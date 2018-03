Nettavisen gir deg de beste travtipsene i påsken

Tekno Odin og kusk Øystein Tjomsland. Lørdag blir ekvipasjen hardt betrodd i V75-5 på Klosterskogen. Foto: Charlotte Steine/www.hesteguiden.com.

Tidenes travpåske? Ja, for vi som elsker å levere inn en bong blir denne påsken noe helt spesielt. Den ene toppmenyen avløser den andre, og vi i Nettavisen skal gjøre alt for at nettopp du får de beste tipsene i jakten på storcashen i både Norge, og Sverige. Allerede onsdag braker det løs med SUPERONSDAG I V76-SPILLET, og her ligger det hele 904 467 ekstra i sjuerpotten på Bjerke.

Fra torsdag 29. mars til og med søndag 1. april er det dog V75 som tar det meste av fokuset, og det er veldig naturlig da vi her skal spille om de helt store kronene. Sjekk ut følgende:

* 29. mars: Gävle - V75-1 starter kl.19.30.

* 30. mars: Färjestad - V75-1 starter kl.15.00

* 31. mars: Klosterskogen - V75-1 starter kl.15.00

* 1. april: Romme - V75-1 starter kl.16.20

Det er store potter om å spille både 29, 30, og 31. mars, men omgangen 1. april blir likevel noe LANGT UTOVER DET VANLIGE! Her venter det nemlig en MULTIJACKPOT I V75-SPILLET, og allerede nå ligger det formidable 32 534 680 ekstra i sjuerpotten. Dette beløpet vil øke om det blir jackpot i noen av de øvrige omgangene pga da vil disse pengene gå rett inn i superpotten 1. april!

Til omgangen på Klosterskogen førtkommende lørdag kan du allerede nå kjøpe deg inn i våre V75-bonger/systemer, og det gjør du i spillboksen under. Her kan du velge beløp fra Kr.50 og oppover: