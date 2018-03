Over 450 000 innspilt sist - nå jakter vi ny suksess

Vikens Beer Hunter og kusk Noralf P Brækken. Søndag kommer de ut i Östersund. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Lerum med luketømming på V75 i Sverige 4. mars!

Undertegnede serverte knallsterke V75-tips til løpene på Umåker søndag 4. mars! Tzarina (2-valg / dobbelt a-valg), Tangen Haap (2-valg), Dusktodawn Sisu (vår V75-banker), Rorri Bris (3-valg), og Rally Funny (4-valg / vår DD-banker) stod alle først på ranken! Vårt mellomste V75-forslag på Kr.864 satt som et skudd, og betalte ut meget solide Kr.30 705,-. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 14 andelslag, og de betalte ut som følger:

1 system a Kr.4 000(fire andeler a Kr.1 000)betalte ut Kr.35 497,-

5 bonger a Kr.2 000(fire andeler a Kr.500/ti andeler a Kr.200)betalte ut Kr.32 993,-

3 bonger a Kr.1 200(fire andeler a Kr.300)betalte ut Kr.32 561,-

5 bonger a Kr.1 000(fire andeler a Kr.250/fem andeler a Kr.200)betalte ut Kr.30 705,-

Totalt ble det spilt for 22 600 på disse 14 andelslagene, og vi spilte inn herlige Kr.451 370,-. Vi gratulerer alle som tok rygg.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Vi tok altså for oss sist søndag, og vi håper at du var med på V75-festen da! Når det gjelder dagens V75-omgang med en krone rekken er den HØYINTERESSANT, og igjen har vi klare ambisjoner om å være med i kampen om flotte søndagskroner! Dagens beste banker kommer ut i V75-6, og her må vi bare tro hardt på 3 B.W. Sture.

Gå ikke glipp av følgende til Östersund:



V75-1 : 3 Guiseppe Boko – Det er ganske jevnt blant de beste i innledningsløpet denne søndagen, og det er ikke helt enkelt å lande en krystallklar tipsener. Favoritten føles dog motivert, og fra et fint spor må vi bare ha tro på den. Var ute i V75 sist, det ble et bløffløp, og det var nesten umulig å hente noe fra køen. Står langt bedre til nå, den er normalt sikret et bra opplegg, og vi iler til med tipsnikken.

V75-2 : 7 Order By Box – Hadde 2,3% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og akkurat det er ALTFOR lite. Den passerte mål med krefter igjen på en OK tid tredje sist. Nest sist spurter den fint, er treer bak to gode, men blir disket for å ha skaffet seg luker ved å bryte seg ut. Nå sist kommer den via tredjespor knappe 1300m fra mål, blir hengende, men var likevel i ferd med å koble grepet på oppløpet når galoppen kom. Er EKSTREMT MYE BEDRE enn raden, distansen er kun et pluss, og her må man være på vakt!

V75-3 : 12 Sörli Odin – Har virket utrolig forbedret etter at man har fått gjøre unna vintertreningen, og vi har likt den skarpt to ganger på rappen. Den vant sikkert nest sist, mens den nå sist passerte mål med krefter igjen etter veldig sene luker. At den nå får pisken med seg er kun et pluss, og løser det seg bare litt fra et dårlig spor så kan den runde alt. PASSES! PS. 8 Nordpåsokken – Har imponert i en lokalkjøring hvor den vant et løp på isen, og den kommer til start som godt forberedt. SKAL MED PÅ ALT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

V75-4 : 4 Il Diablo – Vant veldig enkelt sist, og den kom til mål som ubrukt. Gikk et knallsterkt løp mellom et par galopper nest sist, og den så enormt formsterk ut da. Har fått to blåsere i kroppen etter den kom inn på stallen til Robert Bergh, og det er snakk om en hest som er MYE forbedret. Står helt perfekt inne i dette løpet, og skulle Jan Norberg kanskje finne teten, ja, da er fort dette løpet over… VI TROR HARDT!

V75-5 : 1 Tzarina – Har gjort fire løp for den nye treneren, Daniel Wäjersten. Den ser stadig bedre ut, og den utvikler seg veldig fint. Trykket seg tidlig til tet sist, og den så helt uslagbar ut for dagen. Inntrykket var knallfint, og den kunne nok gått en 15-tid på isen om nødvendig. Sporet denne søndagen er sjansebetont, men vi tror ikke den får noe dårligere enn rygg leder, og den må ha en SOLID MULIGHET! VI TROR HARDT! PS. 6 Priestess – Er lynrask fra start, og kan fyke til tet. Var helt grei etter pause sist, men ikke noe mer. Blir hardt betrodd, men vi kan virkelig styre vår begeistring for avkom etter Pastor Stephen (veldig dårlig skalle). Kan vinne om den kommer seg til tet, og får dempe. Dog holder vi vår tipsener klart høyere.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

V75-6 : 3 B.W. Sture – Går vi til på som dagens beste banker. Vi er fullt klar over at det dreier seg om en årsdebut, men med gode rapporter i ryggen lar vi det stå til. Er på ren kapasitet helt overlegen i dette feltet, og glem ikke det løpet den var på vei til å gjøre i Svenskt Derby fjerde sist. Havnet da utvendig leder, trykket seg til tet mot siste sving, men feilet så. Hadde dårligst blitt toer, og travet rundt 24,2/2100ma fra en utvendig posisjon… Noe slikt er ingen i dette feltet i nærheten av. Er dessuten lynrask fra start, og feelingen sier tidlig tet. Fra den posisjonen burde dette løpet være over, og vi går altså ALL IN!

V75-7 : 1 Leia Skywalker – Gjør en knallspennende start etter en lengre treningspause, og vi velger å prøve oss med den direkte. På ren kapasitet er den trolig best i feltet, og fra et nydelig spor bak bilen er den også sikret et bra opplegg. Hadde et flott fjorår, og den radet opp med flere meget sterke prestasjoner. Gikk blant annet en lav 11-tid femte sist. Det er nå den skal spilles, neste gang kan den nemlig være oppbrukt… Vi låser finalen på 1 Leia Skywalker + 2 Lacquer And Lace (sett veldig fin ut med krefter igjen de to siste gangene, men er ikke knallhard i skallen sin).