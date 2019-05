Malmin har V75-bankeren i Bergen

Orlando Classic og kusk Kristian Malmin. Lørdag kommer de ut i Bergen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige fredagsmeny

Undertegnede serverte nok en gang solide tips til Sverige, og det ble FULLKLAFF for den største bongen pålydende Kr.1 800 denne tirsdagen. Hele Kr.10 013 kunne man hentet om man hadde tatt rygg på den bongen. Fabulous Journey innfridde som en banker av stål, og Argbiggan (3-valg / BANKER I DD) innfridde som en ordentlig godbit!

Strålende V75-omgang i Bergen lørdag:

Høydepunktene kommer tett for tiden, og mens Oslo Grand Prix kun er en liten uke unna skal vi først til Bergen og deres V75-omgang lørdag. Når det gjelder denne omgangen så har vi endel virkelig fine løp foran oss - Kong Olavs Æresløp, Eldings Æresløp, og Rappfots Æresløp er tre av høydepunktene og her er det altså MYE å glede seg til.

Onsdag på Bjerke greide en spiller å løse V75-rebusen, og han kammet hjem knappe 1,5 millioner kroner. Bongen kostet Kr.994 og inneholdt tre bankere. Ett 2-valg og to 5-valg ble bankerspilt! Du visste vel at på lørdag kan man vinne betydelig mer, nemlig TRETTEN MILLIONER!

Vår beste BANKER i V75-omgangen mellom de syv fjell dukker opp i V75-2, og vi ser ikke helt hvordan 10 Orlando Classic skal kunne tape sitt løp. Står med syv strake seire, møter en billig gjeng, og dette skal være helt grønne lykter!

Alt om lørdagens V75-omgang finner du litt lengre ned på siden.

Her er lørdagens V75-tekst til løpene i Bergen:



V75-1 : 4 Førlands Tor – Feilfritt, og om Per-Eivind Tjordal bare kjører til direkte = da tror vi ikke denne taper. Er nok en av de beste 4-åringene på ren kapasitet, men den sliter dessverre med at den ofte må innom en galopp eller to. Nå sist galopperte den som ventet bak bilen (er dum bak bilen), så huket den hjul, og galopperte på ny. Havnet LANGT bak feltet, men løpet som den så gjør, ja, det er av det helsvette slaget. Fikk kontakt ca 1150m fra mål, gikk så på i sporene, og fullførte kruttsterkt til en sikker seier. På klokken stod det 23,5 s 1750m… MÅ BARE PRØVES!



9 Rappstjernen – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den har vært solid uten å få vinne. Har en enorm toppfart i kroppen sin, og skulle de andre invitere denne inn i løpet med lav fart underveis så er det en vinner. Skal dog få slite med å hente 40m på vår ide. 2 V.G. Prinsen – La inn 26,7 s 800m sist, og var ikke tom på det. Glem ikke at dette er en hest som fjerde sist slo Kleppe Varden fra likestart. Hadde Kleppe Varden stått på strek her hadde den fått en god del spill på seg, men det gjør ikke V.G. Prinsen. Kan være skummel å utelate med luringen Svein Ove Wassberg. Bak der ranker vi 7 Stumne Fyr/6 Todin som begge kan vinne om favorittene skulle røre det til for seg.

Vår rangering : A : 4-9 B : 2-7-6 C : 3-5-1

V75-2 : 10 Orlando Classic – Kommer ut fra formstallen til Anderssen/Malmin, og den jakter altså sin åttende strake seier. Har aldri tapt… Imponerte med måten den bare blåste rundt feltet på sist, og den jogget 14,5/2100ma med krefter igjen. Ingen i dette feltet har normalt verken kapasitet eller fart til å svare Orlando Classic når den kommer tungt i sluttrunden, og dette er uten tvil dagens beste banker.



4 Golde Dooleys – Er veldig formsterk, og dessuten en god hest i grunnlaget. Står fint til, og er den første som skal med om bankeren garderes. 11 Red Lane – Har vært strålende etter pause, og vant veldig enkelt fra tet sist. Er grunnkapabel, og også denne skal med om vår banker garderes.

Vår rangering : A : 10 B : 4-11 C : 2-7-1-5-3-9-6-12

V75-3 : 14 Lykkje May – Her er det veldig jevnt, og i et såpass stort felt må det klaffe på veien skal man vinne. Vår ide fullførte klart bra sist, og har funnet formen. Står i første omvendt på tillegget, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Vår ide. 13 Prinsesse Sølv – Var ute i samme løpet sist, og også den gikk veldig bra. Til denne starten blir det kanskje skorykk, og det vil nok gjøre den ytterligere forbedret. Vi dobler opp a-gruppen.



