Nydelig millionomgang i V75 - du kan vinne 13 millioner

Jørn Bjaanes og Verdals Torden. Lørdag kommer de ut på Forus. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lerum med solide V75-tips 24. august

V75-tipsene til undertegnede sist lørdag var SOLIDE, men vi kom likevel ikke helt til mål. Systemet til Kr.8 000 (4 andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.21 708,-. Systemet til Kr.6 000 (20 andeler a Kr.300) betalte ut Kr.21 087,-. Systemene til Kr.4 000 (4 andeler a Kr.1 000 og 20 andeler a Kr.200) betalte også ut Kr.21 087,-. Ellers var det en rekke lag med litt gevinster på, og vi håper å følge opp lørdag når V75-sirkuset forflytter seg til Stavanger og Forus.



Forus er en av de banene i Norge som byr på BEST menyer for tiden, og lørdag er intet unntak. En meget jevn og fin V75-omgang venter, og her skal det veldig lite til før verdien skyter i været. Dagens beste banker kommer ut i V75-5, og vinnermaskinen 9 Verdals Torden er en hest vi tror MYE på mot en relativt overkommelig motstand som dette. Ellers vrimler det av mulige godbiter, og her er det bare å ta rygg på følgende før du leverer bongene:



V75-1 : 10 Lady Lane – Har vært SUPERBRA i regi Tor Olaf Halle, og den fullførte sterkt etter en liten pause sist. Det løpet har nok gjort godt, og den er fort ytterligere forbedret til denne starten. Klaffer det bare litt på veien så burde den være HET, og vi iler til med tipsnikken.



11 Dayenne Lane – Avgjorde knallsterkt fra dødens sist, og har virkelig funnet toppformen. Er meldt litt opp nå, men er såpass god at den normalt duger godt. Motbudet. 7 Explosive Lane – Spurtet voldsomt i et halvbillig løp sist, og den blir nok skreket litt på her. Vi er dog usikker på skallen til denne tidligere vinnermaskinen, og spesielt når den møter gode hopper som nå. Får uansett stå som en liten outsider etter den positive innsatsen fra sist. 8 Come Vacation – Er VELDIG bra på sitt beste, og den leverte et aldeles helsvett løp etter galopp tredje sist. De to siste gangene har den egentlig slitt med feile oppgaver, og vi velger å ikke vektlegge de innsatsene for hardt. Tilbake på sitt beste kan det gå veien, og den er selvskreven om man bruker noen hester.



6 Let’s Take A Selfie – Sprudler det ikke av for tiden, men lørdag har den en sjeldent fin oppgave foran seg når det gjelder motstand. Er ikke helt travsikker med volte, men kommer den seg bare avgårde så kan det gå. 5 Wilma Leggrowbach – Har egentlig ikke prestert etter den kom hjem fra Peter Jensen, og inntil den gjør det får den stå på venteliste.

Vår rangering : A : 10 B : 11-7-8-6 C : 5-2-3-4-1-9

V75-2 : 15 Langlands Odin – Er en lekker hest å skue i banen, og den er dessuten veldig bra når den står på fire friske bein. Radet opp med sterke prestasjoner før pausen, og rapportene går ut på at den trener uforandret fint før denne oppgaven. Når vi ser på stallformen til Tjomsland så har vel den neppe vært bedre noen gang, og skulle Langlands Odin også vise seg frem på sitt aller beste, ja, da skal noen og enhver få noe å bestille. Det blir dessuten BIKE for første gang, og det er normalt en ytterligere forbedring på 20m for de som takler slike vogner. Motivert favoritt.



13 Komnes Bork – Står i andre omvendt her, og det bør bety en knallfin start. Raden er ikke den beste, men den lyver nok litt. Støter på riktig motstand nå, og den trenger ikke å være helt ueffen i en feilfri utgave. 5 Spang Express – Står NYDELIG inne i dette løpet, og den er god nok om den først skulle ha dagen. Svein Ove Wassberg opp er dessuten et spennende pluss. Får stå som løpets outsider, og en høyaktuell skrell for de som spekulerer mot favoritten. 8 Dag Jo – Har hatt problemer med sine blodverdier, og altså vært strøket siden sitt siste løp. Nå varsler imidlertid Gudmestad at hesten er på hugget igjen i trening, og glem ikke at nevnte Dag Jo faktisk slo Langlands Odin 21. mai… Er en naturlig gardering om man bruker noen hester.



7 Vestpol Il – Er egentlig en medhenger, men den har stor fart i kroppen sin, og pleier å være med i fremste rekke. Trenger ikke å være helt ueffen med klaff og om de beste skulle være noe under pari. 14 Vertigo Håkon – Er ikke så verst på sitt beste, og holder dessuten en OK form. Står i første omvendt på tillegget, og kan skaffe seg en flott posisjon direkte. Er en luring med skrellkusk Dalen.

