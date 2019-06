Millionjackpot på Bjerke

Troll Solen og kusk Magnus Teien Gundersen blir blant kveldens største V75-favoritter på Bjerke i kveld i V75-1. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

De to foregående onsdagene har det blitt veldig favorittpreget i V75 Bonus. Onsdag 5. juni vant fem førstevalg på Bjerke og det ble ingen utbetaling for fem rette og således jackpotkroner til V75-omgangen på Jarlsberg onsdag 12. juni. Her ble det enda mer lettløst. Igjen vant fem førstevalg, i tillegg til et andrevalg og ett tredjevalg. Sju rette endte med magre 299 kr i utbetaling, mens seks rette ga 5 kroner. Det betyr at det igjen er jackpot i V75 Bonus på Bjerke onsdag med 1 094 038 kr ekstra i sjuerpotten. Siden det er onsdag er det også som vanlig V4/V5 galopp til lunsj. Denne onsdagen er Jägersro i Malmö som er vertskap.

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om Bjerke travbane og V75. Det er første gang Bjerke arrangerer V75 igjen siden OGP-søndagen for ti dager siden. Da leverte undertegnede strålende tips.

Herlig systemklaff i V75

Undertegnede serverte meget sterke tips på OGP-søndagen 9. juni, og det ble en solid opptur i flere av spillformene. I V75-spillet hadde jeg andrevalg på 1 Captain Morgan i V75-1 (9.valg i spillet) og 1. valg på 7 Odd Herakles i V75-4 (fjerdevalg i spillet). Dessverre så valgte jeg to bankere på mine flate bonger på Nettavisen, og røk på 2 Alcoy her. På mitt største V75-system med en innleveringspris på kr 5 911 (fire andeler a Kr.1 500) ble det dog fullklaff. Dette hadde bankerspill på 3 Zalie Gar i V75-3 og betalte ut knallfine 80 139 kr.



I V4-spillet så ble det fullklaff for mitt V4-forslag med innleveringspris på kr 480, og den betalte ut 2 119 kr.



Superklaff i V5-spillet

I V5-spillet ble det også fullklaff for mitt V5-forslag på Nettavisen med innl.pris på kr 480, og den betalte ut knallfin 9 023 kr.

Da får vi håpe og tro at det også blir suksess på Bjerke denne onsdagskvelden, der det altså ligger nesten 1,1 mil kr ekstra i sjuerpotten. Spillemessig er det en flott omgang og jeg velger å spille med to bankere i V75.

Formutløsning de luxe

Min første banker dukker allerede opp i V75-1. Etter en lang periode med hyggelige prestasjoner, har det virkelig løsnet igjen for Frode Hamre-trente Troll Solen. For tre uker siden, tok hesten seg lett forbi storfavoritten Ådne Odin mot mål og tok en flott seier. Enda bede gikk det i stayerløpet i V75 på Bjerke under lørdagsløpene på OGP-helgen. En så god hest som G. Jerken var helt sjanseløs når Magnus Teien Gundersen satte inn turboen mot siste sving og Troll Solen vant overlegent. Onsdag er det kun sju hester som stiller opp bak startbilen i V75-1. Det er sjelden hesten går sprintløp, men han vant et sprintløp i januar i fjor. Motstanden er alt annet enn skremmende og på forhånd ser det ut som et løp som Troll Solen kan vinne fra dødens om nødvendig. magnus Teien Gundersen rader opp i tillegg opp seire som kusk for tiden. 4 Troll Solen i V75-1 blir den ene av mine to V75-bankere på Bjerke onsdag.

