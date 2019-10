Millionjackpot i kveldens V75 på Bjerke

Åsrud Vilja og kusk Kristian Malmin har en flott oppgave foran seg i V75-4 på Bjerke onsdag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det er som vanlig galoppene som ruler til lunsj på onsdagene og Bjerke med sin V75 Bonus som er attraksjonen onsdag kveld. Denne onsdagen skal vi til Malmö og Jägersro galoppbane for lunsjløpene og det er både V4 og V5 på menyen. På Bjerke ble det svært lettløst forrige onsdag og ingen utbetaling for fem rette. Dermed er det JACKPOT i V75 og hele 1 031 210 kr ekstra i sjuerpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Og det er nettopp Bjerke det heretter skal handle om i denne artikkelen. Det ble altså svært så favorittpreget forrige onsdag på Bjerke og sju rette betalte kun 672 kr og det ble ingen utbetaling for fem rette. Dermed er det altså jackpot i kveld og hele 1 031 210 kr ekstra i sjuerpotten. Det vil overraske veldig om det blir like lettløst i kveld, jeg lanserer uansett to bankere på mine forslag.

Slipper Ulsrud Tea nå

Min første V75-banker dukker opp i V75-4. Det handler om 13 Åsrud Vilja som lekte med konkurrentene i seiersløpet på Bjerke nest sist og som vant såre enkelt på Romme i sin siste start. Den meget gode hoppa til Tor Ørjan Johansen har sluppet å møte Ulsrud Tea i de siste løpene og da har det også blitt enkle seire. I kveld står hun på 40 meter tillegg på sprint, og fartsmessig er hun overlegen disse konkurrentene. En viss galopprisiko er det nok, all den tid det er snakk om voltestart. Men uansett er det det en meget overkommelig oppgave som venter. 13 Åsrud Vilja blir min ene V75-banker på Bjerke i kveld og bankerspilles også i V5-spillet.

V75-4/V5-1: A: 13 B: 5-3-6 C: 12-9-2-1-8-14-11-10-7-4

Banker i norgesdebuten

Min andre V75-banker for kvelden, den norgesdebuterer i V75-5. 1 Bravo Revansch dukker opp i regi Morten M. Ottersen og fireårsvallaken kommer med fine meritter fra Sverige. V75-5 er et amatørløp og det ville være en gedigen overdrivelse å si at dette er kveldens sportslige godbit på Bjerke. Jevnt over er det lav klasse på løpet og Ottersen har funnet et nydelig løp å norgesdebutere i. Rutinerte Hans Jørgen Eggen er tømmefører og han er uten tvil blant de beste kuskene i feltet. Startsporet er i tillegg ypperlig. Jeg tror dette er en meget bra vinnersjanse og 1 Bravo Revansch blir min andre V75-banker på Bjerke i kveld.

Rangering V75-1/V5-2: A: 1 B: 10-9-4 C: 2-5-3-7-11-12-6

V75-1 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Det er klart skille på hestene i V75-1 og her står jeg på fire hester på samtlige V75-forslag.

4 Hønn Spik har funnet en helt eventyrlig form og vant tross startgalopp og fjerdespor i siste sving sist. 2100 meter er normalt ikke noe pluss for denne egenrådige vallaken, men han vant to løp over denne distansen på samme periode i fjor og blir mitt førstevalg. 9 Hilton Molander er veldig stor favoritt onsdag morgen og faktisk markert på ca 60 prosent. Det vil nok utjevne seg litt utover dagen, men ingen tvil om at hesten kan vinne igjen. Vant enkelt fra tet på Momarken sist og møter enklere motstand i kveld.

3 Huseby Snuppa var sjanseløs mot en svært opplagt Rive Ruska i Drammen sist, men det er ingen skam å tape for den. Hadde vært toer uten galoppen under press fra Rive Ruska 250 igjen. Bra i seiersløpet nest sist og er hoppa på humør, kan hun ta hjem V75-1. 11 T.M. Stjerna er normalt ingen dame som kliver rundt et felt, men mostandsmessig ser det riktig ut i kveld og med klaff fra bakspor, er det ikke helt utenkelig at det kan bli seier. Bak denne kvartetten ser det vidåpent ut.

Rangering V75-1: A: 4 B: 9-3-11 C: 5-12-1-6-7-8-2-10

V75-2 - DNT's unghestserie. Norskfødte 3-åringer. 2100 meter autostart.

Flott klasse på dette treårsløpet der jeg markerer for fem hester på samtlige V75-forslag.

2 Burning Love E.P. tok en overlegen seier på Klosterskogen nest sist og så meget bøs ut da han var i ferd med å overta teten fra Manihiki på Bjerke 1200 igjen forrige onsdag. Men galopperte i det momentet og kom flott tilbake i kulissene. Står bra til spormessig her og blir min favoritt.

6 Fidanza blir forholdsvis klar spillefavoritt. Treårshoppa har vært matchet mot de beste denne sesongen uten å få vinne. Står litt sjanseartet til i kveld og blir kun en gardering for meg. 1 Call Me Fox ble toer i løpet som Manihiki vant forrige onsdag. Gjorde en fin avslutning da og står bedre til spormessig i kveld. Outsideren. 5 Icarus B.R. skuffet litt fra tet nest sist, men har bra kapasitet og tas med på gardering.