Vår rangering : A : 15 B : 13-5-8-7-14 C : 11-9-2-4-3-6-12-10-1

V75-3 : 12 Shankly Lane – Er 7-år, og har kun gjort 10-løp. Har nok store problemer med kroppen sin, men den er altså voldsomt god når den er hel/fin. Vant veldig enkelt sist, og den vinner dette løpet om den leverer som den skal. Vi liker dog ikke sporet her, og det blir neppe en veldig god start. Motivert, men…



1 Double Trouble E.P. – Er nok ingen «stjerne», men den avgjorde enkelt med krefter igjen sist. Kan fort være enda et hakk forbedret nå, og går den ned mot 15,0 blir den ikke nødvendigvis enkel å fange. 14 Cliff Hydrup – Er BETYDELIG bedre enn raden, og en artig skrell å plukke med for dem som spekulerer. Feilet seg bort sist, men satt bom fast nest sist, og gikk et enormt løp etter grov galopp tredje sist. Har superform i kroppen sin, og mot en overkommelig gjeng (minus favoritten) så er den alt annet enn ueffen. 3 Harmke Schermer – Var ussel i Bergen etter galopp sist, og den skuffet stort. Er i bunn å grunn god nok, og den kan ikke få en spesielt mye bedre oppgave enn dette. Er aktuell for dem som velger å gardere løpet.



11 Golden Dooleys – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og formen er helt OK. På sitt beste er fakta denne såpass bra at den kan overraske. Er en av flere som kan vinne om man først begynner å spekulere. 5 Danica Patrick – Kunne ikke svare Double Trouble E.P. sist, men fullførte uansett godkjent. Er under utvikling, og den er aktuell om man bruker noen hester. 8 Charlie Skovsende – Er behandlet for mageproblemer før denne oppgaven, den har fin grunnkapasitet, og den er en luring med Dalen som kusk.

Vår rangering : A : 12 B : 1-14-3-11-5-8 C : 4-7-15-6-13-10-2-9

V75-4 : 10 Massive Speed – Et veldig jevnt og flott løp venter. Vår ide ser fakta ut til å gå litt under radaren her, og det mener vi er dønn feil. Den avgjorde lekende lett sist, og på klokken stod det 10,8 s 500m med krefter igjen. Har ellers radet opp med flotte innsatser, og den er mer enn god nok til å legge på til to strake. OBS! 2 Credicone – Har fått seg noen løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og formen virker stadig å bli bedre. Står spennende til nå, og er selvskreven på bongen.



5 Harley D.E. – Er en tøffing, og vi ser ikke bort fra at den kan vinne et løp som dette fra dødens. Spurtet sterkt på Sørlandet sist, og kom til mål med litt krefter igjen. Outsideren. 1 Jailhouse Banker – Er ikke veldig mye dårligere enn 12 Outstanding O., og kan lede dette veldig lenge. Får den ikke et for hardt trykk på seg underveis så kan det fakta rekke hele veien… 12 Outstanding O. – Har gjort sine beste løp i tet, og det skal ikke bli enkelt å runde fra spor 12. Er mer en outsider enn en favoritt i våre øyne, selv om formen er ordentlig bra.



6 Teddy Boy OK – Var veldig bra i debuten for Wiig, og da skal man også huske på at den var noe tjukk rundt magen sin. Er nok ytterligere forbedret til denne starten, den har kapasitet, og er aktuell for dem som spekulerer. 4 Red Shankley RS – Er grunnkapabel, men har ikke vist det store på lenge. Kommer nå ut etter en ny pause, og den er en liten outsider på ren kapasitet. 8 Cool Canadian – Kommer seg neppe foran uten en vinklet vinge fra dette sporet. Var lysende sist på Biri, og formen er nok i nærheten av på topp. Vår oppfatning er uansett at den er bedre på en kjapp sprint, og vi ranker den derfor en bra bit ut.

Vår rangering : A : 10-2 B : 5-1-12-6-4-8 C : 11-3-9-7

V75-5 : 9 Verdals Torden – Er lørdagens BESTE V75-BANKER. Den solgte seg meget dyrt mot Vestpol Kongen sist, og nevnte Vestpol Kongen vant sitt Derby-kval tidligere i uken på 25,8/2600ma… Gangen før var Verdals Torden for hardt ute. Har ellers gjort veldig få feil, den er lynrask fra start, og fra tredje omvendt skal man ikke bli overrasket om den sitter tidlig i tet. Taper normalt ikke dette om den leverer helt på topp, og vi anbefaler altså et bankerspill. Det er to hester i mot om man velger å spekulere, og det er 7 Kaptein Kuling som gikk smellbra etter galopp i angrep sist, samt 12 Erga Jokeren som er god nok feilfri. Er dog håpløst ustabil.

