starter i treårssesongen og imponert. Hang veldig bra på kanonhesten Rappstjernen sist det var V75 på Leangen og har fulgt opp en meget enkel seier i et treårsløp på Leangen etter det. Lørdag er første gang Storm Teddy står i første rekke bak startbilen, men hesten har sett stabil og fin ut og det bør gå bra.

12 Frier Birk tar den lange turen fra Skien. Har stabilisert seg dette året og dermed kommer også seirene. Har vel aldri vært bedre enn akkurat nå og selv om tolvtespor trekker litt ned, er det uansett i sisterunden at Frier Birk gjør løpene sine. Andrevalget. 3 Stumne Fyr var kanongod i seiersløpet i V75 i Bergen nest sist, men sist ble det galopp. Holder Wolden-traveren seg på beina, er han med i seierskampen her. 8 Spikfaks var helt enorm da han vant et finaleløp mot svært gode hester i V75 på Bjerke 8. september, men har ikke vært like bra i løpene etterpå. Er han i nærheten av prestasjonen fra seiersløpet på Bjerke, kan han vinne V75-3 fra dødens.

De fire hestene blir mine utvalgte i V75-3. 11 Ruskeli Scott er en hest jeg gjerne også skulle hatt med, men det fikk jeg ikke råd til.

Rangering V75-5/V5-3: A: 4 B: 12-3-8 C: 11-1-6-7-5-9-10-2

V75-4/V4-1 - Varmblodshester. 2640 meter autostart.

1 Seaborn Titanic ligger an til å bli en av de største favorittene denne lørdagen, slik han også var sist det var V75 på Leangen. Frode Husbyns flotte Thai Tanic-sønn har en fin oppgave foran seg, men Husbyn er usikker på hesten grunnet vanskelige treningsforhold. Det er også fare for at hesten blir overflydd, så jeg garderer.

11 Eros Barsk blir min første gardering. Hesten var ute i ulvelag sist lørdag på Bjerke og stod i tillegg helt håpløst til i det løpet. Klart bedre oppgave denne lørdagen, selv om ellevtespor trekker ned. Tom Erik Solberg er flink til å løse slike oppgaver. 2 Day U.S. har vist strålende form både i trav og monte i det siste. Har en flott oppgave foran seg her og står også bra til spormessig. Opplagt seierskandidat her.

Jeg skulle gjerne hatt flere garderinger på de mindre forslagene, men må opp på det største for å finne plass til ytterligere tre hester. 9 She's In Love gjorde egentlig et kanonløp på Bjerke forrige lørdag, men kusk Noralf Brækken brente kruttet for tidlig. Med litt mer is i magen underveis, er denne ikke ueffen. Variable 12 Next Game er vant til å møte bedre hester. Med klaff underveis, kan det bli seier. Uspilte 7 Mr. Sopranos sliter med å trave feilfritt, men på kapasitet er jeg sikker på at denne er god nok med noenlunde klaff underveis.

Rangering V75-4/V4-1: A: 1 B: 11-2-9-12-7 C: 6-5-10-4-3-8

V75-6/V4-3/DD-1 - Varmblodshester. 2140 meter autostart.

Meget fint spilleløp i dette sølvdivisjonsløpet. Jeg står på fem hester på de fleste V75-forslagene.

Under tvil setter jeg 7 Annie's Boy først på min rangering. Tor Olaf Halle har gjort en fremragende jobb med denne hesten som har sprunget inn 437 500 kr i år. Men han svek som storfavoritt sist i et V76-løp på Bjerke og det uroer en del. I tillegg står hesten i et sjanseartet sjuendespor her. Men er hesten tilbake på sitt beste, skal det være bra seierssjanse.

2 Sea Samedi er en trønder i knallform. Tok regelrett lett ned meget gode Derby D'Estino i seiersløpet tredje sist, og hadde ingen problemer med å holde unna for The Last Ticket (som startet 20 meter bak) nest sist. Ble toer i det løpet og klarte ikke å rå på en fantastisk opplagt Crackajack. Sist gjorde hesten et nytt toppløp til andre i Østersund. Står fint til her og skal være med i kampen om seieren.

12 Allaway G.T. blir som vanlig hardt betrodd, men hesten har manglet det lille ekstra i det siste. Motstandsmessig er det ned en liten klasse lørdag. Min outsider. 4 W.J. Eminent Bergen trøtnet fra dødens sist, men var bra i løpene forut. Har en veldig fin oppgave foran seg lørdag og er hesten tilbake til det vi vet han kan, er han en opplagt seierskandidat her. 3 Giant Star har radet opp med toppløp de siste månedene, men ble veldig stri i tet sist på Biri og trakk seg mot mål da. Nå varsler Bjørn Steinseth at det er tilbake til draskylapper igjen og Giant Star er uten tvil god nok til å vinne V75-6, om han er som i løpene nest sist og fjerde sist.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 7 B: 2-12-4-3 C: 5-8-6-1-11-9-10