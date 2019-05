Over en million ekstra i jackpot på Bjerke

Olav Mikkelborg har en god sjanse i den fjerde avdelingen. Foto: Roger Svalsrød/ hesteguiden.com

Det er en herlig onsdag vi har foran oss i trav- og galoppsporten. I sommerhalvåret er det som vanlig galopp til lunsj og V75 Bonus fra Bjerke om kvelden. Denne onsdagen er det Bro Park som er vertskap for galoppen og det er som vanlig både V4 og V5 på plakaten. På Bjerke ble det lettløst forrige onsdag og ingen utbetaling for fem rette. Det betyr jackpot onsdag og 1 094 038 kr ekstra i sjuerpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.





Omgangen på Bjerke er herlig. Løpene er veldig fine både sportslig og spillemessig. På to av fire forslag går vi all in på tre hester. Dagens aller beste objekt kan vise seg å komme ut i V75-2.

V75-1: 12 Orlando Classic blir dagens første banker fra oss. Det er også det vi kaller dagens aller beste banker. Vi tror 5-åringen er klart bedre enn sine konkurrenter. Fem løp har Orlando Vici-sønnen gått nå, og det har endt i like mange seire. Dette ser ut til å være en flymaskin. Ikke i et av de fem løpene har kusk og trener Kristian Malmin bedt om noe særlig ekstra av sin springer. Det virker som at hesten har vunnet helt upåvirket og masse krefter spart hver gang. Det er meget imponerende. På Åby nest sist fikk vi virkelig se farten til denne traveren. Slår da gode hester og legger inn en siste 500-meter på 10-tallet.

Dagens spor er ikke optimalt. Vi tror Kristian Malmin sender hesten frem tidlig. Da blir det enten tet eller dødens. Fra dødens på foreksempel 1 Hardy B.R synes vi hesten bør vinne. Normalt en meget god vinnersjanse dette og vi kommer ikke til å spille i mot. All in!

Rangering V75-1: A: 12 B: 1-2-11-10-7 C: 4-3-9

V75-4: 7 Smedpål blir dagens nest beste banker for oss. Nå er denne hesten virkelig i flott orden. Dotterud Teddy-sønnen virker veldig travsikker for tiden og de siste innsatsene vitner om en hest i sitt livs form. Seieren på Momarken tredje sist var sterk, og kusk Dalen bare prikket inn målstreken. Det var uten tvil mer krefter på lager. Nest sist spurtet 6-åringen som en rakett ute i banen etter å ha sittet fast for lenge. Det var et strålende inntrykk. Nå sist på Biri ble det dødens underveis, og han maktet ikke stå i mot hyperkapable Bråtnesfaks til slutt. Det var jevnt på mållinjen, og Bråtnesfaks er ingen skam å tape for. I dagens løp synes vi Smedpål skiller seg ut på både kapasitet og form. Sporet er ikke det aller beste, men vi tror kusk Mikkelborg kjører fremover direkte og er tidlig å finne i dødens. Tet eller dødens, mulighetene for seier er da veldig fine. Dette løpet er nemlig langt i fra det sterkeste Smedpål har møtt. Dessutten synes vi det er mange som har tvilsom form. Vi prøver Smedpål som banker nummer to for dagen. All in!

Rangering V75-4: A: 7 B: 4-12-6-10-2-8 C: 3-5-9-1-11

V75-2 - Varmblodshester. 1609 meter autostart. Monteløp.

Startside: Flere raske bak bilen her. Det er en artig startside som venter. Vi tror 7 Etna B.R har gode muligheter til å blåse til tet her. 1 Ursula Horse har mye fart og vil gjøre et forsøk, men det er en liten fordel Etna B.R.



7 Etna B.R. Denne hoppa kommer til å bli klart mer spilt utover onsdagen. Når dette tipset skrives er hun spilt på fire prosent. Dette er en dame i full løpsform. Årets tre starter har virkelig vært fine. Tredje sist var det, som i kveld, monteløp. Da gikk hesten sterkt til andreplass Tulleries. Nest sist og nå sist har hun sittet bom fast i travløp. Begge gangene mot kvalifisert motstand. I dagens løp møter hun på gode 8 Flashing Boko. Sistnevnte blir mye spilt, men vi skal ikke glemme at Etna B.R slo denne med lignende betingelser som dagens for rundt et år siden på dagens bane. Vi liker Etna B.R godt og mener utvilsomt at dette er objektet i løpet.