Rangering V75-1: A: 4 B: 5-7 C: 3-1-6-2

Hele veien for min andre V75-banker

Min andre V75-banker denne onsdagen, den starter i V75-5/V5-1 og heter 1 Jefferson Dotcom. Hesten kom ut i årsdebut for to måneder siden, etter sju måneders fravær. Ledet i det lengste da, men ble spurter ned oppunder mål av Faust Boko og ble tredje. Galopperte seg bort direkte på Forus i starten etter, gikk så et strålende løp til tredje på Åby og gikk hen og vant et V86-løp på samme bane i den siste starten. Har vunnet sportrekningen her og fra spor en skal det være tetgaranti. Motstanden er bra, men heller ikke noe mer i V75-5/V5-1 onsdag. Jeg tror hesten leder hele veien og spiller 1 Jefferson Dotcom som min andre banker i V75 onsdag og bruker også hesten banker i V5-spillet.

Rangering V75-5/V5-1: A: 1 B: 6-2-5 C: 8-3-7-10-9

V75-2 - DNT's unghestserie. Varmblods. 2100 meter autostart.

Veldig fint treårsløp venter her med 40 000 kr til vinneren. Frode Hamre-trente 4 Admiral Knick blir trolig klar spillefavoritt etter sitt seiersløp i debuten på Momarken forrige tirsdag. Møtte ingenting i det løpet og selv om tiden ble bra, er det vanskelig å vurdere hvor bra prestasjonen egentlig var. Jeg setter hesten først, men synes ikke dette er noen bankerkandidat.

5 Another Creation leverte også en meget tiltalende debut. Fra dødens i sisterunden tok hesten lett ned ledende N.Y. Rosslyng og det så ut til å være mer å gå på. Klar utfordrer til favoritten. 3 Golden Vici forsvant direkte i galopp sist, men var god andre bak stortalentet Alpha Scarlett E. i debuten. 2 Rock Me debuterer i løp, men gjorde et fint inntrykk i prøveløpet. 8 Yankee Pride spurtet strålende til andre bak meget gode Dream Creation sist og gjorde da hele jobben siste 500. Vrien utgangsposisjon her, men kanskje litt enklere motstand enn sist. De fem hestene spilles på samtlige V75-forslage i V75-2.

Rangering V75-2: A: 4 B: 5-3-2-8 C: 9-6-12-1-7-10-11

V75-3 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

To hester skiller seg ganske klart ut i dette kaldblodsløpet i V75-3. 2 Skeie Trym leverte et flott inntrykk i debuten for Anders Lundstrøm Wolden og vant veldig enkelt etter et fint løpsopplegg underveis. Da var det sprint. Trener Lundstrøm Wolden tror mellomdistanse passer enda bedre. Kun fire hester starter fra strek, og her kjører nok Eirik Høitomt seg tidlig til tet.

5 Valle Grim imponerte i seiersløpet sist der han vant på sterke 26.8/2140 meter. Vant også fjerde sist og har helt klart muligheten til å hente 20 meter på min favoritt i feilfri utgave. Jeg synes disse to skiller seg klart ut, men tar med meg kapasitetshesten 9 Rådim Faksen på det største V75-forslaget. Har vært helt utenfor i de to siste løpene, men leverte et kanonløp til seier fra vanskelig utgangsposisjon fjerde sist.

Rangering V75-3: A: 2-5 B: 9 C: 10-13-11-4-8-12-3-7-1

V75-4 - DNT's unghestserie. 4-åringer. Varmblods. 2100 meter autostart.

Magnus teien Gundersen får sjansen bak 1 L.A's Miss Universe og denne må være interessant i dette løpet. Klarer neppe å forsvare sitt innerspor, men denne fireårshoppa er i form og står uansett svært spennende til mot ikke altfor tøff motstand.

5 Twintolouse tok tre strake seire på tampen av fjoråret, men var så langt under pari i årets to første starter. Tilbake i godt gammelt slag på Klosterskogen for tre uker siden og selv om motstanden var billig da, var det fin stil på hesten over mål til overlegen seier. 3 Pallaton blir trolig spillefavoritt, men dette er ingen stjerne tross en flott rad og jeg innbiller meg at denne må ha det litt servert for å prestere som best. Fra et utmerket tredjespor bak bilen, er det uansett bra sjanse.

