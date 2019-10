Praktfull V75-omgang i Bergen - du kan vinne 13 millioner

Gunnar Austevoll og Gigant Invalley. Lørdag kommer de ut i Bergen. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Bergen Travpark byr på en PRAKTFULL V75-OMGANG lørdag, og spillmessig er det lenge siden at banen mellom de syv fjell har presentert en såpass spennende omgang som dette. Det er nok en av de beste V75-omgangene som Bergen har kjørt de siste årene. Kvaliteten er SOLID, og bredden på løpene er dessuten meget bra.

Når det gjelder lørdagens beste banker så var vi litt i tenkeboksen på hvem vi skulle velge. Valget stod mellom 1 Gigant Invalley (V75-4), og 1 Golden Dream M.E. (V75-6). Vi landet tilslutt på den mest rutinerte hesten, og da dreier det seg altså om Gigant Invalley.

Ellers finnes det en rekke mulige godbiter i denne omgangen, og her er det bare å sjekke ut all vår tekst/info nøye før du leverer bongene kl.15.00 på lørdag.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Her er lørdagens V75 og V5-tekst til løpene i Bergen:



V75-1 : 6 Highlander N.L. – Dette er en entaktet tøffing, og den gjør en spennende debut for Stall Wassberg. Når man velger å plukke den direkte ut i V75’en så må man har vært meget fornøyd med den i jobbene. Dette er en hest som jogget 16,2/2100ma på Wolvega i januar, og da lå snøen rundt banen. Var også fullt godkjent sist, og den er nok ganske mye bedre enn det grunnlaget den har på konto. Blir ikke tatt på alvor i debuten i Bergen, men det er nå den skal spilles, og vi roper et varsko! 1 Best Of All – Vant uten å imponere sist, mens den var bunnsolid til andre nest sist. Husk på at dette er en veldig fersk hoppe som nå skal overnatte i Bergen. Det kan gå bra, men det trenger ikke å gjøre det. Motbudet.

5 Rio Division – Spratt fra seg noe som lignet på en seier sist, og den fortsetter sin flotte utvikling i en alder av 7-år. Distansen er kun et pluss, og feilfritt er den på foto. På lørdag ønsker man muligens å sette på den en BIKE, noe som naturligvis er spennende. 12 Marvellous Tooma – Har vel vi aldri holdt veldig høyt, men etter løpet nest sist hvor den var sjokkerende god, ja, så har vi justert den litt oppover på hvor bra den er. Har vært ute i beintøffe omgivelser to ganger på rappen, og går ned mange klasser når det gjelder motstand nå. Det er dog ikke enkelt å runde fra 40m tillegg, og vi nøyer oss derfor med å ranke den som et 4-valg.



8 Broad Vision – Var ikke til sin fordel sist, og er fikset på før dette løpet. Var før det ute i Derby, og har egentlig en passende oppgave foran seg på lørdag. Skal med om man bruker noen hester.

Vår rangering : A : 6-1 B : 5-12-8 C : 4-3-14-7-15-13-10-11-9

V75-2 : 1 Fantomet – Debuterte for Romtveit sist, gikk 28,0 s 800m, og avsluttet sterkt etter et passivt opplegg. Ventes ytterligere forbedret til lørdagens oppgave, og Romtveit er VELDIG opp på sin springer. Han er inne på at dette kan dreie seg om tet og slutt… Blir neppe veldig mye spilt med dårlig rad, og da kan vi ikke gjøre annet enn å sette varsellampene på full styrke! 5 Sylv Odin – Er tilbake hos eieren igjen, og det kan bety et ekstra overskudd. Er veldig lovende, og den er på foto her om den leverer i nærheten av sitt beste. Det skal også bli spennende å se den i hendene til dyktige Åsbjørn Tengsareid.