8 Flashing Boko galopperte sist, men slik er jo denne traveren. Det er ingen tvil om at dette er en av feltets aller beste - muligens den aller beste. Uten galopp er sjansene for seier så absolutt tilstede. Flashing Boko har startet monteløp på Bjerke tre ganger tidligere. I to av disse har hesten galoppert. 9 Cash Okay skal og med på alt. Innsatsen på Jarlsberg, i travløp forrige helg, var virkelig av beste slaget. Etter galopp spurter hesten råsterkt til andreplassen mot gode hester. Denne hesten har og fungert godt under sal tidligere. Må regnes tidlig. 1 Ursula Horse får og plass på forslagene fra et fint spor. Har og en veldig god rytter.

Rangering V75-2: A: 7 B: 9-8-1 B/C: 2-4-10-6 C: 3-5

V75-3 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: Både 1 Dag Tora og 2 Alm Andaman er rask bak bilen, men begge to presterer best med et ryggløp over dagens distanse. 4 Ulvendina åpnet veldig positivt nå sist på Jarlsberg. Vi snakker faktisk om at Ulvendina ikke var så mye tregere enn raske Tronmar. Gejntar hun det kan hun ta teten her.



Når vi skulle velge oss et førstevalg i dette løpet sto det mellom 4 Ulvendina og 5 Tangen Marte. Vi falt tilslutt ned på førstnevnte.

4 Ulvendina kan fort være å finne i tet her. Uavhengig av tet er hesten klart spillbar. Hoppa har nemlig gjort flere gode innsatser den siste tiden. Nest sist var hesten knallgod med galopp. Hun hang i sporene, men fullførte strålende til tredjeplassen. Nå sist ble det dødens på en rask sprint. I den siste svingen galopperte hun vekk en 25-tid og en trolig tredjeplass. Muligens var hun noe sliten når galoppen kom, men innsatsen hadde uansett vært veldig fin. Med de siste innsatsene tett i minne og dagens forutsetninger så mener vi dette er en berettiget favoritt.

5 Tangen Marte blir bedre og bedre. De siste to løpene vitner om at hesten snart vinner løp. Det har og vært bedre motstand enn i dagens løp. Adrian Solberg Akselsen kusker i dag. Må regnes tidlig.

Løpet er dog åpent og vi kommer til å gardere på her. Hester som 1 Dag Tora, 2 Alm Andaman, 3 Hilton Molander, 6 Steine Faksen, 10 Krovar og 11 Jentefuten skal alle regnes. 6 Steine Faksen er mer enn god nok om han skulle fungere.

Rangering V75-3: A: 4 B: 5-6-11-1-2-3-10-7-12 C: 9

V75-5/ V5-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: En veldig spennende startside venter. Med en gang vi så startlistene tenkte vi at 3 Senet Island ville blåse til tet, men er denne egentlig rask nok til å bare blåse til tet? Vi er veldig usikre. Hesten åpnet ikke noe tredje sist eller fjerde sist. Nå sist kom han etter 50 meter, men viste ikke noe tegn på å være brennkvikk. 1 Broad Vision åpnet veldig fort nest sist, og gjentar han det tar ikke 3 en lengde. Nå sist tok han ikke en lengde på 3 Senet Island, men var ikke så altfor langt unna på å klare det. Vi mener faktisk at 4 Rock'n Rolling er en heter tetkandidat enn 3. Vi tror 1 har gode tetmuligheter.

1 Broad Vision blir ikke gjort til noe favoritt av salen her. Vi mener dog at hesten må regnes veldig tidlig og setter han først på vår rank. Nest sist blåste hesten til tet og holdt enkelt unna. C Nu Gilbak hadde ingen mulighet på Hamre-traveren da. Nå sist, i et ganske fint V75-løp, så ble alt feil. I tillegg så var vist et sulkyhjul ødelagt. En bekmørk dag som vi bare skal se bort i fra. Her mener vi at hesten fort kan holde tet. Skulle kusk Akselsen velge å slippe, noe vi mener han ikke bør, så får han uansett en fin posisjon. Broad Vision blir vårt frekke førstevalg i løpet.

