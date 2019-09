Norske bankere i søndagens V75 fra Bro Park

Superhoppa Appelina her med rytter Jan Erik Neuroth og trener Wido Neuroth jakter 500 000 SEK i førstepremie i V75-3 på Bro Park søndag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er ikke hver dag galoppen spiller første fiolin, men søndag er det uten tvil V75-omgangen på Bro Park som er det sportslige og spillemessige høydepunktet. I tillegg til galoppen, innledes søndagen med V4-lunsj fra Vaggeryd. Søndag kveld er det så klart for internasjonal V65/V5 på Leangen.

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om Bro Park og søndagens V75 der det er spillestopp kl 15.00. Det er naturligvis også V4 og denne innledes i V75-4 og har spillestopp kl 16.15.

Våre galoppeksperter har hatt en strålende 2019 og selv om det ikke ble fullklaff verken i den internasjonale V4-omgangen på Øvrevoll onsdag, ble det flotte gevinster på Bro Park onsdag forrige uke og i V4-spillet på Klampenborg sist lørdag, og det har allerede blitt godt med gevinster i september.

Flott V4-klaff på Klampenborg lørdag 14. september

Det ble godt med overraskelser i V4-spillet på Klampenborg denne lørdagen, men Nettavisens V4-banker 3 Coat of Arms i V4-4 innfridde. Vi måtte dessverre opp på det største V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 1 920) for å fange fire rette. Utbetaling pene 8 105 kr.



Flotte gevinster i V4 på Bro Park onsdag 11. september

Det ble full klaff for V4-forslaget med innl.pris på kr 960 denne onsdagen. 8 Happy Honey Bee i V4-2 ble lansert som en alternativ V4-banker mot omgangens største V4-favoritt 11 Australian Open og vant da også lett. V4-utbetaling stoppet på flotte 5 634 kr.

Femsifret systemklaff i V5 på Bro Park onsdag 11. september

I V5-spillet landet utbetalingen på femsifret. Vårt systemspill på Eksperten (fire andeler a kr 750) satt som et skudd og utbetalingen ble fine 10 743 kr.

Solid V4-gevinst på Øvrevoll torsdag 5. september

Det ble fine penger i V4-spillet denne torsdagen. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 6 281 kr.



V5-klaff på Bro Park onsdag 4. september

Det ble bra gevinst i V5-spillet på Bro Park i går. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 900 satt klokkerent og betalte tilbake pene 5 286 kr

Norske bankere på Bro Park

Vi tror det kan bli en flott norsk dag når svenskene arrangerer årets største løpsdag søndag. På V75-forslagene på Nettavisen lanserer vi tre norske bankere. 1 Duca di Como i V75-1, 7 Appelina i V75-3 og 11 Square de Luynes i V75-6 har etter vår oppfatning veldig fine oppgaver.

7 Appelina i V75-3 har knapt tapt et hoppeløp på et par år og er den eneste av hoppene som har matchet de beste hingstene. 11 Square de Luynes i V75-6/V4-3/DD-1 har vunnet Oslo Cup og Marit Sveaas' Minneløp helt uten motstand og er en av de beste i Øvrevolls historie. Har aldri startet på Bro før, men det tror vi han håndterer greit. 11 Square de Luynes blir også vår DD-banker og V4-banker.



Når det gjelder 1 Duca di Como, har han også imponert voldsomt. Vant sikkert i Polar Cup på Derbydagen og har vært enda bedre på litt lenger distanse. Er ubeseiret i to løp på Bro, men møter tøff motstand i 6 Plata o Plomo og 4 Wonnamond. Sistnevnte vant dette løpet i fjor, men vi tror Cathrine Erichsens stjerne er enda et hakk bedre og bruker 1 Duca di Como i V75-1 som vår tredje banker i V75-spillet på Bro Park søndag.



De fire øvrige avdelingene er veldig jevne. 1 Silent Night blir nok favoritt i V75-2 blant toåringene, men nå møter hun 14 importer, og det er tøff motstand. Det er greit at hun blir favoritt, men det er virkelig knallhardt i mot. På det største V75-forslaget markerer vi for samtlige 15 startende.

V75-5, som er et løp for de aller beste sprinterne, tror vi 10 Bryan Ryan og 11 Captain America er gode norske kort, kanskje også 2 Dardenne. Sistnevnte møter for første gang de aller beste, men seirene har vært så sikre, at det kan gå hele veien. Men de to øvrige var toer og treer bak Duca di Como på Derbydagen, og det var sterkt.