6 Bjørkevarg – Har egentlig vist minimalt i store deler av sin karriere, mens på slutten har den vært som helt forvandlet. Har rett og slett vært kolossalt god, og disse 28-tidene som den har gått har den gjort sprettlett. Har null problemer med å senke rekorden om den er slik på lørdag, og den får stå som en stor outsider. 7 VG Prinsen – Kom ut med BIKE for første gang i karrieren sist, og som så på mange andre hester så var også denne ekstremt forbedret. Sylspurtet etter hinder på veien, og på klokken stod det 22,6 s 300m med krefter igjen. Det blir trolig BIKE igjen, og den er selvskreven ved gardering. 9 Storm Teddy – Har ikke utviklet seg som ønsket, og kan ikke få godkjent for innsatsen sist. Var syk da? Har en voldsom toppfart i kroppen sin, den drar stor fordel av et lite felt, og kan vinne om den er tilbake på sitt beste. Vi ranker den dog litt ut da den altså ikke har vært på sitt beste de siste gangene.



8 Tom Odin – Har vært forkjølet, og Romtveit ligger litt lavt med denne.

Vår rangering : A : 1 B : 5-6-7-9 C : 8-4-10-2-3

V75-3 : 1 Brage Hindø – Taper ikke et løp som dette fra tet? Gikk fullt godkjent i debuten for Stall Hamre sist, men det løpet gjorde nok også bare godt. Til denne starten blir det skorykk, og den ventes å være kraftig forbedret. Glem ikke at vi her snakker om en traver som jogget 12,8/2040ma for samme kusk femtesist. SPILLES!



11 Velvatter – Var bunnsolid etter pause sist, og den falt med flagget til topps da. Er ganske sikkert ytterligere forbedret til lørdagens oppgave, og med tempo blir den alt annet enn enkel å stå i mot. 5 Orlando Classic – Kommer ut fra en stall hvor nesten ingen hester presterer på topp for tiden, og slik har det vært i tre til fire uker for Trond Anderssen/Kristian Malmin. Vi er mildt sagt skeptisk til stallformen, og ingen hester fra den stallen fortjener å bli omtalt mer enn en outsider inntil videre. Orlando Classic er god nok, men svak sist, og kommer til Bergen med usikker form.



3 Matchplay SS – Har skuffet oss litt i år, og vi hadde egentlig trodd at denne skulle ta større steg enn hva den har gjort. Er nybehandlet før oppgaven som venter nå, den er blitt skjerpet i jobbene, og gjør seg ikke bort om favorittene skulle være noe under pari. 6 Lucky Kentucky – Kommer tilbake etter sykdom, og var OK før pause. Er ingen stor stjerne, men dyktige Tor Olaf Halle har løftet denne, og Lucky Kentucky er også aktuell for dem som spekulerer. 9 Jailhouse Banker – Var smellfin til seier etter en avslutning i 09-fart sist, den kan få det fine løpet nå, og er opplagt trippelaktuell om den igjen leverer på sitt beste.

Vår rangering : A : 1 B : 11-5-3-6 C : 9-4-8-2-10-12

V75-4 : 1 Gigant Invalley – Har hatt et strålende år med to storløpsseire. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og den har gjort sin plikt. Kan normalt ikke svare 2 Always On Time fra start (om de ladder med den), men feelingen vår sier at man her vil kjøre Always On Time i rygg, og dermed er sjansene for tet og slutt VELDIG store for Gigant Invalley som vi bare må tro HARDT på!



10 Hickothepooh – Var elendig sist, men kommer ut fra stallen til Anderssen/Malmin, og de har altså slitt med formen på hestene den siste mnd. Nå går rapportene i dur, men vi vil likevel se en bra innsats igjen før vi ranker den høyere opp. 2 Always On Time – Har hatt et sterkt år, og den holdt bra fra tet mot tøffingen Martin De Bos sist. Pleier å bli kjørt i rygg på denne distansen, og spesielt om den har vært nede i kjelleren fra tet i løpet før. Fra rygg leder = da kan den bli toer.