15 Trø Hera – Har blitt ganske tett startet på slutten, og sist måtte den ned i kjelleren. Vi er usikker på hvordan det slår ut, og oppgaven som venter her er dessuten alt annet enn enkel. Outsideren. 11 Haugestad Alma – Er en av de unge hoppene i feltet, og som enda er under utvikling. Var ikke langt bak Trø Hera etter en fin reise sist, og ved en ytterligere forbedring så kan det kanskje gå veien.



2 Alve Frøkna – Lanserte vi i Bergen sist, og skammer oss ikke over det. Alve Frøkna kom ut etter et lengre avbrekk, og den solgte seg dyrt fra tet mot en såpass tøff hest som Erga Jokeren. Er dog best i rygg, og med flyt er den sylvass på speed. OBS! 1 Rano Hilda – Er kjapp ut, den står veldig riktig til, og kan kanskje lede dette løpet veldig lenge med offensive Tom Erik Solberg…

Vår rangering : A : 14-13 B : 15-11-2-1-5-7-8 C : 9-12-3-6-4-10

V75-4 : 7 Wanda Classic – Haukåsløpet er småskummelt, og her er fakta ingen helt sjanseløse. Dog har vi solid tro på vår soleklare tipsener, og Wanda Classic skal stå først. Var ikke veldig langt bak de beste i årgangen i fjor, men virker enda bedre i år. Var knallgod i årsdebuten nest sist, mens den også sist var utrolig solid på en upassende tung bane. To løp i kroppen har normalt gjort den ytterligere forbedret, og mot ikke den tøffeste gjengen av hopper tror vi på seier. 8 Delight Classic – Er den vi frykter mest, og også den er fra stallen til Anderssen/Malmin. Har fått to løp i kroppen etter pause, og sist fikk den aldri skikkelig sjansen i kulissene. Møtte da klart bedre hester enn dette. Dalen er en kusk vi liker, og får han bare lifte med her så kan Delight Classic komme på lette bein tilslutt. OBS!



6 Ilenna Bonanza – Så ut til å gå mot seier sist, men ble kontret ut oppunder mål. Har vært ni ganger blant de to beste på elleve starter, og er rett og slett en jevn/flink hoppe. Outsideren. 5 Tiffany Yellow – Rader opp med fine prestasjoner, men hvordan står det egentlig til med vinnerviljen? Frode Hamre er dog stadig opp på sin springer, og slikt tar vi på alvor. Skal med om man bruker noen hester. 9 Fidji Rags – Satt bom fast sist, og virker å utvikle seg fint. Er ikke så verst på sitt beste, og det kan muligens være en skrell for dem som spekulerer litt.

Vår rangering : A : 7-8 B : 6-5 C : 9-4-2-1-3

V75-5 : 1 Eldvina – Rappfots Æresløp er som vanlig en perle av et monteløp, og aldri helt enkelt å finne vinneren i. Vi prøver oss med en fra dypet, og er inne på at Eldvina kan være litt spennende. Har fått to løp i kroppen etter pause, og den har vært positiv ved begge anledninger. Har med garanti blitt matchet mot denne oppgaven, og den blir ikke enkel å fange på en kjapp sprint. Glem ikke at vi her snakker om en hest som gikk 27,9/2100mv fra dødens under sal 5. august i fjor, og var bunnsolid i nederlaget da. Burde kunne gå ned mot 26,0 på en kjapp sprint, og da sier det seg selv at den ikke blir enkel å fange. 11 Troll Svenn – Er «montekongen», men hvordan står det egentlig til med formen? Fungerte ikke nest sist, og var heller ikke noe bra sist. Kommer her ut etter pause, og den er naturligvis aktuell. Dog trekker en oppjaget sprint ned, og vi vil også se hvordan den fungerer før vi går hardere til på den igjen.

12 Kvikk Tojo – Vant dette løpet i fjor, og det gjorde den fra dødens. Holdt da sikkert unna for 14 Tomeld ØK. Kvikk Tojo er nok også matchet mot dette løpet, og sist viste den 22,5 s 800m i kulissene med litt krefter igjen. SKAL PASSES MED FLYT! 14 Tomeld ØK – Går best for Caroline Morken, og den var fantastisk fin for henne under sal tredje sist. Selv fra 60m tillegg er den tidlig aktuell, for vi holder nok denne som best på ren kapasitet. 10 Bacchus ØK – Var veldig fin under sal nest sist, men vi likte den ikke like godt med vogn sist. Tilbake på sitt beste kan det gå veien, og det er en av flere som skal med om løpet garderes.



7 Super Gullet – Var veldig god under sal nest sist, mens den var svak sist. Er klink variabel, men har fordel av sprint, og er ikke ueffen om den har våknet opp på riktig fot. 6 Hage Jerven – Debuterer under sal, og vi er sterk motstander av at slike skal få delta i V75, men nå får den det, og da plukkes den med på mistanke og ikke noe annet. Rapportene går dog i dur. 8 Solberg Jela – Er ikke så verst under sal, og den kan være en skrell for de som garderer bredt.

Vår rangering : A : 1-11 B : 12-14-10-7-6 C : 8-3-5-2-13-4-15

V75-6 : 8 Always On Time – 6 Cokstile er strøket, og Frode Hamre uttaler dessuten til både TGN og Stallskriket at 7 Winmecredit blir strøket. Dermed blir vår tipsener strøket inn to spor her, og da tror vi ingen greier å svare den fra start. Fyker normalt til tet, og på en kjapp sprint kan den umulig bli enkel å fange. Gikk et klart bra løp som toer bak OGP-aktuelle Hickothepooh sist, og innsatsen var altså bra på en noe upassende distanse. Leder rundt om her? 9 Ferrari BR – Er naturligvis overlegent den beste hesten, men vær OBS på at den ble skadet i Danmark i fjor, og var dessuten syk i sitt siste løp på Bjerke. Er nok bra trimmet siden man tar den lange turen, og i dette lille feltet kan den fort få det sydd opp. Hadde vi vært sikker på formen hadde vi plassert den først, men fra bakspor og etter et lengre opphold plasserer vi den bak en formsterk sprinter.



4 Photo Va Bene – Kan være skrellen for de som spekulerer. Kom til mål med krefter igjen sist, mens den spurtet helt vilt i 07-fart nest sist. Skal med om man går utover de vi tror mest på. 5 Deep Sea Dream – Er vi veldig usikker på. Har slitt på slutten, og var syk sist. Skal være frisk nå, men kun tretten dagers pause siden sykdom gjør ikke oss veldig sugne på et spill. Er kun en bitteliten outsider. 3 Tip Esterel – Er i en strålende form, men er nå meldt opp en klasse, og er trolig mer trippel enn seiersaktuell.

Vår rangering : A : 8 B : 9-4-5-3 C : 1-2

V75-7 : 7 Into The Sun – Var helt OK i debuten for Stall Hamre sist, og den fungerte nok som ønsket. Ventes forbedret til starten på lørdag, og på ren kapasitet er den i en særklasse i finalen. Det vi er usikker på er om den er like hard i skallen sin som tidligere, og vi vil gjerne se den levere på sitt beste igjen før vi går ALL IN. Er dog en veldig motivert favoritt. 3 Mr. Malando – Er en tøffing som liker denne distansen, og nå virker dessuten formen å være på riktig vei. Tre løp i kroppen har gjort godt, og på lørdag vil den trolig være ytterligere forbedret. Skal regnes tidlig fra et fint spor.



9 Amazing Dream – Har alltid vist et OK talent, men den har ikke utviklet seg noe veldig det siste året, og fakta er vel at den fra tid til annen viser en noe dårlig skalle. Kan ikke få et bedre løp enn dette når det gjelder motstand, og tar den bare i hele veien, ja, da kjemper den naturligvis om seieren. 11 Jailhouse Banker – Er over formtoppen? Stod til utrolige 8x flesket i finalen på Bergen Travpark sist, hadde et gaveløp, men ble likevel spurtet ned. Nå er det opp igjen med Svein Ove Wassberg, Jailhouse Banker er normalt sylvass på speed, og den trenger ikke å være helt ueffen i et løp som dette. 10 The Trooper – Var veldig god i et tilsvarende stayerløp på Bergen Travpark fjerde sist, og på sitt beste er den fakta ikke så verst. Kan være en skrell for de som ønsker å spekulere.

Vår rangering : A : 7 B : 3-9-11-10 C : 4-8-5-6-2-1

I V5-SPILLET banker vi også 10 Orlando Classic (V5-4), og velger å gardere opp den store favoritten i V5-2, 7 Global Undefeded.