Vår rangering : A : 9 B : 7-12 C : 3-4-6-5-2-8-10-11-1

V75-6 : 11 Rapide Frecel – Går helt i glemmeboken på lørdag, og dette kan vise seg å være dagens MILLIONOBJEKT! Har fått to løp i kroppen etter pause, og den fullførte i en veldig forbedret utgave sist. Glem ikke at denne var i MONSTERFORM på samme tid i fjor, og vant fire løp fra august til oktober da. Nå virker altså godformen å være rett rundt hjørnet igjen, og da er i hvertfall vi på vakt. Med tempo er denne god nok til å felle alt på speed, og som lite spilt må den være spennende. SE OPP! 3 I Am The Tiger – Er det store hjemmehåpet, og en hest som absolutt kan vinne. Har vært utrolig stabil/fin på slutten, og den var meget tapper i nederlaget sist. Her sitter den normalt ganske fint på det, og med tempo er den TUNG tilslutt. Motbudet!



2 Annie’s Boy – Feilet med krefter igjen mot oppløpet sist, og den blir nok mye «mast» på denne lørdagen. Vi likte dog ikke at den plundret med aksjonen, og den må henge bedre sammen skal den vinne her. Er løpets klare outsider. 10 M.S. Triple J. – Fikk bløffe unna i Bergen fjerde sist, mens den vant fra rygg leder tredje sist. Var så god når den vant i Sverige nest sist, mens den fikk maks sist. Har tjent raske penger, og dette er en favoritt som fort skal få slite litt fra bakspor. Er kun en liten gardering for oss.

Vår rangering : A : 11-3 B : 2-10 C : 6-8-12-4-1-9-5-7

V75-7 : 8 G. Jerken – Fikk det sydd opp i Sverige sist, men greide likevel ikke å ta seg forbi 12 Troll Solen. Nå har den fått et løp i kroppen etter pause, den har mindre reisevei, og dukker normalt opp på foto i et løp som dette. 12 Troll Solen – Er i sin livsform, og den var helt RÅ etter å ha gjort jobben selv sist. Fra dette sporet er den avhengig av tempo, men får den det, ja, da er den garantert med å kjemper om det igjen.



4 Moe Tjalve – Er noe variabel, men veldig god på sitt beste. Kan muligens bli laddet for tet nå, og på en kjapp bane trenger den ikke å bli veldig enkel å fange. Var bare grei sist, mens den var god nest sist. Outsideren. 2 Professor Ø.K. – Er knallbra, og selv om den er noe hardt ute her så er den nok med å gjør opp om seieren. Djøseland ligger dog noe lavt på forhånd, og vi ranker den derfor litt ut etter pause.

Vår rangering : 8-12 B : 4-2 C : 7-11-5-10-9-3-6-1

Litt om V5-1 + V5-2:



V5-1 : 5 Lucky Pearl – Varslet fremgang sist, og den virker å være pågang med noen løp i kroppen. Man skal være OBS på at dette fakta er en grunnkapabel hest, og den skal bli utrolig spennende å se under sal. Det er nå denne skal spilles, neste gang kan den fort være oppbrukt. 1 Mountain Yankee – Har blitt kjøpt inn pga monte? Vi har en klar mistanke om akkurat det, og på ren kapasitet skal man huske på at denne ikke er så verst. Hege Kristin Høyland er dessuten en bra rytter som har det med å skrelle fra tid til annen. Leder dette svært lenge?



11 Wayne Brogård – Også denne debuterer under sal, men hvorfor har egentlig Kari Anne Knutsen ventet så lenge med det? Kari Anne har nemlig deltatt flittig i montedisiplinen tidligere, og derfor skurrer det litt at man har ventet så lenge med en kriger som dette. Det kan naturligvis være tilfeldig, og på kapasitet er den dessuten klart best. Outsideren.

Vår rangering : A : 5-1 B : 11-8-10-7-2 C : 9-3-4-6

V5-2 : 14 Stjerne Kos – Er en veldig fin «kalding» som har imponert på slutten. Har vunnet utrolig enkelt to ganger på rappen, og det virker til å være mye å gå på. Har tidligere slitt litt med aksjonen, og det er hovedgrunnen til at vi ikke stoler 100% på den. Motivert, men… 15 Tåga Prinsen – Vi er veldig svak for Tengsareid når han kommer opp på nye hester. Feilet fra seg en mulig andreplass sist, og formen er stadig knallfin. Står ikke tilbake for noen i feltet minus kanskje favoritten om den skulle levere helt på topp. Det soleklare motbudet, og den er det også litt odds i. 7 Himalaya – Er veldig bra, men også veldig usikker. «MESTER» Høitomt opp på denne må være spennende, og dette er løpets soleklare outsider. Formen er dessuten stadig bedre enn raden.

Vår rangering : A : 14-15 B : 7-11-5-9-8 C : 1-4-12-6-13-10-2-3