En hest vi og vil varsle dere tidlig om er 9 Siberian Justice. Denne hadde vi litt tro på sist i V75-spillet. Da ble det meste akkurat slik vi trodde underveis, men Høitomt-traveren hadde ingen verdens ting å sette inn. Etter flere solide innsatser var det veldig merkelig. Det viste seg at det var en feil på et sulkyhjul og derav den svake innsatsen. Skulle hesten komme ut i samme slag som nest sist, tredje sist og eller fjerde sist så mener vi at dette er en veldig spillbar hest. A-hest sammen med 1 for oss.

10 Le Rapide, 11 Strong Case og 12 Lightning Exclusive er alle kapable travere. Det kan fort bli litt tempo i front her, og vi skal ikke kappe noen av disse til tross for dårlig spor. Særlig sistnevtne er vi spent på. Denne debuterte skoløs sist og var svært positiv. 3 Senet Island og 4 Rock'n Rolling er klare garderinger og skal og regnes.

Rangering V75-5: A: 1-9 B: 12-4-3-11-10-2 C: 6-8-7-5

Merk: I dette spillet er det oppstart på dagens V5-omgang. Bankeren vår kommer her ut i V5-4. Det er snakk om 4 Brødsjø Brisa. På en normal dag taper ikke hesten mot dagens motstand. All in!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.





V75-6/ V5-2/ DD-1 - Kaldlodshester. 2140 meter voltestart.

Startside: Fire hester på strek i volten her. Vi tror mest på at 4 Kiro Bia Balderina er å finne i tet på et tidlig tidspunkt.

8 Trø Hera. I dag har Simen Bjørbæk Jessen funnet et veldig fint løp til sin springer. Järvsöfaks-datteren slipper å møte den beste hoppa i klassen, nemlig Brenne Blissi. Det hjelper naturligvis på. Formen til hoppa er og ypperlig for tiden. Nå sist tapte hun for 7 Oriola med lignende forutsetninger, men sistnevnte fikk en mye bedre reise. Trø Hera måtte angripe i drøye spor, mens for Oriola klaffet alt innvendig. Trø Hera viste stor fightervilje da hun kun tapte med nese mot Brenne Blissi på Leangen nest sist. At det er få hester i dagens løp er til stor fordel Trø Hera, da hun er den sterkeste i dette feltet. Uten Brenne Blissi i feltet så er sjansene for seier veldig gode. På to av fire bonger bankerspiller jeg Trø Hera. Det samme gjør jeg og i DD-spillet!

På de to største forslagene tar jeg med en hest til, og det er snakk om 10 Tante Ragnhild. Skulle denne raske hoppa få et perfekt løp så spurter hun meget fort. Det så vi senest for en uke siden. Da fikk Tante sen åpning, men skøyt til som en rakett og rakk frem til seieren på streken. Det var og et forminntrykk. Skulle det bli optimalt for henne utfordrer hun Trø Hera i dagens løp.

Rangering V75-6: A: 8 B: 10 B/C: 7-4 C: 1-5-9-6-3-2

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

V75-7/ V5-3/ DD-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: Usikkert er det om 1 Nora Noark og Hans Christian Holm svarer teten om han forsvarer den. Gjør han det blir det garantert tempo. Vi tror fort han slipper til 6 Lady Lane tidlig.

8 Royal Baby. Hvilken form Thai Tanic-datteren har nå. Årets fire starter har alle vært strålende. Det som er gledelig er at det ser ut som hesten utvikler seg hele tiden. Nå sist på Åby ble det en rask første 500-meter, og Royal Baby tok seg ned i rygg leder. Derfra gjorde hoppa det sterkt til tredjeplassen. Hvordan skal offensive Tom Erik Solberg legge opp løpet i dag? Vi har en følelse at han bare klinker til. Det er sjeldent denne mannen tar opp og legger seg bakerst. Normalt klinker han til, og da tør sjeldent de andre kuskene å svare. Vi tror faktisk Royal Baby kan være i tet etter 5-600 meter. Derfra er naturligvis sjansene for seier gode, men det vil bli tøft. Det er noen gode motstandere i dette løpet og Royal Baby blir ingen banker for oss. Motivert førstevalg er det.

4 In Håleryd. Her ligger det an til at hesten skal få et perfekt løp. Fra andre eller tredje utvendig i dagens løp tror vi denne kan bli veldig farlig. Hesten har en voldsom spurt å by på og må regnes veldig tidlig. A-hest sammen med 8 for oss. Stallkameratene 6 Lady Lane og 7 Amarone Classic er og begge tidlig garderinger.

Rangering V75-7: A: 8-4 B: 7-6-9 C: 11-2-1-10-5-12-3