9 High Hopes viste veldig flott klasse på vårparten, men ble syk og tatt ut av løpene. Kommer tilbake etter pause i kveld og trener Morten M. Ottersen er forsiktig optimist. Muscle Hill-sønnen blir min femte og siste hest på forslagene i V75-2.

Rangering V75-2: A: 2 B: 6-1-5-9 C: 8-11-7-4-10-3

V75-3 - Kaldblodshester. Hoppeløp. 2100 meter voltestart.

Skummelt hoppeløp der jeg nøyer meg med fire kryss på de fleste V75-forslagene. Mitt soeklare objekt i dette løpet heter 11 Å.M. Luna. Jeg lanserte denne som mitt førstevalg i Veikle Balder Cup for hopper på Biri sist og skjemmes ikke over det. Å.M. Luna hadde uflyt så det holdt underveis og ble dratt bakover i sisterunden og satt bom fast over mål. I kveld er motstanden flere hakk ned og holder hun seg på beina, bør hun vinne et slikt løp.

7 Haugestad Gabrielle har tatt to strake seire i billige omgivelser. I kveld er det opp til bevis for spillefavoritten med 20 meter tillegg og skjerpet motstand. 9 Frk. Sjur var sensasjonelt forbedret i seiersløpet nest sist og ble sjette i ovennevnte Veikle Balder cup for hopper på Biri. Havnet utvendig for lederen da og det ble for tøft. Klart bedre oppgave i kveld og med på gardering. Fra strek debuterer 1 Hauan Mina i regi Sigbjørn Kolnes. Fjerde sist så vant denne på Biri og toer i mål fra samme distanse i det løpet var Å.M. Luna. Hauan Mina blir min fjerde og siste hest på forslagene i V75-3.

Rangering V75-3: 11 B: 7-9-1 C: 8-4-2-10-5-6-3

V75-6/V5-3/DD-1 - Varmblodshester. Hoppeløp. 1609 meter autostart.

De to siste V75-avdelingene på Bjerke i kveld er begge krysskrevende og det kan smelle til i begge.

I V75-6 står jeg på fire hester på de mellomstore forslagene, mens jeg tar med sju på det største V75-forslaget. 2 Katie Mae blir spillefavoritt og det blir også min favoritt. Gunnar Austevoll er optimist på forhånd og han kusket også hoppa på Färjestad sist. Står i et flott andrespor bak bilen og kommer til å få et fint løp underveis. 3 Xita Lavec stod med tre strake seire før alt ble feil sist i Årjäng. Det er klar tetsjanse fra dette sporet i kveld og Mikkelborg-hoppa skal tidlig på.

10 Dreamy Queen var kanongod i seiersløpet på Jarlsberg sist og holdt da unna for en så bra hest som Credicone. Sprint trekker ned, men det lukter tempo i dette løpet og jeg tar med lite spilte Dreamy Queen på samtlige V75-forslag. 7 Aida Mae står sjanseartet til i sjuendespor, men formen er strålende.

På det største V75-forslaget betaler jeg også for 1 Galaxy W. (blir overflydd fra innersporet og da blir det sjanseartet), 5 Nad Al Sheba (bra på sitt beste) og 9 Denali (har form og vinner løp når som helst. De øvrige fem er heller ikke sjanseløse og dette er et løp der helgardering kan vise seg lønnsomt.

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 2 B: 3-10-7-1-5-9 C: 8-6-4-12-11

V75-7/V5-4/DD-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

En herlig V75-finale avslutter onsdagens V75 og her er det flott sportslig klasse. Jeg tar med sju hester på det største V75-forslaget.

6 Lady Lara er den trolige tethesten og det kan avgjøre løpet. Søvik-hoppa var fantastisk opplagt i seiersløpet i V75 på Klosterskogen sist og 2100 meter betyr lite. Min favoritt og i DD-spillet bankerspiller jeg 6 Lady Lara.

1 Red Shankly R.S. er nok beste hesten, men førstesporet var det Geir Mikkelsen minst av alt ønsket seg. Vallaken blir nok kraftig overflydd derfra og da blir det straks verre. Gjorde et mektig seiersløp for gjestekusk Dag-Sveinung Dalen på på Bjerke for 14 dager siden og skal selvsagt med tidlig på gardering her. Det skal også 4 Delicious Dream. Kolle kjørte på sjans sist og da kom åpningen for sent.

5 Mira Prawo ble alt feil for sist, og formen sitter garantert fortsatt i. 3 Massive Speed står spennende til i spor to og 7 Mikkel H.R. holder hysterisk form. Disse tre blir med på de to største V75-forslagene. På det aller største forslaget tar jeg også med 9 Miracle Tile. Er tilbake etter en liten pause og kapasitetsmessig er hun god nok.

Rangering V75-7/V5-4/DD-1: A: 6 B: 1-4-5-3-7-9 C: 12-8-10-11-2