6 I Am The Tiger – Er ganske ny i omgivelser som dette, men den er likevel ikke helt ueffen med de riktige ryggene underveis. Feilet i angrep etter pause sist, men det er slik denne kan være. Dalen opp er et pluss, og med tempo kan den kanskje overraske. 9 M.S. Triple J. – Har løftet seg MYE i år, og radet opp med sterke prestasjoner. Står i et bra smygspor, og den er aktuell for dem som bruker noen hester. 3 Pebbe Simoni – Spurtet ned en enkel gjeng sist, men holder toppform, og er aldri helt sjanseløs de gangene den har dagen.

Vår rangering : A : 1 B : 10-2-6-9 C : 3-4-8-7

V75-5 : 2 Pøylefanten – Har en svært spennende oppgave foran seg på lørdag, og det er en hest som er verdt et forsøk. Feilet fra seg en mulig seier, og en tid på ca 26,6/26,7-2040ma nest sist, mens den sist vant veldig enkelt på 27,0/2040ma. Det positive var at den sist fungerte bedre enn hva vi kan huske å ha sett fra den kanten på svært lenge. Her får den gratis tet, Hegdal kjører nok unna i jevn 27-fart, og da skal den ikke bli enkel å hente tillegg på. SE OPP! 14 Vertigo Dominant – Er den beste hesten i feltet, men glem ikke at den var på en svært lang reise til Biri for 14 dager siden (9-10 timer en vei), ble kjørt dønn ned i kjelleren, og fungerte heller ikke som best. Nå skylder man på at den tråkket seg, men det var neppe alvorlig siden den allerede er klar igjen. Skal rundt et stort felt, og vi kjøper den ikke som superfavoritt. Kan vinne, men vi ranker den altså kun som et 2-valg.

3 Alve Frøkna – Er veldig flink å henge med i rygger, og har ofte en giftig speed å by på med slike opplegg. Holder flott form, den er noe billigere ute enn tidligere, og får stå som en klar outsider. 12 Valle Max – Har virkelig funnet storformen, og knapt nok vært bedre noen gang. Spurtet knallbra sist, og på klokken stod det 22,1 s 300m. Herman Tvedt opp er et pluss, og den er aktuell om man først begynner å spekulere litt. 11 Todin - Har vært syk, men skal være helt fin, og har fungert bra i jobb. Er normalt noe mer trippel enn veldig seiersaktuell.

Vår rangering : A : 2-14 B : 3-12-11 C : 13-10-4-5-6-8-9-1-7

V75-6 : 1 Golden Dream ME – Tet og slutt? Er med garanti en av de beste i årgangen, og den vant utrolig enkelt på hjemmebanen nest sist. Jogget da 14,5 med krefter igjen. I Finland sist suste den til tet, og burde vel muligens ha holdt unna for å få 100% godkjent. Viste dog 11,0 s 1000m / 10,6 s 500m, og noe spesielt mer enn det kan man nesten ikke forlange. Er altså lynrask ut, den tar tet, og hvem kommer da tidlig frem i dødens for å lage tempo? Neppe noen, og dette kan bli billig for Brækken og Golden Dream!



8 Iggy BR – Leverte et strålende forsøk nest sist, men er spesiell, og var altså ikke til sin fordel i finalen sist. Har HØY toppfart i kroppen sin, og GV ønsker vel å spare speeden tilslutt? Motbudet. 9 Ivan BR – Er ikke like kapabel som Iggy, men knallgod når den er på topp. I finalen av Norsk Kriterium sist var den ikke på topp, og det kom en veldig med «hvit røyk» ut av neseborene på hesten. Nå har man ikke funnet noen feil på den, og det gjør oss usikker. Med tempo kan den komme tungt tilslutt, og får stå som en outsider.



7 Te Amo Corazon – Var ikke veldig glad i Leangen, og løpet sist fikk ikke ut det beste av han. Er behandlet før denne oppgaven, den var strålende i Kriterium, og er ikke helt ueffen om den leverer slik. 4 Admiral Knick – Gjør OK løp, men er likevel hakket unna de beste i årgangen. Er mer trippel enn veldig seiersaktuell.