11 Red Love Vici er under flott utvikling. Måtte gjøre løpet selv sist og holdt meget tappert, men måtte strekke våpen for Greed oppunder mål. Disse fire får plass på samtlige V75-forslag. På de to største betaler jeg også for to trøndere. 7 Tearsofthesun har garantert kapasitet til å være med her, men et vrient sjuendespor og høy galoppfare gjør at jeg ranker denne litt ned. 10 Panama Rags var positiv i tøft lag sist og stemmer det for kusken fra bakspor, kan det gå.

På det aller største V75-forslaget tar jeg med ytterligere en trøndergjest. 2 Haley B.R. har vel ikke imponert voldsomt på Leangen i det siste, men er travsikker og står flott til spormessig.

Rangering V75-4: A: 1 B: 5-3-11-7-10 C: 2-9-4-8-6-12

V75-6/V5-2/DD-1 - Varmblodshester. Hoppeløp. 2100 meter autostart.

Et flott hoppeløp venter i den sjette avdelingen og jeg satser på at det holder med fire kryss. Formsterke 10 S.M.K. Silvousplait blir min favoritt. Det er veldig bra fart i denne dama og hun leverte en strålende spurt i seiersløpet til storfavoritten Categorical i sin siste start. Bakspor betyr neppe allverden og i en herlig utfordrende DD-omgang, velger jeg å bankerspille 10 S.M.K. Silvousplait.



Det er ikke lett å spå hvem som sittet i tet ut av den første svingen her, men det kan være 4 Lady Lara og da kan Søvik-hoppa bli vond å fange. Ledet hele veien i et V75-løp på Bjerke for tre uker siden og tok en sterk 3. plass mot gode hester i et V75-løp under OGP-helgen. 11 Towanda's Classic holder også knallform og løser det seg noenlunde fra et kinkig bakspor, kan hun selvsagt vinne. 2 Aida Mae burde holdt unna for Bravivivicimo sist på Jarlsberg og jeg setter henne ned som fjerdevalg på bakgrunn av den prestasjonen.

Rangering V75-6/V5-2/DD-1: A: 10 B: 4-11-2 C: 1-6-5-8-3-12-7-9

V75-7/V5-3/DD-2 - Varmblodshester. Stallansatte. 1609 meter autostart.

Strålende klasse på V75-finalen og sjeldent fint løp til å være for stallansatte. Jeg streker hhv åtte og ni hester på de to største V75-forslagene.

3 Lucky Kentucky er den fremste tetkandidaten og vant lett sist og da var det 2100 meter. Sprint er neppe noe minus. 2 Euklid A.T. utstyres med formkusk Lars Fredrik Kolle og Midtfjeld-traveren har i tillegg trukket et perfekt startspor. Euklid A.T. har kanskje manglet det lille ekstra i løpene her til lands, men sprint er et klart pluss.

8 Ibra Boko hadde trolig vunnet stayerløpet på Bjerke under OGP-lørdagen dersom Erlend Rennesvik hadde valgt å stikke i tet i siste sving. Nå ble hesten fanget av svenske Zizou oppunder mål. Ibra Boko har imponert stort i regi Kim Pedersen, men åttendespor, sprint og kvalifisert motstand gjør oppgaven tøff denne onsdagen. 4 Roberto Brazz har et meget høyt toppnivå og skal tidlig med.

Bak disse tar jeg også med norgesdebuterende 7 Marvellous Tooma, flinke 10 L.A's Magic Moment, seiersmaskinen 6 Harbour Eightysix og den formsterke trønderen 5 Seaborn Photo på de to største V75-forslagene. 1 Restless By The Sea møter knalltøff motstand her, men får plass på det aller største V75-forslaget.

Rangering V75-7/V5-3/DD-2: A: 3 B: 2-8-4-7-10-6 C: 5-1-9-12-11