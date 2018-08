Lekker V75-omgang med E3-kval

Kenneth Haugstad er aktuell i dagens V75-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En herlig søndag venter for vi som elsker å spille på trav og galopp. Moroa begynner allerede 12.45, og da blir det både V4 + V5 på Bro Park. V75 til en krone rekken blir det fra Sverige og Romme kl.15.50. Jarlsberg er sist ut denne søndagen med en INTERNASJONAL V65-OMGANG kl.18.15.



Supertreff - Kr.1144 ble til Kr.81 621 på Bjerke 4. august!

På Bjerke denne lørdagen var det langt i fra lettløst, og det var ingen som klarte å prikke riktig V75-rekke. I V4-spillet var det annerledes, og her maktet Petter Kristiansens største bong på eksperten (fire andeler a Kr.295) å få fire rette. Utbetalingen på denne bongen ble storfine Kr.81 621,-.



Det skal kjøres forsøk til E3 denne søndagen, og det blir både stor sport og stort spill på Romme. Det man skal huske på er at flere av 3-åringene begynner så smått å merke kjøret, og ikke alle er like "modig" lengre. Dagens beste banker kommer ut i V75-6, og her må vi bare tro MYE på 10 Aleppo Pine. Dette er en av årgangens beste, og vi er veldig inne på at den speeder inn til seier. Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 4 Devil Sound – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den har gjort to meget gode løp fra tet. Spesielt sist holdt den bra på en for lang distanse. Nå er det dags for et løp på drømmedistansen, den har trukket et nydelig spor, og vi tror hardt på tet og slutt! Er en banker for de som jakter storcashen!

V75-2 : 7 No April Fool – Vidåpent løp, og her kan det skrelle til. Draget vårt kommer ut fra en stall som har slitt, men som nå er på riktig vei igjen. No April Fool var klart bra i nederlaget sist, og på klokken stod det 13 s 800m med krefter igjen. Kan opplagt vinne dette om det bare klaffer litt underveis. SE OPP!

V75-3 : 5 Filur Sisu – Har funnet superformen nå, og den MÅ passes. Var veldig tapper i nederlaget sist, mens den ikke var tom etter sene luker bak Betting Gangster nest sist. Kan muligens komme seg foran nå, og da er vel dette løpet over? SPILLES!

V75-4 : 1 Global Wishmeluck – Er grunnkapabel, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Fikk maks i et bløffløp sist, og formen virker å være veldig bra. Nå er det opp med Jepson, sporet passer perfekt, og den kan vinne dett fra både tet/rygg leder. Er verdt et forsøk mot Zara Kronos!

V75-5 : 8 Global Withdrawl – Er LYNRASK fra start, og vi er faktisk litt inne på at den kan hente en lengder på 4 Betting Gangster om den blir laddet MAKS fra start. Betting Gangster har nemlig sålangt i karrieren kun vært middels pluss fra start… Global Withdrawl var ikke på topp sist, men er nybehandlet før denne oppgaven, og forventes å være tilbake på sitt beste. Revansje pågang?

V75-6 : 10 Aleppo Pine – Er en av de beste i årgangen, og opplagt en av de som har imponert oss mest. Feilet seg bort i finalen nest sist, men da prøvde man ny balanse, og det fungerte ikke som best. Var tilbake sist, og vant enkelt etter 12,5 s 1000m. Kommer til å fly fort på denne sprinten, den har trukket sporet innenfor sin verste konkurrent, og det tror vi kan bli helt avgjørende. DETTE ER DAGENS V75-BANKER!

V75-7 : 2 Staro Miami – Ble sjenert til galopp vel runden igjen sist, og den tapte en del. Kom strålende tilbake, og sjeneringen vel runden igjen kostet den fort seieren og en sjekk på 925 000. Har trukket vinnerloddet i sporlottoen nå, og skulle Mika Forss finne teten, ja, da skal dette være over. SOLEKLAR UTGANGSHEST!