Vår rangering : A : 1 B : 8-9 C : 7-4-3-5-6-2

V75-7 : 2 Ulsrud Tea – Var den moralske vinneren i dette løpet i fjor, og her er nok Svein Ove Wassberg ordentlig revansjesugen. Gikk et aldeles helsvett løp etter galopp i fjor, og tapte da kun for 6 Odd Herakles. I år kan det fort bli gratis tet, og med Ulsrud Tea på vei mot formen så er vi klart inne på at den kan utfordre storfavoritten. OBS! 6 Odd Herakles – Har en utrolig innstilling, og kjemper alltid helt hjem. Leverte en TUNG sisterunde nest sist, mens det ble sikkert fra tet sist. Må trolig vinne dette fra dødens, og slikt trenger ikke å bli helt enkelt. Disse to hestene skiller seg KLART ut i finalen, og går ikke Tom Erik Solberg amok i dødens så kan han fort «låse» dette løpet fra den posisjonen.



9 Kleppe Slauren – Har aldri kommet tilbake på sitt beste etter skade, men den har virket klart forbedret i billige omgivelser de siste gangene. Er såpass god at den kan overraske om den leverer på sitt beste. Smygsporet passer midt i blinken. 5 Ingbest – Var klink overlegen i billige omgivelser sist, men var uansett meget god, og varslet full form. Er helaktuell for trippelen om det bare klaffer med løpsopplegget. 8 Troll Solen – Avviste Ulsrud Tea sist (stod 20m foran), og fortsetter sin flotte utvikling. Sporet nå på en oppjaget sprint trekker ned, og vi blir fakta overrasket om den vinner fra en slik utgangsposisjon.

Vår rangering : A : 2-6 B : 9-5-8 C : 1-10-4-3

Litt om V5-1 + V5-2 :

V5-1 : 9 Mo Fakso – Innledningsløpet i V5-spillet er alt annet enn lettløst, og en bred gardering kan vise seg å være smart. Hesten vi plasserer først presterte muligens noe under pari sist, men var helt ENORM til andre etter en grov galopp nest sist. På sitt beste har den en solid sjanse å runde. 1 Smygens Lille Siss – Venter vi på, og dette er en hest som har en god del inne. Står alene på strek nå, og får bare Ove den skikkelig i gang fra start så vil nok han teste henne foran. Går langt ned på 31-tallet på en god bane, og kan skrelle. 2 Hardhaus – Burde vel ha avgjort sist for å få fullt godkjent, men var trossalt OK som knepent slått. Det løpet etter en pause skal ha gjort godt, og den er normalt på foto i et løp som dette. 11 Rams Sindre – Er noe tøffere ute nå, men vant enkelt sist, og har litt inne. Outsideren.

Vår rangering : A : 9 B : 1-2-11-6-12-8 C : 7-4-5-3-10

V5-2 : 12 Silversmith AC – Har egentlig et gaveløp foran seg denne lørdagen, og ved full form hadde vi anbefalt et bankerspill. Mistet dog aksjonen og feilet sist, og det er klart at slikt gjør oss noe usikker. Svein Ove Wassberg opp som kusk er naturligvis et STORT pluss, og denne skal stå først på ranken i omgivelser som dette. 6 Scot Ganymede – Var det dårlige rapporter på etter pause nest sist, og den leverte også under pari da. Sist var den klart forbedret, og holdt fint fra tet. Er kjapp i vei, og skulle den komme seg foran trenger den ikke å bli enkel å plukke ned. 2 Getreadyfortakeoff – Fullførte fint etter pause sist, men hadde nok også godt av det løpet i kroppen etter oppholdet. Ventes forbedret, den er kjapp i vei, og fra et nydelig spor er den sikret et bra opplegg. Plukkes med om man velger å gå utover de to vi tror mest på.

Vår rangering : A : 12-6 B : 2-11-5-7 C : 8-10-1-9-3-4